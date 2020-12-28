Родители назвали причину беспрецедентного отставания школьников

Более половины родителей считают, что их дети «беспрецедентно» отстают по школьной программе из-за дистанционного обучения, согласно исследованию группы сервисов «Актион Образование».

В опросе также участвовали и руководители школ из 65 регионов страны. Практически половина из них (47%) указали на «минимальное» отставание, а каждый пятый заявил, что в его учебном заведении дети учатся по плану. При этом среди родителей на минимальное снижение образовательных результатов у детей надеются лишь 29%, передает РБК.

По мнению большинства опрошенных родителей (54%), причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях. Каждый пятый родитель указал на неготовность учителей проводить занятия на удаленке (20%).

При этом около 40% руководителей учебных учреждений заявили, что небольшое снижение результатов происходит после летних каникул ежегодно.

По данным опроса, большинство школ (72%) не уходили на дистанционное обучение, несмотря на неформальную вторую волну пандемии коронавируса. На карантин отправлялись в основном учебные заведения в мегаполисах. В 20,4% школ на удаленку переводили только классы, в которых кто-то заразился коронавирусом. Полностью на карантин закрывались около 7% заведений.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что около 65% студентов и более 40% российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно, в таком режиме работа идет почти в половине регионов России.