Глава ПАСЕ пообещал защитить русскоязычных журналистов в Латвии

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс пообещал в кратчайшие сроки принять меры для защиты прав русскоязычных журналистов в Латвии по итогам соответствующего обращения СЖР, а также напомнить Риге об обязательствах, «которые взяли на себя, вступая в Совет Европы», заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев направил письмо Дамсу с просьбой обратить внимание «на вопиющее нарушение прав репортеров на осуществление своей профессиональной деятельности на территории Латвии». Соловьев попросил главу ПАСЕ «дать надлежащую оценку этому возмутительному факту нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению прав наших коллег на осуществление своей профессиональной деятельности».

«На встрече с председателем [ПАСЕ] я передал ему письмо от Союза журналистов России... Дамс обещал принять меры незамедлительно, передать в комиссию, и комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович. И, соответственно, принять все меры, чтобы напомнить правительству Латвии об обязательствах, которые Латвия взяла на себя, вступая в Совет Европы», – передает слова Толстого РИА «Новости».

По словам парламентария, в ходе беседы с главой ПАСЕ была затронута тема защиты русских и русскоязычных в странах Балтии: «она всегда есть, и мы об этом тоже вчера говорили».

«Мы эту тему так не оставим. Будем продолжать работать, и уверен, что рано или поздно это, безусловно, должно дать свои плоды», – отметил Толстой.

Ранее о травле, начавшейся в отношении работников российских СМИ в Латвии из-за якобы нарушения санкций Евросоюза, рассказала журналист Алла Березовская.

В прошлом году русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. В МИД сочли политику прибалтийских стран против журналистов попранием свободы СМИ и заявили, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.