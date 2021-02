Грузовой поезд сошел с рельсов в Забайкалье Названы самые надежные способы инвестиций на рынке Пассажиров застрявшего в Забайкалье поезда обеспечили питанием 7 февраля 2021, 08:22 Текст: Ксения Панькова

Пассажирам поезда Владивосток – Москва, задержанного из-за схода грузовых вагонов на железной дороге в Забайкалье оказывается медико-психологическая помощь, люди обеспечены горячим питанием, сообщил МЧС по региону. По данным ведомства, железнодорожной торговой компанией организовано горячее питание. «Помощь при необходимости будет оказана пассажирам ещё трёх пассажирских поездов: № 391 Благовещенск – Чита, № 001Э Владивосток – Москва, № 002 Москва – Владивосток", – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». На месте происшествия работают аварийно-восстановительные поезда РЖД со станций Могоча и Зилово, дежурят оперативные группы ГУ МЧС по Забайкальскому краю и пожарно-спасательной части №24. В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает оперативный штаб, отметили спасатели. Всего к восстановительным работам привлечены 274 человека, 41 единица техники. В воскресенье утром на станции Нанагры Забайкальской железной дороги сошли с рельсов семнадцать вагонов грузового поезда. Движение поездов по станции временно приостановлено.

Певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова тайно вернулась в Россию для борьбы за недвижимость в Москве, считают авторы программы «60 минут», которая выходит на канале «Россия 1». «Причиной возвращения в Россию стала вовсе не пробудившаяся тоска по родине, а судебные тяжбы по разделу московской квартиры», – сообщили авторы в эфире программы. Оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, в январе решила вернуться на родину. В Россию она приехала тайно, провернув настоящую спецоперацию. Артистка также сообщила, что полна решимости начать новую жизнь. Ранее Максакова заявила, что готова спеть на родине, как только между Россией и Украиной будет заключено перемирие. Она также отметила, что ранее ей не хотелось «развлекать россиян», однако сейчас ситуация улучшается, и она готова выступить на отечественной сцене. Напомним, до отъезда на Украину Максакова в течение пяти лет была членом Госдумы от партии «Единая Россия», где также голосовала за присоединение Крыма. Уехав в 2016 году на Украину вслед за своим мужем, депутатом Денисом Вороненковым, артистка извинялась за свое решение по Крыму, а также раскритиковала российское правительство. После убийства Вороненкова осталась жить в Киеве. В США раскрыли способ уничтожения гиперзвуковых ракет 6 февраля 2021, 15:08

Гиперзвуковые ракеты могут быть сбиты на определенном участке траектории полета, считают американские эксперты. По их мнению, перехват вполне возможен на конечном отрезке полета гиперзвуковой ракеты. Аналитик издания The National Interest Дэвид Экс ссылается на слова генерала ВС США Марка Милли, заявившего еще в прошлом году о том, что средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами нет из-за их колоссальной скорости, передает «ФАН». Экс сделал вывод, что перехват российских гиперзвуковых ракет «Авангард» или китайских DF-17 невозможен на среднем участке траектории их полета. Он подчеркнул, сославшись на мнение военного эксперта Кингстона Рейфа, что у ВМС США имеется зенитная противоракета SM-3, способная уничтожать менее скоростные баллистические ракеты средней дальности на промежуточной стадии их полета, однако против гиперзвукового оружия подобный боеприпас будет бесполезен. Рейф при этом отметил, что неспособность систем ПРО противостоять гиперзвуковому вооружению связана также с меньшей высотой полета и способностью таких боеприпасов активно маневрировать, передвигаясь по непредсказуемой траектории. Однако, уверен Рейф, перехват вполне возможен на конечном отрезке полета гиперзвуковой ракеты, так как, по его мнению, боеприпас будет на этом участке двигаться медленнее, чем межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Переехавший в шикарный особняк сын Байдена возмутил американцев 6 февраля 2021, 13:58

Американцы припомнили сыну президента США Джо Байдена Хантеру, который переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов, коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны. Вместе с супругой и десятимесячным сыном Байден-младший переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. В нем располагаются две люксовые спальни, огромная гостиная с белым известняковым полом и мраморная ванная комната. Также в распоряжении жильцов – терраса с садовой мебелью и камином. На территории располагается собственный бассейн и большой балкон с видом на воду. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США, передает «ФАН». До конца 2020 года Хантер с супругой и ребенком проживали в трехэтажном доме стоимостью 3,8 млн долларов на Голливудских холмах. Жители США припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена. Многие задались вопросом, откуда «снова взял деньги, Хантер?». «Должно быть, эти богатые заработали деньги путем нечестных сделок», – уверены американцы. «Нет ничего лучше, когда правительство платит за твою безопасность, особенно когда получаешь миллионы от китайского правительства. Я упомянул Украину? Это нормально состоять в преступном клане», – надсмехаются пользователи Сети. Читатели Fox News подчеркивают: несмотря на неблагоразумные траты, сын президента США ничего не умеет и нигде не работает. «Отвратительно для человека, уволенного со службы. У него нет никаких навыков, кроме курения крэка и зарабатывания денег на коррупции своего отца», – отмечают в комментариях одни. «Проходит ли он аудит? Откуда у него такие деньги на дом, если он безработный?» – вопрошают другие. Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Германия отреагировала на высылку европейских дипломатов из России 6 февраля 2021, 09:19

ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. «Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой. <...> Мы всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», – сказал министр в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что Германия после высылки из России дипломатов «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги. Маас также назвал «важным сигналом» заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон собирается согласовать подход к России с европейскими союзниками. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Соловьев объяснил отказ Амстердама расследовать причастность Киева к делу MH17 6 февраля 2021, 20:53

Отказ Нидерландов проводить расследование о причастности Украины к крушению малазийского Boeing рейса MH17 в 2014 году не стал неожиданностью, так как Европа изначально хотела обвинить в катастрофе Россию. Этим шагом Амстердам показал Москве «козью морду», заявил телеведущий Владимир Соловьев. «Все напоминает классику: Киев, конечно, негодяй, но это наш негодяй... Они же не нам, по большому счету, показали козью морду. Они собственному парламенту показали козью морду. То есть это показывает, насколько силы, которые руководят этим процессом, выше, чем даже несчастный парламент Голландии», – цитирует Соловьева «Царьград». Как считает журналист, решение в отношении России было принято еще в то момент, «когда падали обломки» самолета. По мнению телеведущего, суд Нидерландов будет продолжать делать вид, что в деле MH17 до сих пор нет ясности. Ранее правительство Нидерландов заявило, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. 8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. NI предупредил о способности России оставить НАТО без связи в Европе 6 февраля 2021, 21:32 Текст: Абдулла Шакиров

Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), считает эксперт журнала National Interest Дэвид Экс. По словам аналитика, российские войска будут оснащены комплексной системой РЭБ, способной нейтрализовать военные коммуникации Североатлантического альянса. «В наземной войне силы Кремля будут хорошо оснащены, чтобы блокировать связь и датчики США и союзников», – приводит слова Экса «ФАН». Как сообщил эксперт, в Центре стратегических и бюджетных оценок министерства обороны США считают нецелесообразным планы Пентагона выделять десятки миллиардов долларов на исследования в области создания и модернизации систем РЭБ для того, чтобы сократить отставание США от России и Китая. Сам же Экс говорит, что военный бюджет должен формироваться с учетом знаний слабых сторон потенциального противника. Он заявил, что российские военные корабли и воздушная техника защищены от воздействия систем РЭБ хуже, чем американские, и поэтому Вашингтону нужно модернизировать именно эту сферу. Ранее Россия исключила необходимость наращивания сил НАТО на Севере Европы. Раскрыта тайна умершего актера из «Бригады» Виталия Альшанского 6 февраля 2021, 09:33

Скончавшийся актер Виталий Альшанский мечтал быть вечно молодым и втайне проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник, рассказал друг артиста, певец и композитор Дмитрий Дунаев. Альшанский был одиноким человеком, которому никто никогда не помогал, рассказал Дунаев «Пятому каналу». Он отметил, что актер «крутился сам», и в последнее время взял кредит. «И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», – заявил композитор. По его словам, от уколов Альшанский испытывал боли в спине, а в последние месяцы постоянно носил корсет, но так, чтобы другие не заметили. При этом Дунаев также подчеркнул, что его друг никогда не злоупотреблял алкоголем. Альшанский, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Бригада», умер накануне. Как сообщила актриса Ольга Сидорова, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске, окончил режиссерский факультет Театрального института имени Щукина. Снимался в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка», «Наваждение» и других. Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17 6 февраля 2021, 15:36

Нидерланды считают, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, говорится в документе нидерландского правительства. Решение голландских властей основывается на отчете Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годы, передает РИА «Новости». «В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом», – говорится в письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока. Отмечается, что на основе этих выводов правительство не видит причин для пересмотра предыдущей позиции правительства. «Таким образом, в настоящее время нет достаточно убедительных юридических оснований для того, чтобы Украина была привлечена к ответственности за неполное закрытие своего воздушного пространства», – подчеркивается в документе. Ранее голландский адвокат Баудевейн ван Эйк сообщил на судебных слушаниях по авиакатастрофе в июне, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где потерпел крушение рейс MH17. В свою очередь начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан на брифинге о первичных радиолокационных данных воздушной обстановки в районе катастрофы Boeing 777 заявил, что Украина не обнародовала данные своих радиолокационных станций, это позволяет предположить, что ракету запустили с территории ВСУ. Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, которая контролировалась украинской армией. Боррель подвел итоги визита в Москву 6 февраля 2021, 21:47 Текст: Абдулла Шакиров

Отношения России и Евросоюза нельзя назвать удовлетворительными, однако дипломатические связи должны всегда поддерживаться, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву. «Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», – передает слова Боррреля РИА «Новости». Представитель ЕС отметил, что в Европе озабочены ситуацией с правами человека в России, а также осудил арест блогера Алексея Навального, призвав к его освобождению. Кроме того, он осудил решение Москвы выслать трех европейских дипломатов, отвергнув обвинения в их адрес и предложив России пересмотреть свое решение. По словам Борреля, 22 февраля он обсудит итоги визита в Москву с главами министерств иностранных дел стран ЕС. Он сообщил, что на этой встрече будут рассматриваться и арест Навального и «дальнейшие действия ЕС» в связи с этой ситуацией. Боррель находился с визитом в России 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. На встрече с Боррелем Лавров заявил, что ЕС на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь сообщил, что ни одна страна Евросоюза не предложила новые санкции против России из-за Навального, а также выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС. В США усомнились в способности России создать МиГ-41 6 февраля 2021, 14:56

Военный эксперт Петр Бутовский считает, что Россия якобы не сможет самостоятельно создать истребитель-перехватчик МиГ-41. По его словам, замены МиГ-31 в 2030 году ждать не стоит. Он считает, что Россия якобы не может себе позволить такой самолет. «Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», – заявил Бутовский американскому журналу Aviation Week & Space Technology, передает «Царьград». Ранее в Ростехе сообщили, что в России ведется работа над созданием истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-41. Самолет нового поколения заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мясников сказал, какие лекарства нужно убрать из домашней аптечки 6 февраля 2021, 16:26

Лекарства для резкого снижения давления, так называемые таблетки под язык, нужно убрать из домашней аптечки, так как они противопоказаны для самостоятельного применения, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Неправильный прием таких «таблеток под язык», по словам доктора, приводил к «несметному количеству» случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности. «У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом – инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», – приводит РИА «Новости» слова Мясникова в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что на самом деле критическое состояние наступает именно из-за резкого снижения давления. По словам медика, такие таблетки запрещены по всему миру, поэтому их стоит убрать из домашней аптечки. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые биологически активные добавки содержат в себе гормоны и даже запрещенные вещества, и призвал внимательнее относиться к употрбелению БАДов. Сторонники Навального начали травлю ветерана Артеменко 6 февраля 2021, 19:57 Текст: Андрей Резчиков

Алексей Навальный и его сторонники продолжают издеваться над ветераном Игнатом Артеменко. Так в Сети отреагировали на утверждения журналистки Божены Рынской о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го. Из архивных документов следует, что Артеменко уже с 1942 года с оружием в руках помогал партизанскому подполью. Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отреагировала на скандальную публикацию журналистки Божены Рынской о том, что 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант». «Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале. Более того, со ссылкой на другого блогера Рынска утверждает, что Артеменко «два месяца в конце войны партизанил и весной 45-го пошел воевать». «Молодец, дед. Умеет устраиваться. И типа «воевал», и аккуратненько сховался, когда другие в Вяземском котле и на Курской дуге погибали», – написала она. «Вот что меня возмущает больше всего: вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном, Навальный и его сторонники продолжают над ним издеваться. Теперь они называют ветерана «обычной «штафиркой», интендантом», говоря, что «нигде он не воевал, на теплом месте отсиделся, – пишет Амельчинкова в Facebook. – Люди, ну должно же быть хоть что-то человеческое в ваших сердцах!». В свою очередь доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов напомнил, что Артеменко начал войну партизаном, но «мы дожили до времен, когда вынуждены доказывать, что партизанские отряды, это была не штабная работа, что партизаны совершали немыслимые для регулярной армии подвиги в чреве фашистской армии». «Мы забыли в составе каких отрядов воевали «пионеры герои», мы все забыли... Напоминаем на примере одного Героя, Игната Сергеевича!» – пишет Карнаухов в своем Telegram-канале. Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева уверена, что сторонники Навального в очередной раз перешли границы, демонстрируя «удивительную настойчивость в своей злобе». «Хотели бы авторы телеграм-канала, которые пишут эту мерзость сидя в каком-нибудь теплом кафе, провести детство в оккупированной деревне, помогать партизанам, рискуя жизнью? Смогли бы потом отправиться на фронт, получить ранения, и всю жизнь посвятить себя службе Родине? Не уверена. Но в первую очередь пусть зададут себе этот вопрос сами, прежде чем оценивать, что сделал участник войны, партизан, фронтовик для Победы. Это бессовестно пытаться «взвесить» подвиги и поступки людей, подаривших нам право на жизнь», – пишет Цунаева в Instagram. Она посоветовала внимательно изучить доступные архивные документы и пообщаться с человеком лично, «прежде чем делать такие заявления, оскорбляющие миллионы людей». «Для тех, кто понимает, что Красная армия спасла нашу страну от геноцида, истребления и рабства важен подвиг каждого кто воевал, освобождал нашу страну от нацизма. Провел человек на фронте четыре года или один день – наша память и благодарность будет неизменна», – уверена Цунаева. Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м. К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года. В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжится в конце следующей недели. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Самолет Москва – Амстердам подал сигнал тревоги 6 февраля 2021, 15:48

Пассажирский Airbus A320, выполняющий рейс Москва – Амстердам, подал сигнал тревоги и возвращается обратно, свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.com. Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя примерно 20 минут полета он на высоте около 8 тыс. метров подал сигнал тревоги и изменил курс, передает ТАСС со ссылкой на сервис. В настоящее время он движется в сторону столицы на высоте около 8,5 тыс. метров. «Рейс Москва - Амстердам, номер 2694. Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо и около 17.00 совершит посадку. Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет», – приводит РИА «Новости» слова официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина. Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. На борту самолета находился 61 пассажир, среди которых 58 взрослых и трое детей. Никто из них не пострадал, все отправлены другим рейсом в Магнитогорск. Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании 6 февраля 2021, 20:15 Текст: Абдулла Шакиров

Трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2. «Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», – передает сообщение оператора ТАСС. Как сообщили в компании, укладка газопровода идет в соответствии с надлежащими разрешениями. Помимо «Фортуны» работы в водах Дании проводят судна «Балтийский исследователь» и «Мурман». США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Эксперт: Рисуемый Навальным образ расходится с его реальной биографией 6 февраля 2021, 17:49 Текст: Андрей Резчиков

В уголовных делах против Алексея Навального был экономический состав, но окружение блогера устраивает нагнетание на политической почве. Однако любым комментаторам всегда важно смотреть в суть и называть вещи своими именами, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына. «Навальный отыгрывает линию, что возбужденные против него уголовные дела были политическими. Для него такая линия единственно выгодная и возможная, чтобы не только «отмазаться», но и прогреметь. Исключительно на экономическом деле так не прогремишь. А придав всему этому политический окрас, он хочет хайпануть. А если посмотреть на суть его уголовных дел, то они лежат не в политической плоскости, а в экономической», – считает руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына. Эксперт напомнила, что по делу «Кировлеса» Навальный организовал схему, благодаря которой заработал денег, а регион – Кировская область – потерял существенную часть бюджетных средств. «Учитывая, что регион небогатый, это ощутимо отразилось на ситуации в отрасли. Навальный похитил порядка 10 тыс. кубометров леса за счет организации компании-прослойки, на которую оформлялись контракты и которая покупала лес по заниженным ценам», – напомнила эксперт. Когда Навальный утверждал, что дело «Кировлеса» политическое, то его состав говорил обратное – оно лежит в плоскости экономических взаимоотношений, «потому что когда причиняется ущерб бюджету конкретного региона – это коррупция», подчеркивает эксперт. Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали в 2009 году заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего, по данным следствия, растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 млн рублей. Дело «Кировлеса» рассматривалось судом дважды. В ходе первого процесса Навальный получил пятилетний условный срок, Офицеров – четыре года колонии. Приговор был отменен Верховным судом России после постановления Европейского суда по правам человека, обнаружившего нарушения прав подсудимых. При этом ЕСПЧ не нашел политической мотивации в судебном разбирательстве. В итоге Навальный получил пять лет условно, в мае 2017-го этот приговор был признан законным. Офицерову реальный срок был заменен на условный. В 2018 году Офицеров скоропостижно скончался. Что касается дела «Ив Роше», то сама косметическая компания недавно напомнила о том, подчеркнула Кислицына, что оно находится в совершенно аполитической логике и касается экономических интересов. «Навальный вместе с братом Олегом создал коррупционную схему, при которой обогатилась семья Навального, а компании был причинен ущерб порядка 26 млн рублей», – напомнила эксперт. Дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года по заявлению гендиректора российского подразделения «Ив Роше» Бруно Лепру. Их обвинили в мошенничестве при заключении договора ООО «Главное подписное агентство» (ГПА) с «Автоматизированными сортировочными центрами», филиалом ФГУП «Почта России», где Олег Навальный возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений. По версии следствия, ООО «Главное подписное агентство», учрежденное братьями через кипрскую фирму Alortag Management Ltd, совершило в 2008-2011 годах хищение 55 млн руб. у ООО «Ив Роше Восток», с которым заключило договор на пересылку товаров. По версии следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника, так как ГПА не имело для этого материальной базы. Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн руб. у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.