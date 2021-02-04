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OMV в 2020 году вложила в «Северный поток – 2» 18 млн евро
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Австрийская OMV в прошлом году инвестировала в проект строительства «Северный поток – 2» 18 млн евро, говорится в отчете компании за четвертый квартал 2020 года.
«Денежный поток от инвестиционной деятельности в 2020 году включал отток денежных средств в размере 18 млн евро, связанный с соглашениями о финансировании проекта газопровода «Северный поток – 2» (в 2019 году – 113 млн евро)», – говорится в отчете, передает ТАСС.
В целом австрийская OMV направила на финансирование проекта строительства трубопровода «Северный поток – 2» порядка 729 млн евро.
Европейские компании – Engie, OMV, Shell, Wintershall Dea и Uniper – принимают участие в проекте строительства «Северный поток – 2» в качестве финансовых партнеров. Предполагалось, что они предоставят долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивается в 9,5 млрд евро. То есть каждая компания выделит инвестиции в размере до 950 млн евро. Но в ноябре 2020 года европейские компании и оператор проекта – Nord Stream 2 – сообщили, что финансирование проекта завершено.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
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Газпром решил отказаться от сбыта газа в Дагестане
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Глава Газпрома Алексей Миллер обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, которому готов отдать все активы в регионе, оставив за собой «только оптовые поставки газа в Дагестан.
Как пишет «Коммерсант», таким образом, Газпром хочет уйти от убытков, генерируемых регионом: просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями за газ на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам – более 9,4 млрд рублей.
В пресс-службе правительства России подтвердили получение письма, добавив, что предложение Газпрома находится на проработке в Минэнерго, Минэкономики, Минфине, ФАС и Росимуществе.
Газпром в Дагестане занимается сбытом газа через «Газпром межрегионгаз Махачкала», а также газораспределением через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». В письме Миллера отмечается, что «Газпрому» принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана (2,825 тыс. км).
По предложению топ-менеджера газораспределительные сети, принадлежащие Дагестану и муниципалитетам, перейдут в безвозмездное пользование ФКП.
Газораспределительные сети передадут ФКП в аренду. В качестве альтернативы Газпром готов подарить государству сети в Дагестане, чтобы затем они были переданы ФКП на праве оперативного управления.
Сам Газпром готов оставаться только оптовым поставщиком газа в Дагестан через прямой договор между «Газпром межрегионгазом» и ФКП. Поставщик хочет минимизировать присутствие в регионе из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, неплатежей потребителей за поставленный газ, незаконного газопотребления (врезки, искажение показаний) и судебных исков по взысканию платы за пользование сетями.
Ранее глава региона Владимир Васильев, выступая в Махачкале на форуме «Сообщество» сообщил, что потери газа в Дагестане составляют более трети от общего объема поставляемого в республику топлива. Васильев напомнил, что кражи длились годами, и пообещал навести порядок. По его словам, по факту хищения газа в регионе уже возбуждено 11 уголовных дел. По ним проходят 250 руководителей разного уровня. В частности, был арестован экс-глава «Газпром межрегионгаза Махачкала» Владимир Анастасов.
Газета ВЗГЛЯД уже приводила статистику, которую ведут правоохранительные органы, согласно которой украденный газ используется для отопления коммерческих помещений, более четверти – на отопление жилых помещений и приготовление пищи, а 15% воруют тепличные хозяйства.
В бундестаге ответили на критику «Северного потока – 2» русской пословицей
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«Такие заявления напоминают известную русскую пословицу «в чужом глазу соломину видеть, в своем – бревна не замечать», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя предложение немецкой оппозиции отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за якобы насилия в отношении протестующих в России.
«К больным людям нужно относиться снисходительно. Таких оппозиционеров больше нельзя называть адекватными – они отказываются от явного преимущества для своей страны, и ради чего? «Зеленые» как никто должны знать, что «Северный поток – 2» гораздо чище экологически, чем тот сжиженный газ, который поступает из США. Получается, собственная идеология противоречит их действиям», – с сожалением констатировал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По мнению собеседника, насилие в отношении российских митингующих, которое немецкие либералы выдвинули в качестве аргумента против строительства газопровода – «причина, высосанная из пальца». «Это напоминает известную пословицу «в чужом глазу соломину видеть, в своем – бревна не замечать». Так что нам в первую очередь надо следить за тем, чтобы самим не скатиться в полную диктатуру», – считает Гердт.
«Понятно, что те, кто делает такие заявления, проплачены. Как иначе объяснить то, что даже их идеологическая позиция идет вразрез с их словами? Их купили, и теперь они отрабатывают те деньги, которые получили», – заключил собеседник.
Ранее немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2». В частности, о невозможности продолжать строительство газопровода на фоне насилия в отношении демонстрантов в России заявили представители немецких «зеленых» и либералов, сообщает Deutche Welle. Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».
При этом немецкая оппозиция не стала упоминать и проводить аналогии с насильственными инцидентами в отношении протестующих в самой Германии и других странах Европы. Например, в ноябре 2020 года берлинская полиция впервые за много лет применила водометы в центре столицы Германии, чтобы не допустить к бундестагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите. В результате разгона митинга один из манифестантов получил ранения, а вызвавшие протест поправки в итоге были приняты.
Полиция Нидерландов также применила водометы, дубинки и слезоточивый газ на акциях протеста в Амстердаме и Эйндховене против мер правительства по борьбе с COVID-19. Как сообщило местное издание NL Times, такие меры были использованы в ответ на действия протестующих, которые кидали в полицейских петарды. Несколько десятков человек были задержаны.
«Во Франции, если протест становится агрессивным, полиция не церемонится – применяются и слезоточивый газ, и штурмовые колонны, которые разбивают агрессивную толпу на сегменты. Как только появляется реальная угроза жизни и здоровью правоохранителей, в ход идут самые жесткие методы, – напомнил член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло. – При этом в России ни водометы, ни слезоточивый газ не применяются, а использование индивидуальных дубинок носит единичный характер».
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Франция призвала Германию отказаться от «Северного потока – 2»
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Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявил госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter.
«Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», – передает его слова Deutsche Welle.
Бон добавил, что Франция уже выступала за свертывание проекта «Северный поток – 2».
Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Между тем США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
В США назвали условия для отмены санкций против «Северного потока – 2»
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США впервые заявили о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2» при выполнении германской стороной ряда условий, сообщили СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.
По словам источника газеты Handelsblatt, Германия должна выложить на стол переговоров пакетное решение, в противном случае ей не удастся решить с США проблему «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
В частности, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.
Также издание отмечает, что канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала по телефону с новым президентом США Джо Байденом тему «Северного потока – 2», однако в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора об этом ничего не было сказано. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт лишь сообщил о готовности обоих лидеров сотрудничать в вопросе преодоления международных вызовов.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
Судно для достройки «Северного потока – 2» отправилось в немецкий порт Мукран
Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое может быть задействовано в достройке «Северного потока – 2», отправилось в немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта, следует из данных глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
Еще одно судно снабжения «Финвал» находится в районе порта Мукран, а два других – «Иван Сидоренко» и «Умка» – около российского трубоукладчика «Фортуна», передает РИА «Новости».
При этом «Фортуна» все еще находится в районе недостроенного участка «Северного потока – 2» к югу от датского острова Борнхольм. Трубоукладчик «Академик Черский» расположен в другом немецком порту Висмар.
Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG на вопрос о том, означает ли движение судна «Балтийский исследователь» скорое возобновление укладки труб, ответил, что в настоящий момент компания не может предоставить подробную информацию. «О строительных работах и наших дальнейших шагах мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
В Бундестаге раскритиковали призывы Франции отказаться от «Северного потока – 2»
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Призывы Франции к Германии выйти из проекта газопровода «Северный поток – 2» «неразумны и ошибочны», заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в ответ на слова госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона о сомнениях в целесообразности проекта.
«Требование французского правительства остановить строительство «Северного потока – 2» является неразумным и ошибочным. Остановка уже разрешенного проекта ляжет бременем на плечи немецких потребителей и налогоплательщиков в связи с повышением цен на газ и необходимостью выплачивать компенсации компаниям за уже вложенные инвестиции», – передает ТАСС слова парламентария.
Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».
Эксперт: Конгресс не позволит Байдену снять санкции с «Северного потока – 2»
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«США просят у европейцев возможность перекрыть «Северный поток-2» в случае, если Россия откажется от украинского транзита газа. Но как мы вообще можем гарантировать украинский транзит, если через четыре года контракт «Газпрома» закончится?» – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он оценил сообщения о готовности США отменить ограничения против Nord Stream 2 при выполнении ряда условий.
«Новость о готовности США снять санкции с «Северного потока-2» выглядит достаточно странно. Абсурдна сама эта тема, ведь запреты на оказание строительных услуг и запреты на финансирование проекта были введены не указом прошлого президента Дональда Трампа, а федеральным законом. Поэтому и снять ограничения можно только через принятие нового закона. В этом вопросе лично от Джо Байдена зависит немногое», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее во вторник появились сообщения о том, что США могут начать диалог о снятии санкций с участников проекта газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2). Условием для этого снятия называют предоставление Германией предложений, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. «Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему», – отметил источник газеты Handelsblatt в американской администрации. По данным издания, канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала по телефону с новым президентом США Байденом тему Nord Stream 2, однако в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора об этом ничего не было сказано.
Источник Handelsblatt сообщил – США требуют, чтобы запуск газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. «Поставки газа по «Северному потоку-2» могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа», – пояснил неназванный представитель Белого дома.
Заявленные условия выглядит невыполнимыми, полагает Юшков. «США просят у европейцев поставить заглушку на газопровод, и в случае, если Россия откажется от украинского транзита газа, перекрыть «Северный поток-2». Но как мы вообще можем гарантировать украинский транзит, если через четыре года контракт «Газпрома» закончится, и Украина может отказаться от подписания нового договора? – рассуждает эксперт. – В таком случае как раз планируется использовать новый газопровод, а это будет невозможно из-за американских требований. Какой тогда был смысл вкладывать 9,5 млрд долларов в трубу, если она будет стоять пустой?». Следовательно, условия нереализуемы, делает вывод аналитик.
При этом эксперт подчеркивает, что «использовать одновременно украинскую ГТС и «Северный поток – 2» невозможно». «У Газпрома нет таких контрактов, чтобы загрузить Nord Stream 2 и украинскую ГТС, тем более украинская труба физически будет плохо работать, если объемы будут меньше 40 млрд кубометров. Поэтому именно такие объемы и стоят на следующие четыре года, в противном случае прокачка каждой тысячи кубов не окупится. Два этих проекта де-факто взаимоисключающие. «Северный поток – 2» строится для того, чтобы перекинуть объем транзита с Украины на новую трубу», – подытожил Юшков.
Для того, чтобы снять все возникшие вопросы, нужно дождаться официального объяснения или опровержения этой инициативы со стороны Соединенных Штатов, считает эксперт. «Но в любом случае, чисто технически это предложение практически не реализуемо. Единственное, что еще можно сделать – пересмотреть новые санкционные законопроекты, которые сейчас находятся в стадии разработки. Со стороны администрации Байдена явно появились намеки на то, что в отношениях с Европой он будет совсем не такой, как Трамп, но пока никакого конструктивного диалога все равно не получается», – пояснил Юшков.
В целом же, не следует ожидать снятия антироссийских санкций хотя бы в контексте решения вопроса «Северного потока – 2», полагает эксперт. В США среди демократов и республиканцев уже сложился устойчивый консенсус относительно антироссийской политики, объяснил собеседник. «Считается, что санкции не только нельзя снимать, но их нужно еще больше ужесточать. А поэтому провести через Конгресс законопроект, который эти ограничения отменит, просто невозможно. В противном случае сторонники Трампа в парламенте сразу скажут – смотрите, Байден снимает санкции с России, так вот кто на самом деле агент Кремля! Непонятно, для чего новой администрации подставлять себя под такой удар», – полагает Юшков.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
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В Госдепе обещали пристально следить за завершением строительства «Северного потока – 2»
Соединенные Штаты намерены следить за завершением строительства и сертификацией «Северного потока – 2», заявил представитель госдепартамента США.
«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», – сказал представитель госдепа ТАСС.
Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым США якобы готовы начать диалог о снятии санкций с газопровода при условии, что Германия представит предложения, устраняющие опасения американской стороны по проекту.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
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Глава Минэкономики Германии решил обсудить с США «Северный поток – 2»
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер намерен обсудить с американскими коллегами ситуацию вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2».
«Я буду обсуждать со своими коллегами – с американскими министром торговли, с министром экономики и с министром энергетики – все вопросы, как только они будут утверждены Конгрессом... Я позвоню им, как только они будут утверждены, когда и как произойдет встреча – посмотрим, есть формат видеоконференций до тех пор, пока у нас коронавирус», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Альтмайера, конкретно по теме «Северного потока – 2» и связанной с этим угрозы американских экстерриториальных санкций в правительстве Германии «тесно сотрудничали» на уровне министерств экономики, финансов и МИД. «Думаю, что мы будем согласовывать позиции и вести необходимые переговоры совместно», – отметил глава ведомства.
Ранее Минэкономики ФРГ заявило о снижении цен на газ в Европе после запуска «Северного потока – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
Немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2»
Представители немецких «зеленых» и либералов заявили о невозможности продолжать строительство газопровода «Северный поток – 2» на фоне насилия в отношении демонстрантов в России.
Как сообщает Deutche Welle, представители немецкой оппозиции призывают правительство ФРГ пересмотреть позицию в отношении дальнейшего строительства газопровода «Северный поток – 2» после якобы «жесткого разгона акций протеста» в России.
«Это газопровод Путина и его не следует достраивать», – заявил сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек.
Он подчеркнул, что речь идет о проекте, который «уже давно раскалывает Европу». Кроме того, лидер «зеленых» указал на якобы «полицейское насилие» во время акций протеста по всей России 23 и 31 января. От мужества демонстрантов у него «захватывает дух», отметил Хабек и подчеркнул, что они заслуживают всецелого уважения своих прав.
Кроме того, Хабек призвал проверить возможность ужесточения санкций в отношении российского руководства. Германия и Европа должны выступить с твердой и ясной позицией в отношении политики Кремля, но они не могут этого делать до тех пор, пока продолжают строить «Северный поток – 2», поскольку этот «проект поддерживает режим», избивающий дубинками протестующих, добавил он.
В либеральной СвДП выступили за временное прекращение строительства
В свою очередь эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) призвала заморозить строительство «Северного потока – 2».
«В последние 24 часа стало очевидно, что даже Франция теперь поддерживает прекращение строительства. Я не считаю, что надо оставить строительные руины – проект необходимо довести до конца. Но важно, чтобы сейчас был введен мораторий, который действовал бы до тех пор, пока российская сторона не будет вынуждена расследовать отравление Алексея Навального», – заявила Альт.
Пока не будет проведено расследование и пока протесты будут столь жестко подавляться, европейцы не должны продолжать строительство, уверена либеральный политик. «Нельзя просто смотреть на то, как газопровод сейчас продолжают строить», – подчеркнула депутат.
Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».
В ФРГ заявили о неизменности позиции Берлина по «Северному потоку – 2»
Позиция Берлина по «Северному потоку – 2» остается неизменной, несмотря на предложения некоторых стран ЕС включить вопрос строительства газопровода в дискуссию о санкциях против России, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
«Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой... ничего не поменялось», – ответил Бургер, на вопрос о том, является ли проект «Северный поток –2» «частью дискуссий о санкциях в ЕС» против России, передает РИА «Новости».
Представитель МИД ФРГ отметил, что позиция Франции по «Северному потоку – 2» Германии также известна, при этом он уточнил, что в этой связи Берлину не известно о том, «изменилось ли что-то в этой позиции».
Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении России в связи с арестом блогера Алексея Навального.
США назвали сроки принятия решения о санкциях по «Северному потоку – 2»
Власти США продолжат следить за строительством и сертификацией газопровода «Северного потока – 2» и будут принимать решения о возможности введения санкций по мере реализации проекта, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы будем мониторить деятельность по завершению строительства или сертификации газопровода. Если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – цитирует ТАСС Прайса.
При этом он отметил, что «санкции – это лишь один из многих важных инструментов» в арсенале вашингтонской администрации.
Также Прайс напомнил заявление американских властей, что «Северный поток – 2» представляет собой «плохую сделку» для Европы. «Мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности и обеспечения защиты от хищнического поведения, в том числе со стороны России в данном случае», – утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
Вице-канцлер ФРГ выразил уверенность в завершении строительства «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» будет полностью достроен, заявил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц на онлайн-конференции «Европа – 2021».
Он утвердительно ответил на вопрос о том, «будет ли «Северный поток – 2» достроен до конца», передает ТАСС.
Шольц в ответ на замечание о том, что против проекта выступают многие важные партнеры Германии в ЕС и США заявил, что «сложности есть». Однако, добавил он, «европейские государства вместе объяснили - вполне детально, – что они придерживаются мнения, что это европейский вопрос, и что они не хотят, чтобы другие вмешивались». «А там посмотрим», – сказал вице-канцлер.
Ранее немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2». В частности, о невозможности продолжать строительство газопровода на фоне насилия в отношении демонстрантов в России заявили представители немецких «зеленых» и либералов, сообщает Deutche Welle.
Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».
Медведев не исключил обращения в суд для защиты «Северного потока – 2»
При необходимости Россия может обратиться в суд для защиты интересов при реализации проекта «Северный поток – 2», однако в вопросе строительства газопровода гораздо важнее позиция лидеров государств и бизнеса, которые должны сказать свое слово, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд. Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются. Наверное, потенциально, можно обратиться и в американский суд, но только это все будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займет в этом смысле объективную позицию», – цитирует РИА «Новости» Медведева.
Вместе с тем зампред Совбеза подчеркнул, что, несмотря на то что он всегда выступает за судебное рассмотрение вопросов, «все-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса». «Вот они должны сказать свое слово», – заявил Медведев.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы власти Германии придерживались жесткой позиции и не прогибались под давлением Вашингтона. При этом, добавил он, сомнений в том, что проект будет достроен, нет.
Медведев отметил, что до конца не знает позицию администрации США, но, как он понял, новый госсекретарь Энтони Блинкен «сказал о том, что нужно продолжать давить на этот наш «Северный поток» и добиваться отказа от его осуществления».
«То есть в этом смысле приоритеты американской администрации не поменялись. Но вы знаете, я всегда исхожу вот из чего: все-таки экономические резоны при принятии решений очень часто перевешивают вот такую голую политику. А экономические резоны абсолютны и со стороны европейцев, ну и, конечно, с нашей стороны. Так что, я полагаю, что все будет сделано. Вопрос в сроках. Наверное, придется еще каким-то терпением запастись», – полагает он.
Ранее российский МИД выразил надежду, что Евросоюз устоит перед шантажом со стороны Вашингтона по «Северному потоку – 2». В ведомстве подчеркнули, что завершение проекта внесет вклад в энергобезопасность Европы.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
Минэкономики ФРГ заявило о снижении цен на газ в Европе после запуска «Северного потока – 2»
Запуск «Северного потока – 2» приведет к снижению цен на газ на европейском рынке, говорится в ответе минэкономики Германии на запрос депутата Левой партии в бундестаге Дитмара Барча, который приводит медиагруппа RND.
В комментарии ведомства отмечается, что путь, по которому газ через «Северный поток – 2» будет поступать в Европу, примерно на 2 тыс. километров короче, чем путь транзита по существующей Газотранспортной системе Украины. Кроме того, газопровод соответствует «современному уровню технического развития» и служит «в основном для обеспечения Европы природным газом, а не только для диверсификации в снабжении Германии», передает РИА «Новости».
«Поэтому федеральное правительство исходит из того, что транзит природного газа по газопроводу «Северный поток 2» требует меньших финансовых затрат, чем посредством существующей системы, и таким образом может иметь соответствующее положительное влияние на цену на газ», – говорится в заявлении министерства.
«По мнению федерального правительства, «Северный поток 2» снизит цены на газ и удовлетворит спрос. Это хорошая новость, если учесть факт, что цена на электроэнергию в Германии - одна из самых высоких в мире», – добавил депутат Барч.
Ранее немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2». В частности, о невозможности продолжать строительство газопровода на фоне насилия в отношении демонстрантов в России заявили представители немецких «зеленых» и либералов, сообщает Deutche Welle.
Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из России в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Газета ФЗГЛЯД отмечала, что Франция восстала против «Северного потока – 2»
Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».