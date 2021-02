Финалистам конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» пообещали работу в Госдуме Эксперт: Роскомнадзор получит эффективный рычаг воздействия на зарубежные IT-платформы 9 февраля 2021, 21:01 Текст: Ирина Яровая

До сих пор закон никак не наказывал за нарушение требований по обеспечению устойчивого функционирования Рунета. Теперь этот правовой пробел закрыт. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя закон о суверенном интернете, принятый во вторник Госдумой во втором чтении. Как считает глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич, соответствующее законодательство необходимо развивать и дальше. «Одной их важнейших сфер для законотворческого процесса остается противоборство онлайн-цензуре. Мы видим, что действия некоторых зарубежных интернет-площадок политизированы, и такие действия не должны оставаться безнаказанными. Нужно перестать «жевать сопли» и, наконец, ответить на их выпады в адрес нашей страны, но ответить строго в правовом поле. Принятые сегодня законодателями решения логичны, в будущем они позволят регулятору, то есть Роскомнадзору, получить действенный рычаг давления на нарушителей», – уверен Малькевич. В качестве другой сферы, которая нуждается в правовом регулировании, собеседник назвал оборот персональных данных российских граждан в Сети. «Формируются правовые рамки этой отрасли, – она новая, но уже очень значима для всех пользователей. Причем эта область требует предельно тонких и точных действий. Считаю абсолютно обоснованным увеличение в два раза штрафов за нарушение обработки персональных данных. Они должны находиться под надежной защитой закона», – подчеркнул член ОП. «В целом, законодатели ведут абсолютно плановую, рутинную работу, которая, однако, политизируется по вине наших «не очень больших друзей». Задача этих «друзей» на Западе заключается в максимальном насыщении своей информационной повесткой пространства Рунета в канун выборов в Госдуму, намеченных в сентябре. Они просто нагоняют какой-то жути в российские издания и в блогосферу. Так что нам еще предстоит залатать много дыр в законодательстве. Жаль, что не все инициативы реализуются так быстро, как хотелось бы», – заключил Малькевич. Как сообщил «Интерфакс», Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 6 млн рублей за неисполнение операторами связи требований закона «о суверенном интернете». Отсутствие наказания за их нарушения «формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей», указали в пояснительной записке к законопроекту его авторы - депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. За нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости Рунета, предусмотрены штрафы 15-30 тысяч рублей для должностных лиц, в 30-50 тысяч – для индивидуальных предпринимателей и 300-500 тысяч рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий, то есть, для юрлиц штрафы составят до 1 млн рублей. Также вводятся штрафы за неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN), если нарушение касается норм, обеспечивающих проведение оперативно-розыскной работы правоохранительных органов или «обеспечения безопасности РФ». На ваш взгляд Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях? Да

Если владельцы сайтов ограничивают свободу информации в России и отказываются выполнить требование о снятии ограничений доступа к документу, то такие действия также караются штрафами, причем для юрлиц – до миллиона рублей. За повторное неисполнение предписания – до 3 млн рублей для юридических лиц. Закон о суверенном интернете был принят в мае 2019 ради обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Ранее первый-вице спикер Госдумы Александр Жуков анонсировал обсуждение в Госдуме проектов поправок в УК и КоАП, предлагающих, в частности, ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в Сети, за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также за распространение ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войны. Автором инициатив является другой вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Ашманов сообщил о том, что в совете будет создана рабочая группа по защите прав граждан в цифровом пространстве, в том числе для защиты их персональных данных на иностранных интернет-платформах. Накануне в Общественной палате состоялся круглый стол по теме «Генеральная уборка в Сети, или российская таблетка от противоправного контента», в рамках которого эксперты обсудили практики применения закона о саморегулировании соцсетей.

Байден оступился при входе в самолет 9 февраля 2021, 08:52

Фото: кадр из видео

Текст: Мария Бобылева

Президент США Джо Байден оступился при подъеме на борт своего лайнера, на видео инцидента обратили внимание пользователи Сети. «Джо Байден вслед за своим предшественником, который боролся с туалетной бумагой и зонтом, оступился при подъеме на «Борт №1», – написал «Военный обозреватель» в Telegram. Дональд Трамп во время своего президентства не сумел справиться с зонтом, поднимаясь по трапу самолета, и бросил его при входе в лайнер. Кроме того, пользователи Сети высмеяли Трампа из-за видео, на котором к ботинку главы Белого дома приклеился кусок белой бумаги. Некоторые предположили, что эта бумага туалетная. Захарова объяснила решение Волкова возобновить протесты в России инструктажем НАТО 9 февраля 2021, 13:14

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста главой сети региональных «штабов Навального» Леонидом Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. «НАТО идет ва-банк. Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. … Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – написала Захарова в Facebook. По ее словам, «натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу». «Слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны. Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут – их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», – пояснила Захарова. Она также прикрепила к посту скриншот из Twitter аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуальной встречи Волкова с представителями стран НАТО. Напомним, на прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной. Однако уже 9 февраля он поменял мнение и призвал сторонников организовать акцию 14 февраля. Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Власти ЕС обвинили в убийстве миллионов европейцев из-за русофобии 9 февраля 2021, 07:57

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководство Евросоюза убивает миллионы европейцев из-за отказа от российской вакцины «Спутник V» по причине ксенофобии к русским, выразил мнение один из читателей болгарского портала dir.bg, комментируя публикацию Bloomberg о признании препарата крупнейшим научным прорывом России со времен СССР. Болгарские читатели портала dir.bg резко осудили руководство ЕС, которое не разрешает применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. В статье dir.bg рассказывается о публикации Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР. В частности, в материале отмечается, что страны начали «выстраиваться в очередь» за поставками препарата после публикации в научном журнале The Lancet результатов третьей фазы клинических исследований, подтвердивших высокую эффективность «Спутника V». «Если вакцины действительно так необходимы, Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины. Пора ЕС признать, что ксенофобия по отношению к русским важнее, чем жизни европейских граждан», – передает РИА «Новости» одного из читателей. «Единственный способ двигать мир вперед – свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями. Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью – какая разница, чья это вакцина – американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала», – высказался другой. «Лично я считаю, что векторная российская вакцина лучше, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna», – заявил еще один читатель. Он также напомнил о сотрудничестве компании AstraZeneca с производителем российского препарата. «Пока в ЕС будут обсуждать российскую вакцину, Сербия будет ее производить», – отметил пользователь. «Видимо, США не особо следят за российскими научными открытиями, раз для них это крупнейшее», – пошутил юзер. «По всем вопросам Брюсселю нужно ждать мнение Дяди Сэма. Европейские чиновники страдают слабоумием, они настолько политизированы и зашорены, что Вашингтону приходится все время говорить им, что делать», – возмутился читатель портала. «Запад пытается как-то выйти из неловкой ситуации, в которой он оказался. Первоначально западные лидеры были против «Спутника V» и спустили сотни миллиардов на фармацевтические компании США и ЕС. Результат – ноль... Сейчас они на стадии частичного признания российской вакцины. Предстоит полное признание и покупка российского продукта», – заключил еще один из пользователей. Ранее американское издание Bloomberg выразило мнение, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научным прорывом России с советских времен. В прошлый четверг канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Газпром приостановил транзит газа из Литвы в Калининград 9 февраля 2021, 12:13 Текст: Евгения Шестак

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили по просьбе Газпрома, сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid. «Amber Grid в понедельник получил уведомление о том, что по запросу Газпрома транзит газа из Литвы в Калининград временно приостановлен. Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву из Белоруссии. Причины приостановки транзита не уточняются», – приводит РИА «Новости» сообщение оператора. Ранее дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании (БНК) временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпедский порт Литвы по новым контрактам. Захарова рассказала о планах Борреля устроить России «публичную порку» 9 февраля 2021, 10:58

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Евросоюз в ходе визита главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву планировал устроить России «публичную порку», но не получилось, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось. Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы – от проблем до перспектив развития, – которые стоят на повестке дня», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Вести FM». Она также охарактеризовала как предательство тот факт, что сторонники Алексея Навального обсуждают с официальными лицами Евросоюза и США возможность введения санкций в отношении России. «Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это - история с однозначной квалификацией. Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», – сказала Захарова. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Также Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми. Боррель по итогам переговоров выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Журналист ВГТРК рассказала о съемках на вилле Навального в Германии 9 февраля 2021, 02:25 Текст: Антон Никитин

Шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова рассказала о съемках на вилле, в которой жил Алексей Навальный во время нахождения в Германии. Попова отвергла утверждение владельца виллы, в которой жил Навальный в Германии, о том, что съемочная группа «России 1» якобы снимала его скрытой камерой, а сам он якобы не знал, что говорит с российскими журналистами. «Ага, скрытой камерой, которую оператор держал как обычно в руке перед лицом говорящего, которого, в свою очередь, на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы – журналисты телеканала «Россия» в рабочей командировке», – написала Попова в своем Telegram-канале. Ранее Анастасия Попова была специальным корреспондентом «Вестей» на Ближнем Востоке, освещала военные действия в Сирии, удостоена редкой в мирное время государственной награды – медали «За отвагу». Репортаж Анастасии Поповой о пребывании Навального в Германии вышел в программе «Вести недели» на «России 1» в воскресенье, 7 февраля. Шеф европейского бюро ВГТРК показала виллу в престижнейшем районе Фрайбурга, которую арендовал Навальный, а также подсчитала, что на проживание в течение двух месяцев блогер потратил почти 30 тыс. евро. Телеведущий Дмитрий Киселев оценил репортаж Поповой о вилле Навального в Германии как блестящую работу. «Репортаж, который делала Настя Попова, – блестящий совершенно – стал самодостаточным событием», – отметил телеведущий. Саму виллу, в которой жил Навальный во время нахождения в Германии, Киселев назвал чрезмерной роскошью. Накануне политолог Борис Межуев заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный готов продать себя в качестве орудия, необходимого Западу для решения своих проблем внутри России. Как и в свое время Ходорковский, Навальный сейчас является частью передового отряда евроатлантики внутри России. Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си 9 февраля 2021, 07:44

Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь главы Белого дома Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему президент Соединенных Штатов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Отвечая на вопрос о том, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент США вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом она выразила уверенность, что «в предстоящие недели он будет больше это делать». Псаки также добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами, передает РИА «Новости». В ответ на замечание, что Байден уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США, Псаки сказала: «Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе». Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Боррель лично предложит лидерам ЕС новые санкции против России 9 февраля 2021, 17:50

Фото: Olivier Hoslet/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. «Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», – передает его слова РИА «Новости». Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента по итогам визита в Россию заявил, что Москва продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС.



«Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога. Ответ был очень четким: нет, они в этом не заинтересованы», – сказал он. Боррель добавил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».



«Мы разочарованы, доверие более не доминирует в наших отношениях», – заявил глава евродипломатии. Он отметил, что напряженность в отношениях с Россией усиливают конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. По словам Борреля, Москва также не готова вести с Брюсселем диалог по правам человека и свободе СМИ. Напомним, Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Студенты ДНР предостерегли российских сверстников от участия в Майдане 9 февраля 2021, 13:35

Фото: Неофициальный Безсонов/Telegram

Текст: Алина Назарова

Студенты непризнанной Донецкой народной республики записали обращение, в котором призвали российскую молодежь, участвующую в незаконных акциях, не дать себя обмануть и не бороться за чужие, навязанные идеи. «Мы, актив студенческой лиги Донецкой народной республики, от лица всей студенческой молодежи хотим обратиться к студенческому сообществу Российской Федерации. Мы с ужасом наблюдаем кадры акций и шествий, которые сейчас происходят на территории России, и хотим предостеречь и рассказать, что вас может ожидать. Уже семь лет мы живем в состоянии гражданской войны, войны, которую никто не ожидал, которая пришла к нам внезапно. Войны, которую нельзя было увидеть в словах предводителей «революции достоинства», – сказал один из студентов в обращении, опубликованном на YouTube. В видео говорится об «оранжевой революции» 2004 года, когда начались поддерживаемые Западом «мирные акции» на фоне «отравления народного лидера» и было положено начало расколу страны на Запад и Восток, «на тех, кто купился на сказки о европейском уровне жизни, и тех, кто хотел остаться дома, с Россией». Студенты также заявили, что с тех пор «Украина перестала быть прежней», а граждан «стали заставлять учиться, общаться и думать на украинском языке» и запретили говорить на русском. «Под крылом майданной власти начали взращивать националистическое радикальное поколение, воспевающее нацистских преступников, и уже в 2014 году те, кто десять лет назад был ребенком, свято верящим в красивое европейское будущее, вышли с дубинками и «коктейлями Молотова» против действующей власти. Все тот же коллективный Запад называл их «мирными протестующими» и «детьми», закрывая глаза на их зверства. Послы и посланники иностранных государств говорили о свободе слова и раздавали печенье», – рассказал еще один студент. После государственного переворота легитимная власть отступила, а в новой стране не нашлось места для тех, кто «думает по-другому, по-русски». «Потом горели Славянск и Одесса, бомбили наши города, мы были вынуждены встать на защиту нашей земли. Семь лет каждый день погибают невинные люди. Эта война лишила жизни многих – детей, их родителей, стариков, многие остались инвалидами, а нас она лишила молодости», – рассказала одна из студенток. Участники обращения призвали российских ровесников не дать себя обмануть. «Люди, которые сегодня побуждают вас выходить на улицу, хотят лишь разрушить великую страну, им все равно на последствия. Возможно, вам кажется, что вы сейчас стоите на пороге чего-то нового, но это не так. Никто не вспомнит о вас, никто не будет защищать вас в пылу гражданской войны. Они не хотят вам добра, не будут защищать ваши права и бороться за вашу свободу. Они хотят лишь разрушить и разграбить великую Россию, не побежденную никем. Не помогайте им, станьте на защиту Родины, подумайте о своих родных, о своем будущем. Пожалуйста, одумайтесь, пока не стало слишком поздно», – заявили студенты ДНР. Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Россия запретила ввоз с Украины деталей для ж/д транспорта 9 февраля 2021, 13:45 Текст: Евгения Шестак

Российское правительство запретило ввоз с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов. Правительство в документе расширило перечень продукции, на которую вводится запрет на ввоз в Россию с Украины. «Дополнить ... позициями следующего содержания: 8607 19 100 – оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более... 8607 19 900 9 – рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов», – говорится в постановлении. Ранее правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, распространив его также на Великобританию. Женщину-офицера британского флота уличили в съемке эротических видео на атомной подлодке 9 февраля 2021, 09:46 Текст: Евгения Шестак

Женщину-лейтенанта Королевского военно-морского флота Великобритании уличили в создании эротических видеороликов с бойфрендом-моряком на сверхсекретной атомной подводной лодке. По информации издания The Sun, 29-летняя Клэр Дженкинс выкладывала свои видео в платной соцсети OnlyFans, где подписчики платят за просмотр эротического контента. Несколько видео она сняла на военно-морской базе Клайд, в частности, в пункте базирования Фаслейн, расположенном в 40 километрах от шотландского города Глазго. Оказалось, что она регулярно публиковала откровенные кадры со своим возлюбленным – моряком Лиамом Доддингтоном, который также служит на базе Клайд. В профиле на OnlyFans, где размещены откровенные фотографии Дженкинс, она призывает людей платить ей, чтобы она воплощала их сексуальные желания. Интимные кадры продолжают появляться в аккаунте даже после разговора Дженкинс с руководством. Начальство военно-морской базы ведет расследование. Они допускают версию, что Дженкинс и Доддингтона могли шантажировать иностранные агенты. Отмечается, что Дженкинс прошла строгую проверку перед тем, как заступить на службу. Ранее на одном из избирательных участков Балтского района Одесской области женщина застукала своего мужа-полицейского за сексом с напарницей, между ними завязалась драка. В Сети посмеялись над предложением оппозиции светить фонариками в небо 9 февраля 2021, 16:58

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Авторов многих блогов в Сети рассмешила идея руководителя сети «штабов» Алексея Навального Леонида Волкова в качестве протеста светить фонариком в небо. Предложение уже стало поводом для шуток и анекдотов. Во вторник Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. Он предложил жителям больших российских городов вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В связи с идеей Волкова в Сети начали вспоминать старые анекдоты и придумывать новые шутки. «Возможно, акция, анонсированная Волковым, – это продукт тяжелого похмельного брейнсторма, который устроил «русский отдел» ЦРУ в Лэнгли. Но я так не думаю. (…) Такой уровень интеллектуальной деградации отменяет победу в холодной войне всю целиком», – считает публицист Сергей Мардан. «Это скорее похоже на сделанную наспех презентацию провинциального маркетолога, который утром вспомнил, что ему нужно сдавать заказчикам «концепцию ребрендинга». Ну вот Волков и объявил то, что успел сляпать в PowerPoint. Сердечки, свечки и горящие фонарики. Love is all around you», – добавил он. Некоторые задались следующим вопросом: «Если Навальный – это любовь, а Любовь – это Соболь, то означает ли это что Навальный – соболь?» – уточняет автор Telegram-канала «Караульный». «Просто чудесная у нас оппозиция. Сказочная по всем пунктам. Фонарики, стало быть, чтобы цели подсвечивать», – прокомментировал акцию журналист, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram. Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале привел «бородатый, но гениальный анекдот про раввина и кур», который в случае с Волковым звучит так:

– Ребе Волков, у нас протест сливается уже 10 лет, что делать?

– Выстраивайтесь на митинги сердечком, это поможет.

– Ребе Волков, протест еще слабее стал, еще меньше людей выходит, что делать?!!

– Попробуйте светить в небо фонариками, точно поможет!

– Ребе Волков, вообще никто теперь не выходит за Навального! Протест сдох!

– Правда? Очень жаль...у меня оставалось еще так много идей и вариантов! Некоторым идея с фонариками напомнила сцену из фильма про Гарри Поттера, где волшебники поднимали зажженные палочки в небо в сцене прощания с Дамблдором. А другие впомнили о снимке, на котором уже покойный американский политик Джон Маккейн фотографирует так называемые «миллионы огней свободы» на Майдане в Киеве. Основатель Telegram-канала «Толкователь», бывший главный редактор «Русской Планеты» Павел Пряников объяснил идею проведения акции с фонариками тем, что сторонников Навального необходимо чем-то занять. «Тактически задумка Леонида Волкова светить фонариками в небо – правильная. Любой политтехнолог (а особенно командир в воинской части) скажет, что актив (солдат) всегда надо гонять, всегда чем-то занимать. Пусть и бессмысленными занятиями. Иначе сетевой интеллигент займется самокопанием, а потом начнёт чахнуть в депрессии. А солдат – дедовщиной и самоволкой», – пояснил он. При этом Пряников подчеркнул, что стратегически подобная акция является огромным проигрышем. «Окончательное превращение протеста в карнавализм. Политизированный актив в 5-10 тыс. человек вокруг команды Навального останется несмотря ни на какой абсурд их начальства. А вот пограничные слои этот карнавализм отвадит от протеста. Особенно людей старше 30-35 лет, потому что просто стыдно впадать в такой инфантилизм. Это примерно, как крутить спиннер или петь частушки в переполненном в вагоне», – заключил он. Напомним, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. До этого на прошлой неделе Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной. Ранее сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. ВОЗ определила четыре версии передачи коронавируса человеку 9 февраля 2021, 14:51

Фото: YUAN ZHENG/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Специалисты Всемирной организации здравоохранения изучили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку, сообщил глава группы ВОЗ, эксперт по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. «Первая – это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией», – передает его слова РИА «Новости». Наиболее вероятной специалисты считают передачу вируса через промежуточный носитель, эта версия будет прорабатываться. Также весьма вероятна возможность передачи вируса через поверхность замороженных продуктов – эта гипотеза допускает, что вирус был транспортирован издалека. Третья версия предполагает прямую передачу вируса от летучих мышей. «Но поскольку Ухань не находится рядом со средой, где водятся летучие мыши, то прямая передача от летучей мыши в Ухане маловероятна. И поэтому мы попытались найти, какие другие животные могли бы стать переносчиками вируса», – пояснил глава группы на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане. Он отметил, что вероятнее всего было промежуточное звено – переносчик коронавируса, ученые пытаются его выявить. Пока неясно, какую роль сыграл рынок «Хуанань» в Ухане, отметил Эмбарек. «Мы знаем, что в декабре там была вспышка среди людей, которые там были, его посещали и работали там. Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно», – сказал эксперт ВОЗ. При этом версию о лабораторном происхождении коронавируса Эмбарек назвал крайне маловероятной. Напомним, ученые не смогли пока определить животное-источник и промежуточного переносчика COVID-19. Ан-12 потерпел аварию при посадке на острове Итуруп 9 февраля 2021, 13:52

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел аварию при посадке на аэродроме Буревестник острова Итуруп, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. «Девятого февраля в 3 часа 35 минут (мск) при совершении посадки после планового полета в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолета Ан-12 произошел подлом носовой и левой стоек шасси. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет», – сказали в пресс-службе Восточного военного округа. Там добавили, что самолет «значительных повреждений не получил». «Для установления причин случившегося на месте работает комиссия Восточного военного округа», – уточнили в ВВО, передает РИА «Новости». Как сообщает Telegram-канал 112, Ан-12 летел из Хабаровска и при посадке зацепился за бруствер. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, одна из возможных причин – непогода. Итуруп – это крупнейший остров архипелага Большая Курильская гряда, входящего в состав Курильских островов, располагающихся в Тихом океане. Минобрнауки отреагировало на жалобу ученой Путину на зарплату 9 февраля 2021, 01:34 Текст: Антон Никитин

Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной. «Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», – приводит слова министра РИА «Новости». В понедельник во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту России Владимиру Путину на уровень зарплат. Она отметила, что получает 25 тыс. рублей, при этом с начала 2021 года ей положена надбавка в 6 тыс. рублей. Президент, в свою очередь, поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова средним уровнем зарплат в регионе и, услышав, что это 39 тыс. рублей, указал, что ученая должна получать в районе 78 тыс. Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад. Самой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной глава государства предложил сразу звонить в его администрацию, если после этого разговора ее кто-либо «попытается ущемить». Накануне помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями. В коллектив вошли три старших научных сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск): Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина.