Ростех получил разрешение на серийное производство двигателей для МС-21

Ростех объявил о получении разрешения на серийное производство двигателей ПД-14 для российских пассажирских самолетов МС-21.

Сертификат одобрения производственной организации дает право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолеты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию «ОДК – Пермские моторы» (Объединенная двигателестроительная корпорация, входит в Ростех), передает РИА «Новости».

Сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, в которую вошли представители Росавиации и Авиационного регистра России, анализировала систему менеджмента качества на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. На втором этапе эксперты оценивали технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей.

«ПД-14 стал родоначальником целого семейства отечественных силовых установок, в которых применяются самые современные технологии и материалы. Полученный сертификат дает возможность приступить к серийному производству этих двигателей. В 2021 году планируется произвести несколько новых ПД-14, которые будут использованы для резерва при летных испытаниях нового самолета МС-21-310», – заявил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, его вместимость составляет от 150 до 211 пассажиров. В прошлом году в России было завершено строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. При этом, как сообщала газета ВЗГЛЯД, стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос.

В корпорации Boeing отмечали, что российский самолет нового поколения МС-21 окажется очень востребован на рынке гражданской авиации. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что производство российских самолетов МС-21 при необходимости может составить в перспективе до 100 единиц в год.