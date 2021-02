Лавров: Истерика Запада из-за Навального зашкаливает Штаб Навального уличили в плагиате методов протеста у белорусской оппозиции 3 февраля 2021, 17:37 Текст: Елизавета Булкина

Telegram-канал московского штаба блогера Алексея Навального популяризирует протест по модели белорусского канала Nexta. Раскручивать акции помогают украинские и латвийские пользователи и боты. На это обратил внимание «Комитет защиты национальных интересов». В день вынесения приговора в отношении Навального, 2 февраля, произошел резкий скачок подписчиков на канале в связи с накруткой ботов. Только за 2 февраля количество подписчиков на канале возросло на 56,6 тыс., передает «Ридус» со ссылкой на «Комитет». Также сторонники Навального запустили чат-бот для сбора видео с протестных акций – аналогичный бот был запущен в Nexta Live. Помимо копирования алгоритма действий Nexta, канал московского штаба Навального получил рекламу от канала Nexta Live, а пользователи с Украины и из Латвии высказывали поддержку митингующим. Напомним, Белоруссия внесла основателей Telegram-каналов Nexta и Nexta Live в список причастных к терроризму. Создатели белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, базирующегося в Польше, Степан Путило и Роман Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Алексея Навального ждет судебный процесс по делу об оскорблении ветерана войны, по которому он может получить еще один срок, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя решение Симоновского суда Москвы о замене Навальному условного наказания на реальное. «Решение Симоновского суда Москвы отправить Навального в колонию я оцениваю как справедливое и долгожданное, поскольку правосудие слишком долго терпело неоднократные нарушения закона, которые позволял себе этот блогер, – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – Навальному казалось, что он не живет, как все, а участвует в какой-то виртуальной игре, что он герой приключенческого фильма. А тут он вдруг оказался в реальном суде, за решеткой. Конечно, неприятное отрезвление». «В рамках нынешнего дела «индивидуального предпринимателя» Алексея Навального, как он сам себя называет, обвиняли в мошенничестве. По результатам суда он получил условный срок, – напомнил Мартынов. – Однако Навальный, уже будучи рецидивистом, и дальше продолжал нарушать закон. Он получал административные взыскания, в том числе месяц содержался под арестом. Вел асоциальный образ жизни. Пренебрежительно относился к правилам условного срока. И поэтому суд теперь принял единственно верное решение в такой ситуации. Ничего уникального в этом нет: по статистике каждый год 10–15 тысяч дел подобных рассматривается. И другие осужденные тоже лишаются условного срока и отправляются в колонию». Навальный может провести в колонии больше двух лет, но этот срок может быть не окончательным, указывает эксперт. «Сейчас многие подзабыли важное обстоятельство. А его стоит напомнить: перед тем, как состоялась его якобы эвакуация в Германию, уже заканчивалось следствие по другому делу Навального. Это дело об оскорблении ветерана войны. Его сторонники нередко хихикают: подумаешь, какого-то деда обхамил. Но ведь это довольно серьезная статья – о клевете. Теперь же дело возобновится и дойдет до суда. А суд наверняка учтет асоциальное поведение этого «индивидуального предпринимателя» и поэтому вряд ли снисходительно отнесется к такому поступку Навального», – прогнозирует Мартынов. «Так что, пока он будет сидеть в колонии, его может ожидать еще один суд. Если он уже находится под действующим приговором, то один тюремный срок уже не будет поглощать другой срок. Сейчас расследуются и другие его нарушения экономического характера. Так что Навальному еще наверняка прибавят», – считает эксперт. Напомним, что в декабре 2014 года Навальный по делу «Ив Роше» был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Позже испытательный срок, в течение которого осужденный должен был отмечаться в инспекции ФСИН, был продлен до декабря 2020 года. Но Навальный систематически и неоднократно нарушал его условия, что и стало причиной задержания блогера 17 января. На этом основании Симоновский районный суд во вторник заменил осужденному условный срок на реальный. Зарубежные СМИ отреагировали на решение российского суда по Навальному 3 февраля 2021, 09:25

Ведущие западные СМИ негативно отнеслись к решению российского суда отменить блогеру Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Британское издание Times пишет, что заключение Навального рассматривается как «переломный момент» и сравнимо с заключением бизнесмена Михаила Ходорковского в 2005 году. Такой же позиции придерживается и газета Guardian. По ее мнению, решение суда делает Навального «наиболее заметным политзаключенным» в России, оно может стать самым важным приговором «противнику Путина» со времен заключения Ходорковского, передает РИА «Новости». Американская печать в целом негативно откликнулась на замену условного срока Алексею Навальному на реальное заключение. При этом издания почти никогда не упоминают, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупреждала блогера еще до его прилета в Москву, что нарушения требований условного срока просто обязывают эту службу обратиться в суд с запросом о замене условного срока на реальный. Так что Навальный и его союзники на Западе знали что ему грозит, но все же решили рискнуть. New York Times, однако, упирает на политический контекст судебного вердикта и на давность самого уголовного дела по жалобе фирмы «Ив Роше», из-за которого Навальный получил условно более трех лет, пишет ИноСМИ. New York Times также называет прошедшее во вторник судебное слушание «началом нового и судьбоносного этапа жесткой борьбы» Навального с президентом Владимиром Путиным. В то же время редакция газеты Washington Post считает, что хотя слова блогера могут повлиять на события в России, «крах» Путину не грозит. Также многие иностранные СМИ отмечают, что решение суда по Навальному может осложнить отношение России и Запада. Такого мнения, например, придерживаются американская Wall Street Journal и французская Figaro. Кроме того, СМИ прогнозируют, что решение суда может стать причиной призывов к новым антироссийским санкциям. Такое мнение в частности высказывает издание Times. Washington Post также считает, что администрация президента США Джо Байдена и страны Евросоюза должны ввести санкции против российских официальных лиц, «им следует прислушаться к мольбам Навального о действиях по выявлению и замораживанию незаконных активов», которыми владеют представители российской власти за пределами страны. С призывами к санкциям против Москвы выступает и Newsweek. «У президента Байдена есть непосредственная возможность исправить ситуацию», – пишет издание. Это, по его мнению, может произойти благодаря началу расследования якобы отравления Навального. Newsweek призывает администрацию Байдена ввести санкции против «высокопоставленных российских чиновников и учреждений, которые разрешили, осуществили или способствовали атаке на Навального». «Навальный находится в сложной ситуации. Действуя решительно, Байден может защитить его от дальнейшего вреда», – пишет журнал. Говоря о последствиях решения суда в Москве колумнист издания Guardian сообщает, что дело Навального «что-то всколыхнуло», хотя что именно, он так и не конкретизирует. Американская Wall Street Journal сообщает, что «несмотря на то, что приговор Навальному может в краткосрочной перспективе разжечь оппозиционные настроения, его отсутствие на политической арене может привести к постепенному упадку его движения, которое он годами выстраивал по всей стране». Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Юрист сравнил решение суда по делу Навального с приговором Ефремову 2 февраля 2021, 21:38

«Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Леонид Головко, комментируя решение суда о замене Алексею Навальному условного условного срока на реальный, а также наличие в суде большого числа работников иностранных дипмиссий. «Здесь стоял вопрос не приговора, поскольку тот уже был вынесен, а замены условного срока на реальный. Мы видим, что Навальный в течение долгого времени не исполнял обязательств, наложенных на него судом шесть лет назад как на условно осужденного по делу «Ив Роше». С его стороны имело место пренебрежение к российскому правосудию. Как следует из судебной практики, в таких случаях условное наказание заменяют на реальное лишение свободы. Даже если брать в расчет известный случай с Навальным в августе прошлого года, это ничего не меняет с точки зрения закона. Такие аргументы для юристов достаточно очевидны», – констатировал завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. Массовый приезд на процесс иностранных дипломатов эксперт однозначно трактовал как попытку повлиять на исход разбирательства. «Это то, что юристы называют «давлением на суд»: политизировать ситуацию, поставить российскую фемиду в сложные условия. То есть, с одной стороны, от судей требуют действовать строго по закону, а с другой – ставят в какой-то политический контекст, шантажируя некими внешнеполитическими последствиями от приговора. Именно это и прозвучало и в словах самого Навального и его адвоката», – считает Головко, характеризуя такую ситуацию как неприемлемую. «Никакая власть, в том числе судебная, не позволит себя шантажировать и в такой ситуации точно будет действовать жестко – строго по закону, без учета смягчающих обстоятельств, что бывает возможно в иных случаях. Юрист при этом специально отметил, что «средний российский гражданин» при подобных обстоятельствах, имея за плечами такой же шлейф нарушений, как Навальный, давно бы уже получил переквалификацию условного срока на реальный. «Только одного–двух таких нарушений, какие Навальный позволил себе еще до отъезда в Германию, было бы достаточно для постановки этого вопроса. Предел «гибкости» по отношению к этому человеку уже давно был превышен. Многих сограждан начинали раздражать поблажки, которые делали ему прежние суды. Они думают про себя по известной формуле Оруэлла из его памфлета «Скотный двор»: что, все равны перед законом, но некоторые равнее?» Головко сравнил состоявшийся во вторник суд с тем, что осудил минувшим летом актера Михаила Ефремова за пьяную езду, повлекшую гибель человека. «Тогда тоже была попытка давить на судей: мол, такой известный человек, ему нельзя в колонию. И это вызывало обратный эффект: почему это Иванову-Петрову в тюрьму можно, а Ефремову нельзя? – напомнил собеседник. – Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. С учетом проведенных под домашним арестом десяти месяцев после изменения порядка отбытия наказания за совершенные экономические преступления Навальный должен отбыть оставшийся срок в колонии – два года и восемь месяцев. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу Навального. Лавров: Истерика Запада из-за Навального зашкаливает 3 февраля 2021, 14:35

Истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. «Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, все, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». При этом министр указал, что законы в западных странах предусматривают гораздо более жестокое наказание за участие в незаконных акциях, чем в России. По словам Лаврова, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения. «В Германии, Франции, Соединенных Штатах, других странах, если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее наказание. И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций», – сказал Лавров. По его словам, освещение демонстраций в России и на Западе в СМИ демонстрирует очевидные двойные стандарты. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев 2 февраля 2021, 21:04

Блогер Алексей Навальный отбудет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев из назначенных ему Симоновским судом Москвы 3,5 лет по делу «Ив Роше» с учетом времени, проведенного ранее под домашним арестом. «Зачесть время, проведенное Навальным под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету «день в день», – объявила судья Наталья Репникова, передает РИА «Новости». Блогеру зачли десять месяцев домашнего ареста, под которым он находился с 28 февраля по 30 декабря 2014 года. В связи с этим Навальный проведет в колонии не три года и шесть месяцев, а два года и восемь месяцев. Исчисление срока отбывания начинается с момента его задержания – 17 января. Ориентировочно блогер, если не произойдет досрочного освобождения, выйдет на свободу в середине сентября 2023 года. Навальный будет содержаться в СИЗО до вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. «Суд решил избрать меру пресечения Навальному в виде содержания под стражей», – цитирует ТАСС судью. Кроме того, Навальный должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщают «Вести». Во вторник в Мосгорсуде прошло выездное заседание, где было рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Глава Симоновского суда опроверг связь между своей отставкой и делом Навального 2 февраля 2021, 19:34

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин заявил, что его решение уйти в отставку никак не связано с делом Алексея Навального, ходатайство об изменении наказания по которому рассматривает этот суд на выездном заседании в Мосгорсуде. «В некоторых средствах массовой информации появились публикации, в которых мой уход в отставку связывают с рассмотрением Симоновским судом представления ФСИН в отношении Навального. Должен подчеркнуть, что это не связанные между собой события», – сказал Детишин ТАСС. Он добавил, что решение о завершении карьеры было принято им еще в конце 2020 года. «Поскольку мои полномочия как председателя истекают в марте 2021 года», – сказал судья. Он рассказал, что 15 января подал заявление в квалификационную коллегию судей Москвы о прекращении полномочий как председателя и судьи. «28 января заявление о прекращении полномочий с 1 марта было удовлетворено. До 1 марта я продолжаю исполнять обязанности председателя суда», – заявил Детишин. Напомним, высшая квалификационная коллегия судей в конце января удовлетворила заявление об отставке Детишина. Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Дипломаты опровергли сообщения о том, что глава МИД Швеции обливала кофе Навального 3 февраля 2021, 13:39

Посольство Швеции в России, комментируя сообщения ряда СМИ о визите в Москву главы МИД королевства Анн Линде, опровергло информацию о том, что министр как-то проливала кофе на Алексея Навального. «Коммерсант» 3 февраля опубликовал статью, из которой следовало, что в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Анн Линде призналась в том, что как-то пролила кофе на Алексея Навального. Эту информацию опровергли в посольстве Швеции. «Линде говорила о (бывшем премьер-министре Швеции) Улофе Пальме, когда рассказывала про кофе, а не про Навального. Вот, что она сказала дословно (переводчик не вполне так ее перевел, тем не менее было понятно, что речь об Улофе Пальме): «Я рада, что Вы упомянули Улофа Пальме. В течение 13 лет я была членом совета и вице-председателем Международного центра Улофа Пальме. И имела возможность, прежде чем его, к сожалению, убили, встречаться с ним несколько раз. Даже пролила на него кофе» – уточнили в посольстве. О том, что слова Анн Линде относились к Алексею Навальному, на своей странице в Facebook во вторник написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас этот пост удален, но его скриншот есть в Telegram-канале RT. В издании также уточнили, что корреспондент при написании статьи несколько раз прослушал пассаж про кофе, который следовал сразу после слов об инциденте с Алексеем Навальным, и так же счел, что именно он был облит в центре Улофа Пальме. Часть про «прежде чем его, к сожалению, убили» переводчик Анн Линде не перевел. Стенограмма выступления главы МИД Швеции была опубликована позже. Ранее в посольстве Швеции в Москве также заявили, что информация о задержании шведского дипломата на акциях в российской столице не соответствует действительности. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудник шведского посольства присутствовал на несогласованной акции протеста. На это во вторник было указано главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Захарова пригласила иностранных дипломатов в Крым 3 февраля 2021, 04:32

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала присутствовавших на судебном заседании Алексея Навального иностранных дипломатов посетить Крым. «Вот хочется сказать дипломатам, которые мотивировали свое присутствие (...) на заседании суда тем, что они следят за развитием событий в нашей стране. Хочется пригласить их в Крым. Шесть лет зовем, говорим о том, что там тоже много всего интересного происходит», – приводит слова Захаровой ТАСС. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что западные дипломаты голосуют в ООН, принимают резолюции, вводят санкции и мотивируют все эти действия Крымом. «Но никак не могут доехать. Очень всех ждем, приглашаем. Тем более видим, насколько они активно и оперативно откликаются на все, что происходит у нас в стране. Не проходите мимо Крыма. Наконец-то у вас возможность самим воочию посмотреть, как там обстоят дела», – подчеркнула дипломат в интервью телеканалу РБК. 30 января американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не намерены ослаблять санкции против Москвы, введенные в связи с воссоединением Крыма с Россией. Ранее новый глава минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Захарова рекомендовала Западу заняться своими проблемами 2 февраля 2021, 22:30

Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера Алексея Навального после решения суда, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало – есть, чем заняться», – приводит ТАСС заявление Захаровой в интервью телеканалу РБК. Дипломат отметила, что министерство иностранных дел России уже около двух недель находится «в состоянии комментариев и ответов на подобные выпады и заявления». Захарова также отметила, что странам Запада вместо различных призывов следовало бы ответить Москве на многочисленные запросы по результатам анализов Навального. «Это самое парадоксальное. Они столько слов тратят на осуждение, призывы, требования. Ответьте меньшим количеством букв, уверена, на это уйдет меньшее количество слов: что же было в этих самых суперзасекреченных анализах Навального? Что может быть проще? Но ведь не отвечают», – заметила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», комментируя призывы западных стран освободить блогера из-под стражи. По ее словам, западные партеры указывают на секретность анализов блогера и апеллируют к тому, что Навальный запретил им передавать материалы российской стороне. «Мы так и не получили, несмотря на многочисленные запросы, которые были направлены по линии наших правоохранительных органов, никакого нормального ответа по сути вопроса, в котором нас пытались уличить в Берлине», – констатировала дипломат. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение западных дипломатов на суде по делу Навального политической акцией, а само присутствие представителей других стран на заседании – вмешательством во внутренние дела России. Захарова подчеркнула, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов. Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Захарова: Западу плевать на суть дела Навального – им нужен любой повод для санкций 3 февраля 2021, 10:23

Странам Запада не нужен повод для санкций против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя возможность введения ограничений в отношении Москвы в связи с делом Алексея Навального. «Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет - они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году. Это политика попытки сдерживания осуществляется на протяжении уже многих лет. И мы видим, что повод они используют совершенно разный. Им не нужно знать для этого реальность, погружаться в суть вопроса, разбираться», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев LIVE». Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Соловьев: Происходящее вокруг Навального выглядит как часть задуманной Западом операции 2 февраля 2021, 19:00

«Сложно себе представить, чтобы на судебное разбирательство в Штатах по делу кого-либо из американцев пустили бы сотрудников посольства России», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал действия десятков западных дипломатов, съехавшихся в Мосгорсуд на слушания по делу блогера Алексея Навального. «Такой интерес со стороны дипломатов к Навальному говорит о том, что он – их клиентура. Вот почему они внимательно отслеживают его судьбу. Это же не первый раз, когда западные послы с ним встречаются. И не первый, когда они посещают разнообразные судебные заседания с участием Навального», – сказал телеведущий Владимир Соловьев. По словам собеседника, сложно назвать такие массовые визиты обычной практикой. «Представители нашего дипломатического корпуса за рубежом ездят в суд только тогда, когда рассматриваются дела наших соотечественников. Поэтому, может, мы что-то не знаем про Навального?», – задается вопросом телеведущий. «Сложно представить себе, чтобы на процесс над кем-то из американских граждан собрались бы послы Китая, России, Венесуэлы – всех стран, которые так любит Америка. Да и вряд ли их пустили бы. А у нас очень демократичный суд – приходят все желающие», – делает вывод собеседник. Соловьев также отметил, что «в последнее время у дипломатов странная манера – они часто ездят вместе. К примеру, в Киеве собрались семь послов и вместе объясняли президенту Владимиру Зеленскому, как ему управлять Украиной. А в России они не могут так себя вести, добраться до людей, которые хоть что-то определяют, поэтому здесь послы ограничиваются тем, что посещают зал суда, чтобы посмотреть, что происходит, судя по всему, с их подопечным». Подобные попытки давления на наш суд со стороны дипломатов вряд ли произведут нужный эффект, полагает телеведущий. «Сомневаюсь, что это когда-либо работало. Поэтому смысла в этом нет. Вообще все, что сейчас происходит вокруг Навального, выглядит как часть планомерной задуманной операции. Но, думаю, это приведет совсем не к тем последствиям, на которые рассчитывает Запад», – подытожил собеседник. Во вторник в Мосгорсуде началось судебное заседание, на котором рассматривается представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. На заседании прокурор Екатерина Фокина поддержала ходатайство ФСИН, попросив суд заключить Навального под стражу и отправить в колонию общего режима на 3,5 года. На заседание приехало большое количество сотрудников иностранных дипмиссий. В посольстве Великобритании по этому поводу заявили, что присутствие дипломатов на суде является обычной практикой. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Стало известно о возможной причине замены судьи по делу Навального 2 февраля 2021, 20:08 Текст: Елизавета Булкина

Замена судьи Юлии Окуневой при рассмотрении дела о замене российскому блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный могла произойти из-за давления на нее еще до начала процесса со стороны иностранного издания The Insider. Предположительно, это связано с тем, что родственники судьи работают во ФСИН. Публикация в The Insider была сделана 12 января 2021 года. В ней авторы приводят данные о судье и ее родственниках, в том числе о принадлежащем им имуществе. Таким образом, нарушена статья 294 УК РФ, согласно которой вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия является уголовным преступлением, передает Life. Также нарушена статья 137 УК РФ о незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространении этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ. Во вторник стало известно о замене судьи по делу Навального: вместо Юлии Окуневой была назначена Наталья Репникова. Окунева была переведена из судей в помощники судьи, передает «Коммерсант». Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. МИД пообещал ответить на вмешательства иностранных послов в дела России 2 февраля 2021, 20:17 Текст: Ксения Панькова

Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что меры уже следуют. «Эти меры уже следуют. Это были и соответствующие демарши послам, это были и ноты протеста. И эта работа продолжается. Мы по каждому случаю будем работать и работаем», – сказала она в эфире радио «Комсомольская правда», передает ТАСС. Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Политолог: Угрозы персональных санкций со стороны Запада из-за дела Навального не сработали 2 февраля 2021, 22:54 Текст: Игорь Кравченко

«Провалилась попытка нагнать побольше западных дипломатов, чтобы они суровыми глазами смотрели на прокурора и судью, намекая на персональные санкции. Так же как и не сработали усилия отморозков, которые грозили раскрыть персональные данные прокурора», – сказал политолог Павел Данилин, комментируя решение суда по делу Алексея Навального. «Приговор абсолютно справедлив. Суд постановил, что Алексей Навальный должен получить реальный срок. Дело «Ив Роше» – это же мелкое мошенничество. Воспользовался родственными связями и надурил крупную корпорацию, нанес ей ущерб. Компания говорит, что ей был причинен ущерб и уголовное преследование удовлетворяет ее», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Таким образом, Навальный отбудет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев из назначенных судом 3,5 лет лишения свободы. «В этом контексте можно отметить, что не прошло никакое давление, которое на суд оказывали Запад и российские либеральные СМИ, – заметил Данилин. – Провалилась попытка нагнать побольше иностранных дипломатов, чтобы они суровыми глазами смотрели на прокурора и судью, намекая на персональные санкции. Так же, как и не сработали усилия отморозков, которые грозили раскрыть персональные данные прокурора. Был вынесен справедливый приговор». Сам Навальный на суде, по мнению собеседника, вел себя откровенно вызывающе. «В США могли бы дать за это дополнительный срок. У нас, к сожалению, за такое поведение в отношении прокурора и судьи почему-то не следует наказание, но это все равно сыграло против Навального», – подчеркнул Данилин. Подсудимый явно лукавил, утверждая, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор по делу «Ив Роше», по которому в 2014 году Навальный получил условный срок, политизированным и необоснованным, добавил эксперт. «Или он лжет, или просто некомпетентен, – заметил Данилин. – В решении ЕСПЧ черным по белому написано, что решение не политическое, хотя и было некоторое нарушение процедуры». Напомним, что в декабре 2014 года Навальный по делу «Ив Роше» был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Позже испытательный срок, в течение которого осужденный должен был отмечаться в инспекции ФСИН, был продлен до 30 декабря 2020 года. Но Навальный систематически и неоднократно нарушал его условия, что и стало причиной задержания блогера 17 января. На этом основании суд и заменил осужденному условный срок на реальный. Юрист: Решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному 2 февраля 2021, 21:48 Текст: Ксения Панькова

Доводы защиты Навального о том, что его приговор по делу «Ив Роше» якобы отменен Европейским судом по правам человека, являются необоснованными. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Следует отметить, что установленное Европейским Судом нарушение положений Конвенции при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела является в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации основанием для возобновления производства по этому делу ввиду новых обстоятельств, –считает юрист. – Такое производство было возобновлено». Она отметила, что рассмотрев материалы дела, президиум Верховного Суда не усмотрел основания для отмены судебных решений по длу «Ив Роше» в отношении братьев Навальных. «Приговор содержит описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий совершенных виновными преступлений. Приговор Замоскворецкого суда Москвы от 30 декабря 2014 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 февраля 2015 в отношении Навального Олега Анатольевича и Навального Алексея Анатольевича были оставлены без изменения», - напомнила Спиридонова.



Она также прокомментировала замену испытательного срока Алексею Навальному на реальный: «Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности, может быть вынесено решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда». Во вторник в Мосгорсуде прошло выездное заседание, где было рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.