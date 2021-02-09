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ФАС выявила признаки сговора металлотрейдеров
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ходе проверки на рынке металлопродукции выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами, говорится в сообщении ведомства.
«В результате анализа поступивших в ФАС России заявлений граждан и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований статьи 11 Закона о защите конкуренции ФАС 2 февраля 2021 года организованы внеплановые выездные проверки», – передает ТАСС сообщение ведомства.
В январе цены на металлопродукцию, в том числе на арматуру, замедлили рост по сравнению с декабрем 2020 года, а по ряду товарных позиций и регионов даже наблюдается небольшое снижение цен, отмечает ведомство.
«Предварительный анализ данных производителей свидетельствует о наличии рыночных факторов, повлиявших на изменение цен, вместе с тем ведомство изучит поведение компаний в этих условиях», – подчеркнули в ФАС.
При этом в настоящий момент ФАС не наблюдает существенных предпосылок для возникновения дефицита металлопроката или усиления рыночной власти отдельных участников рынка.
Так, объем производства арматуры в России в 2020 году, согласно опросу ФАС, составил порядка 7,5 млн тонн, объем экспорта – около 2 млн тонн, то есть 25-27%. Сортопрокатные мощности, на которых производится арматура, по данным Минпромторга, оцениваются в 13 млн тонн в год.
Напомним, в декабре подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение пошлины на лом черных металлов.
В ДНР оценили призыв Кравчука отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе
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Призыв главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука отвечать «выстрелом на каждый выстрел» в Донбассе направлен на эскалацию конфликта, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых он открыто призывает к войне. И совсем возмутительно, что эти призывы вполне логично укладываются в русло той стратегии, которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах», – приводит слова Никоноровой РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД ДНР.
По ее словам, речь идет о плане Киева по урегулированию в Донбассе, который противоречит Минским соглашениям.
«Таким образом, мы наблюдаем редкий случай синхронности и согласованности между тем, что представители Украины говорят, и тем, что они делают на практике. Вот только эта слаженная единодушная деятельность направлена отнюдь не на достижение мира в Донбассе, а на еще большую эскалацию, нарушение Минских соглашений, поражение в правах и свободах наших жителей и закреплении всего этого беспредела на законодательном уровне украинским парламентом», – заключила Никонорова.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Накануне Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.
Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами
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Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, который, говоря о применении «Спутник V» на Украине, заявил, что «украинцы не кролики».
«На кроликах экспериментируют меньше», – отреагировала Захарова в Facebook на заявления президента Украины.
Напомним, Зеленский заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Таким образом он объяснил отказ Киева от использования препарата российского производства.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
«Сухой»: Су-57 летает без помощи пилота
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Истребитель пятого поколения Су-57 оснастили кабиной с максимально автоматизированными процессами, сообщил журнал «Новые горизонты», выпускаемой Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, находится под управлением Ростеха).
В истребителе максимально автоматизированы процессы пилотирования и боевого применения, передает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала.
Глава отдела кабин ОКБ компании «Сухой» (входит в ОАК) Никита Дорофеев пояснил, что автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка являются главными требованиями к эргономике кабины истребителя.
«Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», – сказал Дорофеев.
По данным журнала, истребитель имеет многофункциональные индикаторы, которые передают пилоту большой объем информации об обстановке и работе систем самолета.
На борту также имеется технология интеллектуальной поддержки, помогающая летчику выполнять поставленные задачи.
Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.
В конце января Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Вооруженным силам России первый из планируемой партии истребитель Су-57.
В ЛНР оценили желание Кравчука «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма
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«75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины. Если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал призыв экс-президента Украины Леонида Кравчука отвечать Донецку и Луганску «выстрелом на каждый выстрел» и «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма.
«В своих заявлениях Кравчук, по сути, призывает к эскалации конфликта и несоблюдению режима прекращения огня в Донбассе, который и так нарушается украинской стороной», – считает представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.
«По данным статистики, более 75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины», – подчеркнул Мирошник, добавив, что «если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить».
«Кроме того, на днях зафиксировано первое использование Украиной тяжелой артиллерии. Если ранее использовались гранатометы и минометы, то сейчас уже применяется артиллерия калибра 122 мм», – рассказал собеседник.
«Желание Украины идти по пути эскалации конфликта подтверждается еще и тем, что киевские власти неоднократно распространяли фейки о якобы присутствии в Донбассе российской армии. Однако ни одна международная организация не нашла этому доказательств», – напомнил советник главы ЛНР.
«Потому заявления Кравчука выглядят не только странными, но и циничными: сам Кравчук вряд ли пойдет воевать, но при этом он призывает отправлять на гибель молодых людей», – резюмировал Мирошник.
Накануне экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Ранее Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.
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Семенович ответила на слова Быстрова про «отрезание сисек» ради спорта
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Призер чемпионатов России в танцах на льду, певица Анна Семенович ответила на оскорбления со стороны экс-полузащитника сборной России по футболу Владимира Быстрова о ее карьере в спорте.
«Высказываться в таком ключе, что если бы я хотела стать чемпионкой, то отрезала бы себе сиськи, как вы выразились... Мне кажется, это поведение аморального мужчины. Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему моя грудь до сих пор вам всем не дает покоя. Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов. Подумайте над этим», – заявила Семенович в Instagram.
Он также отметила, что слова Быстрова оскорбительны особенно на фоне того, что у футболиста есть дочь, которая также занимается фигурным катанием.
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Ранее в комментарии «Спорт-Экспресс» Быстров заявил, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи». Так он прокомментировал слова журналиста о том, что Анне Семенович «пришлось тяжко в фигурном катании» из-за размера груди.
Киселев рассказал о Колесникове из фильма про дворец в Геленджике
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Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» рассказал, что сбежавший в Эстонию от уголовного преследования по делу о мошенничестве предприниматель Сергей Колесников из фильма про дворец в Геленджике еще в 2014 году отказался от своих обвинений в адрес президента России.
По словам телеведущего, живущий ныне в Эстонии Сергей Колесников – российский бизнесмен из 90-х, «который обманывал своих партнеров, по их же словам, украл у них деньги и убежал». «Скрылся за границей, используя тупо купленный, по сути, фальшивый паспорт одного из государств ЕС. Попавшись на этом и желая спасти себя от уголовного преследования тем, что встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США», – рассказал Киселев в эфире «Вести недели».
По его словам, «американцы Колесникова стали использовать». «Устами Колесникова (в 2014 году) было публично объявлено, что Путин является конечным бенефициаром некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы. При этом львиная доля полученных таким образом средств якобы принадлежит Путину, деньги выводятся за границу, а затем используются в его же интересах, в том числе для строительства «дворца в Геленджике», – добавил телеведущий.
На фоне этих заявлений 21 июля 2014 года Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по статье 305 п. 2 УК Швейцарии («Отмывание денежных средств»). Однако в ходе расследования все собранные материалы показали, что проходящие по делу лица ни законов Швейцарии, ни законов России не нарушали. Никаких доказательств об их коррупционных связях с руководством России не имеется, свои обязательства по контракту они исполняли, оборудование, закупленное за границей, в Россию поставлено в полном объеме и по рыночным ценам. Все деньги заработаны ими легально и использовались в их же собственных интересах, в том числе на инвестиции в проекты в России.
«А как же публичное заявление Колесникова о том, что деньги, ими заработанные, предназначались лично для Путина, для «дворца в Геленджике»? А никак! В ходе уголовного разбирательства Колесников от своих заявлений попросту отказался», – заявил Киселев.
В результате никаких коррупционных связей с Россией не было выявлено. «Дальнейший сбор доказательств является бесперспективным, а подозрение в совершении преступления – безосновательным. В связи с этим производство по уголовному делу в отношении обвиняемых в соответствии со ст. 319 ч. 1 п. «а» УПК было прекращено. При таком исходе расследования затраты в размере 21 490,90 швейцарских франков в соответствии со ст. 423 УПК несет Федеральное казначейство», – процитировал Кисилев материалы дела прокуратуры Швейцарии.
Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка, в том числе с изучением материалов швейцарского уголовного дела, также показала, что с начала строительства и за весь период существования указанный объект недвижимости в Геленджике никогда не принадлежал и в настоящее время не принадлежит президенту России и его близким родственникам, добавил телеведущий.
В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.
Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.
ЕС высылает российских дипломатов из Германии, Швеции и Польши
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Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата в ответ на высылку своих дипломатов из России.
«В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата. Таким шагом правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года. Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано», – передает РИА «Новости» сообщение МИД ФРГ.
Во внешнеполитическом ведомстве Германии добавили, что высланный из России немецкий дипломат «выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, получая информацию о событиях на местах законными средствами».
О высылке российского дипломата объявила также глава МИД Швеции Анн Линде. «Мы сообщили послу России, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности», – заявила она.
Варшава также объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России в Познани. «В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации с Германией и Швецией, решение о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани», – сказано в сообщении министерства иностранных дел Польши.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.
«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», – сказала представитель ведомства.
Захарова уточнила, что Россия выслала из страны представителей европейских посольств и консульств, «которые были пойманы с поличным».
«Но что интересно, когда на протяжении нескольких лет коллективный Запад проводил акции по высылке российских сотрудников загранучреждений, никаких материалов нам не передавали. Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактуру, фактические материалы. Мы сказали, что это не политический жест, а обоснованное, с наличием фактов на руках решение», – отметила дипломат.
В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка из России дипломатов ряда стран связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.
На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Назван срок завершения строительства «Северного потока – 2» в водах Дании
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Две нитки газопровода «Северного потока – 2» будут достроены до конца апреля 2021 года, заявили в датском морском управлении.
«Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке строительных судов «Балтийский исследователь» и судно «Мурман», – цитирует морское управление ТАСС.
Как раньше сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2, трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
YouTube заблокировал видео звонка Навального «отравителю»
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Видеохостинг YouTube из-за нарушения авторских прав заблокировал ролик блогера Алексея Навального, в котором он звонил своему якобы «отравителю».
«Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», – говорится на странице ролика в YouTube.
У ролика было более 27,6 млн просмотров, передает РИА «Новости».
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.
Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.
Нидерланды приобщили к делу о крушении MH17 отчеты «Алмаз–Антея»
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Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз–Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией, сообщил судья Хендрик Стинхейс.
«На слушаниях в 2020 году суд постановил включить документы, предоставленные следственным судьей, в дела всех обвиняемых. Это относилось и к отчетам «Алмаз-Антея». Гособвинение заявило, что не будет возражать против того, чтобы отчеты «Алмаз-Антея» за 2015-2016 годы были включены в досье. Суд поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырех обвиняемых», – цитирует РИА «Новости» судью.
Ранее стало известно, что Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.
Россия объявила албанского дипломата персоной нон грата
МИД России объявил первого секретаря посольства Албании в Москве персоной нон грата в ответ на решение албанских властей выслать первого секретаря российского посольства в Тиране.
«8 февраля посол Албании Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что российская сторона пошла на этот шаг в ответ на решение Албании выслать из страны «под совершенно надуманным предлогом» первого секретаря посольства России в Тиране.
«Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой. Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления», – сказано в сообщении МИД России.
Напомним, в январе албанские власти объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата якобы из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. При этом Албания не предоставила соответствующих доказательств.
Видео с танцами якутянок в минус 45 восхитило пользователей Сети
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В Сети быстро расходится видео, на котором запечатлены танцы более 30 активисток общественной организации «Центр калланетики и танца» в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов.
«Группа «Зумба голд» общественной организации «Центр калланетики и танца» Марины Кузьминой в эти выходные в парке культуры и отдыха станцевали якутские танцы в -45 градусов. Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей», – говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Национальные танцы на морозе исполнили более 30 женщин. «В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что, несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали», – рассказала Кузьмина.
Хореограф добавила, что ранее центр устраивал флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю «Золотая пора».
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Ранее читатели британского таблоида The Daily Mail прокомментировали материал о воспитанниках детского сада в Красноярске, которые в рамках учебной программы занимаются закаливанием при минусовой температуре.
Мэрию Москвы призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
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Вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.
Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы, передает РИА «Новости».
Среди подписавших – Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева и другие.
«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», – указано в обращении.
По словам авторов письма, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова успела стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы. Они также полагают, что память о самом Феликсе Дзержинском как исторической личности «вполне жива до сих пор».
«Возвращение памятника Феликсу Дзержинскому работы Вучетича на исторически обусловленное место его установки, на Лубянскую площадь, никоим образом не подменяет установленный на этой же площади Соловецкий камень, а, напротив, если хотите, дополняет его. Потому что это всего лишь разные грани истории нашей страны. Которую надо любить и принимать такою, какая она есть», – сказано в обращении.
Возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно.
Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы.
Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.
Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.
В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.
По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.
Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.
Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, и воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.
Канада остановила процедуру депортации в Россию эсэсовца Оберлендера
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В Канаде приостановили процедуру депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, обвиняемого в России в убийствах мирных жителей в СССР во время Великой Отечественной войны.
«Отдано распоряжение о приостановке процедуры. Слушание отменено», – заявил представитель комиссии по иммиграции перед началом запланированного рассмотрения дела, передает РИА «Новости».
Он не уточнил причин такого решения.
В декабре российское посольство в Оттаве заявило, что влиятельные заступники Оберлендера пытаются затормозить лишение его канадского гражданства.
Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет России по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942–1943 годах, когда выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды – Оберлендера. В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что Оберлендер участвовал и в других казнях. Оберлендера лишили гражданства Канады.
Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си
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Пресс-секретарь главы Белого дома Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему президент Соединенных Штатов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отвечая на вопрос о том, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент США вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом она выразила уверенность, что «в предстоящие недели он будет больше это делать». Псаки также добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами, передает РИА «Новости».
В ответ на замечание, что Байден уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США, Псаки сказала: «Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе».
Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
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