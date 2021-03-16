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Член «Альянса врачей» подозревается в мошенничестве на «ковидных выплатах» медикам
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Фельдшера станции скорой помощи в Кинешме заподозрили в афере с выплатами за работу с больными коронавирусом. С просьбой проверить работу сотрудников станции в городскую прокуратуру обратился главный врач Кинешемской центральной районной больницы.
По утверждению главврача, фельдшеры самостоятельно формировали выезды к пациентам, болеющим COVID-19, в то время как срочная помощь им не требовалась. Таким образом медики рассчитывали получить надбавки, полагающиеся за лечение коронавирусных больных, передает «Рен ТВ».
Один из фигурантов дела – фельдшер Дмитрий Лицов, состоящий в местном отделении общественной организации «Альянс врачей», признанной иноагентом. Мужчина самостоятельно организовывал себе внеплановые выезды к пациентам, инфицированным коронавирусом. Уточняется, что Лицов сам звонил диспетчеру скорой помощи и попросил отправить его на выезд к родственнице, однако не сообщил, что она больна COVID. В разговоре с журналистами фельдшер утверждал, что он поставил диспетчеров в известность о подтвержденном у пациентки диагнозе, при этом на записи разговора слышно, как мужчина сказал, что больная в контакте с инфицированными COVID не состояла.
В итоге медик побывал у родственницы дважды, и за каждый из выездов ему полагается надбавка в 4 тыс. рублей. Отмечается, что Лицов, помимо своей родственницы, побывал еще у нескольких своих знакомых, больных коронавирусом: как рассказали в Кинешемской ЦРБ, таких выездов было минимум шесть.
В настоящее время инициирована прокурорская проверка. Если афера фельдшера будет доказана, ему грозит уголовная ответственность. По оценке общественного деятеля Юлии Манн, эта ситуация нетипичная для медиков, однако среди активистов встречается. Манн считает, что схема была придумана самим фельдшером.
Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V»
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США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).
Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение Минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как подчеркнули создатели вакцины, американский Минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутника V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней».
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca
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Возможной причиной образования тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca может быть некачественная очистка медикамента, считает директор центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.
«На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных, по всей видимости, с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.
Он добавил, что степень очистки, которая в результате производственной наработки осуществляется, бывает различной – двух-, трехэтапной. «Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение», – рассказал Гинцбург.
Напомним, Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция, Италия и Швеция на днях приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.
Компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании.
Эксперт: США воспринимают прививки «Спутником V» как победу врага
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«Война идеологий между Россией и США идет по всем фронтам. В этой борьбе жизни людей для американцев отходят на второй план», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Можегов, комментируя попытки США убедить Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«США трактуют продвижение российской вакцины как проникновение чуждой идеи на свою территорию. Для них это демонстрация успеха страны-противника. Поэтому в борьбе с этим жизни людей отходят для них на второй план», – отметил публицист, политолог-американист Владимир Можегов.
Соединенные Штаты убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Согласно докладу, Минздрав США использовал дипломатические отношения для противодействия усилиям ряда стран – в том числе России – которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе в ущерб безопасности США. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Сейчас идет холодная война, война идеологий, в которую мы вступили с приходом к власти в США администрации Джозефа Байдена. Вместе с ним в США вернулась глобальная власть, которая прямо обозначает своими главными врагами всякие национальные государства, особенно те, которые не вписываются в их глобальный сценарий. Россия – одна из них», – отметил Можегов.
Собеседник подчеркнул, противостояние идет по всем фронтам, в том числе по линии вакцины от коронавируса. «Она символизирует успехи нашей страны и ее возможности влиять не только на здоровье людей, но и на позитивное отношение к России – ведь мы создали самую сильную вакцину в мире», – сказал Можегов.
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. По состоянию на начало марта применение препарата одобрили 45 государств. Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
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Киев объяснил, почему Украина не получила от стран ЕС «остатки вакцины»
Украина договорилась со странами Евросоюза о том, что они поделятся остатками вакцин от коронавируса, однако сроки этого процесса пришлось сдвинуть, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас с прошлого года есть переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной, и конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставок вакцин в сами страны ЕС был, по сути, сорван, и сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцины», – цитирует ТАСС Кулебу.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield. 2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии. Накануне троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Ученые обнаружили «украинский» штамм коронавируса
Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинские ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области Украины.
«То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область – прим. ВЗГЛЯД), – это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», – сказал Рубан украинскому изданию «Вести».
Среди «неприятных» признаков вируса он отметил агрессивность, быстрое распространение и «молодость». По его словам, так называемый украинский штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад, и они уже проинформировали о нем ВОЗ.
Между тем, РИА «Новости» в своем Telegram сообщили, что глава госпродпотребслужбы Киева теперь опроверг разошедшуюся новость о появлении «украинского штамма» коронавируса. По данным издания, Рубан заявил, что «СМИ напутали».
В понедельник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID-19.
Ранее ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией.
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Патрушев привез во Вьетнам «Спутник V»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев привез во Вьетнам партию вакцины от коронавируса «Спутник V», которую Москва передала безвозмездно, сообщила пресс-служба Cовбеза.
По данным пресс-службы, Патрушев прибыл в Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности, передает РИА «Новости».
В пресс-службе отметили, что по решению президента России Владимира Путина самолетом Ил-96, на котором прилетел Патрушев, доставлена партия вакцины «Спутник V» – она передана Вьетнаму безвозмездно.
Тем временем рабочая часть программы визита Патрушева во Вьетнам началась утром во вторник с церемонии возложения венков к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и Памятнику павшим героям.
После этого состоялась официальная церемония встречи российской делегации в министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, где Патрушева и главу ведомства То Лама приветствовал почетный караул.
Как сообщили в пресс-службе СБ России, программой пребывания Патрушева в Ханое запланированы консультации с представителями профильных министерств и ведомств Вьетнама.
Напомним, в августе министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса.
Названы две группы сверхраспространителей коронавируса
Ученые Массачусетского технологического института и Гарварда пришли к выводу, что люди с излишним весом и пожилые люди могут быть сверхраспространителями коронавируса. К такому выводу ученые пришли после изучения частиц выдыхаемого воздуха у разных людей.
Ученые напомнили, что COVID-19 передается каплями, которые образуются на поверхности слизистой дыхательных путей инфицированных коронавирусом. Эксперты отметили, что количество выдыхаемого аэрозоля, в котором содержатся частицы коронавируса, у разных людей может различаться в сотни раз, пишет «Царьград».
В результате исследований ученые пришли к выводу, что наибольшее количество респираторных капель с инфекцией выделяют пожилые люди и люди с избыточным весом. Однако, по мнению других специалистов, сводить все факты только к весу и росту было бы неправильным.
Ранее эксперты пришли к выводу, что течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения.
Регулятор ЕС заступился за вакцину AstraZeneca
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Преимущества вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивают риск побочных эффектов, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
EMA указало, что коронавирус привел к «глобальному кризису с разрушительными последствиями для системы здравоохранения, общества и экономики». В такой ситуации вакцины «помогают защищать от заражения людей, в том числе работников служб здравоохранения и наиболее уязвимых слоев населения, в частности пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями».
В связи с этим EMA считает, что «преимущества от вакцины AstraZeneca с точки зрения предотвращения распространения коронавируса и связанных с этим рисков госпитализаций и смертельных исходов, перевешивают риски побочных эффектов». Однако «расследование инцидентов продолжается», передает ТАСС.
На днях EMA признало риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. Уже целый ряд стран приостановил вакцинацию AstraZeneca. Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения проведет срочное совещание по безопасности вакцины. Однако пока ВОЗ рекомендовала странам ЕС продолжить вакцинацию препаратом.
Итальянский художник изобразил вакцину «Спутник V» на поле
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Мастер ленд-арта Дарио Гамбарин создал на поле на севере Италии стилизованное изображение ампулы с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. Мы видим, что происходит с AstraZeneca. В Италии «Спутник V» начнут скоро производить, все говорят об эффективности и безопасности этой вакцины», – передает слова художника ТАСС.
Гамбарин создает свои произведения искусства, используя трактор на поле с посевами. В феврале 2020 года он уже посвятил одну работу пандемии. Тогда мастер создал стилизованное изображение коронавируса.
Работы художника можно хорошо рассмотреть с высоты птичьего полета. Он неоднократно обращался к актуальным в мировой повестке темам. Среди его героев были шведская школьница-активистка Грета Тунберг, а также разные политические деятели. Гамбарин называет свои произведения «экологичными» и «эфемерными», так как они исчезают через 7-10 дней. Саму работу он характеризует как перформанс.
В июле 2017 года Гамбарин при помощи трактора «нарисовал» на своем поле в области Венето портрет президента России Владимира Путина анфас шириной 135 метров, видимый с высоты птичьего полета; портрет сопровождается фамилией, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017».
В 2019 году Гамбарин к визиту Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
В России обнаружен южноафриканский коронавирус
Медики выявили в России южноафриканский штамм коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено», – передает ТАСС сообщение ведомства. Еще в 16 случаях выявлены другие мутации коронавируса.
По данным ведомства, за последнее время проведен сбор 8159 образцов клинического материала от лиц, прибывших из-за рубежа и контактных с ними, лиц с подозрением на повторное инфицирование, больных с устойчивостью к лечению, детей до пяти лет с тяжелыми формами заболевания, лиц с нетипичным течением заболевания, из крупных эпидемических очагов и других групп. Уточняется, что исследования проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.
Напомним, в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет очевидных данных, свидетельствующих об усилении эпидемического процесса из-за мутаций коронавируса.
Вирусолог рассказал об особенностях южноафриканского штамма COVID
Профессор Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что «южноафриканский» штамм коронавируса хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами.
«Этот вирус связывается с клетками лучше, а с антителами – несколько хуже. И это причина, из-за которой его труднее нейтрализовать», – рассказал ученый телеканалу «360».
Тем не менее вакцина все равно действует против этого штамма, а «катастрофического перелома» в пандемии ожидать не стоит, подчеркнул Альтштейн.
«Как это будет складываться и какой штамм здесь будет сильнее распространяться, это будет видно в дальнейшем», – добавил он.
В Роспотребнадзоре сообщили, что российские медики выявили в стране южноафриканский штамм коронавируса. На данный момент известно о двух случаях заболевания им. По словам ученых, он на 50% заразнее других вариантов коронавируса и может быть более устойчив к антителам.
В марте президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
В Германии выросли случаи редкого вида тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха в Германии обнаружил рост числа проявлений редкой формы тромбоза мозговых вен после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca, сообщил германский фармрегулятор.
«При анализе новых данных эксперты Института Пауля Эрлиха наблюдают за бросающимся в глаза ростом числа случаев проявления специфической формы очень редкого тробмоза мозговых вен в совокупности со снижением количества тромбоцитов (тромбоцитопения) и кровотечением, совпадающим по времени с прививками вакциной AstraZeneca», – передает сообщение регулятора ТАСС.
С 11 марта, когда вышло предыдущее заявление регулятора об использовании вакцины, были зарегистрированы новые случаи осложнений, отмечается в сообщении. Уточняется, что применение препарата в Германии приостановлено как минимум до того момента, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не объявит о дальнейших действиях относительно вакцины.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Тимошенко потребовала провести расследование по вакцине от AstraZeneca
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В отношении вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, нужно провести расследование на предмет дальнейшего использования на Украине, заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Она указала, что «главный санитарный врач страны сделал прививку этой вакциной и через несколько дней заболел». По словам Тимошенко, «это сигнал, чтобы провести дополнительное расследование». Она указала, что «большинство стран Европы приостановило вакцинацию» AstraZeneca. Тимошенко сказала, что вакцинация необходима, но использовать следует качественную вакцину, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca. Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield. Отметим, что вакцинацию AstraZeneca приостановил уже целый ряд стран.
Министр труда Словакии подал в отставку на фоне «цирка»
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На фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку, сообщают СМИ.
Крайняк представляет в правящей коалиции правоцентристское движение «Мы семья». Подав в отставку, он хочет показать, что движение «Мы семья» заинтересовано в сохранении действующей коалиции. Председатель движения и спикер парламента страны Борис Коллар поддержал шаг Крайняка. Правительственный кризис Коллар назвал «продолжением цирка, из-за которого нельзя работать». Он не считает, что отставка премьер-министра Игора Матовича «что-то изменит». Коллар заверил, что его «движение не имеет никаких персональных претензий» к партнерам по коалиции, передает ТАСС со ссылкой на «ТА-3».
Президент Словакии Зузана Чапутова «пригласила» Матовича «на вторник обсудить ситуацию, создавшуюся в правящей коалиции», сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец. Он добавил, что заявлений после встречи не планируется, передает РИА «Новости».
Словацкий государственный институт по контролю лекарств «на основании всей доступной информации, а также исходя из крайне сложной эпидемиологической ситуации» рекомендует продолжать иммунизацию COVID-19 вакциной AstraZeneca.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.
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ВОЗ проведет срочное совещание по безопасности вакцины AstraZeneca
Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин проведет во вторник совещание по вопросу использования препарата от коронавируса AstraZeneca, сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрел имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра», – передает РИА «Новости» слова главы ВОЗ.
Между тем научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что организация вновь рекомендовала странам продолжить использование вакцины AstraZeneca. Заместитель гендиректора ВОЗ Марианджела Симао в свою очередь отметила, что организация считает приостановку применения препарата некоторыми странами Европы мерой предосторожности.
Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что, несмотря на решение ряда европейских стран приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, организация рекомендует продолжить использовать вакцину, поскольку ее польза превышает негативные данные.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.