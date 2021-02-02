В СПЧ решили создать рабочую группу по защите прав граждан в цифровом пространстве

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) будет создана рабочая группа по защите прав граждан в цифровом пространстве, сообщил член совета Игорь Ашманов.

«Нужно будет видимо создать рабочую группу, обязательно включить туда представителей всех сторон, в том числе бизнес... Происходит чрезвычайно быстрая цифровизация всего во всем мире. Она опережает и осознание граждан по поводу того, как это должно быть, и законодательство... Большинство процессов цифровизации сейчас происходит в «серой» зоне. У нас есть определенное количество таких как бы «цифровых» законов, в том числе законы о персональных данных, но они либо не исполняются, либо не охватывают все существующие сейчас процессы. Они довольно слабые, и очень многие операторы в цифровом пространстве не считают нужным эти законы исполнять», – передает его слова РИА «Новости».

Ашманов отметил, что у регуляторов, в том числе у Роскомнадзора нет средств для проверки исполнения закона, поскольку он имеет право только проверять бумаги на предмет того, есть ли у данной компании регламент по обработке персональных данных. Для проверки того, каковы реальные потоки данных и кому они продаются, технологически аудиторов нет.

«Во-вторых, есть цифровая неграмотность общества и граждан, которые приводят к тому, что граждане не понимают, какие у них есть права в цифровом пространстве, что эти права сейчас нарушаются сейчас массово... По сути под конституцией должен быть слой конституционных законов, или обычных законов, или просто поправки в существующие законы, которые бы весь этот комплекс прав очертили», – добавил член СПЧ.

По мнению Ашманова, в так называемом «цифровом кодексе» должно быть указано, что цифровое пространство России – это место, где действует ее суверенитет, где ее юрисдикция, и оно защищено конституцией и всеми законами.

«Цифровая идентичность гражданина – это его, фактически, собственность должна быть. А цифровая идентичность – это любые данные, позволяющие идентифицировать гражданина. И она не должна быть использована для того, чтобы ухудшать положение граждан – умалять их права и так далее. Каждый при этом имеет право на тайну идентификации», – пояснил он.

Кроме того, член СПЧ считает, что у каждого гражданина должно быть право отказаться работать в цифровом мире, должна быть запрещена массовая слежка без судебных постановлений или серьезных оснований.

«Соответственно, никакие ограничения прав на основе рейтингов, идентификации и так далее не должны будут допускаться. То есть китайский путь, когда каждому назначают число и по этому числу он получает жизненные блага, а вычисляют эти числа какие-то системы искусственного интеллекта, у нас этот сценарий не должен реализоваться. Нам туда не надо», – сказал он.

Напомним, президент Владимир Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве и «проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан России и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».