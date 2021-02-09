Глава Татарстана собрал 100 тыс. просмотров видео с «КамАЗами»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился в соцсетях видео с участием 18-кратных победителей ралли-марафона «Дакар» – пилотов команды «КамАЗ-мастер».

Видео в Instagram посмотрели более 100 тыс. пользователей соцсети. На кадрах водители грузовиков прокладывают в глубоком снегу маршрут в виде огромных букв «Putin Team» («Команда Путина»). Так называется неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года российским хоккеистом Александром Овечкиным с целью объединить людей, которые гордятся Россией.

В этом году экипажи команды «КамАЗ-мастер» завоевали весь пьедестал международного ралли «Дакар-2021». Победителем в категории грузовиков впервые стал Дмитрий Сотников. На втором и третьем местах экипажи Антона Шибалова и Айрата Мардеева, передает «Ридус».

С победителями «Дакара» встретился генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, он поздравил команду с победой.

«Ваша победа – отличное начало нового года. Я верю в такую примету: каждая победа «КАМАЗ-мастер» в январе говорит о том, что год для «КамАЗа» сложится успешно. Конечно, годовая подготовка к ралли в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, была непростой для команды. Но вы с этим справились. Уверенность и мастерство – как экипажей, так и техники – позволили уже со второй половины гонки осознавать, что победа будет за нами. Огромное спасибо всему коллективу за ваш годовой труд. Вы – молодцы!», – сказал Сергей Когогин.

«КАМАЗ-мастер» пятый год подряд становится победителем «Дакара», всего на счету российской команды 18 побед.