Власти Азербайдажана закупили партию «Спутник V»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна

11 марта, четверг  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Роскомнадзор уронил акции Twitter

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter на всех мобильниках и на половине компьютеров страны Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор замедлил скорость работы Twitter на территории России за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Выполнит ли теперь Twitter требования российских властей, ведь действия Роскомнадзора уже отразились на акциях компании?  Подробности...
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Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию

Среднеазиатские мигранты рвутся в Россию Валерий Шарифулин/ТАСС
Миллионы жителей стран Средней Азии мечтают приехать на заработки в Россию – а здесь, в свою очередь, целый ряд отраслей экономики очень хочет принять их. Почему, несмотря на все усилия и бизнеса, и государственных органов, среднеазиатские мигранты пока не могут вернуться в нашу страну – и когда это все-таки произойдет? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Манижа разбудила у националистов зависть к вагине

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Если интересно, проведите соцопрос, что больше всего делает уязвимой русскую женщину – Манижа с ее песней или декриминализация домашнего насилия. Судя по вашей сегодняшней активности, вас ждет много сюрпризов. Подробности...
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Как регулируется «удаленка»

Сергей Бекренев
Сергей Бекренев, президент Европейской юридической службы
Пандемия коронавируса в корне изменила рынок труда, в частности, многих перевела на удаленную работу. Такой формат оценили и сотрудники, и работодатели. Но как сегодня юридически контролируется новый режим труда? И какие изменения претерпело законодательство? Подробности...

Почему дети стали обузой

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Что мы боимся не то чтобы буквально «не прокормить» своих детей, мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться мелкобуржуазным образом жизни. Подробности...
Обсуждение: 108 комментариев
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Чем опасны «проклятые солдаты»

Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

«Экстремальные санкции» от США и Британии

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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна
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    Власти Азербайдажана закупили партию «Спутник V»

    11 марта 2021, 16:32

    Текст: Вера Басилая

    Азербайджан осуществит импорт партии российской вакцины «Спутник V» в течение 180 дней, распоряжение о закупке подписал в четверг премьер-министр страны Али Асадов.

    Азербайджан приобретет партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в соответствии с соглашением о закупке лекарственных средств, указано в документе, опубликованном на сайте правительства республики, передает ТАСС.

    Другим распоряжением кабинета министров в те же сроки будет закуплена и завезена в страну партия вакцины компании AztraZeneca.

    Ранее сообщалось, что РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В ходе исследований планируется оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca. Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев.


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    Вакцинировавшийся в России немец поделился ощущениями от «Спутника V»

    11 марта 2021, 07:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» – лучший вариант из всех существующих препаратов, сообщило немецкое издание Focus, описывая историю сотрудника страховой компании Штефана Хайлемана, специально прилетевшего в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку.

    «Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», – передает РИА «Новости» слова Хайлемана.

    Сразу после прививки немец, по его словам, почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Но уже на следующий день все было в порядке.

    Как отметил Хайлеман, жизнь в России сейчас намного приятнее, чем в Германии: «Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться».

    В борьбе с пандемией Россия идет своим путем: локдауна нет, общественная жизнь практически ничем не ограничена, а число вновь заразившихся с начала года снижается, констатирует Focus.

    Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. 

    Коментарии (79)
    В институте Коха заявили о начале третьей волны коронавируса в Европе
       10 марта 2021, 18:00
    Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Европе в скором времени может начаться третья волна коронавирусной инфекции, заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

    «В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 – прим. ВЗГЛЯД). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны», – цитирует президента института РИА «Новости».

    Вилер добавил, что государствам необходимо соблюдать ограничительные меры по максимуму, так как они помогают спасать тысячи жизней. «Мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться», – предупредил ученый.

    Глава института отметил, что вакцинация показала свой эффект, поскольку в Германии среди пожилых сократилось число серьезных случаев заболевания. В случае, если не будет произведено достаточно вакцин, или в СМИ создадут имидж опасности прививки, то ситуация может выйти из-под контроля, добавил Вилер.

    «Если внезапно вакцинация не будет проведена или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью», – заключил ученый.

    В феврале доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 уже завершилась, серьезного подъема заболеваемости не было, но не исключена новая волна коронавируса.

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    СМИ: Европейцам предлагают медицинские туры в Россию для вакцинации от COVID

    10 марта 2021, 18:55

    Текст: Ксения Панькова

    Иностранным туристам предложили туры в Россию, в ходе которых они смогут привиться российской вакциной от коронавируса, сообщает итальянская газета La Nazione.

    Так, по информации издания, за последнее время появилось несколько туристических агентств, которые готовы предложить путешественникам 20-дневные поездки в Россию. Отмечается, что за этот период туристы смогут пройти полную вакцинацию, а также посетить различные достопримечательности, сообщает телеканал «360».

    Владелец туристического агентства Eurasian Tavel в Болонье Пьетро Ди Фебо рассказал La Nazione, что спрос на такие путешествия уже наблюдается и он связан с психологическим фактором. Фебо также добавил, что европейцы интересуются российской вакциной. «Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции – в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как лечение», – отметил он, уточнив, что перед запуском продаж таких туров агентства должны будут получить разрешения от властей Европы.

    Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.

    Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

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    Вирусолог: От коронавируса придется прививаться регулярно
       10 марта 2021, 18:20
    Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Коронавирусная инфекция, скорее всего, никуда не уйдет из человеческой популяции. Но вирус не сильно мутирует и не надо будет каждый сезон разрабатывать вакцину от новых штаммов, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

    Профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Годзик полагает, что в будущем COVID-19 станет для мира сезонным заболеванием, подобным гриппу. Он подчеркнул, что возможно коронавирус будет постоянно мутировать, и человечеству придется регулярно разрабатывать против него вакцину.

    «Не думаю, что каждый сезон нам придется разрабатывать новую вакцину от коронавируса. Мы уже больше года сталкиваемся с мутацией внутри этого вируса, но, тем не менее, вакцина, по крайней мере «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, эффективна против британского и других разных штаммов», – говорит Зуев.

    Несмотря на то, что уже зафиксировано несколько тысяч мутационных событий в возбудителе коронавируса, он особо «не поменял своего лица», объясняет вирусолог. То есть он остался абсолютно таким же возбудителем, как и в самом начале – оказался подвергнут действию вакцины и так далее.

    «Мутационные процессы – это одно, а способность вакцины действовать на возбудитель – другое. Первое – это событие, которое представляет большой интерес для молекулярных вирусологов. А что касается людей, которые должны защищаться от нападения этого вируса, то они могут быть спокойны, потому что вакцины, которые хорошо приготовлены, являются достаточно эффективными», – уверен Зуев.

    При этом врач согласился, что, скорее всего, COVID-19 уже никуда не денется из человеческой популяции и встанет в ряд пневмотропных вирусов (ОРВИ, грипп и другие).

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила опасения, что и прививаться от коронавируса придется постоянно, подчеркнув, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.

    «Да, я согласен, что и прививаться придется постоянно, как от гриппа. Лично я каждый год иду и прививаюсь против гриппа, хотя и проработал с ним в обнимку сорок лет. И, естественно, все те, кто регулярно прививаются, имеют неоспоримые преимущества. Это и коронавируса будет касаться. То есть люди уже защищены от данного возбудителя, и если все-таки штаммы как-то видоизменятся, человек все равно будет иметь некую защиту», – заключил вирусолог.

    В начале марта президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.

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    Коронавирус сделал 2020 год самым смертоносным в истории США
       11 марта 2021, 04:55
    Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов, сообщило американское издание Politico со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

    По информации CDC, в 2020 году жертвами нового коронавируса стали около 400 тыс. американцев, что обеспечило 15-процентный рост общего количества смертей в США. Как уточнили в ведомстве, заражение коронавирусом стало третьей по частоте причиной смерти американцев в 2020 году, уступив место только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, передает ТАСС.

    По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных американских властей, всего за время пандемии на территории США коронавирусом заразились более 29 млн человек, более 529 тыс. умерли.

    Напомним, в феврале число жертв COVID-19 в США достигло полумиллиона и превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.

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    Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой войны
       11 марта 2021, 14:27
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

    «Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. «Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», – отметил Путин.

    Он добавил, что кризис потребовал экстраординарных действий от многих стран, в результате были приняты рекордные по объемам поддержки экономики меры.

    «Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер – как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики», – сказал он.

    Глава государства указал, что России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавируса, у страны теперь есть качественно новые возможности для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры.

    «Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», — сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ускорила изменения в экономике и политике, которые формировались еще до нее.

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    Госдеп США обвинил Россию в «дезинформации» о вакцинах
       11 марта 2021, 06:56
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти Соединенных Штатов намерены противостоять «дезинформации» относительно вакцин от коронавируса, которая, по мнению Вашингтона, распространяется рядом стран, в том числе и Россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    «Я разделяю вашу обеспокоенность из-за ложной и неверной информации относительно вакцин, которая распространяется, в том числе Россией. Это невероятно опасно, помимо того, это невероятно ошибочно и в конечном счете чрезвычайно контрпродуктивно для стран, вовлеченных в это, поскольку они тоже не будут в полной безопасности до тех пор, пока большая часть мира не будет вакцинирована. Если они предпринимают действия с целью посеять сомнения о вакцинах, в конечном счете это нанесет вред им самим, а также всем остальным. Мы намерены решительно противостоять, ясно высказываться, когда мы видим это. Мы решительно даем этому отпор», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США

    «Кроме того, мы пытаемся сделать так, чтобы сам Госдепартамент был эффективно снабжен ресурсами и концентрировал внимание на противодействии дезинформации независимо от ее источника», – продолжил Блинкен. По его словам, у внешнеполитического ведомства США для этого есть ряд необходимых инструментов. «Однако нам нужна дополнительная поддержка, дополнительные ресурсы. Также, мне кажется, нам нужны тесные консультации с Конгрессом», – подытожил госсекретарь США.

    В понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы якобы распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса, работая при этом под руководством российских разведывательных служб.

    Кроме того, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.

    Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках, ограничивая для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации.

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    Ученые вычислили смертность от британского штамма коронавируса

    10 марта 2021, 22:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Британский штамм COVID-19 повышает риск летального исхода болезни в среднем на 64%, заявили авторы исследования, опубликованного в журнале British Medical Journal.

    В группе из 54 тыс. 906 пациентов, инфицированных британским штаммом, скончались 227 пациентов, в выборке из того же числа пациентов, инфицированных другими вариантами, умерли 141 человек, сообщили исследователи, передает РИА «Новости».

    «Увеличившееся отношение рисков между 1,32 и 2,04 по сравнению другими вариантами в процентном соотношении означает, что риск смерти увеличивается на 32-104%, с наиболее вероятным коэффициентом риска 1,64 (64%)», – добавили ученые.

    В абсолютном выражении риск смерти увеличивается с 2,5 до 4,1 летального исхода на 1000 случаев, указали они. При этом исследователи отметили, что на эти результаты могла повлиять «ошибка выборки».

    Ранее глава германского Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что британский штамм коронавируса опаснее для граждан всех возрастов, но вакцины эффективны против него.

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    В Германии заявили о начале третьей волны коронавируса

    11 марта 2021, 10:37

    Текст: Алина Назарова

    Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что несмотря на проводимую в Германии кампанию вакцинации, в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

    «Я глубоко озабочен», – сказал он, отметив, что несмотря на проводимую в Германии кампанию вакцинации населения, гражданам по-прежнему крайне необходимо носить защитные медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

    Главный эпидемиолог Германии назвал кампанию вакцинации соревнованием с мутирующим вирусом. В то же время, по его мнению, в конце тоннеля уже виден свет. По его словам, если не будет перебоев в поставках вакцин против COVID-19, то к осени 80% населения Германии будет обладать иммунитетом против коронавируса, передает Deutsche Welle.

    «Когда это произойдет, можно будет снять все ограничения», – считает Вилер. В то же время он полагает, что прививку от коронавируса придется регулярно обновлять. Пока, правда, неясно, как часто это надо будет делать, признал он.

    В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 14 356 случаев. Это на 2444 случая больше, чем в четверг на прошлой неделе. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 532 947 инфицированных. За последние 24 часа скончался 321 пациент, общее число летальных исходов возросло до 72 810. Выздоровели более 2,25 млн человек.

    Ранее американский биолог также заявил, что мутации коронавируса могут потребовать постоянной разработки новых вакцин, в этом случае прививаться от вируса нужно будет ежегодно.

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    Путин заявил о борьбе на мировом рынке вакцин

    11 марта 2021, 16:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    В мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном мерам повышения инвестиционной активности.

    «На рынке вакцин идет борьба», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что вакцинирование россиян должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта.

    Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

    Ранее Госдеп США заявил, что российские спецслужбы якобы ведут информационную войну с западными вакцинами. Газета ВЗГЛЯД писала, почему в мире началась «вакцинная война».

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    Путин заявил, что россиян не будут удерживать от поездок за границу

    10 марта 2021, 18:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские власти не намерены искусственно удерживать граждан страны, желающих отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    «Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    По его словам, во многих странах, где россияне обычно отдыхают, наблюдается непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

    Ранее министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде заявил, что власти страны намерены открыть границы для всех, включая россиян.

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    В Чехии расследуют три случая смерти после вакцинации от коронавируса

    11 марта 2021, 15:55

    Текст: Алина Назарова

    Эксперты Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Чехии расследуют три случая смерти, возможно, связанных с прививками от коронавируса.

    «В ГИКЛ рассматриваются три случая смерти, которые могут быть связаны с прививками против коронавируса. Общее количество подобных подозрительных смертей составляет 11 случаев, кроме того, ГИКЛ зарегистрированы 1506 случаев проявления нежелательных последствий от прививок за весь период вакцинации», – говорится в сообщении ГИКЛ, передает РИА «Новости».

    По данным института, наиболее часто подобные последствия проявляются в повышении температуры, общей усталости или реакции в месте введения вакцины. Кроме того, некоторые люди жалуются на головные боли, сонливость и другие признаки, в основном, легкого характера.

    В связи с подозрениями на смерть пациентов, связанными с вакцинацией, ГИКЛ напоминает, что прививки делаются большому количеству людей, включая тех, кто имеет серьезные хронические заболевания. «Все сообщения подобного рода тщательно изучаются в рамках Чехии, а после этого – на общеевропейском уровне», – сообщается на сайте ГИКЛ.

    К утру четверга в Чехии было сделано 948,1 тыс. прививок от коронавируса, в том числе 279,7 тыс. повторно.

    Тем временем вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в Дании временно приостановлена после появления информации об образовании тромбов у привившихся.

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    Ученые предположили связь распространения коронавируса и чумы свиней в Китае

    10 марта 2021, 17:54

    Текст: Елизавета Булкина

    Поспособствовать передаче коронавируса от животных к человеку могло распространение африканкой чумы свиней в Китае в 2018–2019 годах, к такому выводу пришли шотландские и китайские ученые из университетов Глазго, Ливерпуля и Сианя (провинция Шэньси), выдержки их работы опубликованы в The Guardian.

    По словам одного из авторов исследования Дэвида Робертсона из центра исследования вирусов при Университете Глазго, вызванный эпизоотией рост цен на свинину и изменил структуру китайского рынка продовольствия и привел к повышению спроса на мясо диких животных. «Если в пищевую цепочку человека попадает больше диких животных, будь то за счет охоты или приобретения отличающихся от привычных видов мяса на рынках, то растет и вероятность контакта [с вирусом]. Вы просто создаете для вируса больше возможностей попасть в человеческий организм», – передает слова исследователя РИА «Новости».

    Авторы исследования отмечают, что численность свиней в Китае в связи с массовым забоем по причине инфекции сократилась на 40-60%. При том, что свинина является одним из самых популярных и доступных видов мяса в стране. Дефицит обострился из-за запрета на транспортировку животных. По мнению исследований, те районы Китая, в которых выращивается большинство свиней, и те, где свинина активнее всего потребляется, расположены далеко друг от друга.

    В связи с этим, продолжают ученые, вырос спрос на мясо диких животных, также в неволе активно разводятся некоторых виды. Это привело к тому, что потенциально опасный товар стали поставлять по всей стране в охлажденном и замороженном виде. Исследователи полагают, что этот фактор мог привести к вспышке нового заболевания в Ухане. Однако отследить путь зараженного животного вдоль всей цепочки поставок в новой ситуации стало значительно сложнее.

    Работа ученых пока опубликована в виде научной рукописи, размещенной авторами на открытой платформе. Исследователи предупреждают, что в странах Юго-Восточной Азии есть предпосылки повторения подобной ситуации. В ЮВА также распространяется африканская чума свиней при параллельном снижении доходов населения из-за пандемии.
    Ранее Россельхознадзор спрогнозировал дальнейшее распространение африканской чумы свиней (АЧС) в мире.

    Напомним, эксперты ВОЗ допустили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае до официального объявления о вспышке COVID-19 в декабря 2019 года. В Китае по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане заявили, что в дикой природе пока не выявлен коронавирус, который являлся бы прямым предшественником штамма SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию.

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    Новые случаи аллергии на вакцину Pfizer выявлены в Японии
       11 марта 2021, 05:32
    Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Число случаев проявления анафилаксии после введения вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer в Японии возросло до 25, сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

    За последние сутки число случаев проявления анафилаксии после введения вакцины от коронавируса производства Pfizer в Японии увеличилось на восемь. Кроме того, впервые анафилаксию подтвердили у мужчины. До этого все случаи были связаны с женщинами в возрасте 20-50 лет. Среди проявившихся симптомов аллергической реакции были тошнота, головокружение, зуд, затруднение дыхания, передает ТАСС.

    К 11 марта вакцинацию от коронавируса в Японии прошли порядка 148 тыс. человек, главным образом это сотрудники медицинских учреждений. В среду ответственный за проведение вакцинации министр Таро Коно отметил, что число случаев анафилаксии в Японии выше, чем в Европе и США. Минздрав Японии намерен подробно изучить эту ситуацию.

    Напомним, первый случай анафилаксии после введения вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer в Японии был зафиксирован 5 марта. Второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer в Японии зарегистрировали 7 марта. Ранее читатели японского СМИ выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Японии Михаил Галузин заметил, что популярность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии растет после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. В начале февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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    В нескольких странах ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

    11 марта 2021, 15:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата.

    Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр, передает РИА «Новости».

    Такое решение принято до окончания расследования по выявлению причинно-следственной связи.

    Эту партию вакцин общим числом в миллион доз доставили в 17 стран Евросоюза, сообщил европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

    Партия попала в Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.

    В EMA уточнили, что на данный момент не связывают инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в Австрии, с вероятным плохим качеством препарата или его побочными эффектами.

    Также расследование смертей пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca проводится в Южной Корее, в которой после этой прививки умерли пять человек.

    Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.

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