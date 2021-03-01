«Золотой глобус» вручили в США

Картина Хлои Чжао «Земля кочевников» удостоена «Золотого глобуса» в категории «Лучший драматический фильм года», следует из трансляции на телеканале NBC.

78-я церемония вручения награды, учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда, из-за коронавируса проходит в новом формате – ведущие находятся на двух площадках в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, лауреаты премии включаются в трансляцию дистанционно, передает РИА «Новости».

Награду в категории Лучшая режиссура завоевала китаянка Хлои Чжао за фильм «Земля кочевников».

«Золотой глобус» в категории Лучший фильм на иностранном языке завоевала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна Минари.

«Борат 2» Джейсона Уолинера удостоен награды в категории «Лучшая комедия/мюзикл». За роль в этом фильме Саша Барон Коэн удостоен «Золотого глобуса» и за лучшую комедийную роль.

«Золотой глобус» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» завоевала картина «Душа (Soul)» от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures.

Лучшим драматическим сериалом по версии «Золотого глобуса» стала «Корона», kучшим комедийным сериалом назван «Шиттс Крик».

Чедвик Боузман посмертно удостоен награды «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за фильм «Ма Рейни: Мать блюза». Андра Дэй получила премию в категории «Лучшая женская роль» в драме за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей», передает ТАСС.

Британская актриса Эмма Коррин получила премию в номинации «Лучшая женская роль в драматическом телесериале».

Дэниэл Калуя и Джоди Фостер завоевали «Золотой глобус» за роли второго плана. Калуя получил награду за роль в фильме «Иуда и черный мессия», Фостер – за «Мавританца».

Розамунд Пайк получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в комедии/мюзикле», лучшим сценаристом минувшего года стал Аарон Соркин за картину «Суд над чикагской семеркой».

Премия Золотой глобус вручается ежегодно с 1944 года. Наряду с Оскаром киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.

Напомним, в июне сообщалось, что организаторы перенесли 78-ю церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус» на два месяца, она пройдет 28 февраля 2021 года в Калифорнии.

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