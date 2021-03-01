Российские школьники захотели влиять на формирование учебной программы

Больше 90% учеников 8-11 классов российских школ хотели бы иметь возможность влиять на формирование школьной программы, исходя из своих перспектив на будущее, следует из результатов исследования Института прогрессивного образования.

«93,9% опрошенных сообщили, что хотели бы иметь возможность влиять на формирование своей школьной программы, исходя из собственных интересов и перспектив на будущее», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Как пояснила директор Института Анна Маркс, современные школьники гораздо более практичны и нацелены на результат, менее инфантильны, чем предыдущие поколения. Основным критерием для определения школьниками нужности или ненужности предмета стало «пригодится или не пригодится в жизни».

В опросе приняли участие более 1,7 тыс. учеников 8–11 классов из 74 регионов России. Онлайн-анкетирование было проведено 15–17 февраля при помощи методики ривер-сэмплинг среди пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram.

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