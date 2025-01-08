В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.4 комментария
Российский FPV-дрон уничтожил украинский пикап в Харьковской области
Минобороны: Российские войска уничтожили украинский пикап FPV-дроном в Харьковской области
Российские военные применили FPV-дрон для уничтожения украинского пикапа в Харьковской области, перевозившего боевиков для ротации, сообщили в Минобороны РФ.
Как указали в ведомстве, российские войска «Север» уничтожили украинский пикап в Харьковской области с помощью FPV-дрона. Минобороны предоставило видеоматериалы, демонстрирующие точное попадание в цель, передает ТАСС.
По данным военного ведомства, разведывательное подразделение обнаружило пикап противника в лесополосе. Транспортное средство перевозило украинских боевиков, прибывших для ротации в зоне боевых действий.
На основе анализа разведданных было принято решение о поражении цели. FPV-дрон группировки «Север» оперативно уничтожил обнаруженный пикап, говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона российской группировки «Север» уничтожил миномет ВСУ на огневой позиции в Харьковской области.
29 декабря российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.