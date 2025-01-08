Российский FPV-дрон уничтожил украинский пикап в Харьковской области

ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников

Tекст: Мария Иванова

Также удар был нанесен по месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

Средствами ПВО сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, а также 105 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотника, 590 ЗРК, 20 290 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

Ранее стало известно, что за первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.

В 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.

В первый день года ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК.