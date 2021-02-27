Названы сроки начала испытаний на добровольцах крымской вакцины от коронавируса

Клинические испытания на добровольцах вакцины от коронавируса, которую создают в Крымском федеральном университете имени Вернадского (КФУ), планируется начать весной, сообщил доцент кафедры биохимии КФУ, вирусолог Владимир Оберемок.

Оберемок сообщил, что исследователи перейдут от доклинических испытаний к клиническим «сначала на группе добровольцев, что, прежде всего, покажет безопасность вакцины для человека», потом они намерены «бороться за то, чтобы максимально большое количество людей формировало антитела, то есть, будет подобрана доза и комбинация конструкций», передает РИА «Новости».

«Весной обязательно постараемся это сделать», – добавил он.

Ученый отметил, что о скором переходе к клиническим испытаниям позволяет говорить подтверждение состоятельности крымской вакцины от коронавируса сторонними экспертами.

«В конце 2020 года мы объявили, что видим у кроликов образование специфических антител в ответ на введенные конструкции нашей вакцины «Лассо». После этого мы сделали сыворотку и решили, что необходимо, чтобы наши данные подтвердили серьезные организации. Отправили в новосибирский центр «Вектор». Он подтвердил, что действительно на некоторые варианты конструкций вакцины, которых у нее четыре, вырабатываются неплохо антитела», – отметил Оберемок.

Также он указал, что создателям крымской вакцины предстоит определить лучший способ введения препарата, так как антитела к коронавирусу вырабатываются и при его введении через нос, и при инъекциях.

«Конечно, мы заточены на интраназальную вакцину, потому что такой вакцины еще не было. Но, если кто-то захочет, ее можно будет делать и инъекционно», – пояснил Оберемок.

В июле 2020 года пресс-служба Минобрнауки России сообщала, что ученые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса, которая способна активизировать клеточный и гуморальный иммунитет.

В октябре ученые заявили, что преимуществом их вакцины является возможность введения без инъекций. В декабре они сообщили, что у кроликов, на которых проходит испытание, обнаружили формирование антител.

Вакцине дали рабочее название «Лассо» из-за схожести ее формы с арканом для ловли животных.

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