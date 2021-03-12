Азербайджан зарегистрировал вакцину «Спутник V»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V»

12 марта, пятница  |  Последнее обновление — 16:47  |  vz.ru
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России обещают непредвиденные сверхдоходы

Россия снова начала зарабатывать на нефти и газе Алексей Куденко/РИА «Новости»
Россия может получить в этом году сверхдоходы благодаря подросшей в цене нефти. Речь может идти о 2–2,5 трлн рублей, которые пополнят Фонд национального благосостояния. В прошлом году резервы приходилось тратить из-за дефицита бюджета, но теперь ситуация резко меняется. Подробности...
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Крымская весна продолжает объединять россиян

Для большинства россиян возвращение Крыма стало поводом для гордости Максим Блинов/РИА Новости
Через семь лет после возвращения Крыма в Россию более 80% россиян положительно оценивает это событие и считает его исторически справедливым. Западные санкции большинство жителей страны также не связывает с воссоединением полуострова – это был лишь повод для их введения, считают опрошенные социологами люди. А как в самом Крыму оценивают прошедшую семилетку по сравнению с украинскими временами? Подробности...
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Как царская Россия заложила триумф советской науки и техники

Александр Попов стал героем одноименного советского фильма «‎Александр Попов»‎/Ленфильм
Расцветом науки в России стала советская эпоха – однако мало кто вспоминает, на сколь высоком уровне научно-технических достижений находилась наша страна до революции. На передовой край науки и техники Россия вышла именно в XIX веке. Каким образом ученые становились государственной элитой Российской империи? Подробности...
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Аномалии AstraZeneca срывают европейскую вакцинацию

Вакцина компании AstraZeneca вызывает все большие сомнения и даже опасения Fucarini/Fotogramma/Global Look Press
Грандиозные планы вакцинации жителей Европы от коронавируса сорваны из-за проблем с вакциной компании AstraZeneca. Какими аргументами защитники этой вакцины объясняют серию осложнений и даже смертей, последовавших после ее применения, и как на фоне этого колоссального кризиса выглядит российская разработка «Спутник V»? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как закручивают гайки в США

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В арсенале Демпартии есть средства даже физического давления на непокорных граждан. Уличные бойцы BLM и антифа уже доказали свою эффективность. Как и хунвейбины, американские ультрас способны отбить охоту сопротивляться у добропорядочных обывателей. Подробности...

Турция взаимодействует с Россией по принципу шведского стола

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Одни эксперты уверяют, что Турция – важный союзник России. Другие утверждают, что Эрдоган – враг, угрожающий не только внешнеполитическим интересам, но и территориальной целостности нашей страны. Правы и те, и другие. Подробности...
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Британская монархия рискует пойти к черту

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Покуда Виндзоры отвергали тех, кто выносит сор из Букингемской избы, британская монархия все преодолевала. Но с прогрессивной младшей ветвью – по-американски настырной герцогиней и принцем-фетюком – все может пойти вразнос. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Националисты против Манижи

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Чем закончится новое сражение за Донбасс

Россия осваивает Арктику с помощью космоса

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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Азербайджан зарегистрировал вакцину «Спутник V»

    12 марта 2021, 15:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Министерство здравоохранения Азербайджана зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V» для применения в стране.

    «Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики утвердило для использования вакцину «Спутник V», произведенную в Российской Федерации», – передает сообщение ТАСС.

    Накануне сообщалось, что Азербайджан осуществит импорт партии российской вакцины «Спутник V» в течение 180 дней, распоряжение о закупке подписал в четверг премьер-министр страны Али Асадов.

    Напомним, РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В ходе исследований планируется оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca. Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев.


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    В Германии сравнили эффективность «Спутника V» и вакцины AstraZeneca

    12 марта 2021, 10:10

    Текст: Елизавета Булкина

    В Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca, пишет The Times.

    «Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь (в случае «Спутника V») идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», – цитирует РИА «Новости» главу постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса.

    По словам эксперта, использование двух разных вирусных векторов является умным решением, поскольку это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.

    «Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС», – рассказал Мертенс в интервью Rheinische Post.

    Он отметил, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.

    «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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    Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна
       11 марта 2021, 17:25
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

    «После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости».

    На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки.

    Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.

    Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр.

    Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.

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    Глава Минздрава Словакии подал в отставку после скандала со «Спутником V»

    12 марта 2021, 10:53

    Текст: Елизавета Булкина

    Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи намерен уйти в отставку, чтобы прекратить скандал из-за поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    «Две коалиционные партии сделали мою отставку условием того, чтобы они остались в коалиции. В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить... Я не приклеен к своему месту», – передает слова Крайчи «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».

    Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране.

    «Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявил премьер.

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    Коментарии (9)
    Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V»
       12 марта 2021, 16:00
    Фото: GEORGI LICOVSKI/ЕРА/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле.

    «Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС.

    Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19».

    В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он.

    Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

    «На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник.

    При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения.

    На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине.

    Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.

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    Власти Сербии заявили о начале производства вакцины «Спутник V»

    11 марта 2021, 20:10

    Текст: Вера Басилая

    Производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии начнется до 20 мая текущего года, заявил в четверг министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

    «Производство российской вакцины «Спутник V» в институте вирусологии «Торлак» начнется до 20 мая текущего года», – цитирует Поповича его пресс-служба, передает ТАСС.

    Ранее президент страны Александр Вучич заявил, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». Он лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей», выразив надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат. Напомним, «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

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    ВОЗ отреагировала на отказ стран от вакцины AstraZeneca

    12 марта 2021, 09:11

    Текст: Наталья Ануфриева

    Эксперты ВОЗ изучают сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза, заявил представитель организации.

    Представитель ВОЗ заявил, что как только у ведомства «появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», передает РИА «Новости».

    Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Затем на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

    В четверг о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Также вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии запретили применение одной партии препарата.

    В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. В заявлении регулятора подчеркивается, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель.

    В данный момент на рынке ЕС авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (два контракта до 460 млн доз), AstraZeneca (до 400 млн доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 млн доз с опцией допзакупки еще 200 млн).

    Напомним, в феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.

    При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

    В Минздраве Украины заявили об «антивакцинальной» кампании в стране, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

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    Байден выступил с обращением к американцам в годовщину начала пандемии
       12 марта 2021, 07:21
    Фото: CNP/MediaPunch/
    imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Джо Байден в годовщину начала пандемии выступил с телевизионным обращением к американцам и озвучил следующие шаги по преодолению ситуации с коронавирусом.

    Как сообщил Белый дом, Байден в обращении сосредоточился на трех основных темах: многочисленных жертвах коронавируса, унесшего в США более полумиллиона жизней, работе своей команды по ускорению вакцинации и увеличению числа прививочных пунктов, следующих шагах по преодолению пандемии, передает РИА «Новости».

    Ранее Байден обещал 100 млн уколов за 100 дней. «Мы побьем эту цель», – пообещал Байден в четверг в видеообращении. «Ни одна страна в мире не сделала подобного», – добавил Байден. По его словам, сейчас прививки доступны лишь определенным возрастным и социальным группам.

    «Сегодня я объявляю, что распоряжаюсь, чтобы каждый штат и территория США сделали так, чтобы каждый взрослый житель страны старше 18 лет имел доступ к вакцине не позднее, чем к 1 мая», – сказал он.

    По его словам, это не означает, что каждый американец обязательно будет привит к этому времени, но будет обеспечена возможность получить вакцину.

    «Если мы сделаем все это, если каждый сделает то, что должен, если мы сделаем это вместе, то есть хороший шанс на то, что к 4 июля вы с вашей семьей и друзьями сможете собраться в вашем районе или на заднем дворе, устроить пикник или барбекю и отпраздновать День независимости», – сказал Байден.

    «Это не означает большие группы с большим количеством людей, это означает небольшие группы, которые смогут встретиться», – уточнил Байден.

    «Мы отметим не только нашу независимость как страны, но и нашу независимость от вируса», – добавил президент США. При этом он призвал граждан «не расслабляться» и сделать прививку, когда придет их очередь.

    Выступая с телеобращением, Байден осудил насилие и расистские нападки на граждан азиатской внешности и обвинения их в какой-либо связи с коронавирусом, появившимся в Китае. «Это неправильно, это не по-американски и это должно прекратиться», – сказал Байден.

    В пятницу Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. Как сообщает университет Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 155 047 человек, скончались 529 267 пациентов с выявленным коронавирусом.

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    Туроператоры поддержали идею туров в Россию для прививки от COVID-19
       11 марта 2021, 23:40
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    С точки зрения продвижения страны как производителя эффективной вакцины от коронавируса, стоило бы разрешить иностранным туристам въезд в Россию с целью получения прививки, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. Так он прокомментировал публикации западных СМИ об организации туров в Россию для прививки от COVID-19.

    Итальянские СМИ сообщают, что для европейских туристов готовят новые медицинские туры в Россию с возможностью прививки вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Предполагается, что это будут 20-дневные тура, и в них войдут перелет, проживание, медобследование перед прививкой, две инъекции препаратом от коронавируса и экскурсии.

    «Такие запросы, конечно, могут поступать, но они бессмысленны, пока этот вопрос не решен в юридическом плане. Дело в том, что пока въезд иностранцам в Россию закрыт даже для вакцинации «Спутником V». Если же такое станет возможным и иностранцам разрешат прививаться, то с точки зрения туристической индустрии никаких проблем не будет», – говорит Канторович.

    При этом он обратил внимание на то, что предлагаемый срок тура в двадцать дней крайне мал для прохождения всех медицинских процедур. «Нужно понимать, что вторая инъекция от коронавируса вводится только через 21 день после первой. Соответственно, туры должны длиться минимум 21 день», – считает собеседник.

    Причем вице-президент АТОР уверен, что такие туры будут доступны даже среднему классу европейцев. Но он подчеркивает, что разрешение таких туров в первую очередь зависит от того, будет ли российским гражданам хватать произведенного количества вакцин.

    «Думаю, что с точки зрения пропаганды продвижения страны как производителя эффективной вакцины и как популярного туристического направления, стоило бы разрешить туристам въезд. К тому же, это перспективно с точки зрения туристического бизнеса. Но нужно учитывать и другие факторы, например, эпидемиологические, которые уже будет оценивать другие, более компетентные в этом вопросе люди», – заключил Канторович.

    Ранее препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

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    Поляки сыронизировали по поводу причины высылки российского консула

    12 марта 2021, 12:19

    Текст: Алина Назарова

    Читатели польского портала Interia с иронией отреагировали на заявление о том, что причиной высылки российского дипломата из Познани стало якобы нарушение ограничений по коронавирусу.

    В ответ на это один из читателей отметил, что если бы это был не российский, а американский консул, то он наверняка бы остался, передает РИА «Новости».

    Другой пользователь призвал Польшу пересмотреть текущий политический курс. «Скоро Польша станет страной, окруженной врагами, и поляки сами в этом виноваты. Пора одуматься, пока не поздно», – написал он.

    «Ранее утверждалось, что безопасности Польши угрожает одна разведывательная рота, переброшенная в Калининградскую область, а сейчас, оказывается, достаточно одного консула», – заключил другой читатель.

    Ранее консула России в Познани выслали из Польши. Изначально сообщалось, что это стало ответом на высылку польского дипломата. Однако позже пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что россиянин якобы создавал эпидемиологическую угрозу из-за посещения общественных мест после получения положительного теста на COVID-19.

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    Роспотребнадзор оценил влияние «британского» штамма коронавируса на эпидпроцесс
       12 марта 2021, 01:29
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Сейчас нет очевидных данных, свидетельствующих об усилении эпидемического процесса из-за мутаций коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Есть мнение ученых, российских, например, но пока не сформулировано окончательно в части влияния вариантов вируса на усиление эпидпроцесса, все анализируется, все смотрится», – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Попова, «пока из того, что мы сегодня видим, то, что на сегодняшний день доступно, это только математическая модель на примере Великобритании, «британского» штамма». Она сообщила, что «эпидемиологически подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидпроцессов пока очевидных не представлено».

    Она пояснила, что прямой зависимости ухудшения эпидемического процесса от британского штамма нет, если сравнивать данные из разных государств. В частности, «есть страны, где уже 80% всех выявляемых вирусов – это «британский» штамм», но «какого-то иного развития эпидроцесса в этих странах нет». Попова отметила, что «это предмет для изучения, для анализа».

    Она указала, что «люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует» в России, «не должны заболеть, встретившись с «британским» штаммом». «Мы видим реакцию нейтрализации», – сказала она, сообщив также, что «люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский». Это же «происходит по всем остальным штаммам».

    Попова пояснила, что специалисты центра «Вектор» используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, имеющих антитела. К одним они добавляют циркулирующие на территории России штаммы, а к другим – британский, и таким способом они изучают, нейтрализуют ли антитела, имеющиеся в сыворотке людей, вирусы.

    Роспотребнадзор видит риск распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей из-за отмены режима самоизоляции, поэтому именно эту категорию необходимо максимально быстро привить от коронавируса, сказала Попова.

    Также Попова отметила, что «никто не отменил масочный режим», он «действует в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек». При этом «во всех остальных случаях на улице маски не обязательны».

    Кроме того, она заявила, что Роспотребнадзор считает возможным провести Петербургский международный экономический форум в смешанном, очном формате с элементами цифровых технологий, «при том количестве людей, которое будет оптимальным». «Это осознанное решение о том, что это мероприятие можно проводить», – сказала она.

    Напомним, глава германского Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что британский штамм коронавируса опаснее для граждан всех возрастов, но вакцины эффективны против него. Авторы исследования, опубликованного в журнале British Medical Journal заявили, что британский штамм COVID-19 повышает риск летального исхода болезни в среднем на 64%.

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    Россия призвала страны ОБСЕ запустить производство «Спутника V»

    11 марта 2021, 21:00

    Текст: Вера Басилая

    Заинтересованные государства могут рассмотреть возможность производства российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V», Россия готова предоставлять пробные партии препарата для изучения всех его характеристик, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета организации.

    Российский дипломат обратил внимание представителей государств – участников ОБСЕ, что Европейское агентство лекарственных средств приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье «Спутника V». «Надеемся, что европейский регулятор будет оценивать российскую вакцину исходя из научных и гуманитарных, а не политических соображений», – отметил Лукашевич, передает ТАСС.

    «Россия предлагает всем без исключения членам международного сообщества – вне зависимости от политических и экономических соображений – сотрудничать в борьбе с общей угрозой. Рассматриваем вакцинацию от COVID-19 в качестве глобального общественного блага, что подтверждено в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения. Призываем заинтересованные государства рассмотреть возможность запуска производства вакцины, в том числе для внешних рынков, на предприятиях своих стран. Это способствовало бы созданию новых рабочих мест, развитию двустороннего и многостороннего партнерства в борьбе с пандемией и спасении жизней граждан наших государств», — заявил Лукашевич.

    Постпред отметил о существенном превосходстве российской вакцины по стоимости и логистической доступности. «Россия готова предоставлять полную информацию о разработке наших ученых, а также пробные партии «Спутника V» всем желающим государствам, чтобы партнеры могли провести самостоятельный, независимый анализ как ее фармакологических характеристик, так и прочих экономических и логистических факторов», — уточнил дипломат.

    Кроме того, Лукашевич заявил, что Россия поддерживает «призыв итальянских ученых к деидеологизации борьбы с одним из наиболее серьезных вызовов современности».

    Тем временем, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. 4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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    Исландия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

    11 марта 2021, 18:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Исландия решила на время остановить вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca после сообщений о тромбах у привившихся и якобы связанным с этим смертельным случаем в Дании, сообщил директорат здравоохранения страны.

    «В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    В директорате пояснили, что в стране на данный момент не выявлено случаев возникновения тромбов после вакцинации этим препаратом.

    Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.

    После этого аналогичные ограничения приняли в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, а также в Италии и Норвегии.

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    В США женщина умерла через четыре дня после прививки вакциной Moderna

    11 марта 2021, 16:53

    Текст: Елизавета Булкина

    В американском штате Юта 39-летняя женщина умерла спустя четыре дня после получения второй дозы вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщает телеканал KUTV.

    Кассиди Курилл получила вторую дозу вакцины 1 февраля, через три дня женщине стало резко плохо. Она была госпитализирована, где врачи сделали провели анализ крови. Выяснилось, что у пациентки плохо функционирует печень, передает РИА «Новости».

    Кассиди была переведена медицинский центр в городе Мюррей, где ей могли бы провести трансплантацию печени, однако пациентку не удалось стабилизировать. Женщина умерла после отказа печени, почек и сердца.

    По словам близких Кассиди, до вакцинации у нее не было проблем со здоровьем. Результаты вскрытия пока неизвестны. Не сообщается, была ли связана вакцинация со смертью женщины.

    Ранее сообщалось, что в Бостоне у врача проявилась острая аллергическая реакция после прививки американской вакциной от коронавируса Moderna.

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    Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca

    11 марта 2021, 18:22

    Текст: Вера Басилая

    Власти Норвегии инициировали расследование после сообщений об образовании тромбов у привившихся AstraZeneca, и приостановили использование в стране этой вакцины, сообщает местная газета Norway Today со ссылкой на институт общественного здравоохранения.

    «Мы ожидаем увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и этими случаями образования тромбов», – заявил представитель института Геир Букольм, передает РИА «Новости». По его словам, норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины.

    Ранее власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности.

    Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.

    Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр.

    Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.

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    Байден направил на «восстановление стержня» США 1,9 трлн долларов

    12 марта 2021, 00:58

    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов.

    Байден назвал подписанный им документ «исторической законодательной инициативой». По его словам, план по стимулированию экономики должен способствовать «восстановлению основного стержня» США и дать «хорошую возможность» американцам, «работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил» США, передает ТАСС.

    Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики в конце февраля. На прошлой неделе то же самое сделал Сенат. Байден заявил, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай».

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