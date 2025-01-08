  • Новость часаВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 50 тыс. человек
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    21 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    19 комментариев
    8 января 2025, 14:45 • Новости дня

    Российский FPV-дрон уничтожил украинский пикап в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска уничтожили украинский пикап FPV-дроном в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные применили FPV-дрон для уничтожения украинского пикапа в Харьковской области, перевозившего боевиков для ротации, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указали в ведомстве, российские войска «Север» уничтожили украинский пикап в Харьковской области с помощью FPV-дрона. Минобороны предоставило видеоматериалы, демонстрирующие точное попадание в цель, передает ТАСС.

    По данным военного ведомства, разведывательное подразделение обнаружило пикап противника в лесополосе. Транспортное средство перевозило украинских боевиков, прибывших для ротации в зоне боевых действий.

    На основе анализа разведданных было принято решение о поражении цели. FPV-дрон группировки «Север» оперативно уничтожил обнаруженный пикап, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона российской группировки «Север» уничтожил миномет ВСУ на огневой позиции в Харьковской области.

    29 декабря российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

    7 января 2025, 19:21 • Новости дня
    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области

    Эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на поле под Курском

    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские разведчики обнаружили, что эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на открытом поле у Курска, оставив их без помощи.

    Согласно сообщению военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в Telegram-канале, в районах Курской области произошел инцидент с участием эвакуационной группы Вооруженных сил Украины. Разведчики группы «Север» зафиксировали передвижение украинской эвакуационной группы, состоящей из двух автомобилей, которые забрали несколько раненых.

    Во время движения к своим позициям, по неизвестной причине, из автомобиля были выброшены двое еще живых украинских военнослужащих. Этот поступок, по словам Коца, впервые зафиксирован операторами беспилотных летательных аппаратов «Северян». Подобные случаи, когда украинские военные не забирают раненых, ранее были известны, однако выбрасывание из машин отмечено впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что Украина отказалась забирать 630 своих пленных.

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    8 января 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны.

    Также удар был нанесен по месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, а также 105 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотника, 590 ЗРК, 20 290 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Ранее стало известно, что за первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.

    В 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.

    В первый день года ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    8 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx

    Концерн Rheinmetall отправил первую БМП Lynx на Украину для тестирования

    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский концерн Rheinmetall в конце 2024 года поставил Украине первую новейшую боевую машину пехоты Lynx, произведенную на заводе в Унтерлюсе, для испытаний вооруженными силами и принятия решения о серийном производстве.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx в конце 2024 года, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это событие демонстрирует сотрудничество между Украиной и Германией в области обороны. БМП была произведена на заводе компании в Унтерлюсе, федеральная земля Нижняя Саксония.

    По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, машина будет опробована вооруженными силами Украины, чтобы как можно скорее принять решение о серийном производстве. В настоящее время Lynx производится в Венгрии для вооруженных сил этой страны, а также планируется сотрудничество с итальянским концерном Leonardo для совместного производства.

    Компания Rheinmetall рассматривает возможность сборки Lynx на своем заводе на Украине. Первая презентация этой модели БМП состоялась в 2016 году. Концерн Rheinmetall, являясь крупнейшей оборонной компанией Германии, получает значительные прибыли на фоне конфликта на Украине и планирует увеличить производственные мощности в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завод Rheinmetall по производству 155-мм боеприпасов в Литве планируют запустить в 2026 году, что усилит оборону Литвы, ЕС и НАТО.

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.


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    7 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

    Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

    «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

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    8 января 2025, 07:36 • Новости дня
    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА

    Российские средства ПВО за одну ночь уничтожила 32 украинских БПЛА в семи регионах и Азовском море

    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
    @ mod_russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ночью российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

    Как сообщает ТАСС, Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 32 украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь. Эти БПЛА были сбиты над семью регионами России и акваторией Азовского моря.

    В частности, 11 беспилотников были уничтожены над Саратовской областью. Кроме того, по четыре аппарата были сбиты над Курской и Ростовской областями. В Белгородской и Брянской областях российские ПВО перехватили по три БПЛА. В Краснодарском крае сбито два дрона, а в Волгоградской области – один. Также четыре беспилотника уничтожены над Азовским морем.

    Эти действия стали частью продолжающихся усилий российской стороны по обеспечению безопасности своих территорий и предотвращению проникновения украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

    В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

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    8 января 2025, 07:55 • Новости дня
    В Энгельсе развернули штаб из-за пожара после атаки БПЛА

    В Энгельсе развернули штаб после атаки БПЛА и пожара на предприятии

    Tекст: Денис Тельманов

    На предприятии в Энгельсе Саратовской области развернули оперативный штаб после атаки беспилотников, что вызвало пожар. Губернатор заявил об обеспеченности силами и средствами для его локализации.

    Как сообщает ТАСС, на предприятии в Энгельсе, где произошел пожар из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, развернули оперативный штаб. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что сил и средств для локализации возгорания достаточно.

    «На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    На месте происшествия работают специалисты различных профильных служб, включая МЧС и областную службу спасения. По словам Бусаргина, ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для ликвидации последствий атаки и пожара уже принимаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы.

    Ночью российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем. В Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

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    7 января 2025, 15:18 • Новости дня
    Силовики сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ

    Большая часть Дзержинска зачищена от украинских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть Дзержинска в Донецкой Народной Республике освобождена от украинских военных, остаются небольшие группы противника.

    Большая часть территории Дзержинска в Донецкой Народной Республике освобождена от Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. В настоящее время продолжается зачистка оставшихся группировок ВСУ в городе.

    Представители силовых структур подчеркнули, что украинская сторона понесла значительные потери в этом районе, которые исчисляются тысячами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новотроицкое в ДНР, освободили Гигант в ДНР, а также освободили Новый Труд в ДНР.

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    8 января 2025, 01:21 • Новости дня
    Пентагон: Приход Трампа не изменит военную помощь Украине

    Пентагон заявил, что смена власти в США не повлияет на военную помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, заявил Пентагон.

    Представитель Пентагона уверил, что приход администрации Дональда Трампа не скажется на работе международной группы западных стран по координации поставок вооружений Украине. На брифинге во вторник представитель отметил уверенность в европейских обязательствах и миссии, подчеркнув высокую степень доверия в возможностях и опыте европейских стран в этой сфере, сообщает ТАСС.

    Также представитель Пентагона выразил уверенность, что работа западных стран по укреплению военных возможностей Украины будет продолжена. Он отметил, что деятельность по улучшению военной поддержки Украине продлится «в том или ином виде».

    Девятое января в Германии пройдет 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине на авиабазе Рамштайн. На встрече будет присутствовать министр обороны США Ллойд Остин. Это заседание станет очередным шагом в усилении сотрудничества стран в военной поддержке Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Администрация США планирует анонсировать финальный пакет военной помощи для Украины в четверг, 9 января, во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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    7 января 2025, 18:50 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    ПВО уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат в Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

    Как сообщает РИА «Новости», российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Инцидент произошел 7 января около 17.30 по московскому времени.

    В Министерстве обороны России отметили, что беспилотник был сбит своевременно и не причинил какой-либо ущерб на земле. Обстоятельства, приведшие к появлению аппарата в воздушном пространстве России, не уточняются.

    Белгородская область, граничащая с Украиной, нередко становится местом подобных инцидентов, однако благодаря функционированию средств ПВО большинство угроз удается нейтрализовать.

    Накануне российские средства ПВО смогли уничтожить два украинских беспилотника, которые проникли в воздушное пространство Белгородской и Курской областей.

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    8 января 2025, 02:22 • Новости дня
    Швейцария выступила с предложением посредничества по Украине

    Президент Швейцарии заявила о готовности страны стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

    Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны быть посредницей в урегулировании украинского кризиса, передает ТАСС. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, она отметила, что заверила президента Украины Владимира Зеленского в поддержке через гуманитарные проекты и готовности содействовать мирному процессу.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис ранее подчеркнул, что Швейцария видит свою роль в разрешении кризиса благодаря нейтралитету и усилиям по установлению мира. Швейцарские власти также заявили о своем участии в подготовке переговоров по прекращению огня на Украине, однако о новой мирной конференции пока речи не идет.

    Конференция по Украине уже проводилась в июне в швейцарском Бюргенштоке по инициативе Киева. Однако итоговое коммюнике не подписали ряд стран, среди которых Армения, Бразилия и Саудовская Аравия. России участие в конференции было отказано, и делегации многих стран-членов ООН также отсутствовали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее полным фиаско и отметила, что такие форумы не способствуют устойчивому миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том, что Россия даже не была приглашена.

    Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov, пишет The Guardian.

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    8 января 2025, 11:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов и 46 танков за первую неделю 2025 года

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков, значительные потери понесены в зоне спецоперации и в Курской области, следует из предоставленных Минобороны России данных.

    За первую неделю 2025 года украинские вооруженные силы понесли значительные потери. В период с 1 по 7 января в зоне спецоперации погибло до 9,7 тыс. военнослужащих ВСУ. В Курской области в боях было убито около 2975 украинских военных, передает РИА «Новости».

    Танковые потери составили 46 единиц. В зоне спецоперации уничтожено 17 танков, среди которых пять Leopard немецкого производства. В районе Курской области российские силы ликвидировали 29 танков противника.

    Кроме сухопутной техники, украинская авиация также понесла потери. 2 января средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27. 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.

    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка. Также ВСУ понесли значительные потери, потеряв до 1420 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские установки в ДНР и Харьковской области. Накануне российское военное ведомство отчиталось об уничтожении более 1635 украинских военнослужащих, а также большого количества западной техники.

    При этом российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса. Также российские войска освободили Новотроицкое в ДНР, освободили Гигант в ДНР и освободили Новый Труд в ДНР. Кроме того, российские силовики сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ.

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    8 января 2025, 06:51 • Новости дня
    В Венесуэле задержали семь иностранных наемников

    Наемники из Украины и США задержаны в Венесуэле за подготовку терактов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

    Правоохранительные органы Венесуэлы задержали группу из семи иностранных наемников, подозреваемых в подготовке террористических актов, передает ТАСС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что среди задержанных трое прибыли с Украины, а также двое из США.

    «Только сегодня были пойманы семь иностранных наемников, в том числе двое из США. Они прибыли для осуществления террористических действий, направленных против мира в Венесуэле. Среди них двое колумбийских наемных убийц, которые были пойманы в разных регионах страны, и трое наемников, которые прибыли с Украины», – заявил Мадуро на встрече с участниками народного ополчения.

    Президент выразил уверенность, что задержанные в ближайшие часы дадут признательные показания. Ранее, с ноября по декабрь, в Венесуэле были задержаны 125 иностранных наемников из 25 стран. Эти усилия направлены на обеспечение безопасности и стабильности в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные граждане из Азербайджана и Грузии были замечены в рядах сотрудников ТЦК в Одессе. Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима, после лечения в Харькове предпочитали возвращаться домой, о чем заявил попавший в плен украинский санитар Евгений Набока.

    Российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, вынеся его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

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    8 января 2025, 07:06 • Новости дня
    Эксперт предсказал поражение Украины без помощи США

    Без помощи США Украина потерпит поражение за 12-18 месяцев, считает эксперт

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский политолог Роберт Каган заявил, что без поддержки США Украина может проиграть в течение полутора лет, что представит серьезную проблему для новой администрации Дональда Трампа.

    Как пишет ТАСС, американский политолог Роберт Каган в статье для The Atlantic выразил мнение, что без дополнительной помощи США Украина может потерпеть поражение в течение 12-18 месяцев. По его словам, падение Украины было бы воспринято как провал США и их президента.

    Каган подчеркнул, что избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс однажды выразил безразличие к судьбе Украины, и теперь американский народ должен решить, разделяет ли его мнение. Без значительных вливаний помощи Украина, по мнению Кагана, скорее всего, потерпит поражение в войне.

    Эксперт также отметил, что Украина столкнется с полным поражением и потерей суверенитета, что станет серьезной проблемой для избранного президента Дональда Трампа. Трамп обещал быстро завершить войну, но теперь стоит перед сложным выбором между признанием стратегического поражения и увеличением поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны назначат ответственных за поставки для Украины по восьми военным направлениям, включая ВВС и артиллерию, с координацией внутри каждой коалиции из стран НАТО.

    Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, как заявил Пентагон. Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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    8 января 2025, 03:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью

    Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом.

    Силы противовоздушной обороны России успешно сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью, передает ТАСС. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.

    По словам Гладкова, «над Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет».

    В результате падения обломков БПЛА в селе Стрелецкое повреждены кровля и фасад одного из частных домов. На прилегающей территории произошло возгорание мусора, которое быстро ликвидировали прибывшие пожарные. Информация о последствиях инцидента уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник, дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью утром 7 января, а также российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, проникших в воздушное пространство Белгородской и Курской областей.

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    8 января 2025, 06:26 • Новости дня
    ПВО сбили пять дронов в Ростовской и три в Брянской областях

    БПЛА атаковали Ростовскую и Брянскую области, пострадавших и разрушений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, сообщает ТАСС. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил об этом в своем телеграм-канале. По его словам, атака произошла ночью в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. Пострадавших, погибших и разрушений на земле не зафиксировано.

    «В Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили этой ночью пять БПЛА. Вражеская атака была отражена», – говорится в сообщении. Оперативные службы продолжают работу на местах инцидентов, чтобы гарантировать безопасность граждан.

    В этот же день стало известно об аналогичном инциденте в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО РФ сбили три вражеских беспилотника. Здесь также обошлось без пострадавших и разрушений, оперативные службы проводят проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где работают пожарные и экстренные службы.

    В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, в результате чего пострадавших нет, однако поврежден частный дом. Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

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