Захарова ответила на обвинения ЕС в недопуске иностранцев в Крым

Евросоюз сам различными способами блокировал доступ своих граждан на территорию Крыма, а теперь заврался, обвиняя Россию в недопуске иностранцев на полуостров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что касается недопуска кого бы то ни было в Крым, о чем сделал заявление постпред ФРГ при ООН, я хотела бы это заявление опровергнуть. Это же вы (Евросоюз) считаете возможным дискриминацию даже на визовом направлении, как бы заботясь о правах человека, а потом обвиняя нас, что мы не пускаем кого-то в Крым. Да вы заврались уже», – заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что ЕС сам запугивал своих граждан санкциями за посещение региона, не выдавал визы жителям Крыма, блокировал туристические возможности на этом направлении, передает ТАСС.

Захарова добавила, что российская сторона всегда проявляла готовность принять в субъектах страны, включая Крым, со специальным визитом любые международные контрольные механизмы в области прав человека при условии, что они будут осуществляться в рамках их мандатов и согласно процедурам, применимым к такому визиту. «Мы также приветствуем посещение Крыма политиками, журналистами, общественными деятелями, потому что считаем это наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове», – отметила она.

Представитель МИД также призвала европейских дипломатов прекратить использовать международные площадки для распространения очевидной неправды, в частности о Крыме.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал постпреда Германии Кристофа Хойсгена не распространять небылицы об ужасах в якобы «оккупированном Крыму» и невозможности посещения полуострова зарубежными наблюдателями.

Крым часто посещают зарубежные наблюдатели. Так, в октябре прошлого года в Крым прибыла крупная делегация из западных стран с ознакомительным визитом. В состав делегации вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. По итогам глава делегации Хендрик Вебер заявил, что информация в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствует действительности.