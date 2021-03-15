Европейский политик раскритиковал позицию ряда лидеров ЕС по «Спутнику V»

На переговорах по приобретению российской вакцины «Спутник V» может негативно отразиться антироссийская риторика некоторых лидеров Евросоюза, заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Николя Бэ.

«Многим европейским лидерам трудно признать саму простую идею, что Россия быстро произвела эффективную вакцину от коронавируса. Теперь представьте, что они должны вести коммерческие переговоры по ее покупке… Только у Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии) хватило смелости это сделать. Остальные пытаются сохранить лицо», – сказал политик, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что пандемия COVID-19 выявила «преступный недостаток в гибкости бюрократии Брюсселя, который перекладывает свое бремя на национальные правительства». «Оторванный от реальности и своего собственного населения, ЕС систематически делает неправильный выбор», – заявил Бэ.

Депутат добавил, что план Еврокомиссии по централизации заказов на вакцины создал серьезные проблемы с их получением.

Комментируя поставки вакцин, Бэ также отметил, что ЕС следует волноваться по поводу обеспечения достаточного количества прививок, а не о ковид-паспортах. «Гражданские свободы были значительно ограничены во Франции и многих других европейских странах. Идея COVID-паспортов - это еще один шаг к социальному контролю, создающему множество категорий граждан. Нам следовало бы больше беспокоиться по поводу получения вакцин для наших стран, прежде чем думать о запрете на путешествия и походы в рестораны», – заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.

Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.