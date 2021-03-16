Власти Сербии ввели жесткие карантинные меры из-за COVID

Кризисный штаб Сербии по борьбе с инфекционными заболеваниями во вторник решил закрыть все, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщила премьер Ана Брнабич.

«Принято решение, как и было на прошедших выходных – все закрыть. Этот режим будет от среды до понедельника (22 марта), а потом посмотрим», – передает РИА «Новости» слова Брнабич на брифинге кризисного штаба. Она добавила, что медики настаивали на двухнедельных ограничениях, но достигнут компромисс.

По данным сербского минздрава, в стране растет заболеваемость и смертность от коронавируса, отмечается большой процент новых зараженных «британским штаммом». В понедельник за период с начала пандемии было выявлено 520911 больных, из которых 4634 – в предыдущие сутки. Всего скончались 4747 инфицированных, причем 28 – с воскресенья на понедельник. На аппаратах искусственной вентиляции легких в Сербии находятся 219 человек.

Власти сообщили, что к понедельнику сделано свыше 2 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили более 790 тыс. человек. Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР – 16 января, во второй половине февраля начала прибывать AstraZeneca. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, до 42% граждан хотят получить российскую вакцину.

Напомним, 11 марта власти Сербии заявили о начале производства вакцины «Спутник V».