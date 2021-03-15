Врач рассказал, как восстановить память и внимание переболевшим коронавирусом

Для того, чтобы как можно быстрее восстановить концентрацию и внимание, которые падают у переболевших коронавирусной инфекцией, следует принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, а также бывать на свежем воздухе и соблюдать режим дня, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Полностью избежать падения концентрации и внимания больному коронавирусом невозможно, поскольку это одно из проявлений болезни. Коронавирусная инфекция поражает не только легкие, но и нервную систему, нарушает кровоток, кровоснабжение коры головного мозга, воздействует на передачу нервного импульса, частично разрушает белки, которые требуется для полноценной работы нервной системы, вызывает синдром хронической усталости, утомляемости, изменяет психическое состояние, вследствие чего возникают различные психозы, агрессивность. То есть вирус имеет неврологические последствия», – рассказывает Тимаков.

Избавиться от данных симптомов можно только своевременным началом лечения болезни, уверен врач. Соответственно, это нужно для того, чтобы у вируса осталось как можно меньше времени и возможности поразить организм. Кроме того, после перенесенной коронавирусной инфекции должен следовать восстановительный период.

«Переболевшим нужно принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, например те, которые улучшают кровоток и восстанавливают работу нервной системы. И основная роль в процессе восстановления – это выдержка и самоорганизация: обязательно должен быть свежий воздух, физические нагрузки, режим дня, питание. Без всего этого восстановительный период проходит очень тяжело», – заключил инфекционист.

В начале марта ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что 45 % переболевших коронавирусной инфекцией страдали таким краткосрочными когнитивными расстройствами как нарушение внимания. Кроме того, пациенты жаловались на проблемы с концентрацией (44 %).