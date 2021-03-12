Азербайджан зарегистрировал вакцину «Спутник V»

В Германии сравнили эффективность «Спутника V» и вакцины AstraZeneca

В Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca, пишет The Times.

«Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь (в случае «Спутника V») идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», – цитирует РИА «Новости» главу постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса.

По словам эксперта, использование двух разных вирусных векторов является умным решением, поскольку это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.

«Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС», – рассказал Мертенс в интервью Rheinische Post.

Он отметил, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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