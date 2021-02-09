В Германии оценили возможный ущерб в случае отказа от «Северного потока – 2»

Экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще», заявил глава Германо-российского форума Маттиас Платцек.

«Я не думаю, что санкции – правильный путь, потому что они не привели и не приведут к позитивному сдвигу в отношениях между Россией и Европой. Напротив, в последние годы мы увидели, что санкции привели скорее к ухудшению ситуации: опасность военной эскалации в Европе возросла, политические отношения разрушены, а экономические отношения пострадали с обеих сторон», – заявил Платцек, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что не верит в выход из «Северного потока – 2», поскольку экономический ущерб будет огромным, а политический ущерб невозможно измерить вообще. «Остановка «Северного потока – 2» приведет только к очередной изоляции России, вероятно, на очень долгое время. Я думаю, это вообще не может быть в наших интересах», – добавил он.

Ранее сообщалось, что две нитки газопровода «Северного потока – 2» будут достроены до конца апреля 2021 года.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

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