В Пентагоне назвали две главные угрозы для США

Фото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк считает, что «две наиболее серьезные угрозы – это Китай и международные преступные организации». Он согласился с главой Индо-Тихоокеанского командования адмиралом Филипом Дэвидсоном, который заявил, что считает Китай «наибольшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности» в 21-м веке. Ван Херк отметил, что Коммунистическая партия Китая стремится «распространить влияние по всему миру», причем делает это «в неподобающей, агрессивной и коррумпированной» манере. В частности, Пекин использует «политическое давление» и «вакцинную дипломатию», «подрывает суверенитет» других стран, «устанавливает систему слежения на государственном уровне», передает ТАСС. Глава Южного командования адмирал Крейг Фоллер заявил, что Китай «превзошел» США в «поставках вакцин», речь идет о «десятках миллионов доз». Фоллер утверждает, что США внесли наиболее весомый финансовый вклад в борьбу с коронавирусом в Южном полушарии – около 230 млн долларов. По словам Фоллера, через медицинские поставки Пекин оказывает давление на страны, поддерживающие дипломатические отношения с администрацией острова Тайвань. Глава Южного командования указал, что в Южном полушарии «осталось девять из 16 стран, которые поддерживают Тайвань». Напомним, США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.

На Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США 16 марта 2021, 07:57

Фото: Mixabest/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские СМИ назвали ситуацию с заводом «Мотор Сич» «вопросом жизни и смерти» для Киева. По мнению автора материала в журнале «Главред», Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что «такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству» из-за его значения для обороноспособности страны. «Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 млрд долларов, чем потерять предприятие совсем», – передает РИА «Новости» текст статьи. В статье утверждается, что Китай «до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов», что подчеркивает, «насколько высок уровень производства на Украине». При этом автор не отрицает, что решение по «Мотор Сич» было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики. «Следует признать, что данное решение о возвращении «Мотор Сич» в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе не выгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них», – утверждает автор. Он также добавляет, что пока нет ясности относительно того, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой. Кроме того, автора волнует вопрос, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам. «Однако если это решение нам «нашептали» Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос – об участии США в выплате этих компенсаций. <...> На первый взгляд пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами», – считает автор Тем не менее он призывает украинцев «думать стратегически» и не забывать о значении предприятия для обороны страны. Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. В Азербайджане арестован уволенный во время войны в Карабахе генерал 16 марта 2021, 10:09

Фото: milliqahramanlar.az

Текст: Алина Назарова

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила сообщения о заключении под стражу генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акперова. В пресс-службе генпрокуратуры заявили, что информация об аресте генерала Акперова соответствует действительности. Более подробную информацию ведомство пообещало предоставить позже, передает Haqqin. Ровшан Акперов – национальный герой Азербайджана, являлся командиром бригады № 777, участвовал в предотвращении госпереворота в 1995 году, впоследствии стал командующим армейским корпусом. Акперов был уволен из Минобороны Азербайджана в первые дни второй карабахской войны. Михалков дал оценку вручившим Навальному премию кинокритикам 16 марта 2021, 12:35

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков прокомментировал решение оргкомитета Российской премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» вручить Алексею Навальному специальный приз «Событие года» за серию документальных фильмов-расследований. «Понимаете, кинокритик – он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все», – заявил Михалков в комментарии «Собеседнику». Издание отмечает, что кинокритики были весьма настойчивыми: чтобы оформить решение о вручении Алексею Навальному приза, пришлось по итогам скандального обсуждения вывести премию «Белый слон» из-под крыла Союза кинематографистов, в том числе лишившись финансовой поддержки структуры Михалкова. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь «дворца», о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков счел лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Названо число получивших гражданство России жителей Донбасса 16 марта 2021, 08:15

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «В ДНР на данный момент более 224 тысяч человек получили гражданство Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пушилина в интервью «Парламентской газете». По его словам, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит полмиллиона. «Для нас, без малейшего преувеличения, очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы», – добавил он. По его словам, еще летом прошлого года среди граждан России, проживающих в Донбассе, было очень много желающих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Говоря о выборах в Госдуму, Пушилин также отметил, что жителям Донбасса, получившим российское гражданство, было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. Глава ДНР также сообщил, что на сегодняшний день переговоры с российской стороной, в частности с ЦИК, по поводу информирования граждан РФ в Донбассе о предстоящих выборах в Госдуму не ведутся. «С официальными структурами по этому вопросу пока взаимодействия нет. Очень надеюсь, что оно возникнет и позволит реализовать избирательное право наших граждан», – добавил он. Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. Песков оценил заявления об «ударе» по Украине при эскалации конфликта в Донбассе 16 марта 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал ориентироваться на официальные заявления, а не высказывания в СМИ, комментируя сообщения о якобы возможности удара России по Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе. Журналист поинтересовался у представителя Кремля, насколько соответствуют действительности «заявления в эфирах российских телеканалов» о том, что Россия в случае эскалации конфликта в Донбассе якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами Донбасса. «Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – ответил Песков, передает РИА «Новости». В начале марта в Донбассе произошло обострение конфликта – бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. Газета ВЗГЛЯД размышляла, почему сейчас у Зеленского больше причин для начала войны, чем когда-либо прежде. В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией 16 марта 2021, 19:25

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

В Раде Украины предлагают денонсировать Харьковские соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму, подписанные в 2010 году. «Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости». Документом предлагается кабмину уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины. «Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», – говорится в документе. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году. Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЛНР указали на виновников крушения Ил-76 в Донбассе 16 марта 2021, 19:17 Текст: Алексей Дегтярев

Ответственность за падение Ил-76 в Донбассе в 2014 году и гибель 49 находившихся там человек лежит на украинском командовании, заявил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Еще Валерий Болотов (в июне 2014 года занимал пост главы ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) говорил, что воздушное пространство над Луганской народной республикой закрыто, и в случае, если оно будет нарушено, любой нарушитель будет сбит», – сказал Марочко РИА «Новости». Он добавил, что из-за эскалации конфликта в Донбассе, вследствие которой ЛНР сталкивалась с воздушными атаками со стороны Украины, «атака на данный самолет не считалась бы преступлением, даже если бы в этом непосредственно участвовал сам [экс-глава ЛНР Игорь] Плотницкий». По мнению Марочко, самолет угрожал всем мирным жителям. «Как стремительно развивались тогда события, мы все помним и знаем. Усиление [украинского воинского] контингента на территории Луганского аэропорта сулило большими потерями как среди ополчения, так и мирных граждан, поскольку они сюда летели не на прогулку, а убивать мирных жителей», – указал собеседник. Экс-представитель ЛНР отметил, что украинское военное руководство знало, что силы ополчения завладели средствами, позволяющими сбивать такие цели. «Целиком и полностью ответственность за гибель этих военных лежит на украинской власти и тех командирах, которые отдали приказ на вылет данного транспортного средства и выдвижении этих десантников на территорию ЛНР. Посылать этот борт было заведомо провальной идеей, которая и привела к большому количеству жертв среди укровоенных», – пояснил Марочко. Во вторник на Украине вынесли заочный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому по делу о крушении Ил-76 в 2014 году в Донбассе. Его приговорили к пожизненному заключению. В 2014 году Киев разрешил вылет транспортного самолета Ил-76 в блокированный ополченцами аэропорт Луганска. Самолет был сбит из ПЗРК при посадке в Луганске, погибло 40 десантников и девять членов экипажа. На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию 16 марта 2021, 21:17

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России. «Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» – вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – написал Ткаченко в своем Telegram. Министр отметил, что «очень тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ». 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом. На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции. При этом минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca. Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca. Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом Covishield. Кинолог прокомментировал смерть школьницы после нападения собак в Москве 16 марта 2021, 11:26

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

В большинстве случаев за агрессивным поведением собаки стоят плохие воспитание и дрессировка питомца, рассказал газете ВЗГЛЯД президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, комментируя смерть покусанной стаффордами и выпавшей из окна девочки. На западе Москвы 14-летнюю девочку покусали за руки две собаки породы американский стаффордширский терьер, с которыми она находилась в квартире на шестом этаже, после чего она выпрыгнула из окна, чтобы спастись от животных. Подросток упала на козырек дома и погибла. Незадолго до смерти школьницу видели сидящей на подоконнике, она отбивалась от собак. «Мне бы не хотелось клеймить собак породы американский стаффордширский терьер, поскольку вокруг них и так много мифов. Единственное, что стоит в очередной раз отметить, что ни одна собака не будет вести себя агрессивно без причины, вне зависимости от ее породной принадлежности. Важную роль играет воспитание и правильная дрессировка. Нет агрессивных пород, есть конкретные агрессивные особи, чьи владельцы безответственно отнеслись к вопросу их воспитания», – говорит Голубев. За собак и детей всегда несет ответственность взрослый человек, поясняет президент РКФ. И если следствие докажет, что на девочку без причины напали собаки, их хозяин должен ответить по всей строгости закона. «В большинстве случаев за агрессивным поведением стоит человеческий фактор. Ошибки, которые допускал хозяин при воспитании питомца, могут повлечь за собой опасные события. При этом пострадать могут и сами владельцы. Причин может быть несколько. Из-за развитого территориального и защитного инстинкта сторожевые и бойцовские псы могут напасть на незнакомца при посягательстве на их территорию или собственность. Собаки с плохой социализацией, выраженным доминантным поведением также могут нападать на человека. Причинами агрессии могут быть боль, страх, ресурсная агрессия, психологическая травма или гормоны», – рассказывает собеседник. При этом он отмечает, что нельзя отнести породу стаффорд к бойцовой, поскольку ей может быть любая собака, которая принимает участие в боях, независимо от породы. Также он обращает внимание на то, что только специально обученный пес будет проявлять агрессию целенаправленно. Для этого он проходит курс дрессировки и нападения. Агрессия на людей – не характерное поведение для собак породы стаффордширский терьер. «Амстаффы очень сообразительные и отлично поддаются дрессировке, но их воспитание ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Агрессивной и злобной называют эту породу те, кто не знает, как правильно общаться и воспитывать таких питомцев. У этих собак достаточно высокий порог раздражительности, поэтому вывести воспитанную собаку из себя достаточно сложно. Стаффордширские терьеры могут быть как защитниками и охранниками, так и прекрасными душевными компаньонами», – отмечает Голубев. Эксперт подчеркивает, что всем, кто хочет завести такого питомца, нужно четко понимать, что это мощный питомец с ярко выраженными сторожевыми и бойцовскими качествами, которым нужно должное воспитание. Тем не менее, если правильно считывать сигналы, которые подает собака, можно избежать ее агрессии, таким образом защитив себя. «О том, что животное чувствует уверенность и превосходство, скажет положение тела, в котором собака старается казаться больше: она стоит прямо, высоко подняв голову и хвост. Когда собака часто облизывает морду, это сигнализирует о том, что она чувствует себя неуютно и воспринимает ситуацию как небезопасную. Широко раскрытые глаза, когда собака концентрирует свой взгляд на ком-то или чем-то, обычно обозначают возбуждение и беспокойство. Если при этом собака начинает рычать, не отводит взгляд и не моргает, проявляя другие признаки агрессии, вы имеете дело с защитным поведением», – предупреждает кинолог. При активной агрессии животное вытягивает уши вперед и вверх, а об активной агрессии будут свидетельствовать плотно прижатые к голове уши, продолжает собеседник. Если собака скалится, морщит нос, демонстрирует зубы и смотрит в глаза – это прямая угроза, когда собака рычит – это уже красная зона, но пока что собака все еще пытается общаться, дав понять, что ее необходимо оставить в покое. В начале января в подмосковной Ивантеевке собаки насмерть загрызли ребенка. Спустя неделю домашняя собака крупной породы причинила несовместимые с жизнью травмы ребенку в Кемеровской области, после чего хозяин сам умертвил животное. В Германии раскрыли стратегию в переговорах с США по «Северному потоку – 2» 16 марта 2021, 17:58

Фото: Christian Schroedter/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Германия рассчитывает, что наилучшим вариантом в переговорах с США относительно газопровода «Северный поток – 2» будет стратегия выжидания, чтобы затем предоставить Вашингтону готовый проект сделки, сообщили дипломаты и официальные лица. ФРГ делает ставку на прагматичный подход к администрации США по «Северному потоку – 2» и будет настаивать на завершении строительства трубопровода вопреки планам Вашингтона, передает агентство Reuters. «Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство будет завершено, потому что считает, что, как только трубопровод будет запущен, все будет выглядеть по-другому (для Соединенных Штатов)», – рассказал высокопоставленный дипломат ЕС. Другой европейский дипломат сообщил, что в Германии уверены в том, что Вашингтон готов к новым переговорам для поиска компромисса, несмотря на его заявления о введении новых санкций против «Северного потока – 2». Вместе с тем Берлин еще не начинал предметных переговоров по этому вопросу и не знает окончательной позиции Соединенных Штатов. Как рассказал агентству высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, Вашингтон продолжает взаимодействовать с правительством Германии на нескольких уровнях, чтобы оценить риск санкций. Хотя президент США Джо Байден и выступает против этого проекта, он также пытается нормализовать отношения с Европой, отметил чиновник. «Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую немцы фактически создали сами», – сказал он. В тоже время некоторые чиновники администрации Байдена считают, что США нужно быть прагматичными в этом вопросе и призывают его рассмотреть возможность ослабления давления на Германию. Они считают, что Вашингтону нужно сосредоточиться на поиске вариантов того, как можно использовать «Северный поток – 2» в случае будущих кризисов. Ранее координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф заявил о важности «Северного потока – 2» для ЕС. Он также отметил, что было бы безответственно не завершить «Северный поток – 2», учитывая экономические соображения. Между тем глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ЕС сделать проект «Северный поток – 2» инструментом давления на Москву. Напомним, правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева. В феврале стало известно, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в проект 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Президент России Владимир Путин отмечал, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Кремль отреагировал на роль России в новой военной стратегии Британии 16 марта 2021, 13:02

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В Кремле сожалеют из-за тенденции на конфронтационный настрой лидеров стран Запада по отношению к России, Москва не была и не является чьим-то противником, а выступает за развитие добрых отношений со всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представителя Кремля попросили прокомментировать новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании: по сообщениям британских СМИ, Россия под руководством президента Владимира Путина в этом новом документе обозначена как одна из главных угроз безопасности Британии. Кроме того, сообщалось о планах Великобритании по увеличению числа ядерных боеголовок на 40%. «Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее. Конечно, подобный конфронтационный настрой может, действительно, вызывать только сожаление и даже озабоченность», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, подобный подход «никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел». «Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой угрозу ни для кого. Наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, мы хотим добрых отношений», – заключил представитель Кремля. Песков также заявил, что не будет комментировать новую оборонную стратегию Британии до ее объявления. «Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете, даже в такой уважаемой газете, как Guardian. Поэтому мы все-таки предпочитаем дождаться объявления этой стратегии и затем уже приступить к ее анализу», – заявил Песков. Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб. Основные положения стратегии премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет будет опубликован во вторник, представит его Джонсон. Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca 16 марта 2021, 15:21

Фото: Matthias Bein/ZB/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Возможной причиной образования тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca может быть некачественная очистка медикамента, считает директор центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург. «На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных, по всей видимости, с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его», – сказал Гинцбург, передает ТАСС. Он добавил, что степень очистки, которая в результате производственной наработки осуществляется, бывает различной – двух-, трехэтапной. «Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение», – рассказал Гинцбург. Напомним, Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция, Италия и Швеция на днях приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании. Audi прекращает разработку новых бензиновых и дизельных моторов 16 марта 2021, 18:17 Текст: Алексей Дегтярев

Автомобильная компания Audi перестала разрабатывать новые обычные бензиновые и дизельные двигатели, сообщил главный инженер компании Маркус Дюсманн. Производитель намерен продолжить совершенствовать существующие двигатели внутреннего сгорания, чтобы приводить их в соответствие новым экологическим нормам в Европе, заявил Дюсманн изданию Automobilewoche, сообщает Autonews. По мнению инженера, ЕС ведет слишком агрессивную политику по ужесточению норм количества вредных выбросов, польза экологии от более «чистых» двигателей будет минимальной и не оправдает затраты на модернизацию двигателей. Планируется, что последним «большим» классическим двигателем Audi будет шестилитровый бензиновый W12, его планируется устанавливать на самую дорогую версию седана A8. В сентябре 2020 года сообщалось, что старт производства первого российского серийного автомобиля Zetta перенесли, так как разработчикам электрокара отказали в бюджетном кредите. Названы главы трех регионов России с высоким риском отставки 16 марта 2021, 10:23 Текст: Алина Назарова

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, а также губернаторы Тувы и Ульяновской области Шолбан Кара-Оол и Сергей Морозов имеют высокую вероятность отставки, считают эксперты компании «Минченко консалтинг». Также, по мнению экспертов, в зону высокой политической устойчивости вошли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Это связано с их максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков, пишут «Ведомости». В среднюю зону вошли врио глав четырех регионов России, которые были назначены осенью 2020 года. Среди них врио главы Дагестана Сергей Меликов, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, Михаил Дегтярев – Хабаровский край, Артем Здунов – Мордовия. Также в средней зоне глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Осенью этого года прямые выборы губернатора ожидаются минимум в восьми регионах; еще в трех республиках глав выберут местные парламенты. Ранее эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг губернаторов по принципу их близости к федеральной власти. В первую пятерку лидеров по этой методике вошли возглавляющий Татарстан (с 2010 года) Рустам Минниханов, Санкт-Петербург (с 2018 года) Александр Беглов, Крым (с 2014 года) Сергей Аксенов, Чечню (с 2007 года) Рамзан Кадыров, Свердловскую область (с 2012 года) Евгений Куйвашев. В самом низу рейтинга «Петербургской политики» оказались тамбовский губернатор Александр Никитин (с 2015 года), глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов (к нему с 2018 года не приехал ни один представитель высшего руководства страны), глава Башкирии Радий Хабиров (с 2018 года), смоленский губернатор, представитель ЛДПР Алексей Островский (с 2012 года) и его владимирский однопартиец Владимир Сипягин (с 2018 года). Ветеран КГБ рассказал о предателе, предупредившем радикалов в Литве об «Альфе» в 1991 году 16 марта 2021, 12:52 Текст: Алина Назарова

Литовские националисты и стоявшие за ними сотрудники спецслужб Запада в январе 1991 года знали, что в Вильнюс прибудут советские спецподразделения, в том числе группа «Альфа» – об этом их предупредил человек, позвонивший из здания ЦК КПСС в Москве, после чего радикалы организовали провокацию в отношении силовиков, рассказал ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков. В 1970–1980-х годах Кобяков работал во втором отделе Пятого управления КГБ СССР, занимавшегося проблемами борьбы с национализмом и экстремистскими проявлениями на этой почве, с 1986 года был начальником данного отдела, а в 1988-1991 годах, оставаясь офицером действующего резерва КГБ, работал в секторе органов госбезопасности Отдела административных органов (с 1989 года – Государственно-правового отдела) ЦК КПСС, передает РИА «Новости». В своей статье в журнале «Национальная оборона» «Литовская ССР, 1988-1990 годы: перестройка или предательство?» Кобяков отметил, что в конце 1980-х годов к числу его должностных обязанностей относилось, в частности, изучение обстановки в Литве, Латвии и Эстонии. «Объем информации из этих республик, в том числе по линии органов КГБ, давал возможность руководителям КПСС понимать, что в действительности происходит в Прибалтике и других регионах и чем все это неминуемо может закончиться», – отметил Кобяков. В частности, руководству компартии направлялась информация о деятельности «Саюдиса» (Sajudis, «Движение») – литовской сепаратистской организации, открыто заявлявшей, что для нее главной целью является «восстановление независимости Литвы». «В течение 1990-го – в начале 1991 года в Литве органами госбезопасности были выявлены работавшие нелегально сотрудники ЦРУ, британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб, которые осуществляли руководство «Саюдисом» и другими националистическими организациями, а по сути – управляли процессом, как принято сейчас говорить, «цветной революции» в Литве», – указал Кобяков. В Польше к тому времени у власти уже находилось движение «Солидарность», которое поддерживали спецслужбы стран НАТО во главе с США. По словам Кобякова, начальником аналитического управления «А» Второго главного управления КГБ генерал-майором Вячеславом Широниным в то время были обнародованы данные о том, что в 1990 году прибывший в Литву американский гражданин Эндрю Эйва стал консультантом лидера «Саюдиса» Витаутаса Ландсбергиса. «Он занимался изучением возможности подготовки повстанческого движения, планировал открыть курсы «рейнджеров», обучал боевиков из числа националистов использованию гранат и бутылок с зажигательной смесью против советских бронетранспортеров и танков. В апреле 1990 года за эту деятельность ему был закрыт въезд в СССР, однако в декабре того же года Эйва вновь прибыл в Литву. Вместе с ним в Вильнюс приехала группа агентов ЦРУ, появившихся вскоре в окружении Ландсбергиса. Позднее Ландсбергис заявил, что американский «специалист» Эйва сыграл «положительную роль» в январских событиях», – вспоминает Кобяков. Эндрю Эйва (он же Андрюс Эйтавичюс) был специалистом по боям в городских условиях и имел опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане; как консультант правительства Литвы изучал возможности организации «партизанского движения», выезжал в районы, закрытые для посещения иностранцами – об этом рассказывалось в материалах фотовыставки, посвященной 30-летию событий 1991 года в Вильнюсе и проходившей в январе нынешнего года в Москве в Общественной палате. На фоне того, что обстановка в Литовской ССР накалялась (националисты и сепаратисты продолжали захватывать власть), 8-9 января 1991 года в республику были переброшены военнослужащие 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и других частей. 11 января президент СССР Михаил Горбачев был вынужден потребовать отмены антиконституционных актов в Литве и восстановления действия Конституции СССР. Решался вопрос о наведении порядка в Литве и введении особого порядка управления республикой, вспоминает Кобяков.