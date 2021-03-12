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Роспотребнадзор оценил влияние «британского» штамма коронавируса на эпидпроцесс

12 марта, пятница  |  Последнее обновление — 03:01  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Роскомнадзор уронил акции Twitter

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter на всех мобильниках и на половине компьютеров страны Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор замедлил скорость работы Twitter на территории России за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Выполнит ли теперь Twitter требования российских властей, ведь действия Роскомнадзора уже отразились на акциях компании?  Подробности...
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Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию

Среднеазиатские мигранты рвутся в Россию Валерий Шарифулин/ТАСС
Миллионы жителей стран Средней Азии мечтают приехать на заработки в Россию – а здесь, в свою очередь, целый ряд отраслей экономики очень хочет принять их. Почему, несмотря на все усилия и бизнеса, и государственных органов, среднеазиатские мигранты пока не могут вернуться в нашу страну – и когда это все-таки произойдет? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Британская монархия рискует пойти к черту

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Покуда Виндзоры отвергали тех, кто выносит сор из Букингемской избы, британская монархия все преодолевала. Но с прогрессивной младшей ветвью – по-американски настырной герцогиней и принцем-фетюком – все может пойти вразнос. Подробности...
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Манижа разбудила у националистов зависть к вагине

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Если интересно, проведите соцопрос, что больше всего делает уязвимой русскую женщину – Манижа с ее песней или декриминализация домашнего насилия. Судя по вашей сегодняшней активности, вас ждет много сюрпризов. Подробности...
Обсуждение: 71 комментарий

Как регулируется «удаленка»

Сергей Бекренев
Сергей Бекренев, президент Европейской юридической службы
Пандемия коронавируса в корне изменила рынок труда, в частности, многих перевела на удаленную работу. Такой формат оценили и сотрудники, и работодатели. Но как сегодня юридически контролируется новый режим труда? И какие изменения претерпело законодательство? Подробности...
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Чем закончится новое сражение за Донбасс

Россия осваивает Арктику с помощью космоса

Чем опасны «проклятые солдаты»

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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Роспотребнадзор оценил влияние «британского» штамма коронавируса на эпидпроцесс

       12 марта 2021, 01:29
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На данный момент нет очевидных данных, свидетельствующих об усилении эпидемического процесса из-за мутаций коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Есть мнение ученых, российских, например, но пока не сформулировано окончательно в части влияния вариантов вируса на усиление эпидпроцесса, все анализируется, все смотрится», – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Попова, «пока из того, что мы сегодня видим, то, что на сегодняшний день доступно, это только математическая модель на примере Великобритании, «британского» штамма». Она сообщила, что «эпидемиологически подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидпроцессов пока очевидных не представлено».

    Она пояснила, что прямой зависимости ухудшения эпидемического процесса от британского штамма нет, если сравнивать данные из разных государств. В частности, «есть страны, где уже 80% всех выявляемых вирусов – это «британский» штамм», но «какого-то иного развития эпидроцесса в этих странах нет». Попова отметила, что «это предмет для изучения, для анализа».

    Она указала, что «люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует» в России, «не должны заболеть, встретившись с «британским» штаммом». «Мы видим реакцию нейтрализации», – сказала она, сообщив также, что «люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский». Это же «происходит по всем остальным штаммам».

    Попова пояснила, что специалисты центра «Вектор» используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, имеющих антитела. К одним они добавляют циркулирующие на территории России штаммы, а к другим – британский, и таким способом они изучают, нейтрализуют ли антитела, имеющиеся в сыворотке людей, вирусы.

    Роспотребнадзор видит риск распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей из-за отмены режима самоизоляции, поэтому именно эту категорию необходимо максимально быстро привить от коронавируса, сказала Попова.

    Также Попова отметила, что «никто не отменил масочный режим», он «действует в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек». При этом «во всех остальных случаях на улице маски не обязательны».

    Кроме того, она заявила, что Роспотребнадзор считает возможным провести Петербургский международный экономический форум в смешанном, очном формате с элементами цифровых технологий, «при том количестве людей, которое будет оптимальным». «Это осознанное решение о том, что это мероприятие можно проводить», – сказала она.

    Напомним, глава германского Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что британский штамм коронавируса опаснее для граждан всех возрастов, но вакцины эффективны против него. Авторы исследования, опубликованного в журнале British Medical Journal заявили, что британский штамм COVID-19 повышает риск летального исхода болезни в среднем на 64%.

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    Вакцинировавшийся в России немец поделился ощущениями от «Спутника V»

    11 марта 2021, 07:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» – лучший вариант из всех существующих препаратов, сообщило немецкое издание Focus, описывая историю сотрудника страховой компании Штефана Хайлемана, специально прилетевшего в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку.

    «Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», – передает РИА «Новости» слова Хайлемана.

    Сразу после прививки немец, по его словам, почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Но уже на следующий день все было в порядке.

    Как отметил Хайлеман, жизнь в России сейчас намного приятнее, чем в Германии: «Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться».

    В борьбе с пандемией Россия идет своим путем: локдауна нет, общественная жизнь практически ничем не ограничена, а число вновь заразившихся с начала года снижается, констатирует Focus.

    Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. 

    Коментарии (79)
    Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна
       11 марта 2021, 17:25
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

    «После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости».

    На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки.

    Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.

    Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр.

    Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.

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    Путин заявил о борьбе на мировом рынке вакцин

    11 марта 2021, 16:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    В мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном мерам повышения инвестиционной активности.

    «На рынке вакцин идет борьба», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что вакцинирование россиян должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта.

    Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

    Ранее Госдеп США заявил, что российские спецслужбы якобы ведут информационную войну с западными вакцинами. Газета ВЗГЛЯД писала, почему в мире началась «вакцинная война».

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    Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой войны
       11 марта 2021, 14:27
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

    «Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. «Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», – отметил Путин.

    Он добавил, что кризис потребовал экстраординарных действий от многих стран, в результате были приняты рекордные по объемам поддержки экономики меры.

    «Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер – как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики», – сказал он.

    Глава государства указал, что России в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии коронавируса, у страны теперь есть качественно новые возможности для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры.

    «Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», — сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ускорила изменения в экономике и политике, которые формировались еще до нее.

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    Коронавирус сделал 2020 год самым смертоносным в истории США
       11 марта 2021, 04:55
    Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов, сообщило американское издание Politico со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

    По информации CDC, в 2020 году жертвами нового коронавируса стали около 400 тыс. американцев, что обеспечило 15-процентный рост общего количества смертей в США. Как уточнили в ведомстве, заражение коронавирусом стало третьей по частоте причиной смерти американцев в 2020 году, уступив место только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, передает ТАСС.

    По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных американских властей, всего за время пандемии на территории США коронавирусом заразились более 29 млн человек, более 529 тыс. умерли.

    Напомним, в феврале число жертв COVID-19 в США достигло полумиллиона и превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.

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    Коментарии (12)
    Госдеп США обвинил Россию в «дезинформации» о вакцинах
       11 марта 2021, 06:56
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти Соединенных Штатов намерены противостоять «дезинформации» относительно вакцин от коронавируса, которая, по мнению Вашингтона, распространяется рядом стран, в том числе и Россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    «Я разделяю вашу обеспокоенность из-за ложной и неверной информации относительно вакцин, которая распространяется, в том числе Россией. Это невероятно опасно, помимо того, это невероятно ошибочно и в конечном счете чрезвычайно контрпродуктивно для стран, вовлеченных в это, поскольку они тоже не будут в полной безопасности до тех пор, пока большая часть мира не будет вакцинирована. Если они предпринимают действия с целью посеять сомнения о вакцинах, в конечном счете это нанесет вред им самим, а также всем остальным. Мы намерены решительно противостоять, ясно высказываться, когда мы видим это. Мы решительно даем этому отпор», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США

    «Кроме того, мы пытаемся сделать так, чтобы сам Госдепартамент был эффективно снабжен ресурсами и концентрировал внимание на противодействии дезинформации независимо от ее источника», – продолжил Блинкен. По его словам, у внешнеполитического ведомства США для этого есть ряд необходимых инструментов. «Однако нам нужна дополнительная поддержка, дополнительные ресурсы. Также, мне кажется, нам нужны тесные консультации с Конгрессом», – подытожил госсекретарь США.

    В понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы якобы распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса, работая при этом под руководством российских разведывательных служб.

    Кроме того, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.

    Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках, ограничивая для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации.

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    Власти Сербии заявили о начале производства вакцины «Спутник V»

    11 марта 2021, 20:10

    Текст: Вера Басилая

    Производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии начнется до 20 мая текущего года, заявил в четверг министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

    «Производство российской вакцины «Спутник V» в институте вирусологии «Торлак» начнется до 20 мая текущего года», – цитирует Поповича его пресс-служба, передает ТАСС.

    Ранее президент страны Александр Вучич заявил, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». Он лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей», выразив надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат. Напомним, «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

    Коментарии (4)
    В Чехии расследуют три случая смерти после вакцинации от коронавируса

    11 марта 2021, 15:55

    Текст: Алина Назарова

    Эксперты Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Чехии расследуют три случая смерти, возможно, связанных с прививками от коронавируса.

    «В ГИКЛ рассматриваются три случая смерти, которые могут быть связаны с прививками против коронавируса. Общее количество подобных подозрительных смертей составляет 11 случаев, кроме того, ГИКЛ зарегистрированы 1506 случаев проявления нежелательных последствий от прививок за весь период вакцинации», – говорится в сообщении ГИКЛ, передает РИА «Новости».

    По данным института, наиболее часто подобные последствия проявляются в повышении температуры, общей усталости или реакции в месте введения вакцины. Кроме того, некоторые люди жалуются на головные боли, сонливость и другие признаки, в основном, легкого характера.

    В связи с подозрениями на смерть пациентов, связанными с вакцинацией, ГИКЛ напоминает, что прививки делаются большому количеству людей, включая тех, кто имеет серьезные хронические заболевания. «Все сообщения подобного рода тщательно изучаются в рамках Чехии, а после этого – на общеевропейском уровне», – сообщается на сайте ГИКЛ.

    К утру четверга в Чехии было сделано 948,1 тыс. прививок от коронавируса, в том числе 279,7 тыс. повторно.

    Тем временем вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в Дании временно приостановлена после появления информации об образовании тромбов у привившихся.

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    В Германии заявили о начале третьей волны коронавируса

    11 марта 2021, 10:37

    Текст: Алина Назарова

    Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что несмотря на проводимую в Германии кампанию вакцинации, в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

    «Я глубоко озабочен», – сказал он, отметив, что несмотря на проводимую в Германии кампанию вакцинации населения, гражданам по-прежнему крайне необходимо носить защитные медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

    Главный эпидемиолог Германии назвал кампанию вакцинации соревнованием с мутирующим вирусом. В то же время, по его мнению, в конце тоннеля уже виден свет. По его словам, если не будет перебоев в поставках вакцин против COVID-19, то к осени 80% населения Германии будет обладать иммунитетом против коронавируса, передает Deutsche Welle.

    «Когда это произойдет, можно будет снять все ограничения», – считает Вилер. В то же время он полагает, что прививку от коронавируса придется регулярно обновлять. Пока, правда, неясно, как часто это надо будет делать, признал он.

    В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 14 356 случаев. Это на 2444 случая больше, чем в четверг на прошлой неделе. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 532 947 инфицированных. За последние 24 часа скончался 321 пациент, общее число летальных исходов возросло до 72 810. Выздоровели более 2,25 млн человек.

    Ранее американский биолог также заявил, что мутации коронавируса могут потребовать постоянной разработки новых вакцин, в этом случае прививаться от вируса нужно будет ежегодно.

    Коментарии (5)
    В нескольких странах ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

    11 марта 2021, 15:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата.

    Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр, передает РИА «Новости».

    Такое решение принято до окончания расследования по выявлению причинно-следственной связи.

    Эту партию вакцин общим числом в миллион доз доставили в 17 стран Евросоюза, сообщил европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

    Партия попала в Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.

    В EMA уточнили, что на данный момент не связывают инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в Австрии, с вероятным плохим качеством препарата или его побочными эффектами.

    Также расследование смертей пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca проводится в Южной Корее, в которой после этой прививки умерли пять человек.

    Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.

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    Новые случаи аллергии на вакцину Pfizer выявлены в Японии
       11 марта 2021, 05:32
    Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Число случаев проявления анафилаксии после введения вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer в Японии возросло до 25, сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

    За последние сутки число случаев проявления анафилаксии после введения вакцины от коронавируса производства Pfizer в Японии увеличилось на восемь. Кроме того, впервые анафилаксию подтвердили у мужчины. До этого все случаи были связаны с женщинами в возрасте 20-50 лет. Среди проявившихся симптомов аллергической реакции были тошнота, головокружение, зуд, затруднение дыхания, передает ТАСС.

    К 11 марта вакцинацию от коронавируса в Японии прошли порядка 148 тыс. человек, главным образом это сотрудники медицинских учреждений. В среду ответственный за проведение вакцинации министр Таро Коно отметил, что число случаев анафилаксии в Японии выше, чем в Европе и США. Минздрав Японии намерен подробно изучить эту ситуацию.

    Напомним, первый случай анафилаксии после введения вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer в Японии был зафиксирован 5 марта. Второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer в Японии зарегистрировали 7 марта. Ранее читатели японского СМИ выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Японии Михаил Галузин заметил, что популярность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии растет после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. В начале февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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    Премьер Тюрингии выступил за скорейшую вакцинацию ФРГ «Спутником V»

    11 марта 2021, 06:34

    Текст: Антон Никитин

    Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в интервью медиагруппе Funke выступил за скорейшее использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ФРГ.

    «Я призываю правительство ФРГ дать ясно понять ЕС, что сейчас необходимо заказать у производителей «Спутника V» соответствующее количество вакцины», – приводит слова Рамелова ТАСС.

    Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия заметил, что «вакцина «Спутник V» предоставляет большой шанс быстрее вернуться к нормальной жизни».

    По мнению политика, разрешение на применение «Спутника V» поможет жителям ФРГ справиться с предубеждениями, связанными с российскими лекарственными препаратами. «Это западногерманская чувствительность, которая в 1960-е годы осложнила многим детям жизнь или даже лишила их ее. Тогда была отвергнута вакцина против полиомиелита из Советского Союза», – напомнил Рамелов. «Использование «Спутника V» в Германии может способствовать пониманию того, что восточноевропейская наука не хуже, чем в капиталистических странах», – заметил политик. При этом премьер Тюрингии заявил, что у него нет каких-либо предпочтений касательно того или иного препарата против коронавируса. «Когда наступит моя очередь, я привьюсь той вакциной, которая будет в наличии», – сказал Рамелов.

    Накануне председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V».

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производство «Спутника V» может начаться в Италии в июне, кроме того, РФПИ ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции.

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    Туроператоры поддержали идею туров в Россию для прививки от COVID-19
       11 марта 2021, 23:40
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    С точки зрения продвижения страны как производителя эффективной вакцины от коронавируса, стоило бы разрешить иностранным туристам въезд в Россию с целью получения прививки, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. Так он прокомментировал публикации западных СМИ об организации туров в Россию для прививки от COVID-19.

    Итальянские СМИ сообщают, что для европейских туристов готовят новые медицинские туры в Россию с возможностью прививки вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Предполагается, что это будут 20-дневные тура, и в них войдут перелет, проживание, медобследование перед прививкой, две инъекции препаратом от коронавируса и экскурсии.

    «Такие запросы, конечно, могут поступать, но они бессмысленны, пока этот вопрос не решен в юридическом плане. Дело в том, что пока въезд иностранцам в Россию закрыт даже для вакцинации «Спутником V». Если же такое станет возможным и иностранцам разрешат прививаться, то с точки зрения туристической индустрии никаких проблем не будет», – говорит Канторович.

    При этом он обратил внимание на то, что предлагаемый срок тура в двадцать дней крайне мал для прохождения всех медицинских процедур. «Нужно понимать, что вторая инъекция от коронавируса вводится только через 21 день после первой. Соответственно, туры должны длиться минимум 21 день», – считает собеседник.

    Причем вице-президент АТОР уверен, что такие туры будут доступны даже среднему классу европейцев. Но он подчеркивает, что разрешение таких туров в первую очередь зависит от того, будет ли российским гражданам хватать произведенного количества вакцин.

    «Думаю, что с точки зрения пропаганды продвижения страны как производителя эффективной вакцины и как популярного туристического направления, стоило бы разрешить туристам въезд. К тому же, это перспективно с точки зрения туристического бизнеса. Но нужно учитывать и другие факторы, например, эпидемиологические, которые уже будет оценивать другие, более компетентные в этом вопросе люди», – заключил Канторович.

    Ранее препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

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    В США женщина умерла через четыре дня после прививки вакциной Moderna

    11 марта 2021, 16:53

    Текст: Елизавета Булкина

    В американском штате Юта 39-летняя женщина умерла спустя четыре дня после получения второй дозы вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщает телеканал KUTV.

    Кассиди Курилл получила вторую дозу вакцины 1 февраля, через три дня женщине стало резко плохо. Она была госпитализирована, где врачи сделали провели анализ крови. Выяснилось, что у пациентки плохо функционирует печень, передает РИА «Новости».

    Кассиди была переведена медицинский центр в городе Мюррей, где ей могли бы провести трансплантацию печени, однако пациентку не удалось стабилизировать. Женщина умерла после отказа печени, почек и сердца.

    По словам близких Кассиди, до вакцинации у нее не было проблем со здоровьем. Результаты вскрытия пока неизвестны. Не сообщается, была ли связана вакцинация со смертью женщины.

    Ранее сообщалось, что в Бостоне у врача проявилась острая аллергическая реакция после прививки американской вакциной от коронавируса Moderna.

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    Исландия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

    11 марта 2021, 18:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Исландия решила на время остановить вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca после сообщений о тромбах у привившихся и якобы связанным с этим смертельным случаем в Дании, сообщил директорат здравоохранения страны.

    «В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    В директорате пояснили, что в стране на данный момент не выявлено случаев возникновения тромбов после вакцинации этим препаратом.

    Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.

    После этого аналогичные ограничения приняли в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, а также в Италии и Норвегии.

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