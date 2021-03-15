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Тимошенко потребовала провести расследование по вакцине от AstraZeneca
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В отношении вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, нужно провести расследование на предмет дальнейшего использования на Украине, заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Она указала, что «главный санитарный врач страны сделал прививку этой вакциной и через несколько дней заболел». По словам Тимошенко, «это сигнал, чтобы провести дополнительное расследование». Она указала, что «большинство стран Европы приостановило вакцинацию» AstraZeneca. Тимошенко сказала, что вакцинация необходима, но использовать следует качественную вакцину, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca. Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield. Отметим, что вакцинацию AstraZeneca приостановил уже целый ряд стран.
Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым
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В качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», – написал Рабинович на своей странице в соцсети Facebook.
По словам украинского парламентария, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение», а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.
В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
ЕС намерен начать переговоры о закупке «Спутника V»
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Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают СМИ.
Официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от лица сообщества, сообщил Reuters, что правительства Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Агентство отмечает, что «если «Спутник V» действительно будет закуплен ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России, чья торговля с Евросоюзом в течение многих лет сдерживалась санкциями».
Ранее СМИ сообщили, что в Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca.
Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Зеленский открыл посольства Украины в Киеве
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать в Киеве так называемые дистанционные посольства страны. Как поясняется, посольства будут физически находиться на территории Украины и обеспечивать присутствие страны в другом государстве дистанционно.
Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нововведения о заграничных дипломатических учреждениях позволят Киеву «оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков», сообщает «Страна.ua».
По его словам, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве. «Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически будет находиться на Украине и обеспечивать присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания», – считает Кулеба.
Он добавил, что такой формат дистанционного представительства успешно функционирует во многих зарубежных странах, в том числе и в Евросоюзе, и Украина начинает «воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия».
В то же время тех дипломатов, которые изъявят желание остаться за рубежом, переведут на компактный формат работы «1 посол + 2 дипломата».
«Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия – больше возможностей для украинского государства, украинского бизнеса и граждан», – подытожил министр.
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Привившийся индийской вакциной главный санитарный врач Украины заболел COVID
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID–19.
«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.
Как показывает анализ данных клинических исследований, по его словам, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. «У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», – добавил он.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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В Минздраве заявили о запуске коронавирусом процессов старения
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Течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
«Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один – это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», – сказала Ткачева, передает РИА «Новости».
По ее словам, помимо основных симптомов коронавирусной инфекции – лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре.
Ранее ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя пришли к выводу, что поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканской чумы свиней в Китае в 2018–2019 годах.
Франция и Италия вслед за ФРГ объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca
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Власти Франции и Италии вслед за Германией временно приостанавливают использование препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что применение препарата приостановлено в стране до вторника.
«Европейский регулятор EMA [Европейское агентство лекарственных средств] завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», – передает слова французского лидера РИА «Новости».
«Aifa [Итальянское агентство по лекарственным средствам] решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA [Европейского агентства по лекарственным препаратам]. Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами», – сообщил итальянский регулятор.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила также Германия.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
В Эстонии призвали к началу переговоров с Россией о поставках вакцины
Власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса, заявил мэр Таллина Михаил Кылварт.
Он напомнил, что вакцины дают лишь временную защиту, поэтому дополнительные крупные поставки могут потребоваться Эстонии уже ближайшей осенью, передает РИА «Новости».
«У нас много заявлялось, что вакцины – не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры, в том числе с Россией. Есть и другие варианты, есть Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, как это делают другие страны. Иначе может получиться так, что, когда возникнет необходимость, мы окажемся далеко в конце очереди», – сказал Кылварт телеканалу ETV+.
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
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В Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca умер медик
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Один из медиков, ранее госпитализированный после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, скончался, сообщил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.
«В субботу агентство и национальный институт здравоохранения сообщили, что трое получивших вакцину госпитализированы по причине образования тромбов. Больница сообщила, что один из них умер», – цитирует ТАСС Мадсена.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
В Словакии еще одна партия правящей коалиции потребовала отставки премьера
Лидер входящей в правящую коалицию партии «Свобода и солидарность» (СиС) и вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что премьер страны Игор Матович должен уйти в отставку, поскольку он разделяет общество и ему не хватает коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством.
«Слово «хаос» наилучшим образом характеризует первый год работы правительства премьера Игоря Матовича, он разделяет общество и должен уйти в отставку. У него не хватает менеджерских, личных и коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством. Договоренности, достигнутые с Матовичем, не действуют», – цитирует РИА «Новости» Сулика.
Он также предложил, чтобы ни один из лидеров партий правящей коалиции не входил в состав кабмина. На посту премьера он готов видеть главу минфина Эдуарда Гегера.
В случае, если предложения партии СиС не будут приняты, она готова покинуть коалицию. В то же время лидер партии СиС выступил против проведения досрочных выборов.
Суслик попросил об аудиенции у президента республики Зузаны Чапутовой, чтобы лично проинформировать ее о создавшейся ситуации.
В воскресенье, практически то же самое заявила другой вице-премьер и лидер партии «За людей» Вероника Ремишова, которая при этом считает, что в отставку должен отправиться и Сулик.
Партии СиС и «За людей» ныне угрожают выходом из правящей коалиции, если Матович останется во главе кабинета.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране.
«Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявлял премьер.
После этого глава минздрава Марек Крайчи заявил о намерении уйти в отставку, чтобы прекратить скандал. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, которую потребовали лидеры правых партий из-за одобрения российской вакцины «Спутник V».
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AstraZeneca ответила на приостановку применения вакцины из-за тромбов
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Британско-шведская компания AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран после появления данных об образовании тромбов у привившихся.
«В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса. Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности», – приводит текст заявления компании ТАСС.
Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса. Ежемесячный отчет о безопасности будет опубликован на следующей неделе на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в соответствии с исключительными мерами транспарентности», – сказано в заявлении. «Безопасность людей стоит на первом месте. Компания внимательно изучает этот вопрос, но имеющиеся данные не подтверждают, что вакцина стала причиной [образования тромбов]. Для победы над пандемией важно, чтобы люди шли на прививку, когда их приглашают», – отметила компания.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. В минувшую пятницу Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. При этом в EMA заявили, что преимущества применения препарата AstraZeneca превышают риски. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза вакцины «превышает негативные данные».
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
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Врач рассказал, как восстановить память и внимание переболевшим коронавирусом
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Для того, чтобы как можно быстрее восстановить концентрацию и внимание, которые падают у переболевших коронавирусной инфекцией, следует принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, а также бывать на свежем воздухе и соблюдать режим дня, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Полностью избежать падения концентрации и внимания больному коронавирусом невозможно, поскольку это одно из проявлений болезни. Коронавирусная инфекция поражает не только легкие, но и нервную систему, нарушает кровоток, кровоснабжение коры головного мозга, воздействует на передачу нервного импульса, частично разрушает белки, которые требуется для полноценной работы нервной системы, вызывает синдром хронической усталости, утомляемости, изменяет психическое состояние, вследствие чего возникают различные психозы, агрессивность. То есть вирус имеет неврологические последствия», – рассказывает Тимаков.
Избавиться от данных симптомов можно только своевременным началом лечения болезни, уверен врач. Соответственно, это нужно для того, чтобы у вируса осталось как можно меньше времени и возможности поразить организм. Кроме того, после перенесенной коронавирусной инфекции должен следовать восстановительный период.
«Переболевшим нужно принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, например те, которые улучшают кровоток и восстанавливают работу нервной системы. И основная роль в процессе восстановления – это выдержка и самоорганизация: обязательно должен быть свежий воздух, физические нагрузки, режим дня, питание. Без всего этого восстановительный период проходит очень тяжело», – заключил инфекционист.
В начале марта ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что 45 % переболевших коронавирусной инфекцией страдали таким краткосрочными когнитивными расстройствами как нарушение внимания. Кроме того, пациенты жаловались на проблемы с концентрацией (44 %).
Украину призвали не политизировать деятельность Китая в Крыму
Китай призвал Украину не политизировать отношения китайских бизнес-структур с Крымом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться», – цитирует РИА «Новости» Чжао Лицзянь.
Министр отметил, что позиция Китая по Крыму остается последовательной. Он также выразил надежду, что стороны, участвующие в спорах вокруг полуострова, разумно урегулируют данный вопрос.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что в качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.
В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Украина отказалась приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca
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Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач республики Виктор Ляшко.
«Украина полностью ведет контроль за неблагоприятными событиями после иммунизации, которые у нас сейчас выявляются, за серьезными и несерьезными. И сегодня оснований для принятия таких решений нет. Европейский регулятор выступил с позицией, что оснований для приостановки использования вакцины нет. Украина продолжает вакцинироваться», – цитирует замминистра «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
По словам Ляшко, в инструкции к вакцине указано, что иммунитет после первой прививки формируется на 21-й день и сохраняется в течение 90 дней, за которые нужно сделать вторую прививку. Он сообщил, что заболел на 13-й день после вакцинирования, но сейчас чувствует себя нормально. «Любая вакцина, которая используется от коронавируса, тестировалась на тяжесть течения болезни, она не должна иметь негативных последствий», – отметил Ляшко.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Число жертв пандемии в Нью-Йорке превысило потери города в двух войнах
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Число жертв пандемии нового коронавируса в Нью-Йорке составило более 30 тыс. человек и уже превысило общее количество жителей города, погибших во Второй мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана «Сэнди» и во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил мэр Билл де Блазио.
«Главное – это количество погибших. Каждый мой день начинается с этого списка. В нем на сегодняшний день более 30 тыс. человек, – приводит слова мэра города ТАСС. – Мы едва ли можем представить такое число. Это больше, чем количество нью-йоркцев, погибших во Вторую мировую войну, во Вьетнаме, во время урагана «Сэнди» и 11 сентября 2011 года».
«Каждую семью каким-то образом затронуло это горе, эта боль. Но нью-йоркцы всегда вместе, и сегодня они собрались, чтобы показать свои любовь и поддержку. Вместе мы возродим город», – заявил де Блазио в ходе траурной церемонии у Бруклинского моста, приуроченной к годовщине начала пандемии. Во время мероприятия на опоры моста транслировались фотографии умерших от вызываемого коронавирусом заболевания.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, 534,8 тыс. человек умерли. По обоим показателям США занимают первое место в мире.
Напомним, согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов. В феврале число жертв COVID-19 в США достигло полумиллиона и превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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У умершей после прививки AstraZeneca в Дании выявили «необычную клиническую картину»
Гибель женщины после прививки британско-шведской компании AstraZeneca будет тщательно расследована, у пациентки наблюдалось необычное течение болезни, заявили в Управлении лекарственных препаратов Дании.
«У датчанки была необычная клиническая картина с низкими тромбоцитами, с тромбами в мелких и крупных сосудах и кровотечением», – передает сообщение датского ведомства ТАСС.
При этом подобные нарушения зафиксированы в ряде медицинских отчетов в Европейской базе данных о побочных эффектах после вакцинации препаратом. Похожая реакция на вакцину была выявлена в прошлую субботу в Норвегии.Исследование причин подобного течения болезни начало также Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Между тем в Нидерландах выявили 10 случаев побочных эффектов от препарата AstraZeneca, сообщил голландский исследовательский центр Lareb.
В числе зафиксированных побочных эффектов вакцинации AstraZeneca – тромбоз и эмболия. Однако отмечается, что «случаев снижения количества тромбоцитов, как это было в Дании и Норвегии, зафиксировано не было», передает РИА «Новости».
Напомним, в минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. В минувшую пятницу Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. При этом в EMA заявили, что преимущества применения препарата AstraZeneca превышают риски. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза вакцины «превышает негативные данные».
Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.