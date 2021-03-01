Новый водозабор подготовили к запуску для снабжения Севастополя

В Севастополе готов к запуску новый водозабор на реке Бельбек, благодаря которому вода будет поступать в город в период паводков, сообщил замгубернатора Николай Жигулин.

«Сегодня у нас все по графику. На выходных уже были по электрической части пуско-наладочные работы проведены. Сегодня объект на реке Бельбек запускаем в опытную эксплуатацию. Параллельно занимаемся благоустройством прилегающей территории, промываем трубопровод», – цитирует Жигулина ТАСС.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, вода поступит в систему снабжения города вечером в понедельник.

Напомним, Минобороны сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. кубометров воды в сутки в Севастополе. Объект был построен за 68 суток, проложено 10 тыс. метров труб из Кадыковского водохранилища в реку Черную. Отмечается, что трасса водовода проложена с максимальным сохранением существующего эколандшафта, а подача воды позволит в случае необходимости поливать прилегающие виноградники и подводить воду в соответствующие предприятия.

Ранее прeзидент Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Путин отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.