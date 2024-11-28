  • Новость часаCNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кому выгоден слабый рубль
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    Захарова: Здание бывшего консульства в Познани не представляет интереса для России
    Психолог дала родителям совет по решению детских конфликтов
    Трамп определился со спецпредставителем по конфликту на Украине
    Лавров обвинил Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины
    Путин назвал срок первого космического старта с «Байтерека»
    Стало известно о ядерной мощи «Орешника», равной «45 Хиросимам»
    Эксперт назвал причины согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия тестирует новый тип политики на Востоке

    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    4 комментария
    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    42 комментария
    28 ноября 2024, 03:47 • Новости дня

    Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России

    Минобороны сформировало четыре добровольческих отряда «Барс» для защиты приграничья в 2024 году

    Tекст: Максим Попов

    Добровольческие отряды «Барс» созданы в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске для противодействия угрозам со стороны Украины, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны Евгений Бурдинский.

    Как отметил Бурдинский, добровольческие отряды «Барс-Крым», «Барс-Белгород», «Барс-Брянск» и «Барс-Курск» были сформированы с целью нейтрализации угрозы со стороны украинских боевиков в приграничных районах России, передает РИА «Новости».

    Формирования созданы в ответ на рост напряженности в регионах и возникшую угрозу населению со стороны ВСУ. По словам Бурдинского, особенность этих отрядов заключается в территориальном принципе комплектования.

    Он также подчеркнул, что обязательным условием для добровольцев является выполнение задач на территории своих областей.

    Генерал отметил, что добровольцы получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

    До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.


    27 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к большим потерям среди личного состава

    Подполье сообщило о многочисленных погибших после удара по силам ВСУ под Харьковом

    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к большим потерям среди личного состава
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В пригороде Харькова, в подконтрольном ВСУ районе, произошла мощная детонация, вызванная ударом по складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами, что привело к многочисленным жертвам, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по месту дислокации украинских сил в пригороде Харькова привел к большим потерям среди военнослужащих, сообщает РИА «Новости».

    По словам Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления, удар был нанесен со стороны Чугуева. Лебедев отметил, что детонировали боекомплекты и бочки с горюче-смазочными материалами, что вызвало многочисленные жертвы среди украинских военных.

    Лебедев добавил, что точное количество погибших пока неизвестно, но информация о разрушениях и жертвах продолжает поступать. Пророссийские силы сообщают, что удар был значительным и нанес серьезный урон месту дислокации украинских сил, включая технику и боеприпасы.

    Официальной информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.

    Накануне российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Житомирской области, среди которых были представители из Латинской Америки. В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.

    А в минувшее воскресенье был нанесен удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, сообщал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Коментарии (13)
    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


    Коментарии (3)
    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе исказили информацию о применении Россией системы «Орешник», интерпретируя это как агрессивное действие, вместо демонстрации невозможности выполнения западных планов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.

    По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.

    Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.

    Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».

    Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

    Коментарии (22)
    27 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя удары дальнобойным западным оружием, заявил, что терпение России не безгранично, напомнив о трех русских пословицах.

    Лавров подчеркнул, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться, передает «Московский комсомолец». В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным министр привел ряд русских пословиц, иллюстрирующих эту мысль.

    «Семь раз отмерь, один раз отрежь», – отметил Лавров. «Господь терпел и нам велел», – добавил он. Далее Лавров упомянул еще одну известную пословицу, которой, по его мнению, должны руководствоваться западные чиновники: «Русский мужик долго запрягает, но быстро едет».

    Накануне Минобороны подтвердило, что за три дня в Курской области были зафиксированы два удара ВСУ с использованием дальнобойного западного оружия. Также Минобороны заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS, которые были направлены на объекты в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    Коментарии (25)
    27 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Украинская журналистка рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Украинская журналистка Панченко рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к избранному президенту США Дональду Трампу из-за различных целей по окончанию конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко.

    Панченко в посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала, что больше всего Зеленский боится прекращения конфликта, которое поддерживает Трамп, поскольку это может привести к пересмотру всей западной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    «Для Зеленского война означает деньги и славу. Для украинцев – смерть, нищету и разруху. Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать воевать!» – написала журналистка.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволяет сделать семимильный шаг к урегулированию конфликта на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

    Коментарии (8)
    27 ноября 2024, 10:51 • Новости дня
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука.

    Власти Германии закрыли немецкое бюро Первого канала и обязали сотрудников Ивана Благого и Дмитрия Волкова покинуть страну, передает РИА «Новости».

    Решение связано с репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, который подозревается в подрыве на газораспределительной станции в Калининграде.

    По словам Благого, Гайдук пытался ввезти в Россию взрывчатку и дело возбуждено по статьям «Контрабанда взрывчатых веществ» и «Террористический акт». Съемочная группа работала в Гамбурге, где Гайдук проживал и встречался с куратором из украинских спецслужб.

    Спикер МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Россия готовит ответные меры на закрытие бюро. «Сегодня будут объявлены ответные меры», – заверила она.

    Ранее в ноябре ФСБ России задержала Гайдука, прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии на энергетическом объекте, в его автомобиле нашли взрывчатку.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке в ДНР

    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили огневой контроль над линиями снабжения украинских войск в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, что позволяет контролировать трассу снабжения между ореховским и времевским направлениями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России установили огневой контроль над линиями снабжения и транспортными коридорами украинских подразделений в поселке Великая Новоселка в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает «РИА Новости». Рогов отметил, что в восточной части Великой Новоселки продолжаются бои, и инициатива находится в руках российской армии.

    Он подчеркнул, что все линии снабжения и транспортные коридоры украинских войск контролируются российскими войсками. Это создает дополнительные трудности для украинских подразделений, сражающихся на этом участке фронта.

    Продвижение российских войск в районе Великой Новоселки также позволит взять под огневой контроль трассу, обеспечивающую снабжение украинских войск между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Великой Новоселки грозит Вооруженным силам Украины большим окружением, что может значительно повлиять на их позиции. Также сообщалось, что освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области, создавая новые стратегические возможности для продвижения.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 14:57 • Новости дня
    Минфин поддержал использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО
    Минфин поддержал использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов поддержало использование бывших в употреблении деталей для ремонта по ОСАГО при условии их надлежащего качества, чтобы избежать неполноценного или опасного ремонта транспортных средств.

    «Для Минфина важно не допустить снижения качества страховых услуг, осуществления неполноценного, а возможно и опасного ремонта транспортных средств с применением деталей неудовлетворительного качества», – отметила пресс-служба ведомства, передает РИА «Новости».

    Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев подчеркнул, что только исправные и годные к дальнейшей эксплуатации детали могут быть использованы повторно. Эти компоненты не должны иметь повреждений или изменений, которые влияют на их целостность или безопасность. Также они не должны подвергаться изменениям, не предусмотренными изготовителем транспортного средства.

    Уфимцев добавил, что использование деталей, признанных непригодными, запрещено. Особое внимание уделяется компонентам, которые имеют коррозионные повреждения или требуют ремонта, а также тем, повторное использование которых ограничено действующими нормативными правовыми актами. Российский союз автостраховщиков предложил правительству установить стандарты для таких комплектующих, чтобы решить проблему дефицита деталей.

    В начале ноября РСА отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить использование бывших в употреблении деталей. Это предложение направлено на решение проблемы дефицита деталей для ремонта автомобилей по ОСАГО, и предполагает, что правительство РФ сможет установить конкретные требования к таким комплектующим.

    В июле в России предложили увеличить предельный срок ремонта по ОСАГО, а в ноябре МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей.

    Коментарии (9)
    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кит Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий  Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кит Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Коментарии (4)
    27 ноября 2024, 20:44 • Новости дня
    Неизвестный устроил стрельбу у «Кофемании» на Большой Никитской
    Неизвестный устроил стрельбу у «Кофемании» на Большой Никитской
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы произошла стрельба после конфликта около кафе, нападавший скрылся, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел у кафе на Большой Никитской улице, передает ТАСС. По предварительным данным правоохранительных органов, один человек пострадал. Также поступила информация о том, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. По данным RT, инцидент произошел у у «Кофемании». Это кафе в 2018 году уже попадало в СМИ после того, как футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили там драку.

    Место происшествия оцеплено, на месте работают сотрудники полиции.

    Ранее москвича приговорили к двум годам условно за стрельбу в караоке-баре «Сокровища Фараона». В октябре в подмосковном Одинцово произошла стрельба, полиция установила всех причастных к конфликту.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Подразделения этой группировки поразили силы 151-й механизированной бригады ВСУ и ряда других подразделений у Дзержинска, Щербиновки, Леонидовки и Димитрова, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боевых действий противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, а также артиллерийские орудия Д-20 и Д-30.

    На Харьковском направлении группировка «Север» ударила по 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным формированиям Украины, украинская сторона потеряла 60 человек и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования ВСУ в Харьковской области и ДНР, отразив четыре контратаки. Противник потерял до 450 военнослужащих и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и гаубицы.

    Южная группировка поразила ВСУ в районах Константиновки и Славянска, группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и отразила контратаки.

    В Запорожской области группировка «Днепр» нанесла удары по 110-й механизированной бригаде ВСУ и 118-й бригаде теробороны, уничтожив станцию РЭБ и другую технику.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска провели успешную операцию в селе Романовка, оттеснив подразделения ВСУ и начав зачистку населенного пункта.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    В США предрекли Украине распад по югославскому варианту

    Обозреватель American Thinker сравнил будущее Украины с распадом Югославии

    В США предрекли Украине распад по югославскому варианту
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине может завершиться прекращением огня, где Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства, что напомнит распад Югославии, пишет American Thinker.

    Обозреватель American Thinker предположил, что в результате возможного прекращения огня Украина останется разделенной, передает РИА «Новости». Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

    Обозреватель также добавляет, что Украина могла бы избежать вооруженного конфликта, если бы сохранила нейтральный статус между Россией и западными странами.

    Ранее экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну, а издание Financial Times писало, что в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР.

    Коментарии (2)
    27 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин прилетел в Казахстан
    Путин прилетел в Казахстан
    @ Артем Иванов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Это второй визит Путина в Казахстан в этом году, но первый с таким высоким дипломатическим статусом, передает ТАСС. Официальная церемония встречи состоится в резиденции главы казахстанского государства «Акорда», где лидеры проведут целый день.

    Запланированы переговоры как в узком кругу, так и с делегациями, а также подписание совместных документов. Одним из ключевых мероприятий станет участие в пленарном заседании 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе. В рамках форума лидеры выступят по видеосвязи.

    Кроме того, запланирована церемония открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского по видеосвязи. На следующий день, 28 ноября, Путин продолжит свою работу в Астане, участвуя в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

    Напомним, визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

    Коментарии (2)
    27 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Казахстане, пригласил главу республики Касым-Жомарта Токаева посетить Петербург и Москву.

    Глава Российского государства пригласил президента Казахстана на две значимые встречи, сообщается в Telegram-канале Кремля. Первая из них – предновогодняя неформальная встреча СНГ, которая пройдет в Петербурге. Вторая – празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве в мае 2025 года.

    Предложение прозвучало в ходе переговоров двух лидеров, на которых они обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится с 27 по 28 ноября. Российский лидер на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ уничтожают здания со своими военными в Дзержинске

    Пушилин сообщил об уничтожении ВСУ зданий с украинскими военными в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При наступлении российских войск в Дзержинске украинская армия уничтожает здания вместе с находящимися в них своими военными, чтобы предотвратить их захват.

    По данным ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожают здания с находящимися там украинскими военными при угрозе установления контроля российскими войсками над этими объектами. Такие действия, по его словам, фиксируются в Дзержинске.

    Пушилин отметил, что украинские войска «цепляются за каждый дом», но в случае невозможности удержать высотное здание, они уничтожают его вместе с находящимися внутри военными, чтобы не дать возможность российским войскам использовать его в качестве опорного пункта.

    Также Пушилин добавил, что украинские войска ведут обстрелы мирных кварталов соседнего с Дзержинском города Горловка. Это происходит на фоне успешного наступления российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России установили контроль над большей частью Дзержинска в ДНР, а также в ходе боевых действий освободили семь населенных пунктов в регионе. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли около 1,5 тыс. солдат и значительное количество техники в Донбассе.

    Коментарии (0)
    Главное
    Рубль укрепился после заявления ЦБ о прекращении покупок валюты
    В России начинается тестирование новых правил въезда мигрантов
    Названа возможная причина развода Бербок с мужем
    Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Кушнарева
    Трубопровод «Дружба» задействовался для поставок дизтоплива военным в зоне СВО
    В роддоме Ульяновска женщине вместо наркоза ввели кислоту
    Арбенина сорвалась с балкона на концерте в Петербурге

    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем

    Избранный президент США Дональд Трамп предпринял атаку на соседей – Мексику и Канаду, а еще, конечно, на своего основного экономического противника – Китай. Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из этих стран. Эксперты называют три варианта развития торговой войны между США и Китаем. Самый жесткий вариант неминуемо приведет к мировому кризису. Как это повлияет на Россию и российскую валюту? Подробности

    Перейти в раздел

    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы выбирают жизнь в России

    Украинские политики и чиновники возмущены – уехавшие в свое время из зоны боевых действий граждане страны массово возвращаются домой. То есть на территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации. Однако винить за это киевский режим может только себя: Украина фактически бросила переселенцев – в отличие от России. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден попробовал задуть ближневосточный пожар

    Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Западные СМИ называют это событие важнейшим достижением администрации Джо Байдена, однако среди экспертов обозначенные Вашингтоном меры вызывают много вопросов. В России и Израиле считают, что добытое Байденом перемирие не обеспечит стабилизацию региона, а «реальная политика» начнется после вступления в должность Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............