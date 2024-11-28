Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России

Минобороны сформировало четыре добровольческих отряда «Барс» для защиты приграничья в 2024 году

Tекст: Максим Попов

Как отметил Бурдинский, добровольческие отряды «Барс-Крым», «Барс-Белгород», «Барс-Брянск» и «Барс-Курск» были сформированы с целью нейтрализации угрозы со стороны украинских боевиков в приграничных районах России, передает РИА «Новости».

Формирования созданы в ответ на рост напряженности в регионах и возникшую угрозу населению со стороны ВСУ. По словам Бурдинского, особенность этих отрядов заключается в территориальном принципе комплектования.

Он также подчеркнул, что обязательным условием для добровольцев является выполнение задач на территории своих областей.

Генерал отметил, что добровольцы получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.



