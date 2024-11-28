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Совет ОДКБ подтвердил приверженность развитию многополярного миропорядка
Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опубликовал декларацию, в которой подчеркивается важность формирования многополярного миропорядка, сотрудничества в сфере безопасности, а также необходимость устойчивого прекращения боевых действий в палестино-израильском конфликте и поддержки Афганистана.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится о приверженности курсу на развитие ОДКБ и намерении укреплять взаимодействие между государствами – членами в соответствии с международными нормами и национальными интересами. «Мы, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявляем о своей приверженности курсу на поступательное развитие ОДКБ и намерении продолжать взаимодействие между государствами», – говорится в заявлении.
Декларация подчеркивает необходимость формирования справедливого и многополярного миропорядка, основанного на принципах равной безопасности. ОДКБ готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами для укрепления мира и стабильности. Совет выражает обеспокоенность эскалацией палестино-израильского конфликта и призывает к прекращению боевых действий в секторе Газа, обеспечению доставки гуманитарной помощи и созданию условий для политико-дипломатического урегулирования.
Совет также подчеркнул важность мирного решения палестинской проблемы в рамках международного права и создания независимого Палестинского государства. В декларации также выражена поддержка мирного будущего для Афганистана и призыв к международному сообществу увеличить гуманитарную помощь этой стране. ОДКБ акцентировала внимание на необходимости борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также развитии сотрудничества в сфере информационной безопасности.
Организация заявила о важности предотвращения гонки вооружений в космосе и призвала к активизации международных усилий по этому вопросу. Значительное внимание уделено укреплению биологической безопасности и противодействию незаконному обороту наркотиков. ОДКБ подчеркнула, что их военное сотрудничество носит оборонительный характер и направлено на обеспечение безопасности государств-членов.
Ранее ОДКБ подтвердила стремление укреплять сотрудничество с ООН, об этом говорится в тексте заявления глав МИД стран ОДКБ по случаю 20-летия предоставления организации статуса наблюдателя в Генассамблее ООН.