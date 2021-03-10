Британский телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain после критики со стороны ведущего Пирса Моргана в отношении принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Программа выходит на телеканале ITV, в понедельник Морган обвинил в неуважении монархии Гарри и Меган, которые заявляли о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Колонка Моргана на эту тему также вышла в издании Mail Online. Журналист обвинил Гарри и Меган в использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и неуважении к отцу и бабушке принца, передает РИА «Новости».

После этих слов уже коллега Моргана обвинил его в постоянной критике Меган Маркл. «Я понимаю, у вас были личные отношения, а потом она перестала с вами общаться. Это ее право, но она про вас ничего (плохого) не говорила», – заявил другой телеведущий.

«C меня хватит!» — заявил Морган и с этими словами ушел из студии, сообщает Telegram RT.

Позже Ofcom заявил, что получил более 40 тыс. жалоб на программу. «Мы начали расследование из-за показанного в понедельник выпуска программы по нашим правилам относительно оскорблений и нанесения обид. По данным на 14.00 (17.00 мск) вторника 9 марта мы получили 41 015 жалоб относительно программы», – говорится в Twitter Ofcom.

После заявления регулятора ITV сообщил, что Морган покидает программу. «После обсуждения с ITV Пирс Морган принял решение о том, что настало время покинуть Good Morning Britain. ITV согласился с его решением», – говорится в заявлении телеканала.

В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.

Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что «некоторые воспоминания могут расходиться». Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.