Активист РДШ создаст Херсонес в Minecraft к годовщине воссоединения Крыма с Россией

Активист Российского движения школьников, десятиклассник Иван Афанасьев из Липецка вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера YouCrafts.ru воссоздаст Херсонес в популярной игре Minecraft, приурочив работу к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Десятиклассник увлекается Minecraft с десяти лет, за это время он стал практически профессионалом-создателем объектов, пишет Regnum.

«Я считаю, именно в Херсонесе наиболее удачно сохранились останки времен греческой цивилизации, которую я очень люблю. И, конечно, я считаю, что в России необходимо сохранять историческое наследие древних цивилизаций», – объяснил свой выбор работы школьник

Он считает, что самое интересное в работе – это прилагаемые усилия, чтобы игрокам было удобно и приятно играть. «А самое сложное, пожалуй, воссоздать все так, как выглядит в реальности», – добавил десятиклассник.

Директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова считает, что «строительство исторических пространств в популярной компьютерной игре Minecraft – это уникальная возможность совершить виртуальную прогулку во времени и прикоснуться к истории нашей великой страны, благодаря современным формам коммуникации. Игровой мир Minecraft увлекает более 200 миллионов человек по всему миру, и участие Херсонеса Таврического в этом проекте – творческий эксперимент, который расширяет наши возможности и позволяет привлечь геймеров – аудиторию, с которой музей до этого не взаимодействовал».

Напомним, что 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции, Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия», который создавался более восьми месяцев. Презентация прошла на площадке детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков России перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник «Оборона Севастополя» и многие другие. Инициаторами идеи стали сами дети – более 1 тыс. активистов РДШ тестировали сервер и вносили свои предложения по развитию проекта, обсуждали и строили. Благодаря их усилиям, игроки могут играть в виртуальной России, а также возводить там достопримечательности своих городов и регионов.