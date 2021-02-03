Дегтярев взял на контроль проблему пыления на новом угольном терминале

Врио губернатора Хабаровского края посетил недавно открывшееся предприятие в Ванинском районе региона, где зафиксировали процесс угольного пыления, и взял ситуацию под личный контроль.

Михаил Дегтярев побывал на этом предприятии, заработавшем недалеко от поселка Токи осенью прошлого года, и встретился с его руководством, передает портал Prokhab.ru со ссылкой на пресс-службу врио главы региона.

Врио губернатора отправился в рабочую поездку на территорию Ванинского и Советско-Гаванского районов, во время которой заехал на новый угольный терминал АО «ВаниноТрансУголь» в поселке Токи. Михаил Дегтярев решил лично убедиться, действительно ли на этом предприятии существует проблема с пылением угля, видео которого несколько дней назад широко разошлось в местных социальных сетях.

«Когда мы открывали этот терминал, мы договаривались, что соблюдаем меры экологической и промышленной безопасности в интересах людей. Поэтому, если даже какие-то издержки придется понести, это надо делать», – отметил Дегтярев.

В момент приезда главы региона никакой пыли на той площадке, где складируется выгруженный уголь, визуально зафиксировано не было. А тот случай, который произошел несколько дней назад и получил широкую огласку в интернете, руководство АО «ВаниноТрансУголь» объяснило сильными порывами ветра в тот день, когда было сделано видео, а также особенностями угля, прибывающего в бухту Токи по железной дороге из Якутии.

«Мы приостанавливаем всю выгрузку до улучшения погодных условий. Грузоотправители, которые отправили большое количество маршрутов в адрес нашего терминала, их уголь вымороженный – сейчас в Якутии морозы по -50 градусов. Соответственно, все добавки и присадки, которые были использованы в момент погрузки в вагон, теряют свои химические свойства и не в полной мере препятствуют пылению. Мы сейчас выставили требование грузоотправителям на дополнительное оснащение мест погрузки вагонов. Кроме того, на февраль – март мы снизили объемы угля, идя в ущерб своей компании, чтобы пыление исключить», – сообщил первый заместитель генерального директора АО «ВаниноТрансУголь» по эксплуатации Евгений Григорьев.

Кроме того, как сообщили в этой компании, дополнительно были введены ограничения по работам на угольном складе в ситуациях, когда скорость ветра превышает 8 м/с. Также в компании заметили, что этот склад, из которого несколько дней назад разлетелась угольная пыль, находится в двух километрах от жилых домов поселка Токи и в шести километрах от районного центра Ванино, благодаря чему пыль, по информации руководства терминала, не вышла за его границы и установленные санитарно-защитные зоны.

«Ждем заключения по итогам проверок природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора. Будем тщательно контролировать эту ситуацию. Необходимо соблюсти баланс между работой терминала, на котором трудятся местные жители, и безопасностью окружающей среды», – подчеркнул Дегтярев.