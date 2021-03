В ВОЗ предположили сроки окончания пандемии «Британский» штамм коронавируса сочли опасным для всех возрастов 5 марта 2021, 12:59 Текст: Евгения Шестак

«Британский» штамм коронавируса опаснее для граждан всех возрастов, но вакцины эффективны против него, заявил глава германского Института Роберта Коха Лотар Вилер. «Этот вариант заразнее и опаснее, причем для всех возрастных групп», – сказал он. По его словам, «все доступные в ФРГ вакцины очень хорошо защищают организм от болезни», вызываемой этой мутацией, передает ТАСС. Отмечается, что уже сейчас почти 50% новых случаев заражения в Германии приходятся на британский штамм. В Германии при вакцинации используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna и AstraZeneca. Ранее ВОЗ заявила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.

Китай сделал обязательными анальные тесты на COVID-19 для иностранцев 4 марта 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Анальные мазки на коронавирус стали обязательными в Китае для прибывающих из других стран. Ряд государств выступили против подобной процедуры, назвав ее унизительной. В частности, озабоченность в связи с новыми правилами выразило японское правительство. Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что попросит Пекин изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической травме» из-за процедуры, передает The Times. Подобный метод тестирования на COVID-19 в Китае опробовали в январе. По мнению китайских медиков, мазок из ануса является более надежным, чем из носа или ротоглотки. Украинцев призвали готовиться к голоду 5 марта 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса. По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса. «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. Стало известно о махинациях властей штата Нью-Йорк с численностью жертв COVID 5 марта 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Ближайшее окружение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принимало участие в фальсификации данных по количеству жертв коронавируса в домах престарелых, сообщает газета The New York Times. Как сообщает издание, речь идет о подготовленном в июле докладе регионального минздрава, в котором говорилось о более чем 9 тыс. жертв среди постояльцев домов престарелых. Штаб Куомо не хотел предавать эту цифру огласке и переписал документ, передает РИА «Новости». В «подчистке» документа, по данным газеты, участвовали старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза, глава департамента финансовых услуг Линда Лейсуэлл и Джим Малатрас – бывший помощник, которого срочно вернули на службу по случаю пандемии. В материале говорится, что цифры, фигурировавшие в черновике доклада, были приблизительно на 50% выше данных, которые публично озвучивала администрация Куомо. Отмечается, что переписывание доклада происходило вскоре после того, как Куомо начал писать книгу о своей борьбе с пандемией. Сам Куомо заявил, что власти штата Нью-Йорк всегда и в полной мере сообщали обо всех случаях смерти от коронавируса в домах престарелых. Он также отметил, что для спасения людей было сделано все возможное. Скандал вокруг предполагаемого утаивания данных о действительном количестве летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых разразился в штате в начале февраля. Местные законодатели-республиканцы тогда потребовали отставки Куомо. Мэр аргентинского города объяснил свою вакцинацию с портретом Путина в руках 5 марта 2021, 04:35 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, заявил мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини. Глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chinchu Gasparini (@juancarlosgaspariniok) «Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», – передает РИА «Новости» слова Гаспарини. Он добавил, что «любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями». Напомним, в феврале Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V». 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Коренные народы Эквадора захотели привиться «Спутником V» 5 марта 2021, 03:40 Текст: Алексей Дегтярев

Общины коренных народов Эквадора намерены получить российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил президент Движения коренных народов провинции Котопакси Леонидас Иса. «Вчера мы говорили с представителями посольства России в Кито, а на следующей неделе у нас будет встреча с директором Агентства по регулированию, контролю и санитарному надзору Arcsa, чтобы выяснить, почему не продвигается процесс авторизации (вакцины)», – пояснил Леонидас Иса РИА «Новости». Он добавил, что на встрече с российскими дипломатами были мэры городов Каямбе, Гуаранда и Котопакси. Движение планирует продвигать выдачу разрешения на ввоз препарата вместе с Ассоциацией муниципалитетов Эквадора. Потребность коренных народов, по словам президента движения, составляет 500 тыс. доз, это позволит привить 40% коренного населения. «Мы сделаем все, что можем, со своей стороны, со стороны местных властей, и будем оказывать давление на государство, чтобы правительство выполнило свой долг и обеспечило охват всего эквадорского населения», – подчеркнул Леонидас Иса. Напомним, в четверг Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. В Кремле исключили гумпомощь в поставках вакцины за рубеж 4 марта 2021, 13:35 Текст: Евгения Шестак

Москва делает все возможное для удовлетворения зарубежных заявок на российскую вакцину от коронавируса, однако это не является гуманитарной помощью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что спрос на российские препараты достаточно большой, однако в первую очередь российская сторона старается ответить на запрос собственных граждан, передает РИА «Новости». «Да, действительно, есть желание и наших словацких партнеров и коллег получить эту вакцину, и РФПИ работает со словаками и будет удовлетворять их потребности. Это обычный режим, это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость. Стоимость эта, к слову, пониже, чем у других вакцин», – сказал Песков. Представитель Кремля не стал комментировать шутку премьера Словакии Игора Матовича, который пообещал России «Закарпатскую Украину» за поставку вакцины «Спутник V». «Все это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается», – добавил он. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Позже министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за данную шутку. Напомним, 1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Путин уточнил число вакцинировавшихся от коронавируса россиян 4 марта 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «На сегодняшний день свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона сделали первый укол», – сказал он, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что хотя пандемия отступает, вызовов еще много, и они носят опасный характер, поддержка волонтеров востребована. На Украине допустили введение нового локдауна 4 марта 2021, 14:47 Текст: Евгения Шестак

На Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «На Украине началась третья волна эпидемии», – заявил он. По его словам, в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся, передает ТАСС. Глава правительства допустил, что локдаун может быть вновь введен в том случае, «если большинство областей будут в «красной зоне карантина». Ранее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут. Напомним, 24 февраля Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» президент Украины Владимир Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. «ЭпиВакКорону» разрешили применять лицам старше 60 лет 5 марта 2021, 11:36

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет, сообщает Роспотребнадзор. «В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени. Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». В оборот в России выпущено 7,9 млн доз «Спутника V» 4 марта 2021, 15:55 Текст: Алина Назарова

В гражданский оборот в 1 марта выпущено 7,885 млн доз вакцины «Спутник V», заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова. «На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 миллионов 885 тысяч комплектов доз вакцины «Спутник V», – сказала представитель Росздравнадзора на круглом столе в Совете Федерации «О развитии национальной фармацевтической промышленности». Она также сообщила, что в настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины «КовиВак» производства Института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контролей ожидается во второй половине марта, передает РИА «Новости». По словам Трапковой, общий объем производства вакцин от коронавируса в стране к маю 2021 года по планам может составить более 50 млн комплектов. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных реакциях на «Спутник V» и «ЭпиВакКорону» 4 марта 2021, 19:37 Текст: Елизавета Булкина

В Росздравнадзор не поступало информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что сведения о серьезных нежелательных реакциях и возможных проявлениях неэффективности лекарственных препаратов поступают в национальную базу данных фармаконадзора автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. Ведомство проводит расследование по факту каждого серьезного побочного эффекта, передает РИА «Новости». «В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и «ЭпиВакКорона», в Росздравнадзор не поступало», – сообщили в ведомстве. Напомним, в России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V», но производители обещают, что этой весной уже будут доступны и две другие. 1 марта в гражданский оборот было выпущено 7,885 млн доз вакцины «Спутник V». У вакцины Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений 5 марта 2021, 02:52 Текст: Алексей Дегтярев

Ученые выявили у вакцины против коронавирусной инфекции от компании Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений и высыпаний. «Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», – говорится в материале американских медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine, передает РИА «Новости». Высыпания в среднем появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней. Отмечается, что медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой препарата, чтобы закончить иммунизацию. После второй прививки только у троих человек появились кожные воспаления той же интенсивности, еще у троих воспаление было более мягким, у оставшихся вторая инъекция прошла без воспалений. Ранее на Украине зарегистрировали несколько побочных эффектов после прививки от коронавируса Oxford/AstraZeneca. Все побочные эффекты оказались несерьезными. Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире 4 марта 2021, 15:18 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин назвал поводом для гордости то, что российские вакцины от коронавируса являются наиболее безопасными и эффективными в мире. На встрече в четверг с волонтерами акции «Мы вместе» он отметил, что россияне по праву гордятся отечественными учеными, разработавшими вакцины. По его словам, без этих препаратов, «как говорят специалисты не только в России, но и в мире, с ковидом справиться будет невозможно». «Действительно, есть чем гордиться, имея в виду то, что наша вакцина («Спутник V») и вакцины (еще два зарегистрированных в России препарата) являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире», – сказал президент, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что, хотя пандемия отступает, вызовов еще много, и они носят опасный характер, поддержка волонтеров востребована. Он также уточнил, что две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. Украинские власти захотели разрешить вакцинацию в аптеках 5 марта 2021, 01:59 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине решили проводить вакцинацию в аптеках, об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире местного телевидения. «Вакцинация в аптеках – это обязательная опция, которую мы введем уже в этом году. Это обязательно нужно делать, чтобы был легкий доступ к вакцинации», – цитирует Максимова РИА «Новости». Он добавил, что на первом этапе в аптеках планируется проводить вакцинацию от гриппа, а не от коронавирусной инфекции. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Ираке 4 марта 2021, 22:06 Текст: Вера Басилая

Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Ирак. Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – указано в сообщении на сайте РФПИ. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. «На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в 8 странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. «Спутник V» уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом», – заявил Дмитриев. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.