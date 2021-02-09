СК начал проверку после жалобы новосибирских ученых Путину Миронов анонсировал встречу Путина с лидерами думских фракций 9 февраля 2021, 12:18 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин 17 февраля встретится с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Встреча будет. ВКС. Так как меня проинформировала администрация президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля», – сказал Миронов, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил, что Путин достаточно планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения.

Киселев рассказал о Колесникове из фильма про дворец в Геленджике 8 февраля 2021, 12:22

Фото: кадр канала Россия

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» рассказал, что сбежавший в Эстонию от уголовного преследования по делу о мошенничестве предприниматель Сергей Колесников из фильма про дворец в Геленджике еще в 2014 году отказался от своих обвинений в адрес президента России. По словам телеведущего, живущий ныне в Эстонии Сергей Колесников – российский бизнесмен из 90-х, «который обманывал своих партнеров, по их же словам, украл у них деньги и убежал». «Скрылся за границей, используя тупо купленный, по сути, фальшивый паспорт одного из государств ЕС. Попавшись на этом и желая спасти себя от уголовного преследования тем, что встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США», – рассказал Киселев в эфире «Вести недели». По его словам, «американцы Колесникова стали использовать». «Устами Колесникова (в 2014 году) было публично объявлено, что Путин является конечным бенефициаром некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы. При этом львиная доля полученных таким образом средств якобы принадлежит Путину, деньги выводятся за границу, а затем используются в его же интересах, в том числе для строительства «дворца в Геленджике», – добавил телеведущий. На фоне этих заявлений 21 июля 2014 года Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по статье 305 п. 2 УК Швейцарии («Отмывание денежных средств»). Однако в ходе расследования все собранные материалы показали, что проходящие по делу лица ни законов Швейцарии, ни законов России не нарушали. Никаких доказательств об их коррупционных связях с руководством России не имеется, свои обязательства по контракту они исполняли, оборудование, закупленное за границей, в Россию поставлено в полном объеме и по рыночным ценам. Все деньги заработаны ими легально и использовались в их же собственных интересах, в том числе на инвестиции в проекты в России. «А как же публичное заявление Колесникова о том, что деньги, ими заработанные, предназначались лично для Путина, для «дворца в Геленджике»? А никак! В ходе уголовного разбирательства Колесников от своих заявлений попросту отказался», – заявил Киселев. В результате никаких коррупционных связей с Россией не было выявлено. «Дальнейший сбор доказательств является бесперспективным, а подозрение в совершении преступления – безосновательным. В связи с этим производство по уголовному делу в отношении обвиняемых в соответствии со ст. 319 ч. 1 п. «а» УПК было прекращено. При таком исходе расследования затраты в размере 21 490,90 швейцарских франков в соответствии со ст. 423 УПК несет Федеральное казначейство», – процитировал Кисилев материалы дела прокуратуры Швейцарии. Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка, в том числе с изучением материалов швейцарского уголовного дела, также показала, что с начала строительства и за весь период существования указанный объект недвижимости в Геленджике никогда не принадлежал и в настоящее время не принадлежит президенту России и его близким родственникам, добавил телеведущий. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си 9 февраля 2021, 07:44

Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь главы Белого дома Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему президент Соединенных Штатов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Отвечая на вопрос о том, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент США вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом она выразила уверенность, что «в предстоящие недели он будет больше это делать». Псаки также добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами, передает РИА «Новости». В ответ на замечание, что Байден уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США, Псаки сказала: «Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе». Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобрнауки отреагировало на жалобу ученой Путину на зарплату 9 февраля 2021, 01:34 Текст: Антон Никитин

Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной. «Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», – приводит слова министра РИА «Новости». В понедельник во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту России Владимиру Путину на уровень зарплат. Она отметила, что получает 25 тыс. рублей, при этом с начала 2021 года ей положена надбавка в 6 тыс. рублей. Президент, в свою очередь, поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова средним уровнем зарплат в регионе и, услышав, что это 39 тыс. рублей, указал, что ученая должна получать в районе 78 тыс. Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад. Самой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной глава государства предложил сразу звонить в его администрацию, если после этого разговора ее кто-либо «попытается ущемить». Накануне помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями. В коллектив вошли три старших научных сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск): Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина. Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от COVID-19 8 февраля 2021, 14:50

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию. «Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», – сказал глава государства, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что Россия – единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. «Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – добавил Путин. Он подчеркнул, что именно образование, наука и технологический суверенитет «сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», передает ТАСС. «Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», – сказал Путин. Он подчеркнул, что сейчас российская «научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности». Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. В Госдуме указали на необходимость перестройки пенсионной системы 6 февраля 2021, 21:05 Текст: Абдулла Шакиров

Внедрение добровольных пенсионных выплат, предлагаемое Министерством финансов, потребует перестройки пенсионной системы, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. «Все, что касается добровольного софинансирования, это сама идея очень важная. Но дьявол кроется в деталях: не меняя всю пенсионную систему, ввести этот принцип для отдельной категории невозможно», – цитирует парламентария Ura.ru. Как отметил Калашников, пенсионная система в стране привязана ко времени, а поэтому добровольные пенсионные выплаты для людей предпенсионного возраста будут бесполезны. Схожего мнения придерживается член генсовета общественной организации «Деловая Россия» Антон Любич, который считает, что недоверие россиян к Пенсионному фонду помешает реализации инициативы о добровольных пенсионных взносах. «У людей нет доверия к пенсионной системе, и я не вижу предпосылок, почему бы этому доверию вдруг возникнуть», – сказал Любич. Ранее стало известно о планах Минфина внести до конца года в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах. Согласно ему, граждане смогут софинансировать свою пенсию за счет личных взносов. В октябре 2020 года Госдума приняла правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще до конца 2023 года. Путин наградил Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» 6 февраля 2021, 15:26 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста, сообщила пресс-служба Кремля. «За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить», – говорится в сообщении. Эрнст 6 февраля отмечает свой 60-летний юбилей. Он известен как кинопродюсер: на его счету более 100 проектов, в их числе «Диверсант», «72 метра», «Ночной дозор», «Диверсант», «Турецкий гамбит», «Гибель империи», «Школа», «Побег», «Метод», «Спящие» и многие другие. Эрнст – лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года, обладатель нескольких национальных телепремий «ТЭФИ», Академик национальной академии кинематографических искусств и наук, постоянный член жюри Высшей лиги КВН. Награжден орденами Дружбы (2008), «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. СК начал проверку после жалобы новосибирских ученых Путину 9 февраля 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, пожаловавшимся президенту Владимиру Путину. «Следственными органами следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН», – говорится в сообщении на сайте СК по региону. Следователи устанавливают научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Также в ходе проверки следствие даст оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым. Также проверку начала прокуратура Новосибирской области, передает ТАСС. Тем временем глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон заявил, что российская академия наук уже несколько лет отлучена от вопроса формирования зарплат ученым и благодарна сотруднице института цитологии и генетики за то, что подняла этот вопрос, передает РИА «Новости». «Мы благодарны Анастасии за то, что она вынесла на самый верх то, о чем в Академии наук говорят уже несколько лет. Диспаритет финансирования науки в России по отношению к тому уровню, который должен быть – это три-четыре раза. И в регионах зарплаты почти в два раза меньше, чем в мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге). Потому что в указе написано, что 200% от среднего уровня по субъекту», – сказал Пармон в эфире канала «Россия 1». По его словам, в зарплате ученого есть часть, которая идет из федерального бюджета, гранты (деньги, которые можно выиграть для проведения конкретных работ) и есть деньги по контрактам с промышленностью или другими заказчиками. «Источников много, но базовый уровень, безусловно, обязан быть поддержан федеральным бюджетом… Честно говоря, Академия наук в нынешнем состоянии отлучена от этих вопросов уже в течение семи лет, с 2014 года (после реформы РАН)», – сказал Пармон. В свою очередь Анастасия Проскурина сказала, что считает необходимым для отчетов о зарплате ученых ввести понятие «медианы заработной платы». Вопрос об этом, по ее словам, давно обсуждается. «Если три сотрудника получают зарплату в 10 тысяч, а один 170 тысяч, то средняя зарплата будет 50 тысяч, но медиана – 10 тысяч, что гораздо лучше отражает реальную ситуацию. То есть когда делают отчеты, вы отразите среднюю и отразите медиану», – сказала она. Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков в свою очередь заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК в Гатчине 8 февраля 2021, 14:37 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин по видеосвязи в рамках заседания Совета по науке и образованию дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине. Глава государства из Ново-Огарево распорядился вывести реактор на энергетический режим работы и дал команду для проведения тестов. В заседании также участвует президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, передает РИА «Новости».



Уникальный высокопоточный реактор ПИК был возведен в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова, который входит в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Реактор ПИК является установкой класса «мегасайенс», он по многим параметрам является лучшим в мире устройством для изучения вещества на уровне наномасштабов при помощи нейтронного излучения. Он позволит проводить исследования по физике, химии, биологии, геологии, медицине, материаловедению и т. д. Путин присвоил ректору ГИТИСа звание заслуженного деятеля искусств 6 февраля 2021, 16:50 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин присвоил ректору Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорию Заславскому почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», сообщила пресс-служба Кремля. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», – говорится в сообщении. Григорий Заславский – доцент кафедры истории театра России театроведческого факультета ГИТИСа. По совместительству преподает в Высшей школе телевидения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (с 2010 года). Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Просветительская деятельность» (2010; за книгу «Москва театральная. Путеводитель»), совместной премии комплекса социальной сферы г. Москвы и Союза журналистов Москвы в номинации «Жизнь. Человек. Общество» (2010; за вклад в пропаганду театрального искусства).Дважды награжден почетной грамотой Минкультуры. Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста. Премия президента в области науки присуждена за инновационный подход в лечении опухолей 8 февраля 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

Одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями, сообщил помощник президента Андрей Фурсенко. «Премия присуждена коллективу Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) за формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков», – сказал Фурсенко, передает ТАСС. В коллектив вошли три старших научных сотрудника ИЦиГ СО РАН: Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина. Лауреаты создали и апробировали две уникальные технологии лечения опухолей различной этиологии, основанные на ранее неизвестных принципах. Первая технология представляет собой скоординированное с химиотерапией применение препарата «Панаген» на основе фрагментированной двуцепочечной ДНК. Ученые успешно провели доклинические исследования, I и II фазы клинических исследований «Панагена» при лечении рака молочной железы. Они доказали, что препарат не только снижает негативные последствия химиотерапии, но и способствует активации противоопухолевого иммунитета. Вторая технология – «Каранахан», представляет собой уникальный метод подбора режима инъекций цитостатика, блокирующего деление клеток, и препарата на основе ДНК индивидуально для каждой опухоли. В результате совместного действия двух активных субстанций происходит уничтожение опухолевых клеток, включая стволовые опухолевые клетки. Технология была успешно апробирована на экспериментальных опухолях мыши и человека. Она может быть как самостоятельным вариантом лечения, так и являться своеобразной платформой для более эффективного использования любых противоопухолевых средств и технологий. Еще одна из премий президента присуждена коллективу петербургских ученых за открытие амилоидных белков у растений, которые отвечают за накопление питательных веществ внутри семян. «Премия присуждена старшему научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ, Санкт- Петербург) Кириллу Антонцу и ведущему научному сотруднику ВНИИСХМ Антону Нижникову за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий, объяснение их функционального значения», – сказал Фурсенко. Лауреаты впервые в мире обнаружили у растений и симбиотических бактерий специфические функциональные белки – амилоиды, обладающие уникальной устойчивостью к действию пищеварительных ферментов и способные годами сохраняться во внешней среде. Их раньше встречали у бактерий, архей, животных и грибов, но впервые нашли у растений. Особая фибриллярная форма белков – амилоиды – стала известна благодаря своей связи с рядом заболеваний, вызванных аномальной агрегацией белка (амилоидоз). Всего существует более 40 болезней человека, связанных с амилоидами, причем они с большим трудом поддаются лечению или являются вовсе неизлечимыми (диабет, рак, Альцгеймер и др.). Открытие амилоидных белков у растений стало возможным благодаря разработанному авторами биоинформатическому алгоритму, наиболее производительному по сравнению с аналогами. С его помощью впервые в мире была исследована вся совокупность белков и с высокой точностью определено, что склонностью к формированию амилоидов обладают запасные белки семян растений, являющиеся важнейшим компонентом рациона питания человека. А также белки симбиотических бактерий, отвечающие за их взаимодействия с растениями. Результаты, полученные авторами, стали фундаментом новой научной дисциплины - амилоидомики. Открытие имеет принципиальное значение для биомедицины и сельского хозяйства. В частности, открывает перспективы для разработки функциональных продуктов питания и симбиотических растительно-микробных систем с заданными свойствами. Премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель – стимулировать дальнейшие исследования и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Размер каждой премии составляет 5 млн рублей. Путин поручил разработать программу в области экологии и климата 8 февраля 2021, 15:21 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на 2021-2030 годы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, предусматривающую создание наукоемких технологических решений», – говорится в документе. Отмечается, что данные решения должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды, изучение климата, механизмов адаптации к климатических изменениям и их последствиям, обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парникового газа путем проведения исследования источников и поглотителей парниковых газов, а также принятия мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду. В декабре Путин заявил, что власти России должны уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный механизм. Путин назвал ключевые факторы нацбезопасности 8 февраля 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Основными факторами национальной безопасности стали технологический суверенитет и наука, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. «Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин отметил, что все ведущие мировые державы определяют науку как один из стратегических приоритетов. В понедельник президент дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине. Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами думских фракций 8 февраля 2021, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что встреча Путина с главами фракций может пройти ориентировочно 18 февраля. «Действительно, такое мероприятие готовится. Действительно, оно будет достаточно скоро, мы сообщим о точной дате, о точной дате не будем так заблаговременно анонсировать. Да, такая встреча на повестке дня стоит», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли планируется встреча Путина с лидерами фракций в феврале. Он отметил, что встреча планируется в формате видео-конференц-связи. «Очевидно, что все-таки год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. И кроме того, это регулярное общение. Вы знаете, что президент регулярно общается, проводит такие встречи. Это продолжение регулярной практики», – заключил представитель Кремля. Госдума обсудит ужесточение наказания за реабилитацию нацизма в интернете 8 февраля 2021, 19:14 Текст: Елизавета Булкина

Госдума на заседании во вторник обсудит проекты поправок в УК и КоАП об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма в сети, за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны, сообщил первый-вице спикер Госдумы Александр Жуков. «Также (завтра) будут рассмотрены поправки, которыми предлагается установить административную ответственность за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за реабилитацию нацизма», – передает его слова РИА «Новости». Автором инициатив является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.



В соответствии с частью 2 статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете будет грозить штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Также в законодательстве планируется предусмотреть административную ответственность юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В соответствии с поправками, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 млн рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения. Ранее Глава СК Александр Бастрыкин объяснил необходимость создания отдела по борьбе с реабилитацией нацизма. В Госдуме поддержали снятие возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих 9 февраля 2021, 09:34 Текст: Алина Назарова

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых президентом. «Рассмотрев проект, федеральный комитет Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления решил: рекомендовать Государственной думе принять указанный проект федерального закона при рассмотрении в первом чтении», – говорится в проекте решения комитета, передает РИА «Новости». Инициативу могут рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 16 февраля. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в январе внес президент Владимир Путин. В пояснительной записке уточняется, что законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе – 65 лет. «Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет», – отмечается в пояснительной записке. Авторы указывают на то, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы «наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста». «В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется», – добавляется в пояснительной записке.