Вынесен первый приговор по делу о нападении на полицейских на акции 23 января в Москве

Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского в ходе акции 23 января, к одному году колонии условно.

«Суд признал Александра Мучаева виновным по части 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно», – сказала пресс-секретарь суда, передает ТАСС.

Гособвинитель просил приговорить Мучаева к году шести месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Это первый приговор по делу о нападении на полицейских на незаконной акции 23 января. Свою вину подсудимый полностью признал и попросил суд рассматривал его дело в особом порядке. Это означает, что слушания прошли без изучения доказательств и допроса свидетелей, а обвиняемому не назначили бы наказание, превышающее две трети от максимально возможного по его статье

Мучаев – автор Telegram-канала о музыке «По фактам», его статьи также публиковали Esquire и «Нож». Как ранее сообщал источник, близкий к следствию, Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились две участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. В связи с несогласованными акциями в России в начале 2021 года возбуждено 90 уголовных дел.