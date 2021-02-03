В Кремле призвали не сравнивать протесты в России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не проводить параллели между протестами в России и Белоруссии, указав, что ситуации в государствах разные и причины, которые привели к росту протестной активности, также отличаются.

«Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы. Я имею ввиду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть. Но в то же время мы же две разные страны. У нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы не отождествлял это», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также указал, что реакция полиции на протестующих была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе несогласованных акций. «Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, благодаря решительным действиям полиции, ничего не произошло.

Отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле чрезмерными случаями насилия, Песков сказал, что «в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность». «И подтверждает оправданность жестких действий в рамках закона полицией. Те действия, которые действительно вызывают вопросы, они подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке», – добавил он.

Вторая волна незаконных протестов прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы.