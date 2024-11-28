В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.2 комментария
Путин сравнил ракету Х101 с европейскими аналогами
Путин отметил, что ракета Х101 превосходит Storm Shadow, Scalp и Taurus по дальности
Российская ракета воздушного базирования Х101 значительно превосходит по дальности системы европейского производства, такие как Storm Shadow, Scalp и Taurus, заявил президент Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
По его словам, российская ракета Х101 значительно превосходит свои европейские аналоги по дальности, передает РИА «Новости». Он сравнил Х101 с европейскими ракетами, такими как Storm Shadow, Scalp и Taurus, которые обладают дальностью от 500 до 650 километров.
Путин отметил, что эти европейские ракеты имеют боевую часть массой 450–480 килограммов в тротиловом эквиваленте. Однако, по его утверждению, российская ракета Х101 не только сопоставима с ними по мощности, но и имеет значительно большую дальность, чем любая из перечисленных европейских систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ракеты Х-101 уничтожили на Украине цеха компании М-Тас, которая производит тактическое снаряжение , а также сообщалось, что уничтожение договора о ракетах США нанесло вред им самим.