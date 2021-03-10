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МиГ-31 отработал в Арктике перехват самолета-нарушителя на сверхзвуке
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Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
«Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве», – приводит сообщение пресс-службы ВВО по ТОФ РИА «Новости».
В роли нарушителя выступил один из истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. «Перед экипажем самолета стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования», – рассказали в пресс-службе.
На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, вместе с наземными радарами обнаруживший условного противника. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет «воздух – воздух» большой дальности.
В конце января российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии. В Минобороны сообщали, что число иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов у российских границ, возросло на 40% по сравнению с 2019 годом.
Дальний истребитель перехватчик МиГ-31БМ имеет максимальную скорость 3000 километров в час, максимальный потолок – до 30 километров, экипаж самолета состоит из двух человек. Истребитель способен перехватывать крылатые ракеты.
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Холмогоров назвал выбор представителя России на «Евровидении» «плевком в лицо»
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Публицист и историк Егор Холмогоров назвал «сознательным плевком в лицо» выбор в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение» певицы Manizha (Манижа Сангин).
«Похоже, что скандал с отправлением на «Евровидение» с песней «Русская женщина» откровенно издевающейся над русскими таджички Манижи, агитирующей за геев и мигрантов, превзойдет по скандальности даже тему с Дзержинским. Текст песни – образцовая русофобская гнусь, унижающая русских женщин. … У авторши есть не менее омерзительные песни типа «Недославянка», – высказал Холмогоров свое мнение в Telegram.
Публицист считает, что выбор Манижи в качестве представителя России на «Евровидении» – «это сознательный плевок в лицо». «Не надо врать, что это частное лицо, это не частное лицо, а представитель национальной телекомпании под национальным флагом. Вот спортсменам под национальным флагом России выступать будет запрещено. А это будет выступать именно под ним. Впервые за долгое время миллионы людей в России будут сознательно желать поражения своей страны. Поражения в дурацком конкурсе, но все-таки», – полагает Холмогоров.
Ранее певица в комментарии РИА «Новости» заявила, что хочет показать миру Россию «щедрой, открытой и яркой». Артистка указала, что для нее цель участия в конкурсе – возможность поговорить с миром о том, что для нее действительно важно. «Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я», – рассказала Manizha.
После того, как группа Little big отказалась представлять Россию на конкурсе, в ходе отбора по результатам зрительского голосования певица Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши. Manizha исполнит на «Евровидении» композицию Russian Woman.
«Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и число журналистов сократят.
Шведские ученые объяснили, почему «Спутник V» эффективнее других вакцин
Шведские ученые провели исследование, которое помогает понять причину более высокой эффективности векторных вакцин от коронавируса, таких как американская Johnson & Johnson и российская «Спутник V», сообщает телеканал SVT.
Подобные вакцины проникают в клетки организма с помощью так называемого аденовируса и, оказавшись внутри, запускают процесс по производству антител. Однако ученые из Университета Умео в Швеции, проводившие исследование совместно с немецкими и нидерландскими коллегами, выяснили, что у отдельных вакцин механизм проникновения в клетки не совсем такой, как считалось ранее, что и объясняет их более высокую эффективность, передает ТАСС.
«Это работает так: вакцина «зайцем» добирается до клетки и, оказавшись там, использует белок в качестве ключа для открывания клетки и доставки в нее гена, запускающего процесс производства антител», – рассказал профессор вирусологии Университета Умео Никлас Арнберг.
По его словам, ранее считалось, что все вакцины, использовавшие для транспортировки аденовирус, в качестве ключа для проникновения в клетку задействовали шиповый белок. «Но когда мы попробовали воспроизвести это в лабораторных условиях, у нас ничего не получилось. Тогда мы стали проверять другой белок, так называемый гексоновый, и обнаружили, что именно он выступает в роли ключа от клетки», – добавил он.
При этом Арнберг отметил более высокую степень защиты у российской вакцины. «Johnson & Johnson – это вакцинация только одной дозой, а российская вакцина – двумя. Это, вероятно, приведет к тому, что «Спутник» после двух доз обеспечит лучшую защиту, чем Johnson & Johnson», – прокомментировал он.
Исследование Университета Умео опубликовано в научном журнале PNAS.
Ранее главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи, что данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что последние успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении мягкой силы нашей страны.
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Газпром предупредил об истощении хранилищ газа в Европе
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Европе нужно будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года, из-за истощения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) этой зимой, говорится в сообщении Газпрома.
«По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года», – приводит ТАСС сообщение.
По данным компании, уровень газа в европейских ПХГ упал до 34%. В том числе в Германии – до 29%, в Нидерландах – до 28%, во Франции – до 20%.
Газпром напомнил, что отопительный сезон в Европе продолжается. И отмечает, что на фоне опустевших ПХГ летом газовый рынок Европы будет работать в режиме «зеленой зимы».
Накануне Газпром поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу компании Shell Global LNG Limited.
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В ДНР заявили об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется, из-за обстрелов со стороны ВСУ в ДНР не могут провести ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.
«Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днем. ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности», – говорится на официальном сайте ДНР.
Отмечается, что на фоне этого украинские силовики препятствуют проведению согласованных ранее ремонтных работ у линии соприкосновения.
Украинская сторона, как подчеркивает представительство ДНР в СЦКК, предоставила гарантии безопасности в период с 18 февраля по 15 марта для проведения осмотра и ремонта на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке.
«Однако, вместо соблюдения взятых на себя обязательств, ВФУ грубо нарушили их: второй день подряд противник ведет прицельный огонь по Старомихайловке, в результате которого страдают мирные жители, их дома и инфраструктура поселка. Вчера огнем ВФУ были повреждены жилые дома, сегодня утром в результате обстрела вновь повреждена ЛЭП: обесточена ул. Гагарина», – добавляется в сообщении.
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
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Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса
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Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. «У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук.
Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Выходящего из тюрьмы в Литве танкиста – участника событий 1991 года в Вильнюсе снова арестовали
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Апелляционный суд Литвы арестовал на 20 дней осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года гражданина России Юрия Меля, у которого 12 марта истекает семилетний срок заключения.
«Апелляционный суд Литвы рассмотрел заявление прокурора о содержании под стражей осужденного Юрия Меля и постановил задержать осужденного на 20 дней, считая с 12 марта 2021 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В прокуратуре отметили, что в пятницу для Меля заканчивается наказание в виде семи лет лишения свободы по обвинительному приговору, который прокуратура считает мягким. «Прокуратура обосновывает необходимость содержания Юрия Меля под стражей тем фактом, что он является иностранным гражданином и после освобождения может избежать возможного более сурового тюремного заключения», – говорится в пресс-релизе.
В постановлении заседания, прошедшего во вторник, коллегия судей отметила, что по делу о событиях 13 января окончательное решение апелляционного суда будет объявлено 31 марта с учетом множества спорных вопросов.
Напомним, согласно официальной версии, 13 января 1991 года в Вильнюсе у телебашни от действий советских войск были ранены и убиты сотни людей. В Литве проходили массовые преследования «русских шпионов». В частности, был арестован бывший литовский политик Альгирдас Палецкис, который в 2011 году поставил под сомнение официальную версию событий 1991 года в Вильнюсе.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
Среди подсудимых были два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов – бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова – к 12 годам. Однако назначил Мелю семилетний срок, а Иванову дал четыре года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заседания суда по так называемому делу 13 января 1991 года проходят с заведомо обвинительным уклоном. Литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года, подчеркивала она.
На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
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«Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт.
«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».
«Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.
«Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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Врио главы Мордовии заявил о критической ситуации в регионе
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Ситуация в Мордовии критическая, причастны к этому отправленные в отставку члены правительства республики, заявил врио главы региона Артем Здунов.
«Что касается отставки правительства, конечно, мы пытались совместно обдумать пути выхода из кризиса. Я бы все-таки назвал эту отставку по большей части именно отставкой председателя правительства… В отставку были отправлены те люди, которые в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике», – сказал Здунов.
По его словам, «на сегодняшний день ситуация в Мордовии действительно критическая», передает РИА «Новости».
В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры «самоустранились» от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности.
В начале марта Здунов дал старт республиканскому кадровому проекту «Моя Мордовия», который направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей.
Ученые предсказали наступление полугодового лета в России
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Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году в России и других странах Северного полушария лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата. Результаты исследования приводит сайт Phys.org.
Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно. Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году, передает РИА «Новости».
«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», – считают специалисты. «Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», – заметил один из авторов исследования Юпинь Гуан. Например, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах, отмечается в материале.
Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, говорится в статье. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность. Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север. Этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям, сказал китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.
Ранее ученые из Принстонского университета США спрогнозировали вымирание людей в тропиках из-за потепления.
Цена на сжиженный газ побила исторический рекорд
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, выросла на бирже до 35,24 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), биржевая цена на СУГ увеличилась на 1,87%, передает ТАСС.
С начала года сжиженные углеводородные газы подрожали почти на 49%.
3 марта 2021 года цена достигала 35,18 тыс. рублей за тонну.
Кремль отреагировал на данные о подготовке кибератак на Россию со стороны США
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Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью.
«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям. «Мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма», – сказал Песков.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве «ответа» на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию.
На Украине захотели заменить русский язык английским
Английский язык должен стать вторым обязательным языком на Украине, поскольку это вопрос «выживания» украинцев в русскоязычном мире, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, – это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Данилова, английский язык должен стать обязательным в обиходе украинцев. «Для того, чтобы мы были цивилизованной страной», – пояснил он.
По данным проведенного в мае 2019 года опроса исследовательской компании Kantar, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных – русский язык.
На Украине государственным языком является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
IT-эксперт оценил серьезность угрозы нападения военных хакеров США на Россию
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«Если они всерьез собираются провести кибератаку против России, то зачем заранее предупреждать об этом? С какой целью? Ответ один: они просто врут публично», - сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов. Ранее «Нью-Йорк таймс» анонсировала атаку американских военных хакеров на российские государственные интернет-ресурсы.
«Вся эта история с декабрьскими атаками русских хакеров на американские министерства – это чистый фейк, как и история с вмешательствами в выборы, как и история с SolarWinds (взлом сайта американской компании в котором обвинили Россию – ВЗГЛЯД). SolarWinds сама облажалась, не исправляя год всем известную ошибку сервера Microsoft Exchange, поэтому она и обставляется фейковыми публикациями», – разъяснил гендиректор компании «Ашманов и партнеры», член СПЧ Игорь Ашманов.
«Глубинному государству в США обязательно надо вновь и вновь заявлять, что, дескать, нас взломали русские хакеры. Но это пустые публикации. Их вбрасывают в американскую прессу, в основном, для внутреннего потребления. Суть этой утечки в том, что мы – такие крутые парни, и мы обязательно заставим Россию заплатить. Такой эпизод уже был во времена Трампа, когда Пентагон отрапортовал, что провел кибератаку и «отомстил русским». Хотя никаких следов атаки найти было нельзя».
Американские политики и генералы публично используют этот оруэлловский прием для своих граждан, продолжает эксперт. «Как может получится такая «утечка»? Кто-то там в недрах ЦРУ, АНБ или Пентагона запланировал кибератаку и сам же «слил» информацию об этом в «Нью-Йорк таймс»? Если они всерьез собираются провести кибератаку против России, то зачем заранее предупреждать об этом? С какой целью? Ответ один: они просто врут публично – для своей аудитории. Это фейк в квадрате, то есть люди для собственной публики создают некую виртуальную реальность», – уверен Ашманов.
При этом подобные неосторожные заявления все равно небезопасны, полагает Ашманов. «Из этого не следует, что это хороший международный обычай – угрожать кибератакой. Потому что даже такие фейки подводят нас на грань горячей войны», – заявил собеседник, напомнив фейк, с которого началась последняя война США против Ирака в 2003 году.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур.
В минувшие выходные в американской печати появились сообщения о том, что США в ближайшее время намерены провести интернет-атаку против внутренних систем российских государственных организаций. Как утверждает New York Times, «контрудары» США не будут очевидными, но о них в Москве узнают политическое руководство, разведка и военные. Также президент Джо Байден, по данным американского издания, готовит указ об усилении защиты правительственных компьютерных систем самих США.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. «Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Продюсер объяснила недостатки песни Manizha для победы на «Евровидении»
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Претендовать на призовые места представитель от России певица Manizha с композицией Russian woman на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» не сможет, заявила газете ВЗГЛЯД продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».
В эфире «Первого канала» объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Manizha (Манижа Сангин) с песней Russian woman.
«Честно говоря, я считаю, что тот выбор, который был дан из трех претендентов (Manizha, #2Маши и Therr Maitz) – он никакой. Хотя у Антона Беляева (основатель группы Therr Maitz) очень интересная композиция, и выбрав его, мы бы хотя бы поразили «Евровидение» тем, какие мы продвинутые с точки зрения музыкального искусства. Конечно, она не претендовала бы на первые места, потому что несколько другая должна быть направленность песни», – считает Могилевская.
Музыкальный дуэт #2Маши, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх, также по мнению собеседника не имел перспектив на предстоящем песенном конкурсе, хотя она отметила, что песня «достаточно хитовая».
«А песня певицы Manizha может показать толерантность России, потому что «Русскую женщину» поет явно не русской внешности артист. Но, на мой взгляд, претендовать на какие-то первые места мы не можем, потому что в этой песне нет необходимой для этого конкурса хитовости», – рассуждает музыкальный редактор.
Она подчеркивает, что зрители «Евровидения» выбирают либо то, что им «падает на ухо», либо то, чему они очень сильно удивлены. То есть либо людям имидж группы попадает в сердце, либо музыка.
«В нашем российском представителе, в общем-то, нет ни того, ни другого в достаточной мере. Тот же рэп-исполнитель Моргенштерн, к которому я сложно отношусь, мог бы выстрелить. А здесь я не надеюсь на какие-то первые места с этим исполнителем», – заключила Могилевская.
Ранее публицист и историк Егор Холмогоров посчитал выбор в качестве представителя России на «Евровидении-2021» Манижи «сознательным плевком в лицо», поскольку, по его мнению, текст песни Russian woman – это «образцовая русофобская гнусь, унижающая русских женщин».
Продюсер Марта Могилевская с 1982 года работала редактором Главной редакции музыкальных программ Гостелерадио СССР. В 90-е годы она продюсировала таких артистов как Наташа Королева и Женя Белоусов. Также выступала продюсером клипов для групп «Любэ», «Рондо», «Ария», «Иванушки Интернешнл» и других.
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Умерла автор детективов Татьяна Полякова
Автор более 90 детективных романов писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире после онкологического заболевания на 62-м году жизни, сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева.
«Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10.00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре», – передает ТАСС слова Сергеевой.
Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней. Она считалась звездой авантюрного детектива, была автором более 90 книг.
По данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, в 2019 году автор заняла почетное пятое место, становилась обладательницей ряда литературных премий.
По ее книгам сняты такие популярные фильмы как «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».