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Газопровод поврежден при обстреле окраин Донецка с украинской стороны
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Газопровод низкого давления в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка поврежден гранатометным огнем со стороны украинских силовиков, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 08.05 вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) поселок шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка, в результате чего был поврежден газопровод низкого давления», – передает ТАСС сообщение Донецкое агентство новостей.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент возгорание ликвидировано, для устранения повреждений вызвана аварийная газовая служба. По предварительным данным, жертв среди мирных жителей нет.
Напомним, в среду в результате обстрелов украинскими силовиками в ДНР погиб один человек.
Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев.
По словам представителя Украины в ТКГ, Франция и Германия готовят некие «предложения по кластерам», согласно которым якобы удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта, передает РИА «Новости».
«Цель провокации и введения «миротворцев» – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластерам» уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу», – заявил Гармаш на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, ввод миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу. При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в «контрнаступление».
Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу
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Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах, сообщил информированный источник в Москве.
«Главный план урегулирования (в Донбассе) – это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2–3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили», – сказал источник РИА «Новости».
Комментируя заявление Ермака о том, что новый план якобы ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что «Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом».
Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в «нормандском формате» для якобы обсуждения нового плана по урегулированию в Донбассе не было.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.
Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.
В ДНР заявили об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется, из-за обстрелов со стороны ВСУ в ДНР не могут провести ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.
«Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днем. ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности», – говорится на официальном сайте ДНР.
Отмечается, что на фоне этого украинские силовики препятствуют проведению согласованных ранее ремонтных работ у линии соприкосновения.
Украинская сторона, как подчеркивает представительство ДНР в СЦКК, предоставила гарантии безопасности в период с 18 февраля по 15 марта для проведения осмотра и ремонта на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке.
«Однако, вместо соблюдения взятых на себя обязательств, ВФУ грубо нарушили их: второй день подряд противник ведет прицельный огонь по Старомихайловке, в результате которого страдают мирные жители, их дома и инфраструктура поселка. Вчера огнем ВФУ были повреждены жилые дома, сегодня утром в результате обстрела вновь повреждена ЛЭП: обесточена ул. Гагарина», – добавляется в сообщении.
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
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В Донецке рассказали о подготовке города к военному обострению
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«Стало очень тревожно, все усиленно готовятся к возобновлению крупномасштабных боев. Обстрелы украинской артиллерии стали громче, как было несколько лет назад. Режима тишины больше нет», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения об осложнении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
«Даже в центре города уже слышны взрывы, причем в любое время суток. Сотрудники МЧС проверяют бомбоубежища, затем объявляют горожанам, сколько их сейчас готово, сколько будет открыто в ближайшее время и в каком они состоянии», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова.
Сообщения о том, что украинские войска опять сосредоточивают артиллерию и бронетехнику вдоль линии соприкосновения, вызывают среди горожан и страх, и злость. «Украинская сторона, похоже, этого больше не стесняется, не скрывает, что очень характерно», – отметила она. «Пока возникает очень двоякое ощущение. С одной стороны, мирная жизнь продолжается, война так пока и не началась. С другой стороны, все равно страшно – а вдруг это правда», – заключила она.
В среду украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что республику ждет «историческое» событие в понедельник, 15 марта. В этот день всю страну всколыхнет некая «сенсационная информация», которая станет потрясением для народа Украины, сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев. По словам представителя Киева, Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.
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Представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Госдуме оценили украинское заявление о «сильном ударе» по России
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Решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе, заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявления советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о «сильном ударе» по России.
«Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, – это удар по демократии», – пояснил Чепа RT.
Он отметил, что решение о закрытии каналов было принято после обострения ситуации в Донбассе. «Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договоренностей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями в Донбассе. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать ее, и это вызывает серьезную озабоченность», – подчеркнул депутат.
Поцелуйко заявлял, что Украина введением санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK нанесла очень сильный удар по России.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал Поцелуйко с его фамилией поздравлять женщин с 8 марта, а не «стучать кулаком в грудь».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
В Киеве «доработали» план урегулирования конфликта в Донбассе
Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год».
«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» (минских соглашений), соответствует нормам международного права ...», – передает РИА «Новости» слова Ермака со ссылкой на «Укринформ».
По утверждению украинского чиновника, речь идет об «очень мощном шаге», предложенном Германией и Францией. Он выразил надежду, что план станет «предметом мощного обсуждения через неделю-две» во время видеоконференции в «нормандском формате».
Ранее Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.
Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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В Донбассе объяснили заявления Киева о «новом плане» урегулирования
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«Украина хочет получить от администрации США поддержку в виде развязывания войны, и приоритетом для Киева является втягивание России в этот процесс», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя заявление представителей Киева о том, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе и опасается российских провокаций.
«Я бы не рассматривал посылы, сделанные такими персонажами, как представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш. Он один из экспертов, сидящих на американских грантах последние 20 лет. Никакого отношения ни к Донбассу, ни к переговорному процессу он, по сути, не имеет», – сказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.
Ранее Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев. По словам представителя Киева в ТКГ, Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.
Говоря о реальном положении дел в регионе, собеседник отметил, что «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях». Одновременно с этим десятки единиц техники не обнаруживают на местах хранения со стороны Украины.
«Кроме того, – добавил Мирошник, – каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения. За минувшие сутки порядка сотни боеприпасов было применено со стороны Украины, в том числе тяжелые минометы и гранатометы. Таким образом, Киев активно стягивает вооружение и ведет обстрелы в Донбассе, при этом не заявив о выходе из достигнутых договоренностей о режиме прекращения огня».
По словам эксперта, «активизация действий произошла после 19 февраля, когда якобы было проведено некое заседание Совета нацбезопасности Украины, где было принято «засекреченное» решение по Донбассу. «А по факту на уровне президента и его окружения принято решение о несоблюдении Минских соглашений», – уверен Мирошник.
«На мой взгляд, напряженная ситуация в регионе связана со сменой руководства Соединенных Штатов, – поясняет Мирошник. – Украина хочет получить от администрации США поддержку в виде развязывания войны, и приоритетом для Киева является втягивание России в этот процесс».
«При этом маловероятно, что Украина бросится в бой и будет пытаться захватить территории. Киеву нужно организовать обстрел и показывать картинку, говоря при этом, что «русско-террористические» войска пытаются лишить Украину независимости», – считает собеседник.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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Россия уличила Запад в поддержке саботажа минских договоренностей
Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, это является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Некоторые представители западных государств перед этим в Совбезе ООН в очередной раз обвинили Россию в «оккупации» Крыма и подпитке конфликта на востоке Украины.
«В связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда наших западных коллег, содержащими ложную трактовку ситуации вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта, хотел бы подчеркнуть, что именно их действия по поддержке деструктивных шагов киевских властей, направленных на саботаж минских договоренностей, являются сегодня ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Он также призвал «западных спонсоров поработать со своими подопечными с тем, чтобы вместо искажения реальности и политических провокаций они занялись насущными вопросами восстановления диалога с жителями востока Украины, как это предусмотрено Минскими соглашениями».
Кроме того, Полянский посоветовал западным дипломатам воздержаться от обвинений, «посмотреть в зеркало» и перестать закрывать глаза на «вопиющие нарушения прав человека, свободы слова и СМИ, а также ставшие повседневной реальностью случаи героизации нацистских преступников и их пособников не только на «постмайданной» Украине, но и в странах Прибалтики, в частности в Эстонии».
«Это будет полезно не только для вашей изрядно подмоченной репутации, но и для восстановления климата доверия и сотрудничества в зоне ответственности ОБСЕ», – добавил он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Также Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. До этого западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму.
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В ЛНР заявили о размещении военной техники в жилом секторе украинскими силовиками
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили военную технику в населенных пунктах и их окрестностях в нарушение условий дополнительных мер контроля за перемирием, сообщило оборонное ведомство Луганской народной республики (ЛНР).
По данным Народной милиции (НМ) ЛНР, вблизи населенного пункта Счастье, который расположен близ линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе, отмечено нахождение одной боевой машины пехоты БМП-1 и одной боевой бронированной машины ВСУ, сообщило агентство Луганскинформцентр.
Кроме того, НМ ЛНР сообщила о том, что ее разведка зафиксировала присутствие двух боевых бронированных машин и бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 украинской армии на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная. В оборонном ведомстве республики напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.
Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
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Украина решила завлечь жителей Донбасса туристическими маршрутами
На Украине готовится проект Donbass travel, предполагающий создание туристических маршрутов для жителей неподконтрольной Киеву территорий Донбасса, заявила в эфире телеканала «Дом» глава государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив.
«Мы хотим разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий, чтобы они посещали украинскую часть, интегрировались и общались. Эти временные трудности рано или поздно закончатся, но человеческие взаимоотношения должны оставаться. Будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома, но также мы будем приглашать и на запад, потому что все ждут украинцев дома», – передает слова Олеськив РИА «Новости».
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В ДНР заявили о размещении украинской военной техники в населенных пунктах Донбасса
ВС Украины разместили 24 единицы военной техники в населенных пунктах Донбасса, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
«Выявлено размещение 24 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – передает его слова РИА «Новости».
Представитель ведомства уточнил, что среди обнаруженной техники оказались такие образцы вооружения, как ЗРК «Стрела-10», САУ «Гвоздика» и танки Т-64.
Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что украинские силовики минируют окрестности населенных пунктов Донбасса.
Оборонное ведомство Луганской народной республики (ЛНР) заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили военную технику в населенных пунктах и их окрестностях в нарушение условий дополнительных мер контроля за перемирием.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В ДНР заявили о минировании украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса
Украинские силовики минируют окрестности населенных пунктов Донбасса, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что данные действия напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан.
«В зоне ответственности 36-й бригады вооруженных формирований Украины противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан. Так, нами отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 в количестве 1770 мин в непосредственной близости к жилым домам населённого пункта Пищевик», – цитирует РИА «Новости» представителя.
Ранее оборонное ведомство Луганской народной республики (ЛНР) заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили военную технику в населенных пунктах и их окрестностях в нарушение условий дополнительных мер контроля за перемирием.
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
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В результате обстрелов украинскими силовиками в ДНР погиб один человек
Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель Народной милиции ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Еще один военнослужащий получил ранение, ему оказана своевременная медицинская помощь», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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В ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе
Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе с начала этой недели, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«С начала этой недели отмечается усиление обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ. Так, за сутки с 9 на 10 марта украинские вооруженные формирования пять раз нарушили действующие договоренности по соблюдению режима прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя Народной милиции ДНР.
По его словам, для обеспечения безопасности жителей республики Народная милиция вынуждена была трижды открывать огонь «на подавление из незапрещенных минскими соглашениями образцов вооружения по огневым позициям, с которых велась стрельба». «Народной милицией подавлены огневые средства 15-го и 16-го батальонов 58-й бригады, а также уничтожена БМП-2 28-й бригады, обстреливавшая Старомихайловку», – отметил представитель ведомства.
Кроме того, по данным представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в среду с 7.40 до 18.40 (мск) «было зафиксировано пять фактов нарушений со стороны вооруженных формирований Украины». «Всего за указанный период было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров и произведено 25 выстрелов из гранатометов АГС и СПГ. Также был зафиксирован снайперский огонь «, – добавил представитель ведомства.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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В Кремле заявили об отсутствии данных о новом плане урегулирования в Донбассе
Кремль не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Песков также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сообщил, что, если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно, в том числе с главой российского государства Владимиром Путиным.
«Вы знаете, что президент Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем. Президент Путин последовательно является сторонником диалога, и именно президент Путин приложил немало усилий для поиска урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Но любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена», – пояснил пресс-секретарь президента.
«И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей», – отметил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что, говоря о ранее достигнутых договоренностях, в первую очередь, он имеет в виду положения минского комплекса мер. «И, во вторую очередь, мы говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже», – сказал он.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.
По словам информированного источника в Москве, главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.