Арестованный за незаконную акцию в Москве «школьник» оказался совершеннолетним

Тимирязевский суд Москвы арестовал на семь суток 18-летнего юношу, которого ряд СМИ назвал «школьником», сообщила пресс-секретарь суда Мария Прохорычева. «Совершеннолетний гражданин 2003 года рождения (18 лет ему исполнилось 18 января) признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток», – рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь. Напомним, в среду ряд СМИ распространил сообщения о том, что суд арестовал на семь суток школьника за нарушение порядка проведения массового мероприятия. При этом в инстанции не смогли подтвердить, действительно ли юноша является учащимся школы. Вторая волна незаконных протестов прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы.

Глава Газпрома Алексей Миллер обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, которому готов отдать все активы в регионе, оставив за собой «только оптовые поставки газа в Дагестан. Как пишет «Коммерсант», таким образом, Газпром хочет уйти от убытков, генерируемых регионом: просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями за газ на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам – более 9,4 млрд рублей. В пресс-службе правительства России подтвердили получение письма, добавив, что предложение Газпрома находится на проработке в Минэнерго, Минэкономики, Минфине, ФАС и Росимуществе. Газпром в Дагестане занимается сбытом газа через «Газпром межрегионгаз Махачкала», а также газораспределением через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». В письме Миллера отмечается, что «Газпрому» принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана (2,825 тыс. км). По предложению топ-менеджера газораспределительные сети, принадлежащие Дагестану и муниципалитетам, перейдут в безвозмездное пользование ФКП. Газораспределительные сети передадут ФКП в аренду. В качестве альтернативы Газпром готов подарить государству сети в Дагестане, чтобы затем они были переданы ФКП на праве оперативного управления. Сам Газпром готов оставаться только оптовым поставщиком газа в Дагестан через прямой договор между «Газпром межрегионгазом» и ФКП. Поставщик хочет минимизировать присутствие в регионе из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, неплатежей потребителей за поставленный газ, незаконного газопотребления (врезки, искажение показаний) и судебных исков по взысканию платы за пользование сетями. Ранее глава региона Владимир Васильев, выступая в Махачкале на форуме «Сообщество» сообщил, что потери газа в Дагестане составляют более трети от общего объема поставляемого в республику топлива. Васильев напомнил, что кражи длились годами, и пообещал навести порядок. По его словам, по факту хищения газа в регионе уже возбуждено 11 уголовных дел. По ним проходят 250 руководителей разного уровня. В частности, был арестован экс-глава «Газпром межрегионгаза Махачкала» Владимир Анастасов. Газета ВЗГЛЯД уже приводила статистику, которую ведут правоохранительные органы, согласно которой украденный газ используется для отопления коммерческих помещений, более четверти – на отопление жилых помещений и приготовление пищи, а 15% воруют тепличные хозяйства.

«Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского. «Зеленский просто сумасшедший, психически больной человек. Я говорю это не для того, чтобы его оскорбить, я считаю, что это реально так. Возможно, он заболел давно, а может быть, совсем недавно, но очевидно, что на такое раньше не решался никто, даже Порошенко. Более того, Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в 2019 году опубликовал постановление, из которого следует, что в действиях Тараса Козака – владельца каналов – не было найдено никаких преступных мотивов», – заявил украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий. Собеседник уверен – президент Зеленский поступил просто «по беспределу», без суда и следствия введя санкции против собственного гражданина, что само по себе является полным абсурдом. «Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума и считает, что если он всех заткнет, его вдруг полюбят, расскажут о нем только хорошее, и он пойдет на второй срок. Его пора убирать из власти любыми законными методами, а то, может быть, завтра он сбросит бомбу на Харьков или придумает что-нибудь еще», – сказал Шарий. Отсутствие реакции Евросоюза на нарушение прав граждан Украины блогер объясняет «дифференцированным подходом» Запада к политике. «То, что в России делается на 1%, вызывает резкую реакцию США и Европы. Но то, что делается на Украине на 300%, оставляет их равнодушными. И все же я уверен, что к решению ввести санкции против оппозиции американцы не имеют никакого отношения – это дело чисто внутриукраинское. Думаю, даже в США такого не ожидали», – считает он. «А вот то, что партия «ОПЗЖ» инициировала импичмент президенту, это очень серьезный знак. Но учитывая, что это вторая по количеству депутатов политическая сила в Раде, от нее можно было ожидать большего, чем минутное выступление с трибуны парламента», – заключил Шарий. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность». «Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе последнего исследования показала высокий уровень эффективности и безопасности, сделав Москву потенциальным игроком на многомиллиардном рынке вакцин. Результаты предварительного анализа крупномасштабного клинического исследования, опубликованного во вторник в британском медицинском журнале The Lancet, показали, что вакцина «Спутник V» эффективна на 91,6% в профилактике COVID-19 и обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев. Вакцинация обошлась без серьезных побочных эффектов. Также установлено, что вакцина безопасна для пожилых людей, пишет WSJ. Издание пишет, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу президента России Владимира Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний». Газета обращает внимание, что эффективность «Спутника V» практически равна эффективности вакцины от американской Moderna, американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech (91,6% против 95%). В то же время российская вакцина эффективнее, чем разработка британско-шведской компании AstraZeneca, эффективность которой колеблется от 62% до 90%. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Зарубежные СМИ отреагировали на решение российского суда по Навальному 3 февраля 2021, 09:25

Ведущие западные СМИ негативно отнеслись к решению российского суда отменить блогеру Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Британское издание Times пишет, что заключение Навального рассматривается как «переломный момент» и сравнимо с заключением бизнесмена Михаила Ходорковского в 2005 году. Такой же позиции придерживается и газета Guardian. По ее мнению, решение суда делает Навального «наиболее заметным политзаключенным» в России, оно может стать самым важным приговором «противнику Путина» со времен заключения Ходорковского, передает РИА «Новости». Американская печать в целом негативно откликнулась на замену условного срока Алексею Навальному на реальное заключение. При этом издания почти никогда не упоминают, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупреждала блогера еще до его прилета в Москву, что нарушения требований условного срока просто обязывают эту службу обратиться в суд с запросом о замене условного срока на реальный. Так что Навальный и его союзники на Западе знали что ему грозит, но все же решили рискнуть. New York Times, однако, упирает на политический контекст судебного вердикта и на давность самого уголовного дела по жалобе фирмы «Ив Роше», из-за которого Навальный получил условно более трех лет, пишет ИноСМИ. New York Times также называет прошедшее во вторник судебное слушание «началом нового и судьбоносного этапа жесткой борьбы» Навального с президентом Владимиром Путиным. В то же время редакция газеты Washington Post считает, что хотя слова блогера могут повлиять на события в России, «крах» Путину не грозит. Также многие иностранные СМИ отмечают, что решение суда по Навальному может осложнить отношение России и Запада. Такого мнения, например, придерживаются американская Wall Street Journal и французская Figaro. Кроме того, СМИ прогнозируют, что решение суда может стать причиной призывов к новым антироссийским санкциям. Такое мнение в частности высказывает издание Times. Washington Post также считает, что администрация президента США Джо Байдена и страны Евросоюза должны ввести санкции против российских официальных лиц, «им следует прислушаться к мольбам Навального о действиях по выявлению и замораживанию незаконных активов», которыми владеют представители российской власти за пределами страны. С призывами к санкциям против Москвы выступает и Newsweek. «У президента Байдена есть непосредственная возможность исправить ситуацию», – пишет издание. Это, по его мнению, может произойти благодаря началу расследования якобы отравления Навального. Newsweek призывает администрацию Байдена ввести санкции против «высокопоставленных российских чиновников и учреждений, которые разрешили, осуществили или способствовали атаке на Навального». «Навальный находится в сложной ситуации. Действуя решительно, Байден может защитить его от дальнейшего вреда», – пишет журнал. Говоря о последствиях решения суда в Москве колумнист издания Guardian сообщает, что дело Навального «что-то всколыхнуло», хотя что именно, он так и не конкретизирует. Американская Wall Street Journal сообщает, что «несмотря на то, что приговор Навальному может в краткосрочной перспективе разжечь оппозиционные настроения, его отсутствие на политической арене может привести к постепенному упадку его движения, которое он годами выстраивал по всей стране». Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Актрисе Аглае Тарасовой грозит арест за участие в незаконной акции в Москве 3 февраля 2021, 10:55

Актрисе Аглае Тарасовой, которая была задержана на несанкционированной акции в центре Москвы, грозит административный арест до 15 суток, рассказал юрист правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. «В отношении Тарасовой составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). По этой статье ей грозит административный арест до 15 суток или штраф», – цитирет ТАСС Прянишникова. По его словам, в среду материалы в отношении Тарасовой поступили в Тимирязевский районный суд. Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериале «Интерны», фильмах «Лед» и «Лед-2». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. После этого сотрудники полиции задержали группы участников несогласованной акции в российской столице, а также в центре Санкт-Петербурга. Лавров: Истерика Запада из-за Навального зашкаливает 3 февраля 2021, 14:35

Истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. «Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, все, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». При этом министр указал, что законы в западных странах предусматривают гораздо более жестокое наказание за участие в незаконных акциях, чем в России. По словам Лаврова, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения. «В Германии, Франции, Соединенных Штатах, других странах, если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее наказание. И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций», – сказал Лавров. По его словам, освещение демонстраций в России и на Западе в СМИ демонстрирует очевидные двойные стандарты. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. «Мисс Белоруссия» рассказала об издевательствах в СИЗО 3 февраля 2021, 09:01

Обладательница титула «Мисс Белоруссия – 2008» Ольга Хижинкова, которая в прошлом году 42 дня провела в СИЗО после участия в акции протеста в Минске, рассказала, что в ее камере отключали отопление и заставляли спать на полу. «За неделю до освобождения нам отключили отопление и забрали матрасы. В течение недели декабря мы спали на холодном полу», – рассказала Хижинкова в эфире YouTube-канала «КраСава». Девушка добавила, что была вынуждена помогать бездомной женщине, у которой случались приступы эпилепсии, так как силовики ничего не предпринимали. Кроме того, Хижинковой не разрешали общаться с родными, сообщает Ura.ru. По словам «Мисс Белоруссия», эти наказания были приготовлены специально для нее. «У администрации президента (Лукашенко) была личная обида на меня. Условно говоря, если выражаться простым языком, мы дали тебе путевку в жизнь, а ты тут выделываешься», – подчеркнула девушка. Хижинкова вышла на свободу 20 декабря после 42 суток административного ареста, назначенного ей судом из-за участия в несанкционированных акциях протеста. Хижинкова была задержана на несанкционированной акции протеста на площади Свободы в центре Минска 8 ноября. После этого прошли несколько судов, которые назначали ей разные сроки ареста за участие в акциях протеста, передает РИА «Новости». Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии. Кремль прокомментировал закрытие трех каналов на Украине 3 февраля 2021, 13:14

В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов, по словам пресс-секретаря президента России, «это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ». «Я не знаю, о какой поддержке вы говорите и что вы имеете в виду», - ответил Песков на уточняющий вопрос о том, планируется ли оказывать какую-либо информационную поддержку политической партии владельца телеканалов. Российские СМИ, как уточнил пресс-секретарь президента, работают в обычном режиме, «освещают разные события в мире, в том числе и это событие». «Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ – это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям», – сказал Песков. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».

Ведущие зарубежные СМИ обратили внимание на публикацию научным журналом Lancet данных о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V» и ее значении для России и мира. Так, британская газета Independent признала, что широкое применение вакцины в России «задолго до завершения испытаний» породило скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Газета New York Times предположила, что сомнения возникли из-за того, что «Москва объявила о победе в гонке за вакциной», когда «другие вакцины проходили испытания», передает РИА «Новости». По мнению Wall Street Journal, опубликованные результаты вызывают доверие к возможностям российской науки и медицины и помогают отразить критику, с которой столкнулась Москва из-за быстрой разработки вакцины. Как пишет испанская Pais, публикация в Lancet «дала новый импульс» к вакцинации в ответ на изначально скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Высокую оценку «Спутник V» специалиста по вакцинам из Вистаровского института в Филадельфии Ильдегунд Эртл приводит издание Washington Post: «Хороший профиль безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, 100% эффективность против тяжелого течения заболевания или смерти, возможность хранения в холодильнике и низкая стоимость. Что еще нам нужно?» Как пишет испанское издание Vanguardia, российская вакцина в ближайшие недели может пополнить арсенал ЕС против COVID-19, продемонстрировав безопасность и эффективность в клинических испытаниях с участием почти 20 тыс. человек. Вакцины в ЕС ждет и каталонская газета Periodico: российская вакцина может появиться на территории ЕС, погрязшего в хромающей и проблемной кампании вакцинации населения. Испанская газета ABC указывает, что ЕС остро нуждается в новых вакцинах: Испания пока вакцинировала лишь чуть более полутора миллионов человек и даже половина из них пока не получила вторую дозу. «Нам нужно действовать быстрее... Но доз в распоряжении Европейского союза, похоже, недостаточно. Следовательно, ключевым моментом может стать одобрение других вакцин, чтобы стало доступно больше доз. Российский антидот «Спутник V» мог бы стать отличным вариантом», – сообщает ABC. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Коротченко оценил заявление адмирала США о ядерной войне с Россией 3 февраля 2021, 14:58

«Теоретически ядерная война может быть, в этом нет сенсации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о возможности ядерной войны с Россией или Китаем. «Ядерная война возможна, хотя риск ее минимален. Стратегические ядерные силы существуют для того, чтобы в случае необходимости они могли быть применены. В этом нет ничего нового, такое заявление – сенсация лишь для обывателей», – убежден военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Эксперт пояснил, что «непрерывное совершенствование сил ядерного сдерживания России и США необходимы для поддержания стратегического и военно-политического баланса в мире». «Сам факт наличия ядерного оружия является сдерживающим фактором, который не позволяет начать третью мировую войну», – добавил собеседник. Доктор военных наук Константин Сивков также согласен с тем, что заявление адмирала Чарльза Ричарда – «лишь констатация очевидного факта». «Путем таких заявлений, – полагает эксперт, – в США стараются перенаправить агрессию с внутренних противников на внешних. Ведь сейчас американское общество расколото – есть серьезное неприятие американцами президента страны Джозефа Байдена». Напомним, глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами. По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский заявил об унижении Украины перед США 3 февраля 2021, 12:36

«Введение санкций против трех оппозиционных телеканалов – это очередное унижение украинских властей перед американской администрацией», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского. «Это возмутительная, абсолютно незаконная акция внесудебной расправы Зеленского над своими политическими оппонентами. Но надо понимать, что у этой истории есть две стороны. Первая – недовольство самого президента деятельностью этих каналов с первых месяцев своего правления. Он и раньше позволял себе высказываться в их адрес, угрожал разборками, но на такую откровенную наглость все же не решался», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский. С другой стороны, большую роль в этом сыграли Соединенные Штаты Америки, которые наращивают свое влияние на территории Укра

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами. По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», – написал Ричард в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института США, передает РИА «Новости». Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. «Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», – отмечает Ричард. Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации. Дипломаты опровергли сообщения о том, что глава МИД Швеции обливала кофе Навального 3 февраля 2021, 13:39

Посольство Швеции в России, комментируя сообщения ряда СМИ о визите в Москву главы МИД королевства Анн Линде, опровергло информацию о том, что министр как-то проливала кофе на Алексея Навального. «Коммерсант» 3 февраля опубликовал статью, из которой следовало, что в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Анн Линде призналась в том, что как-то пролила кофе на Алексея Навального. Эту информацию опровергли в посольстве Швеции. «Линде говорила о (бывшем премьер-министре Швеции) Улофе Пальме, когда рассказывала про кофе, а не про Навального. Вот, что она сказала дословно (переводчик не вполне так ее перевел, тем не менее было понятно, что речь об Улофе Пальме): «Я рада, что Вы упомянули Улофа Пальме. В течение 13 лет я была членом совета и вице-председателем Международного центра Улофа Пальме. И имела возможность, прежде чем его, к сожалению, убили, встречаться с ним несколько раз. Даже пролила на него кофе» – уточнили в посольстве. О том, что слова Анн Линде относились к Алексею Навальному, на своей странице в Facebook во вторник написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас этот пост удален, но его скриншот есть в Telegram-канале RT. В издании также уточнили, что корреспондент при написании статьи несколько раз прослушал пассаж про кофе, который следовал сразу после слов об инциденте с Алексеем Навальным, и так же счел, что именно он был облит в центре Улофа Пальме. Часть про «прежде чем его, к сожалению, убили» переводчик Анн Линде не перевел. Стенограмма выступления главы МИД Швеции была опубликована позже. Ранее в посольстве Швеции в Москве также заявили, что информация о задержании шведского дипломата на акциях в российской столице не соответствует действительности. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудник шведского посольства присутствовал на несогласованной акции протеста. На это во вторник было указано главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Названа цена «Спутника V» для импортеров 3 февраля 2021, 16:10 Текст: Елизавета Булкина

Для зарубежных стран цена российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет близка к 10 долларам, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News. «Мы будем продавать ее [вакцину] очень близко к той цене, которая [установлена] сейчас. Мы не получаем значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения», – передает его слова ТАСС. Дмитриев отметил, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом. Для граждан России вакцинация бесплатная. Ранее глава РФПИ заявил, что Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 700 млн человек. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Появилось видео взрыва космического корабля SpaceX во время испытаний 3 февраля 2021, 10:33

В сети появилось видео взрыва во время испытаний в Техасе прототипа ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для дальних пилотируемых полетов в космос. Запуск состоялся с испытательной площадки SpaceX в Техасе. На пятый минуте полета корабль преодолел высоту в десяти километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение, передает РИА «Новости». Как пояснил ведущий трансляции, на этапе сверхзвукового полета компания испытывала стабилизационные возможности корабля, в том числе испытывались внешние закрылки на возможность поддержания стабильного положения Starship. Достигнув высоты около полтора километра над поверхностью Земли, корабль снова принял вертикальное положение для посадки. Однако, как и в предыдущий раз, за секунды до касания с Землей он взорвался. Весь полет продолжался 6 минут 26 секунды. «Второй великолепный полет на высоту 10 километров: мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно, надо еще немного поработать над приземлением», – сказал ведущий трансляции. Он подчеркнул, что главная цель испытания – «контроль корабля при сверхзвуковом возвращении» – была достигнута. Испытания предыдущих прототипов также заканчивались неудачей. Так, в декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, завершились взрывом при посадке. В конце мая прототип SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле прототип SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале прототип SN1 разорвало на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность. Многоразовый корабль Starship компании SpaceX предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.