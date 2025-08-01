Tекст: Антон Антонов

По его словам, за время проведения спецоперации неоднократно подтверждалось, что именно украинские зенитные ракеты представляют основную опасность для гражданского населения страны, передает ТАСС.

«И украинцы это прекрасно знают, открыто комментируя эти ситуации», – заявил Полянский. Он подчеркнул, что от прямых российских ударов гражданское население не страдает.

По словам дипломата, украинские власти заинтересованы в том, чтобы выдать такие ситуации за якобы целенаправленные российские удары по мирным жителям. Полянский также заявил, что Владимир Зеленский стремится лишь «спасти свою шкуру» и убедить западных спонсоров продолжать поддержку его режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Спасо-Преображенский собор в Одессе пострадал из-за украинской ракеты системы ПВО. Падение ракеты на многоэтажный дом в Киеве произошло в июне из-за работы украинской ПВО.