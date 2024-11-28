Путин отметил, что ракета Х101 превосходит Storm Shadow, Scalp и Taurus по дальности

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российская ракета Х101 значительно превосходит свои европейские аналоги по дальности, передает РИА «Новости». Он сравнил Х101 с европейскими ракетами, такими как Storm Shadow, Scalp и Taurus, которые обладают дальностью от 500 до 650 километров.

Путин отметил, что эти европейские ракеты имеют боевую часть массой 450–480 килограммов в тротиловом эквиваленте. Однако, по его утверждению, российская ракета Х101 не только сопоставима с ними по мощности, но и имеет значительно большую дальность, чем любая из перечисленных европейских систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ракеты Х-101 уничтожили на Украине цеха компании М-Тас, которая производит тактическое снаряжение , а также сообщалось, что уничтожение договора о ракетах США нанесло вред им самим.