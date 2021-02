В НАСА запланировали запустить телескоп для поиска жизни во Вселенной Рогозин показал космический снимок несущего сильные морозы циклона 6 февраля 2021, 14:36 Текст: Ксения Панькова

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал космический снимок с изображением надвигающегося на Москву арктического циклона. «На снимке с нашего спутника «Метеор-М» (аппаратура МСУ-МР) видно, что на столичный регион надвигается арктический циклон. Он принесет сильные морозы» – написал Рогозин в своем Telegram. Ранее заявила заведущая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что жителей европейской части России ждет аномальное для февраля похолодание. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В Европе заговорили об опасности поддержки Навального 5 февраля 2021, 17:07 Международному сообществу необходимо задаться вопросом, действительно ли следует делать ставку на Алексея Навального, так как он исповедует отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, считает журналист популярной в Италии газеты La Serenissima, издаваемой в Сан-Марино, Джулиано Бифольки. «Его (Навального – прим. ВЗГЛЯД) политика может дестабилизировать Россию изнутри, поощряя рост межэтнических и межконфессиональных конфликтов (православные русские и мигранты/этнические меньшинства, исповедующие ислам), тем самым давая превосходную почву для распространения пропаганды джихадистов, что приведет к политическому и социально-экономическому кризису, который в эпоху глобализации может стать угрозой международной безопасности на всей евразийской геополитической арене», – пишет Бифольки. Журналист в своем материале описал биографию и политическую карьеру блогера. Она, по словам автора, началась в 2000 году в партии «Яблоко», на тот момент в адрес Навального выдвигались обвинения в национализме. В 2006 году он высказался за организацию «Русского марша» в Москве, в котором принимали участие несколько экстремистских и ксенофобских группировок. В 2007 году, продолжает Бифольки, Навальный основал движение «Народ», вдохновленное национал-демократическими идеями в поддержку прав этнических русских, оно образовало альянс с движениями, выступающими против иммиграции из бывших советских республик, таких как Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. «В настоящее время Алексей Навальный является лидером партии «Россия будущего», которая среди своих задач называет децентрализацию власти, сокращение числа государственных чиновников, сокращение полномочий президента и возможный переход к парламентской республике, приватизацию экономики и средств массовой информации, в то время как в области внешней политики партия ратует за введение визового режима со странами Центральной Азии, чтобы способствовать разрыву с советским прошлым в пользу большей открытости в сторону Европы», – описал журналист программу Навального. По мнению Бифольки, Навальный поддерживает антиимиграционную политику, результатом которой могут стать серьезные социальные потрясения. «Сильная антииммиграционная политика, проводимая Навальным и его партией в стране, где проживают около 6 млн мигрантов, и общество которой полиэтнично и многоконфессионально, может не только вызвать и разжечь социальные волнения, а также отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, но и дать жизнь тем сепаратистским движениям, которые в прошлом вызвали Первую чеченскую войну (1994–1996 гг.) на Северном Кавказе и последовавшее усиление вооруженных боевиков, со временем превратившееся в терроризм», – указал автор. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Симоньян ответила Навальному на обвинения в продажности журналистов RT 5 февраля 2021, 15:59

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила сотрудникам телеканала обратиться к юристам после обвинений в продажности со стороны блогера Алексея Навального. В ходе заседания суда Навальный заявил, что дело о клевете на ветерана Игната Артеменко якобы было сфабриковано «пиарщиками RT». Кроме того, он оскорбил сотрудников телеканала RT, заявив: «Когда я говорю, что на RT работают продажные люди, я что, соврал?» Этот комментарий не остался без внимания главреда RT Маргариты Симоньян. «Конечно, соврал. Соврал и оклеветал. Тысячи достойных людей. Звоните юристам, коллектив. Прямо руки чешутся еще чего-нибудь сфабриковать», – написала она в Telegram. В комментарии стриму «Прекрасная Россия бу-бу-бу» она сыронизировала относительно внимания Навального к ее персоне. «Мне, как сорокалетней женщине с тремя детьми, даже лестно, что такой симпатичный, почти еще не старый почти блондин уже десять лет так зафиксирован моей особой. Я рожаю, я старею, то толстею, то худею, а он все больше фиксируется и фиксируется. Я даже не могла себе представить в юности, что буду пользоваться таким колоссальным успехом, мне очень лестно», – заявила главред RT. «Мы, как вы помните, сделали просто ролик, в котором был этот ветеран, и ветерану никто не платил. Навальный увидел этот ролик. А он вообще все, что видит с таким зелененьким логотипчиком RT... у него начинается внутренний мандраж», – добавила Симоньян. В ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» 5 февраля 2021, 22:57

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. «В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», – отметили в СБУ. Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов. Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила. Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. Стало известно о планах Германии поставить «выключатель» на «Северный поток – 2» 6 февраля 2021, 00:25

Правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся, сообщили СМИ. «В действительности ни канцлер Ангела Меркель, ни глава МИД социал-демократ Хайко Маас не готовы выйти из спорного проекта – и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», – пишет журнал WirtschaftsWoche. Издание отмечает, если Россия заявит Украине о намерении сократить поставки топлива, то германская сторона сможет прервать транспортировку газа по «Северному потоку – 2», передает ТАСС. Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что «механизм отключения» позволит исключить использование газопровода как средства давления на украинскую сторону. При этом прекращение применения «Северного потока – 2» как рычаг давления на Киев является одним из «важных требований США». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией Меркель. До этого СМИ сообщали, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию «Северного потока – 2» в случае сокращения транзитных поставок через Украину. Названа причина возвращения Максаковой в Россию 6 февраля 2021, 10:39

Певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова тайно вернулась в Россию для борьбы за недвижимость в Москве, считают авторы программы «60 минут», которая выходит на канале «Россия 1». «Причиной возвращения в Россию стала вовсе не пробудившаяся тоска по родине, а судебные тяжбы по разделу московской квартиры», – сообщили авторы в эфире программы. Оперная певица и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, в январе решила вернуться на родину. В Россию она приехала тайно, провернув настоящую спецоперацию. Артистка также сообщила, что полна решимости начать новую жизнь. Ранее Максакова заявила, что готова спеть на родине, как только между Россией и Украиной будет заключено перемирие. Она также отметила, что ранее ей не хотелось «развлекать россиян», однако сейчас ситуация улучшается, и она готова выступить на отечественной сцене. Напомним, до отъезда на Украину Максакова в течение пяти лет была членом Госдумы от партии «Единая Россия», где также голосовала за присоединение Крыма. Уехав в 2016 году на Украину вслед за своим мужем, депутатом Денисом Вороненковым, артистка извинялась за свое решение по Крыму, а также раскритиковала российское правительство. После убийства Вороненкова осталась жить в Киеве. Стали известны способы получения мошенниками информации о балансе банковской карты 6 февраля 2021, 08:24

Мошенники могут узнать баланс банковской карты несколькими способами, не только с помощью метода социальной инженерии, выведав у граждан эти данные, но и через уязвимости в приложениях, а добытая информация может быть использована для дальнейших схем по хищению средств граждан, рассказали эксперты. Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин заявил, что ошибки приложений, из-за которых мошенники могут получить конфиденциальную информацию о других пользователях, встречаются постоянно, передает РИА «Новости». «По нашим данным, проблемы, связанные с недостаточной авторизацией, мы встречали в каждом третьем приложении (31%), а годом ранее – в 63% банковских приложений. Часто эти уязвимости приводят к тому, что злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы», – указал он. Однако проблема может быть не только в онлайн-банкинге, но и в любом другом приложении, которое разработал банк: «Например, был случай, когда в сервисе card2card (переводы с карты на карту) можно было ввести номер карты и сумму, а в ответ сервис мог указать, что сумма на счету недостаточна для перевода или условно «все ок, такие деньги тут есть, можно переводить». Таким образом, мошенникам предоставлялась возможность узнать не только номера всех карт банка, но и их баланс». При этом в данном случае клиент ничего не может сделать, чтобы избежать этого, так как все зависит от банка, который должен выстраивать процесс информбезопасности, следить за каждой системой в инфраструктуре и непрерывно проводить анализ защищенности приложений. Злоумышленники имеют и другие возможности узнать баланс карт. Самый простой – это втереться в доверие человеку или добыть информацию, манипулируя им, отметил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. При этом информация, необходимая злоумышленникам для того, чтобы выйти на клиента банка и попытаться выведать у него баланс карты, попадает в их руки из-за утечек персональных данных. Подобные инциденты, например, возможны при пользовании гражданами различными сервисами, будь то доставка, такси, каршеринг или площадки товарного маркетплейса. Кроме того, не все банковские сотрудники отличаются добросовестностью: они могут состоять в преступном сговоре с мошенниками и предоставлять им информацию о своих клиентах, но такие случаи «все больше уходят в историю», так как наносят существенный ущерб репутации банка, и даже лояльные клиенты уходят после этого. Одним из наиболее банальных способов узнать, сколько денег на карте, по его словам, является «подглядывание из-за спины», когда гражданин выводит баланс счета на экран банкомата или использует банковское приложение в людных местах. В данный момент банки начали этому противодействовать, вводя в свои приложения функцию «скрыть остатки». Ранее стало известно, что в России активизировались мошенники под видом брокеров. Россия выслала дипломатов ЕС за участие в незаконных акциях 5 февраля 2021, 17:24

В России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального, сообщил МИД. «Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте МИДа. Уточняется, что речь идет об участвовавших в митингах дипломатических сотрудниках генконсульств Швеции, Польши в Петербурге и об участвовавшем в митинге в Москве после Германии. В МИД вызвали послов Германии, Швеции и временного поверенного в делах Польши, им заявили протест в связи с участием дипломатов в незаконных митингах. «Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права», – заключили в ведомстве. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Слуцкий о высылке дипломатов: Мы не позволим раздавать печеньки Госдепа на российских улицах 5 февраля 2021, 19:10

Высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Высылка иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, – необходимая мера в ответ на откровенное и показательное нарушение международного права и российского законодательства. Кроме того, это еще и реакция на попытки вмешательства во внутренние дела и юрисдикцию РФ», – сказал Слуцкий ТАСС. Он добавил, что дипломатические работники должны поддерживать «достойный уровень двустороннего диалога». «Кейс [блогера Алексея] Навального не имеет никакого отношения к этому. Наоборот, он стал беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада», – указал парламентарий. «Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции», – заключил Слцкий. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Германия отреагировала на высылку европейских дипломатов из России 6 февраля 2021, 09:19

ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. «Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой. <...> Мы всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», – сказал министр в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что Германия после высылки из России дипломатов «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги. Маас также назвал «важным сигналом» заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон собирается согласовать подход к России с европейскими союзниками. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Исследователи нашли недостающее вещество галактики 5 февраля 2021, 15:49 Текст: Алексей Дегтярев

Ученые разработали методику, позволяющую найти недостающие объемы холодного газа в Млечном Пути, исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Астрофизики на текущий момент смогли установить не более половины барионного (привычная форма материи – прим. ВЗГЛЯД) вещества от расчетного количества в Млечном Пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал. Исследователи из Австралии и США создали метод, который помог найти невидимый до этого холодный сгусток газа в десяти световых годах от Земли. Это скопление имеет порядка триллиона километров в длину и 10 млрд километров в ширину, масса материи не превышает массы Луны. Именно в таких облаках способно скрываться доселе не найденное вещество нашей галактики. «Мы подозреваем, что большая часть «отсутствующей» барионной материи находится в форме облаков холодного газа либо в галактиках, либо между галактиками. Этот газ невозможно обнаружить с помощью традиционных методов, поскольку он не излучает собственный видимый свет и слишком холодный для радиоастрономии», – отметила исследователь, аспирантка Ван Юаньмин (Yuanming Wang) из Школы физики. Астрофизики применили для определения местоположения холодных газов радиосигналы от далеких мерцающих галактик. «Мы обнаружили пять мерцающих радиоисточников, расположенных на гигантской линии в небе. Наш анализ показывает, что их свет должен был пройти через один и тот же холодный сгусток газа», – указала Ван. Ранее американские и британские астрофизики выявили в короне Солнца тонкие, похожие на перья структуры, которые формируют потоки солнечного ветра. На Украине увидели «руку Москвы» в дефиците электроэнергии 6 февраля 2021, 05:55

Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Гончар полагает, что причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины, а также якобы умышленные действия России, как игрока рынка, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Главред». «Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», – заявил он. Эксперт отметил, что решить проблему с нехваткой электроэнергии достаточно легко – ее нужно закупить ее у Белоруссии или России. Однако это бьет по стране в целом, поскольку заставляет ее покупать электричество у «страны-агрессора». Гончар считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить. Ранее в Крыму предложили помочь Украине электроэнергией. Напомним, на Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык 5 февраля 2021, 22:24

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык. Глава государства записал обращение к украинцам на русском языке и рассказал, почему закрыл три оппозиционных телеканала. По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины». «И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», – заявил Зеленский в Twitter. Украинский лидер выложил в Facebook обращение на русском языке к украинцам по поводу ситуации с закрытием нескольких оппозиционных телеканалов. По его словам, владельцы заблокированных вещателей пытались «разделить» народ страны и занимались «профессиональным зомбированием» украинцев. Украинский лидер также перефразировал одного из героев «Собачьего сердца»: «Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, иначе получите порцию сочной и полной брехни». «Я же продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины. И сегодня хочу сделать это на русском языке. На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют», – сообщил Зеленский. Политик добавил, что несмотря на все проблемы и конфликты, многие защитники Украины говорят именно на русском языке. Он также опроверг, что Украина запретила продавать на своей территории книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина, назвав эти известия «бредом космического масштаба». «Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, «Мастера и Маргариту» на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз «Мастера и Маргариты» выданы 14 разрешений», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке. Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента. Бомбардировщик Ту-22М3 провел испытательные стрельбы «убийцами авианосцев» 6 февраля 2021, 04:58

Оснащенный дополнительным оборудованием дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 подтвердил в ходе серии стрельб характеристики новых крылатых ракет Х-32, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник сообщил, что «дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М», передает РИА «Новости». «Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – «в колышек» (в центр мишени», – добавил он. Отмечается, что «Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей». Ракета способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции. По словам источника, серия пусков состоялась в прошлом году. Тестовые стрельбы были нужны как для подтверждения характеристик серийных Х-32, так и для подготовки к испытаниям ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М, а также имели определенные опытно-исследовательские задачи. Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 принята на вооружение 2016 году, она разработана на замену ракетам Х-22, носителями которых являются стоящие на вооружении самолеты Ту-22М3. Х-32 получила модернизированный жидкостной ракетный двигатель с повышенной тягой, цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета свыше 30 км составляет около 5 Махов, дальность применения – 1 тыс. км. Напомним, в мае 2020 года сообщалось, что с бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 проведены испытания новой гиперзвуковой ракеты. Лавров назвал ЕС ненадежным партнером 5 февраля 2021, 15:36

Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Комментируя возможные новые санкции стран Запада из-за дела Алексея Навального, Лавров признал, что в Москве уже привыкли к односторонним рестрикциям ЕС, не имеющим легитимного основания. «Поэтому мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе», – цитирует министра ТАСС. По его словам, принцип солидарности между странами ЕС привел к их единой позиции по делу Навального. «Но уверен, что нелепость такого подхода прекрасно понимает большинство политиков в Европе, – отметил он. – Римское право гласит: бремя доказательства лежит на обвинителе. Ровно этого мы и просим, больше ничего». «Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве, – указал Лавров. – Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Ефремова этапировали в Москву для следственных действий 5 февраля 2021, 20:15

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия, сообщили в белгородском управлении ФСИН. «На основании постановления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов был эпатирован в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях», – говорится в сообщении на сайте регионального УФСИН. Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.