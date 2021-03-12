Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram Москвичам предложили выбрать отель для отпуска во время Дней Крыма 12 марта 2021, 20:49 Текст: Вера Басилая

В Москве во время проведения Дней Крыма откроют туристические шале, где можно будет подобрать гостиницу для будущего отпуска, узнать об основных туристических маршрутах, а также посмотреть выставку достопримечательностей, сообщили в мэрии столицы. Правительство Москвы с 18 по 21 марта проводит в столице традиционные Дни Крыма. Начнутся мероприятия с праздничного концерта в Лужниках 18 марта 2021 года, который посвящен семилетию возвращения Крыма в состав России. В разных точках города откроют туристические шале. Здесь можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отпуска, узнать об основных туристических маршрутах по Крыму, а также посмотреть выставку достопримечательностей, сообщается на сайте правительства Москвы. Кроме того, до 31 марта на Тверском бульваре проходит фотовыставка «Крым сегодня». Посетители смогут увидеть фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова. С 18 марта до 18 апреля в парке «Зарядье» будет работать выставочный проект «Крым. История». На экспозиции представят более ста цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий, которые познакомят москвичей с историей Крыма с конца XVIII и до середины XX века. Организаторами мероприятия являются Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Комитет по туризму города Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и АО «Олимпийский комплекс «Лужники». Организаторы напоминают, на мероприятии будут соблюдаться все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. Всем посетителям будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. При этом количество занятых зрителями мест не будет превышать 50% от общего числа. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым 12 марта 2021, 02:50

Фото: president.gov.ua

Текст: Антон Антонов

Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс. В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости». Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом 11 марта 2021, 22:27 Текст: Антон Антонов

Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости». Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь». Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США. Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине». Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России 12 марта 2021, 11:50

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве. «Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости». Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами». В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 14:23

Фото: «Крым. Путь на Родину»/ВГТРК

Текст: Алина Назарова

Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия. «На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС. Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. Мать и бабушка избили ребенка за медленные сборы в школу в Домодедово 11 марта 2021, 22:12 Текст: Вера Басилая

В Домодедово мать и бабушка избили 8-летнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу, сообщили СМИ. Прокуратура Московской области начала проверку по факту жестокого обращения с восьмилетней девочкой со стороны матери и бабушки в городе Домодедово. Об издевательствах над ребенком сообщили СМИ. «По информации журналистов, в городском округе Домодедово мать и бабушка избили 8-летнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что во время проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. Ранее в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело против отца, который продержал несколько дней десятилетнего сына прикованным цепью к батарее. По версии следователей, отец «в воспитательных целях» избил сына ремнем, после чего надел ему на руку хомут с цепью. СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму 12 марта 2021, 20:03

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости». «Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ. Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя. Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море 12 марта 2021, 17:04 Текст: Вера Басилая

Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны России). «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», ­– приводит ТАСС сообщение центра. Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием». Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма 12 марта 2021, 15:04 Текст: Алина Назарова

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «прожектерством и очковтирательством» заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» стратегии возврата полуострова Киеву. По словам Аксенова, что все так называемые «три кита» – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот. «Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством», – отметил Аксенов. «Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?», – написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, иронизируя над тем, что кот по-украински пишется как «кiт». Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России. В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. В ОП оценили блокировку фильма о Крыме на YouTube 12 марта 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Ограничение платформой YouTube доступа к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» является политическим давлением, заявила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. «Это очередная попытка цензуры со стороны этой платформы, это политическое давление», – подчеркнула она. По словам Мизулиной, фильм будет доступен на платформе «Точка.ру», пишут «Известия». Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили, из-за того что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. Автор фильма «Крым. Путь на Родину» призвал оштрафовать YouTube 12 марта 2021, 15:42 Текст: Алина Назарова

Автор фильма «Крым. Путь на Родину», первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать видеохостинг YouTube, который ввел ограничения на доступ к его фильму. «Они предложили нам шахматную партию, мы согласились, научились прекрасно играть и стали их обыгрывать. На этой доске оказались такие корпорации, как Russia Today, холдинг ВГТРК. После того, как они поняли, что проигрывают, они стали играть шашками в Чапаева, сгоняя все фигуры с доски. Что нам остается делать? Я думаю, что надо просто принимать новые правила игры и сгонять их со стола, как они пытаются согнать нас. Надо заваливать штрафами, тормозить, как Twitter, и в конце концов предложить уйти с нашего рынка», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Он уверен, что недоразумения с американскими медиагигантами еще будут возникать. По мнению журналиста, не надо бояться ухода с российского рынка Google и других гигантов, у России «есть все, чем можно заменить отсутствующих американцев». «Google ничем не отличается от турецких помидоров. Мы бы до сих пор не увидели на наших прилавках ни ростовские, ни краснодарские, ни азербайджанские помидоры, если бы там по-прежнему лежали турецкие. Все говорили, мол, как же проживем без них? Да вот прожили же и дали возможность нашим производителям заполнить полки», – сказал Кондрашов, передает ТАСС. «Так же будет с продуктами IT-индустрии, она у нас прекрасная. Просто никто не дает развиваться, пока монополисты сидят на рынке, еще и цензурируют нас, как будто мы находимся на территории США», – заключил первый замглавы ВГТРК. Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. В Госдуме назвали встречу на базе «Крымской платформы» «пустопорожним разговором» 12 марта 2021, 11:37 Текст: Алина Назарова

Предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. «Новая платформа – это очередная спецоперация не дальше пределов кабинета, ну или административного здания, где украинские дипломаты будут расшаркиваться перед гостями и вместе строить планы, которым не суждено сбыться. Судя по всему, господин Кулеба знает толк в тусовках, поэтому ему нужно постоянное движение, чтобы менялись лица ... Ну и самое главное - после пустопорожних разговоров запланирован банкет и дискотека, где можно будет всю душу вложить в телодвижения по возвращению полуострова», – сказал Бальбек. Депутат предположил, что после «трех китов» Кулеба, вероятно, придумает новую схему, которая «гарантированно» вернет Крым, передает РИА «Новости». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств 12 марта 2021, 09:43 Текст: Елизавета Булкина

Власти Москвы заключили пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Уже в марте-апреле московские больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом компании «Биокад» в Алабушево. Контракт с «Биокард» правительство Москвы заключило в 2017 году. В рамках договоренностей до конца 2027 года компания будет поставлять городу порядка 40 лекарственных препаратов. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Офсетные контракты несколько лет назад предложило правительство Москвы, инициативу поддержало российское правительство. Теперь инвесторы могут создавать новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд региона. «Проще говоря, построил завод в Москве – получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5-10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции», – говорится в блоге Собянина. Общий объем закупок по пяти контрактам составит 73 млрд рублей в течение 10 лет. Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в России. «Мы зависим от импорта, со всеми его проблемами, когда речь идет о такой критической сфере, как доступность лекарств», – подчеркнул мэр. В рамках второго офсетного контракта, заключенного в 2018 году, компания «Р-Опра» (ГК «Р-Фарм») построит в Алабушево завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. В настоящее время идет строительство новых корпусов, в которых планируется разместить 12 производственных линий. В 2019 году был подписан третий офсетный контракт. Через несколько месяцев компания «Гемамед» начнет тестовые поставки специальных медицинских изделий для стомированных больных со своего нового предприятия в технополисе «Москва» в Печатниках. Если тестирование будет успешным, следующим этапом станут серийные поставки. Четвертый офсетный контракт был заключен в 2020 году с крупнейшим производителем детского питания – «Вимм-Билль-Данн». Компания создаст новые производственные линии по выпуску 38 наименований продукции для молочных кухонь Москвы. Производство будет организовано на базе Лианозовского молочного комбината. В феврале 2021 года правительство Москвы подписало пятый контракт с Московским эндокринным заводом, который в течение двух лет локализует производство 20 важнейших лекарственных средств – противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейро­лептиков. «Конечно, офсетные контракты не могут быть массовой историей. Большую часть необходимых товаров город будет по-прежнему закупать на открытых торгах. Тем не менее, благодаря офсетам мы рассчитываем создать в Москве еще несколько крупных производств – в сфере транспортного машиностроения, выпуска коммунальной техники и оборудования для сектора IT. Эта продукция будет нужна городу всегда, ее выгодно производить дома и покупать по твердым ценам, не переплачивая сторонним поставщикам. И даже когда сроки действия контрактов закончатся, новые фабрики все равно останутся в Москве, а вместе с ними рабочие места, технологии и налоги в бюджет города», – заключил Собянин. ЕС продлил персональные санкции по Украине против России на полгода 12 марта 2021, 16:45 Текст: Абдулла Шакиров

Европейский союз продлил санкции в отношении российских и украинских граждан, введенные в 2014 году «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Санкции продлены до 15 сентября 2021 года без внесения каких-либо изменений в список ограничений, передает РИА «Новости». В начале марта послы 27 стран ЕС согласовали продление на полгода действия персональных санкций против России по Украине. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС и до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре прошлого года Брюссель добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста). Напомним, летом прошлого года постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина попросила усилить санкции против Москвы. Экономические санкции против России также неоднократно продлевались. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Объявлен желтый уровень погодной опасности в Москве 12 марта 2021, 19:23 Текст: Вера Басилая

Желтый уровень погодной опасности ожидается в Москве и области из-за ветра с порывами 15-17 метров в секунду и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна»,– приводит РИА «Новости» сообщение синоптиков. Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 12.00 14 марта. Кроме того, в столице и области действует предупреждение о метели и гололедице до 12.00 14 марта. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал газете ВЗГЛЯД исследования ученых о наступлении в России к концу века полугодового лета, заявив, что это возможно, но вопрос требует очень серьезной дискуссии. Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 20:37 Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» Андрея Кондрашова, сообщили в пресс-службе ведомства. «Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. «Видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – добавили там. «В направленном в адрес компании Google письме Роскомнадзор указывает, что фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» транслировался в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и не содержит какой-либо запрещенной информации», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости» Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму.