Заслуженный учитель России сказал, от чего зависит успеваемость школьника на дистанционном обучении

В отличие от очного обучения, на дистанционном педагоги не могут заставить ребенка заниматься, поэтому необходимо разработать новые педагогические техники, заявил газете ВЗГЛЯД директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя мнение родителей о том, что дети отстают по школьной программе из-за дистанта.

Группой сервисов «Актион Образование» был проведен опрос, благодаря которому выяснилось, что более половины родителей уверенны, что их дети «беспрецедентно» отстают по школьной программе. Причиной этому называют дистанционное обучение, на которое школьники были вынуждены перейти из-за эпидемии коронавируса.

«Дело в том, что успеваемость на дистанте в большей степени пока зависит от ребенка. Мы же понимаем, что и ранее были случаи, когда дети на долгое время попадали в больницы или не могли по каким-либо причинам посещать школьные занятия, но при этом самостоятельно выполняли задания и учились по учебникам – ничего, программу осваивали. Но это напрямую зависит от настроя самого учащегося. А если ученик не хочет, то никто его не загонит в Zoom (видеосервис, используемый для занятий)», – говорит Пратусевич.

Педагог объясняет, что главной проблемой онлайн-обучения стала рассеянность внимания учеников. То есть во время конференции ребенок может физически присутствовать на уроке, но в это же время заниматься своими делами. Так выяснилось, что некоторые приемы педагогики, например, «принуждение», оказались нерабочими.

«Образование для основной массы детей у нас в стране требует принуждения, поэтому и возникают подобные проблемы. Как только принуждение исчезает, образование ухудшается. Как заставить детей слушать на дистанционке – это сложная дискуссионная вещь, которая не проработана ни у нас, ни нигде в мире. То есть сейчас нет проблем с донесением контента, но трудность в том, чтобы заставить детей его читать и понимать», – рассуждает собеседник.

Пратусевич приводит в пример систему воспитания Антона Макаренко, которая подразумевает влияние коллектива на отдельную личность в нем. Она признана во всем мире и очно отлично работает, но на дистанте оказалась абсолютно неэффективной. Тоже самое касается и индивидуальных приемов преподавателей, например, построение урока на спонтанных вопросах, что просто оказалось невозможно осуществить онлайн. То есть многие педагогические техники оказываются неприменимыми в данной ситуации, поэтому необходимо разработать новые, но на это нужно время.

Также, общаясь с учителем в живую, ученик перенимает его знания, что чуть больше, чем просто понятие контента, продолжает педагог. Соответственно, здесь необходимо придумать новый подход для преподавателя или как-то видоизменить подачу той или иной информации, используя новые технологии. По мнению заслуженного учителя, на сегодняшний день пока нет технологий, которые бы позволили массово успешно дистанционно учить с получением соответствующего результата, сравнимого с очным обучением.

«Конечно, если мы учимся по интернету, то у нас появляется больше возможностей, например, геймификации (адаптация игровых методов к процессам обучения). То есть можно было бы создать какие-то обучающие игры с прохождением уровней и так далее. Но автоматически встает вопрос, хорошо ли это с педагогической точки зрения? Выиграть сражение – не значит выиграть войну. Не скажется ли это на познавательных способностях? Не окажется ли так, что человек в принципе вырастет неспособным сделать что-то без этой составляющей? Поэтому нужно пробовать, исследовать, искать новые методики», – резюмировал Пратусевич.

Ранее Минпросвещения России и департамент образования Москвы приняли решение, что если после новогодних праздников эпидемиологическая ситуация в столице улучшится, то ученикам 6-11 классов, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, вернут в школы к очному режиму.