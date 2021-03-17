Стало известно состояние заболевшего коронавирусом Асада

Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами

Греция признает российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими, при этом прививка от коронавируса не является обязательной для туристов, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.

По его словам, прививка от коронавируса не является обязательным условием для въезда в Грецию, достаточно просто иметь отрицательный тест на COVID-19 или антитела после выздоровления, передает РИА «Новости».

«Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус», – сказал Теохарис.

Он отметил, что Греция очень хочет, чтобы россияне могли посетить страну. «Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», – сказал он.

В Греции рады, что российский РФПИ подал запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о признании «Спутник V», чтобы ею могли вакцинироваться и европейские граждане.

«Однако независимо от того, будет ли она применяться как признанная вакцина для медицинских целей, наша страна приняла решение, что для нас вакцина «Спутник V» является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит», – сказал Теохарис.

При этом он уточнил, что выдаваемый в России сертификат вакцинации надо будет перевести на английский язык. Также министр сообщил, что туристы должны будут соблюдать все санитарные протоколы, действующие в Греции.

Вместе с тем Теохарис заявил, что уже с 14 мая Греция ждет российских туристов, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.

«Мы рискуем, планируя (открытие границ) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах – открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это», – сказал он.

Теохарис отметил, что власти Греции были бы рады открыть границу для российских туристов в конце апреля – начале мая, когда многие россияне уезжают на праздники. «Мы постараемся. Но я не хотел бы обещать то, чтобы мы не можем выполнить. Все зависит от эпидемиологических данных», – сказал он.

Также министр сообщил, что действующее сейчас ограничение на въезд в Грецию 500 российских граждан в неделю должно быть отменено с открытием туризма 14 мая, как и ограничения на авиасообщение.

Кроме того, он сообщил, что планирует посетить Москву в середине апреля для решения вопросов. Министр ожидает, что этот туристический сезон будет лучше, чем в 2020 году. По его мнению, роста цен на турпакеты не будет.

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