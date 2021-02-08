Киселев рассказал о Колесникове из фильма про «дворец Путина» Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами думских фракций 8 февраля 2021, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что встреча Путина с главами фракций может пройти ориентировочно 18 февраля. «Действительно, такое мероприятие готовится. Действительно, оно будет достаточно скоро, мы сообщим о точной дате, о точной дате не будем так заблаговременно анонсировать. Да, такая встреча на повестке дня стоит», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли планируется встреча Путина с лидерами фракций в феврале. Он отметил, что встреча планируется в формате видео-конференц-связи. «Очевидно, что все-таки год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. И кроме того, это регулярное общение. Вы знаете, что президент регулярно общается, проводит такие встречи. Это продолжение регулярной практики», – заключил представитель Кремля.

Захарова рассказала о реакции ЕС на видео о протестах в России и на Западе 7 февраля 2021, 17:06

Текст: Абдулла Шакиров

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель ответил молчанием на видеоролик о действиях полиции во время протестов в России и на Западе, который МИД дал ему посмотреть во время его визита в Москву, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». «Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы. Правильно сказали, дали мы им посмотреть. Ролик состоит из двух частей. Первая часть – это то, как «пропорционально» ведет себя западная полиция, в том числе и в их родных странах, странах Евросоюза. И то, как провоцируют полицию вот эти самые участники незаконных протестных акций у нас. Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание, <...> аргументов нет, их просто не может быть», – передает сообщение Захаровой ТАСС. Как рассказала представитель МИД, аналогичная реакция была и у главы шведского МИДа и действующего председателя ОБСЕ Анн Линде. «И Линде во время переговоров, и Боррелю мы – вот тут очень важный момент – заранее дали все эти ролики посмотреть», – отметила Захарова. Напомним, на этой неделе МИД передал Анн Линде видеосвидетельства случаев полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия стражей порядка во время несанкционированных акций в России оправданы, так как происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов. Вторая волна незаконных протестов, к которым призывали сторонники блогера Алексея Навального прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Москва отреагировала на заявления Борреля по итогам визита в Россию 8 февраля 2021, 00:56

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российская сторона с удивлением ознакомилась с оценками главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам визита в Москву, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на высказывания Борреля после прилета в Брюссель. «С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита [в Россию], они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», – приводит комментарий российского внешнеполитического ведомства ТАСС. На Смоленской площади отметили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым, что и было сделано. Российская сторона, напомнили в дипведомстве, прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля. «Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», – отметили в МИД. Накануне Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми. Захарова назвала «высшим пилотажем пропаганды» ответ главы МИД Испании на слова Лаврова 8 февраля 2021, 11:14

Фото: NABIL MOUNZER/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «высшим пилотажем западной пропаганды» комментарий главы МИД Испании Аранчи Гонсалес Лая по поводу заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации с каталонскими политиками. «У меня появился еще один демократический кумир. На этот раз женщина. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес. Комментируя слова Сергея Лаврова о ситуации вокруг каталонских сепаратистов, она сказала буквально следующее: «В Испании нет политических заключенных, а есть заключенные политики». Передовые технологии западной пропаганды – высший пилотаж!» – написала Захарова в Facebook. Лавров провел 5 февраля в Москве переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. На пресс-конференции по итогам встречи глава МИД России заметил, что в Европе также наблюдаются многочисленные ситуации, «когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения». Он упомянул о процессе над тремя осужденными в Испании, которые были приговорены к десяти и более годам заключения за организацию референдума в Каталонии. По его словам, судебные власти Германии и Бельгии обращались к испанской стороне с требованием отменить политизированное решение. В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что публикации в испанских СМИ о якобы поддержке деятельности каталонских сепаратистов со стороны группы россиян наносят ущерб российско-испанским отношениям и не имеют ничего общего с реальностью. Власти Дагестана рассказали о конфликте убитого в отделе полиции с росгвардейцами 7 февраля 2021, 13:20

Фото: Абакар Капланов/facebook.com

Текст: Ксения Панькова

В правительстве Дагестана сообщили, что у убитого в отделе полиции Махачкалы экс-главы села Новокули Абакара Капланова «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. По данным пресс-службы врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства Капланова, передает РИА «Новости». «Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала», – заявили в пресс-службе. Отмечается, что у погибшего «была давняя вражда» с двумя росгвардейцами из того же села. «Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела», – добавили в пресс-службе. Ранее в Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело. В отделе полиции был убит бывший глава села Новокули в Дагестане. Троюродный брат бывшего главы села Новокули сообщил, что в Капланова выпустили 38 пуль. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Как уточняет Baza, выстрелов было 36 – два бойца ОМОНа выпустили по 18 пуль. Именно столько патронов находится в магазине табельного пистолета Ярыгина. Украинский посол раскритиковал президента Германии за приравнивание СССР к России 7 февраля 2021, 16:31

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Киев выступает против искажения истории о «нацистской оккупации», а также против попыток «обеления» проекта «Северный поток – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Высказывания федерального президента (президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера – прим. ВЗГЛЯД) относительно исторической памяти вызвали на Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», – цитирует Мельника «Укринформ». По мнению посла, приравнивание СССР к России является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов», среди которых есть и украинцы. Мельник заявил, что Штайнмайеру стоило посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, когда президент приезжал в Киев. По мнению посла, тогда бы немецкий политик узнал бы «о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение». По словам Мельника, «не менее 8 млн жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них более 5 млн мирных жителей, а из 6 млн украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных». Посол также считает, что не стоит цинично защищать газопровод «Северный поток – 2», который, по словам Мельника, несет в себе «прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии». Комментируя призывы к прекращению проекта «Северный поток – 2», президент Штайнмайер заявил, что энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой. Кроме того, он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, а жертвами войны стали более 20 млн человек в бывшем СССР. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости». В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы. Тихановская предложила Навальной занять место мужа 7 февраля 2021, 15:33

Фото: Damian Burzykowski/mago-images/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге блогера Алексея Навального, предложив ей занять место мужа. «Когда они бросают за решетку наших мужчин за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, женам, остается только встать на их место и поддержать их», – цитирует Тихановскую Comments.ua. На этой неделе газета The New York Times опубликовала статью, посвященную Юлии Навальной, в которой обратило внимание на распространенные в СМИ сообщения, согласно которым Навальная «возьмет на себя руководство оппозицией» по аналогии с Тихановской, «решившей баллотироваться в президенты Белоруссии вместо арестованного мужа». Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что Запад использует Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт. Политолог Андрей Манойло предположил, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Тихановской. Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники. По его словам, западные спецслужбы после провала истории с отравлением Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. МИД оценил заявление Литвы о вакцине «Спутник V» 7 февраля 2021, 17:11 Текст: Елена Мирошниченко

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните стала участницей кампании по дезинформации о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявили в МИД в ответ на публикацию Шимоните, сравнившей препарат с «гибридным оружием». «Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели «Спутника V», признанные на международном уровне, говорят сами за себя», – написано в Twitter ведомства. Также в сообщении подчеркивается, что главным фактором является то, что «в России уже идет массовая вакцинация», а в Литве она пока не началась и сроки начала еще не уточнены. В субботу, 6 февраля, Шимоните опубликовала пост в своем Twitter о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия предлагает миру как «еще одно гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать». Россиянина жестоко убили в Испании 7 февраля 2021, 17:34 Текст: Абдулла Шакиров

На Канарских островах в субботу вечером обнаружили тело гражданина России с множеством ножевых ранений, сообщили испанские СМИ. Труп нашли в районе Коста-Адехе на юге острова Тенерифе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Diario de Avisos. Как сообщают источники, россиянин мог быть убит в ходе семейного конфликта. Полиция начала расследование. В феврале прошлого года в Грузии в монастыре у села Марткопи обнаружили тело россиянина с ножевыми ранениями. В октябре 2020 года российскую туристку попытались убить на Кубе, отравив ее в ресторане мышьяком. Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива 8 февраля 2021, 04:32

Фото: Carsten Reisinger/

imagebroker.com/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Саид Хатибзаде. «Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста», – приводит РИА «Новости» слова дипломата со ссылкой на IRNA. Хатибзаде пояснил, что это связано с публикацией на арабоязычной версии страницы МИД России в Twitter поста, в котором упоминался «Арабский залив». Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия – арабские страны называют его «Арабским», Иран же – «Персидским». Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о готовности Москвы сотрудничать с новой американской администрацией для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Дана Борисова узнала себя на слитом в Сеть интимном видео 8 февраля 2021, 09:54

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Мария Бобылева

Дана Борисова подтвердила, что на появившейся в интернете интимной записи действительно запечатлена она. Телеведущая не увидела в слитом в Сеть компромате ничего страшного и объяснила происхождение ролика. На днях в интернете появилось видео, на котором девушка, очень похожая на Дану Борисову, занимается самоудовлетворением. «Мне прислали ссылочку на это видео, и должна сказать, что девушка, которая на нем изображена, действительно очень похожа на меня. В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, семь-восемь лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики», – рассказала Борисова в комментарии порталу «ФАН». Телеведущая отметила, что на видео отлично видно, что на нем «совершенно другая Дана». «Там и прическа, которую я уже сто лет не ношу, и интерьеры другие. Так что не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в Сети: о своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение (запись эротических видео) оказалось следствием опасных экспериментов с ними», – добавила она. Борисова обвинила в «сливе» видео актрису Анну Калашникову, с которой у нее давний конфликт. Телеведущая считает, что актриса злится на нее, поскольку она предала огласке историю своей наркозависимости, в которую оказались тесно вплетены имена как самой Калашниковой, так и их общего продюсера, погибшего от передозировки шесть лет назад. «И вот вышло интервью с ней в четверг у Алены Блин, где Аня заявила дословно, что Борисова, мол, присылала ей сиськи-письки. Ну и я тоже ей в ответ многого наговорила и компромат на нее выложила, о чем совершенно не жалею – выплеснули негатив друг на друга, ну и бог с ним»», – добавила она. Борисова заявила, что 26 апреля будет четыре года ее трезвости «без единого срыва по алкоголю и наркотикам». «Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас. И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам», – заявила телеведущая. Кроме того, она указала, что не согласна с позицией СМИ, сравнивающих ее видео с аналогичными роликами с участием капитана российской сборной по футболу Артема Дзюбы. «Я не Новый Дзюба. Мой видос уже «с бородой», ему много лет, и он давно потерял актуальность» – добавила она. В ноябре 2020 года в Сеть попало видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением. Оно вызвало ряд последствий для футболиста, а также поделило общественность на два лагеря. Одни осуждали капитана сборной России по футболу, другие начали его поддерживать. Руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков потребовал наказать причастных к утечке данного ролика в интернет. Медведева отказалась признавать поражение на Кубке Первого канала 8 февраля 2021, 01:32

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева заявила, что не признает поражение своей команды «Время первых» на Кубке Первого канала по фигурному катанию. «Я как капитан скажу, что мы (команда «Время первых» – прим. ВЗГЛЯД) поражения сегодня не признаем и мы гордимся, что получили приз зрительских симпатий», – цитирует Медведеву интернет-портал Sports.ru. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, в свою очередь, заявила, что «сегодня, безусловно, есть победитель, и это [команда] «Красная машина». «Спасибо большое за борьбу команде Жени, потому что действительно она показала достойную борьбу. К сожалению, проиграла. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Хочу еще раз сказать спасибо нашей команде», – отметила Загитова. Накануне команда двукратной чемпионки мира «Время первых» уступила команде олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина» со счетом 2606,21:2634,95. Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила противостояние Загитовой и Медведевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве. Симоньян сравнила пенсионные выплаты в 90-е и нынешние пенсии 7 февраля 2021, 19:05

Фото: Николай Петров/БелТА/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Главный редактор RT Маргарита Симоньян согласилась с тем, что в России маленькие пенсии, но она указала на их рост и напомнила о крайне низком уровнь жизни 90-е годы. «Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 1999 году. Это же объективный факт. Когда сейчас говорят, что пенсии маленькие…пенсии маленькие, конечно, но они гораздо больше. Несопоставимо, на порядок больше, чем они были. Они растут и будут расти», – заявила Симоньян в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». По мнению журналистки, для нормального развития России необходимо «время без потрясений». Она напомнила, что в 90-е годы многим бюджетникам выплаты вовсе не производились, а вместо зарплат они получали «шприцы и мухоморы». Ранее глава Пенсионного фонда Максим Топилин сообщил, что после индексации с 1 января 2021 года пенсии по старости неработающим пенсионерам выросли в среднем на 1039 рублей. Глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказывал об условиях получения пенсии больше 30 тыс. рублей. Эксперты ВОЗ нашли в Ухане «важные улики» о возникновении COVID-19 7 февраля 2021, 19:36

Фото: Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press

Научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследующая происхождение новой коронавирусной инфекции, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19, сообщил Bloomberg. Ученые посетили несколько наиболее опасных мест, где мог возникнуть SARS-CoV-2. Сделав несколько интересных находок, эксперты пришли к выводам, что рынок морепродуктов не был первоисточником коронавируса, поскольку дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с ним. Вместе с тем ученые нашли на рынке «подсказки», проливающие свет на происхождение инфекции, передает РИА «Новости». «То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем. Надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки», – рассказал член научной группы Петер Дашак. Ожидается, что результаты исследований будут опубликованы до 10 февраля. Как отметил Дашак, вирусы передаются «довольно запутанно», для отслеживания их пути нужно много времени. Ранее эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков усомнился в возникновении коронавируса на уханьском рынке. Напомним, уханьский рынок «Хуанань», на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса. Ранее американский телеканал CNN сообщал о якобы наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении КНР меры из-за распространения по миру COVID-19. МИД назвал высылку европейских дипломатов вынужденной мерой 7 февраля 2021, 15:04

Фото: Алексей Иванов/TV Zvezda/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Высылка из России дипломатов ФРГ, Швеции и Польши, которые участвовали в незаконных акциях, была вынужденной мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять – это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, соответственно – в незаконных акциях», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Военные ученые нашли гарантированную защиту от агрессии НАТО 8 февраля 2021, 07:27

Фото: Thierry Monasse/dpa/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО, следует из статьи, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика». В НАТО и США разработали концепцию многосферных боевых операций, которые будут проходить сразу на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее. Как отмечают в своей статье доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков, в рамках таких ударов НАТО предполагает одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, задействовать ударные беспилотники и затем пилотируемую авиацию, которая, согласно плану, почти не понесет потерь, передает РИА «Новости». Для срыва вероятных многосферных операций авторы предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, при котором будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве, и который позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии. «При реализации срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе «многосферной операции» необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», – отмечается в публикации. До 2025–2040 годов, пишут авторы исследования, типовыми элементами отечественной разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического назначения, беспилотники и так далее. В качестве конкретного примера элементов системы в публикации названы гиперзвуковые ракеты «Кинжал», носителями которых сегодня являются самолеты МиГ-31К. Опираясь на выступление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на конференции Академии военных наук, учитывая оборонительный характер российской военной доктрины, авторы считают важнейшим принципом парирования возможной агрессии превентивные действия («на шаг-два впереди»). То есть при угрозе локальной войны, полагают ученые, Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений. Срыв интегрированного удара НАТО с самого начала приведет к недостижению целей «многосферной операции», и руководство военного блока с гарантией откажется от ее дальнейшего проведения, подчеркивают авторы. Напомним, в субботу эксперт журнала National Interest Дэвид Экс заявил, что Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД