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Стало известно состояние заболевшего коронавирусом Асада
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Состояние заболевших коронавирусом президента Сирии Башара Асада и его жены Асмы не вызывает опасений, они уже идут на поправку, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
В сообщении пресс-службы Асада говорится, что сирийский лидер и его жена провели уже девять дней на карантине, передает РИА «Новости».
«Показатели лабораторных и рентгеновских исследований постепенно возвращаются в норму и не вызывают опасений у команды медиков, наблюдающей за лечением. Башар и Асма Асад выздоравливают», – говорится в сообщении.
Президент и его жена после окончания карантина вернутся к обычной деятельности, получив отрицательный результат ПЦР-теста.
Напомним, 8 марта стало известно, что Башар Асад и его супруга Асма Асад заболели коронавирусом.
Отметим, что Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию
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Глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
«Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» – вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – написал Ткаченко в своем Telegram.
Министр отметил, что «очень тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ».
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
При этом минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca. Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом Covishield.
Захарова высмеяла «сказочный режим» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca.
Захарова заявила в Facebook, что на Украине «продолжают жить в своем фантазийном мирке». Так, украинские власти «проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке». А теперь Киев «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит». «Не режим, а сказка», – заявила Захарова.
Напомним, Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca
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Возможной причиной образования тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca может быть некачественная очистка медикамента, считает директор центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.
«На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных, по всей видимости, с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.
Он добавил, что степень очистки, которая в результате производственной наработки осуществляется, бывает различной – двух-, трехэтапной. «Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение», – рассказал Гинцбург.
Напомним, Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция, Италия и Швеция на днях приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.
Компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании.
Киев объяснил, почему Украина не получила от стран ЕС «остатки вакцины»
Украина договорилась со странами Евросоюза о том, что они поделятся остатками вакцин от коронавируса, однако сроки этого процесса пришлось сдвинуть, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас с прошлого года есть переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной, и конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставок вакцин в сами страны ЕС был, по сути, сорван, и сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцины», – цитирует ТАСС Кулебу.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield. 2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии. Накануне троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Израильские ВВС нанесли удар по Сирии
Сирийские средства ПВО отразили атаку ВВС Израиля, сообщило командование вооруженных сил Сирии.
Как сообщает SANA, Израиль совершил «агрессивное нападение» на объекты к югу от Дамаска. Средствами ПВО Сирии уничтожены несколько ракет, передает ТАСС.
Атака осуществлялась со стороны оккупированных Голанских высот. Позднее командование вооруженных сил Сирии сообщило, что зенитчикам «удалось отразить атаку» и «поразить большинство ракет». В результате нападения нанесен только материальный урон.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.
Вирусолог рассказал об особенностях южноафриканского штамма COVID
Профессор Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что «южноафриканский» штамм коронавируса хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами.
«Этот вирус связывается с клетками лучше, а с антителами – несколько хуже. И это причина, из-за которой его труднее нейтрализовать», – рассказал ученый телеканалу «360».
Тем не менее вакцина все равно действует против этого штамма, а «катастрофического перелома» в пандемии ожидать не стоит, подчеркнул Альтштейн.
«Как это будет складываться и какой штамм здесь будет сильнее распространяться, это будет видно в дальнейшем», – добавил он.
В Роспотребнадзоре сообщили, что российские медики выявили в стране южноафриканский штамм коронавируса. На данный момент известно о двух случаях заболевания им. По словам ученых, он на 50% заразнее других вариантов коронавируса и может быть более устойчив к антителам.
В марте президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
Итальянский художник изобразил вакцину «Спутник V» на поле
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Мастер ленд-арта Дарио Гамбарин создал на поле на севере Италии стилизованное изображение ампулы с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. Мы видим, что происходит с AstraZeneca. В Италии «Спутник V» начнут скоро производить, все говорят об эффективности и безопасности этой вакцины», – передает слова художника ТАСС.
Гамбарин создает свои произведения искусства, используя трактор на поле с посевами. В феврале 2020 года он уже посвятил одну работу пандемии. Тогда мастер создал стилизованное изображение коронавируса.
Работы художника можно хорошо рассмотреть с высоты птичьего полета. Он неоднократно обращался к актуальным в мировой повестке темам. Среди его героев были шведская школьница-активистка Грета Тунберг, а также разные политические деятели. Гамбарин называет свои произведения «экологичными» и «эфемерными», так как они исчезают через 7-10 дней. Саму работу он характеризует как перформанс.
В июле 2017 года Гамбарин при помощи трактора «нарисовал» на своем поле в области Венето портрет президента России Владимира Путина анфас шириной 135 метров, видимый с высоты птичьего полета; портрет сопровождается фамилией, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017».
В 2019 году Гамбарин к визиту Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами
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Греция признает российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими, при этом прививка от коронавируса не является обязательной для туристов, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.
По его словам, прививка от коронавируса не является обязательным условием для въезда в Грецию, достаточно просто иметь отрицательный тест на COVID-19 или антитела после выздоровления, передает РИА «Новости».
«Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус», – сказал Теохарис.
Он отметил, что Греция очень хочет, чтобы россияне могли посетить страну. «Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», – сказал он.
В Греции рады, что российский РФПИ подал запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о признании «Спутник V», чтобы ею могли вакцинироваться и европейские граждане.
«Однако независимо от того, будет ли она применяться как признанная вакцина для медицинских целей, наша страна приняла решение, что для нас вакцина «Спутник V» является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит», – сказал Теохарис.
При этом он уточнил, что выдаваемый в России сертификат вакцинации надо будет перевести на английский язык. Также министр сообщил, что туристы должны будут соблюдать все санитарные протоколы, действующие в Греции.
Вместе с тем Теохарис заявил, что уже с 14 мая Греция ждет российских туристов, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.
«Мы рискуем, планируя (открытие границ) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах – открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это», – сказал он.
Теохарис отметил, что власти Греции были бы рады открыть границу для российских туристов в конце апреля – начале мая, когда многие россияне уезжают на праздники. «Мы постараемся. Но я не хотел бы обещать то, чтобы мы не можем выполнить. Все зависит от эпидемиологических данных», – сказал он.
Также министр сообщил, что действующее сейчас ограничение на въезд в Грецию 500 российских граждан в неделю должно быть отменено с открытием туризма 14 мая, как и ограничения на авиасообщение.
Кроме того, он сообщил, что планирует посетить Москву в середине апреля для решения вопросов. Министр ожидает, что этот туристический сезон будет лучше, чем в 2020 году. По его мнению, роста цен на турпакеты не будет.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине.
В Грузии объяснили, как в страну может попасть российская вакцина
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может попасть в Грузию в случае ее ввоза частной компанией, но ответственность за последствия не будет лежать на государстве, заявил вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты», бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Палитра» он заявил, что в страну может быть допущена только вакцина, одобренная ВОЗ.
«Если какая-либо компания в частном порядке ввезет российскую вакцину, государство не сможет отказать в ее регистрации, однако ответственность за любые осложнения от начала и до конца лягут на компанию», – сказал он.
По словам Давида Сергеенко, «если у какого-то препарата или вакцины нет квалификации ВОЗ, то требуется дополнительная документация, которая подтвердит безопасность и эффективность».
«В случае ее предоставления нет права отказывать в регистрации, даже если это вакцина, которую не одобрила ВОЗ», – отметил он.
«Но государство не будет в ответе», – подчеркнул вице-спикер.
С 15 марта в Грузии началась вакцинация вакциной AstraZeneca.
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Большинство случаев тромбоза после прививки AstraZeneca в ФРГ выявили у женщин
В Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин, сообщил институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.
Тромбоз обнаружен у людей в возрасте от 20 до 50 лет и проявился в период от четырех до 16 дней с момента вакцинации. По состоянию на 15 марта три человека скончались, передает РИА «Новости».
«Стоит отметить, что речь идет об очень редких потенциальных осложнениях. В Германии они были выявлены у семи человек на всего 1,5 млн привитых», – отметили в институте.
Специалисты порекомендовали в случае появления после прививки вакциной AstraZeneca продолжительных головных болей или геморрагических пятен на коже незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее институт сообщил о росте числа проявлений редкой формы тромбоза мозговых вен после вакцинации препаратом AstraZeneca.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Мясников сказал, для кого вакцинация от коронавируса менее эффективна
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Вакцина от коронавируса не одинаково влияет на различные категории людей: наименьший эффект препарат оказывает на пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, это обусловлено ослабленной иммунной системой, которая не может выработать нужное количество антител. Эффективность вакцины в таких случаях не стоит ожидать на уровне 90%, пояснил теледоктор в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Специалист отметил, что лишь у половины таких людей после прививки вырабатывается иммунитет, однако и это, по его мнению, хороший результат. «Больной с онкологией тяжелого COVID-19 не переживет, поэтому 50% – это очень приличное значение», – пояснил Мясников.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями.
Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.
Член «Альянса врачей» подозревается в мошенничестве на «ковидных выплатах» медикам
Фельдшера станции скорой помощи в Кинешме заподозрили в афере с выплатами за работу с больными коронавирусом. С просьбой проверить работу сотрудников станции в городскую прокуратуру обратился главный врач Кинешемской центральной районной больницы.
По утверждению главврача, фельдшеры самостоятельно формировали выезды к пациентам, болеющим COVID-19, в то время как срочная помощь им не требовалась. Таким образом медики рассчитывали получить надбавки, полагающиеся за лечение коронавирусных больных, передает «Рен ТВ».
Один из фигурантов дела – фельдшер Дмитрий Лицов, состоящий в местном отделении общественной организации «Альянс врачей», признанной иноагентом. Мужчина самостоятельно организовывал себе внеплановые выезды к пациентам, инфицированным коронавирусом. Уточняется, что Лицов сам звонил диспетчеру скорой помощи и попросил отправить его на выезд к родственнице, однако не сообщил, что она больна COVID. В разговоре с журналистами фельдшер утверждал, что он поставил диспетчеров в известность о подтвержденном у пациентки диагнозе, при этом на записи разговора слышно, как мужчина сказал, что больная в контакте с инфицированными COVID не состояла.
В итоге медик побывал у родственницы дважды, и за каждый из выездов ему полагается надбавка в 4 тыс. рублей. Отмечается, что Лицов, помимо своей родственницы, побывал еще у нескольких своих знакомых, больных коронавирусом: как рассказали в Кинешемской ЦРБ, таких выездов было минимум шесть.
В настоящее время инициирована прокурорская проверка. Если афера фельдшера будет доказана, ему грозит уголовная ответственность. По оценке общественного деятеля Юлии Манн, эта ситуация нетипичная для медиков, однако среди активистов встречается. Манн считает, что схема была придумана самим фельдшером.
Врач рассказал о влиянии коронавируса на аллергию
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Коронавирусная инфекция меняет чувствительность организма к окружающему миру и провоцирует обострение аллергии, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Обострение аллергии может вызвать совершенно любой стрессовый фактор, абсолютно любой инфекционный, бактериальный, пищевой агент или какие-то химикаты, которые попадают в пищу или окружающую среду, воздух, который мы вдыхаем. То есть любой агрессивный патоген для организма может обострить у человека аллергическое состояние», – говорит Тимаков.
Причем коронавирус, продолжает врач, здесь ничем не отличается от других инфекционных агентов, и, естественно, он тоже может обострять и усиливать чувствительность рецепторов к факторам агрессии среды. Например, вирус способен обострить у человека астматические состояния.
«Если до заболевания коронавирусом организм человека не реагировал на небольшие дозы аллергена, то после инфекционного процесса, когда меняется чувствительность рецепторов, когда меняется количество в крови факторов, которые отвечают на аллергию, то, соответственно, обостряется и аллергическая реакция, аллергическое состояние. В том числе это могут быть поллинозы (сезонные аллергические риноконъюнктивиты), кожные проявления, бронхиальная астма. То есть коронавирус провоцирует обострение аллергии», – рассказывает инфекционист.
Кроме того, он подчеркнул, что как таковой аллергии на коронавирус не бывает, но может возникнуть аллергия на продукт жизнедеятельности вируса и факторы агрессии окружающей среды, которые становятся для человека более патологически значимыми после перенесенной инфекции. То есть меняется чувствительность организма к окружающему миру.
11 марта в Японии сообщили, что на вакцину от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer было зафиксировано 25 случаев проявления анафилаксии после введения препарата.
«Вакцина – это готовый аллерген, и сама по себе является фактором аллергии. То есть там есть белок и то, во что он внедрен. Соответственно, у разных людей, естественно, любая вакцина от любой инфекции может вызвать аллергическую реакцию, именно поэтому на препарате пишут противопоказания. Это совершенно нормально. У человека вообще на все что угодно может быть аллергия: укус комара, осы, пчелы или какую-нибудь еду. Поэтому, в случае с Pfizer – у людей реакция на компоненты вакцины, что никак не связано с последствиями от перенесенной инфекции», – заключил Тимаков.
Ранее ученые обнаружили связь между уровнем инфицирования коронавирусом и концентрацией пыльцы растений в воздухе, отметив, что воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа.
Гинцбург назвал возможные объемы производства «Спутник V» в Италии
В Италии к маю могут начать выпуск до 10 млн доз в месяц российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сейчас большой интерес, не только интерес, а реально на территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, возможность производства «Спутника». И где-то к маю идет речь о том, что будет это производство выпускать до 10 млн доз вакцины в месяц», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».
По его словам, переговоры о производстве вакцины в некоторых других странах ЕС, включая Германию и Францию, находятся на начальной стадии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» от коронавируса в Евросоюзе.
Ранее стало известно, что США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Перенесшим коронавирус посоветовали привиться первым компонентом «Спутника V»
Вакцинация первым компонентом вакцины «Спутник V» может усилить иммунитет у тех, кто перенес коронавирус, при этом второй компонент может не дать дополнительной защиты, сообщил директор разработавшего данный препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил, что «переболевшие, как мы с вами понимаем, уже сталкивались с этим вирусом», потому «когда мы их вакцинируем первым компонентом вакцины «Спутник V», мы получаем ситуацию усиления того иммунитета, который они получили в результате того, что они уже переболели», передает ТАСС.
«Поэтому у них титры антител (относительное содержание антител в крови) достигаются тоже довольно-таки высокие, как при двукратной вакцинации. Поэтому перед тем, как переболевших второй раз вакцинировать, у них после первой вакцинации надо все-таки определить титры защитных антител, и после этого принимать решение вакцинировать вторым компонентом», – сказал он.
Гинцбург также отметил, что вакцинация переболевшего ковидом вторым компонентом «Спутника V» не даст негативного эффекта, но дополнительной защиты может не возникнуть.
«Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне», – добавил он.
Эксперт отметил, что защитный эффект от тяжелых случаев при вакцинации «Спутник V» есть у всех привитых, через три недели после второй прививки можно не волноваться: «91,6% испытуемых дали положительный ответ на вакцину и были защищены от данного возбудителя. У оставшихся 7-8 с небольшим процентов испытуемых были незначительные проявления данной инфекции, довольно-таки в легких формах. При этом данный вакцинный препарат во всей выборке испытуемых (...) показал 100% защиту от тяжелых форм инфекции».
Кроме того, по его словам, во второй половине года может начаться исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с ВИЧ, передает РИА «Новости».
Ранее Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов среди привитых «Спутником V».