Патрушев привез во Вьетнам «Спутник V»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев привез во Вьетнам партию вакцины от коронавируса «Спутник V», которую Москва передала безвозмездно, сообщила пресс-служба Cовбеза.

По данным пресс-службы, Патрушев прибыл в Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности, передает РИА «Новости».

В пресс-службе отметили, что по решению президента России Владимира Путина самолетом Ил-96, на котором прилетел Патрушев, доставлена партия вакцины «Спутник V» – она передана Вьетнаму безвозмездно.

Тем временем рабочая часть программы визита Патрушева во Вьетнам началась утром во вторник с церемонии возложения венков к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и Памятнику павшим героям.

После этого состоялась официальная церемония встречи российской делегации в министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, где Патрушева и главу ведомства То Лама приветствовал почетный караул.

Как сообщили в пресс-службе СБ России, программой пребывания Патрушева в Ханое запланированы консультации с представителями профильных министерств и ведомств Вьетнама.

Напомним, в августе министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса.