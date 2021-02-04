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На Украине предупредили о возможных провокациях после закрытия телеканалов
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На Украине возможны силовые провокации со стороны внешних и внутренних сил после вступления в силу указа главы президента Владимира Зеленского о запрете ряда украинских телеканалов, заявил советник министра внутренних дел страны Зорян Шкиряк.
«Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», – приводит его слова ТАСС.
Шкиряк подчеркнул, что подразделения полиции и Национальной гвардии будут жестко реагировать в рамках своих полномочий на любые попытки совершения преступлений, призывов к массовым беспорядкам, а также «провоцирование силовых и насильственных действий».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о введении санкций не имеет никакого отношения к другим телеканалам, и на Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу, сообщается на сайте офиса главы государства.
По его словам, санкции были применены в связи с четким обоснованием «финансирования из России и сотрудничеством с террористическими организациями».
Тем временем министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о блокировке украинских телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина».
«Мы направляем в соответствии с протоколами YouTube, сообщаем им, что есть соответствующие решения органов государственной власти Украины для того, чтобы они, согласно своему протоколу, приняли это решение в дальнейшем», – отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.
Шарий: Зеленский сошел с ума
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«Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский просто сумасшедший, психически больной человек. Я говорю это не для того, чтобы его оскорбить, я считаю, что это реально так. Возможно, он заболел давно, а может быть, совсем недавно, но очевидно, что на такое раньше не решался никто, даже Порошенко. Более того, Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в 2019 году опубликовал постановление, из которого следует, что в действиях Тараса Козака – владельца каналов – не было найдено никаких преступных мотивов», – заявил украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий.
Собеседник уверен – президент Зеленский поступил просто «по беспределу», без суда и следствия введя санкции против собственного гражданина, что само по себе является полным абсурдом. «Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума и считает, что если он всех заткнет, его вдруг полюбят, расскажут о нем только хорошее, и он пойдет на второй срок. Его пора убирать из власти любыми законными методами, а то, может быть, завтра он сбросит бомбу на Харьков или придумает что-нибудь еще», – сказал Шарий.
Отсутствие реакции Евросоюза на нарушение прав граждан Украины блогер объясняет «дифференцированным подходом» Запада к политике. «То, что в России делается на 1%, вызывает резкую реакцию США и Европы. Но то, что делается на Украине на 300%, оставляет их равнодушными. И все же я уверен, что к решению ввести санкции против оппозиции американцы не имеют никакого отношения – это дело чисто внутриукраинское. Думаю, даже в США такого не ожидали», – считает он.
«А вот то, что партия «ОПЗЖ» инициировала импичмент президенту, это очень серьезный знак. Но учитывая, что это вторая по количеству депутатов политическая сила в Раде, от нее можно было ожидать большего, чем минутное выступление с трибуны парламента», – заключил Шарий.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили
эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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Погребинский заявил об унижении Украины перед США
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«Введение санкций против трех оппозиционных телеканалов – это очередное унижение украинских властей перед американской администрацией», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Это возмутительная, абсолютно незаконная акция внесудебной расправы Зеленского над своими политическими оппонентами. Но надо понимать, что у этой истории есть две стороны. Первая – недовольство самого президента деятельностью этих каналов с первых месяцев своего правления. Он и раньше позволял себе высказываться в их адрес, угрожал разборками, но на такую откровенную наглость все же не решался», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.
С другой стороны, большую роль в этом сыграли Соединенные Штаты Америки, которые наращивают свое влияние на территории Украины и демонстративно унижают украинскую власть. «Американское посольство раздает команды, от которых руководство страны не может позволить себе уклониться. Так было с недавним срывом сделки с китайским инвестором предприятия «Мотор Сич», так произошло и сейчас», – полагает Погребинский.
Собеседник отметил, что только вечером 28 января прошла встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин, а уже 29 января были введены санкции против китайской компании Skyrizon. На этой встрече, считает Погребинский, был также решен вопрос и с введением ограничений против трех «каналов Медведчука».
Политолог уверен: это фактическое вмешательство Америки во внутренние дела Украины становится абсолютно демонстративным и нескрываемым. «Решение закрыть те каналы, которые критикуют американскую политику, – это еще один шаг, чтобы показать украинским политикам, что они сделают все, что им скажут. Но в какой-то мере этого стоило ожидать, ведь мы помним, как поступила Демократическая партия США со своими противниками. Думаю, на очереди «выпиливание» из американских цифровых платформ всех, кто не станет поддерживать политику американских демократов и Байдена», – заключил Погребинский.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили
эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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В офисе Зеленского объяснили санкции против украинских телеканалов
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK объясняется необходимостью противодействия пропаганде.
«Это абсолютно прозрачное решение <...>. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой, иностранной пропаганды на Украине», – заявил Подоляк в комментарии украинскому изданию «Фокус».
По словам советника, санкции в отношении телеканалов – это «ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки», это «совсем не про медиа и не про свободу слова». При этом Подоляк обвинил администрацию бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что та на протяжении многих лет якобы «активно содействовала формированию этого пропагандистского пула».
Накануне телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой
Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложным решение о введении санкций в отношении телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, заявив, что Киев поддерживает свободу слова, но не пропаганду.
«Санкции – трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», – написал Зеленский в Twitter.
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента президента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины.
Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака является актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими, заявили в ОПЗЖ.
«Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, введении персональных санкций против их владельца, члена политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии», – приводит текст заявления ОПЗЖ ТАСС.
В оппозиции подчеркнули, что власть нарушила законодательство, а ее действия названы «попыткой расправы над оппозиционной политической силой, которая, согласно данным социологических опросов, является лидером политических симпатий».
В «Оппозиционной платформе» уточнили, что решение власти противоречит закону «О санкциях» и конституции страны. «Телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак – гражданин Украины, потому решение, принятое Зеленским, является грубейшим, вопиющим нарушением украинского законодательства, поскольку действие закона «О санкциях» на них не распространяется. Законы и Конституция Украины – статья 62 – прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов», – утверждают оппозиционеры.
Партия обратилась к международным организациям и дипломатическим представительствам с призывом осудить действия президента Украины и «указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ». Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, комментируя решение о санкциях в спецэфире на YouTube-канале телеканала ZIK, пообещал, что этот вопрос в среду будет обсуждаться в парламенте. «Я буду инициировать заседание комитета [Рады] по вопросам свободы слова», – заявил парламентарий.
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
Пушков раскрыл смысл вопроса Зеленского Байдену
Сенатор Алексей Пушков, комментируя вопрос президента Украины Владимира Зеленского главе американской администрации Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс, заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО.
«Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного – войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», – написал Пушков в своем Twitter.
Ранее Зеленский в ходе интервью телеканалу HBO заочно поинтересовался у 46-го американского президента Джо Байдена, почему Украина до сих пор не входит в НАТО.
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На Украине планируют переименовать донбасский поселок в Нью-Йорк
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В Верховной Раде порекомендовали переименовать поселок Новгородское Бахмутского района в Донецкой области в Нью-Йорк, сообщают украинские СМИ.
«Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины – членам комитета – разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка», – цитирует председателя комитета по местному самоуправлению Рады Андрея Клочко УНИАН.
В ходе обсуждения отмечалось, что ранее поселок уже носил такое название, оно использовалось до 1951 года. Парламентский комитет порекомендовал местным властям принять проект постановления о переименовании населенного пункта.
В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать на Украине Россию в Московию.
Соловьев: Зеленский превзошел Порошенко в тирании
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«Президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. И в этом он превзошел Порошенко», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Странно удивляться тому, что западные страны не реагируют на такое нарушение прав украинских граждан. Данная история для них попадает в категорию «это другое» и показывает совершенно уникальную степень их бесстыдства», – заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
По словам собеседника, президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. «Мальчик обиделся и решил сделать просто уникальную вещь – ввести санкции против своего же гражданина. Это не решение суда, это именно санкции с формулировкой, что закрытые телеканалы спонсируются из-за рубежа страной-агрессором. Кто это решил? Какой суд это установил?» – задается вопросом Соловьев.
«На самом деле эта история еще раз показывает нацистский характер украинской власти. Ведь с журналистами и со СМИ обычно воевали именно нацисты. До такого в свое время не дошел даже Петр Порошенко, а вот Зеленский дошел», – заключил Соловьев.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили
необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили
Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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Зеленский начал проверку готовности войск в Донбассе
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Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ, сообщила пресс-служба президента.
«По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции объединенных сил [ООС] на территории Донецкой и Луганской областей», – передает сообщение пресс-службы Зеленского РИА «Новости».
Отмечается, что в рамках инспекции будет проведена проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством министерства обороны Украины, ВСУ и других органов военного управления. Также будут выявлены факторы, негативно влияющие на готовность к выполнению задач.
«По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства», – добавили в пресс-службе президента Украины.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые действия.
Ряд телеканалов прекратили вещание на Украине после указа Зеленского
Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK во вторник прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении к СМИ пятилетних санкций.
После прекращения эфирного вещания программы телеканалов доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к ряду украинских телеканалов. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе Зеленского. Согласно приложению к указу, санкции решено применить к телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) сроком на пять лет. Персональные санкции также введены в отношении депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканала ZIK. Санкции, как сказано в документе, предполагают «аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм», передает ТАСС.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении к «новой фазе» в отношениях с США. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора заверил госсекретаря США Энтони Блинкена, что Соединенные Штаты могут рассчитывать на Украину как на надежного партнера. В ответ США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь. Между тем данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», свидетельствуют, что более 71% граждан Украины уверены, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом.
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На Украине решили начать процедуру импичмента Зеленского
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому в связи с его решением закрыть ряд украинских телеканалов, заявил сопредседатель фракции Вадим Рабинович.
«Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей… Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной», – заявил с трибуны парламента Рабинович, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины.
В ЕС отреагировали на запрет оппозиционных телеканалов на Украине
Евросоюз изучает последствия решения украинского президента Владимира Зеленского и СНБО о введении санкций против оппозиционных телеканалов, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Мы знаем, что 2 февраля 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов («112 Украина», News One и ZIK – прим. ВЗГЛЯД). Мы оцениваем последствия этого решения», – цитирует Стано ТАСС.
Он добавил, что Евросоюз придает первостепенное значение независимости и свободе СМИ.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.
В Раде обвинили Зеленского в превышении полномочий
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины.
«Это целиком незаконное постановление, президент [Украины Владимир Зеленский] превысил свои полномочия, он не имеет права вводить такие санкции», – приводит слова украинского парламентария ТАСС.
«Разговоры об этом ходили, но никто не думал, что они (власти Украины –прим. ВЗГЛЯД) такие беспредельщики и могут так беспринципно нарушать закон, вводя санкции против гражданина Украины и украинских компаний», – заявил депутат Рады украинскому изданию «Страна.ua».
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность». «Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине.
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Украина ввела санкции против молдавской и португальской авиакомпаний из-за полетов в Крым
Украина ввела санкции против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за полеты в Россию, в частности, в Крым, который Киев считает украинской территорией, сообщила служба безопасности Украины (СБУ).
«По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства», – передает сообщение ТАСС.
Ведомство рекомендовало Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести против авиаперевозчиков следующие ограничения: прекращение выполнения финансовых и экономических обязательств, полная остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.
«Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова», – добавили в СБУ.
Ранее правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Большинство украинцев поддержали акции против повышения тарифов
Акции протеста из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги поддерживают 91,1% жителей Украины, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии.
Респондентам задавали вопрос о том, как они относятся к протестным акциям против повышения тарифов на ЖКХ, которые прошли в ряде областей Украины в январе. 91,1% респондентов ответили, что они скорее или полностью их поддерживают. Не поддерживают – 6,3%, а 2,6% затруднились ответить на вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса.
Опрос проводился с 27 января по 1 февраля 2021 года методом личного интервью. Опрошены 1205 респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.
Напомним, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января правительство Украины по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.
На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики.