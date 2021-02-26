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Захарова ответила на обвинения ЕС в недопуске иностранцев в Крым
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Евросоюз сам различными способами блокировал доступ своих граждан на территорию Крыма, а теперь заврался, обвиняя Россию в недопуске иностранцев на полуостров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что касается недопуска кого бы то ни было в Крым, о чем сделал заявление постпред ФРГ при ООН, я хотела бы это заявление опровергнуть. Это же вы (Евросоюз) считаете возможным дискриминацию даже на визовом направлении, как бы заботясь о правах человека, а потом обвиняя нас, что мы не пускаем кого-то в Крым. Да вы заврались уже», – заявила Захарова.
Дипломат напомнила, что ЕС сам запугивал своих граждан санкциями за посещение региона, не выдавал визы жителям Крыма, блокировал туристические возможности на этом направлении, передает ТАСС.
Захарова добавила, что российская сторона всегда проявляла готовность принять в субъектах страны, включая Крым, со специальным визитом любые международные контрольные механизмы в области прав человека при условии, что они будут осуществляться в рамках их мандатов и согласно процедурам, применимым к такому визиту. «Мы также приветствуем посещение Крыма политиками, журналистами, общественными деятелями, потому что считаем это наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове», – отметила она.
Представитель МИД также призвала европейских дипломатов прекратить использовать международные площадки для распространения очевидной неправды, в частности о Крыме.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал постпреда Германии Кристофа Хойсгена не распространять небылицы об ужасах в якобы «оккупированном Крыму» и невозможности посещения полуострова зарубежными наблюдателями.
Крым часто посещают зарубежные наблюдатели. Так, в октябре прошлого года в Крым прибыла крупная делегация из западных стран с ознакомительным визитом. В состав делегации вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. По итогам глава делегации Хендрик Вебер заявил, что информация в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствует действительности.
Совет ЕС одобрил введение санкций против России
Новые санкции Евросоюза против России из-за приговора блогеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека», – цитирует ТАСС Мишеля.
Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Причиной гибели группы Дятлова могла стать фотобомба США
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Погибших зимой 1959 года туристов из группы Дятлова якобы могла убить американская фотобомба, которую сбросили самолеты-разведчики США, такую версию событий предложил руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.
Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что в первой половине 1959 года в небе над Северным Уралом якобы были замечены самолеты-разведчики ВВС США. Один из них мог сбросить бомбу в то место, где находились туристы, считает исследователь Андрей Шепелев, сообщает Rambler. Кунцевич напомнил, что тот не первый, кто предположил сброс фотобомбы.
«Некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться... Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал», – сказал глава Фонда в беседе с РИА «Новости».
Ранее Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.
Шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. В России версию шведов раскритиковали.
В Германии назвали «громадную ошибку» Украины
Украина в союзе с Польшей пытается спровоцировать конфликты с Россией, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток – 2» – это громадная ошибка Киева, заявил немецкий политолог Александр Рар.
«Украина делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Евросоюз привлекает Украину в свое энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой – американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина», – цитирует РИА «Новости» Рар.
По мнению эксперта, так украинские власти в союзе с Польшей пытаются спровоцировать какие-либо скандалы или конфликты, чтобы остановить реализацию проекта. Рар отметил, что данная политика является очень близорукой, и Киеву должно быть стыдно за нее.
Специалист рассказал, что в ЕС, наоборот, рассчитывают на Украину в качестве посредника для транзита российского газа в европейские страны. Он подчеркнул, что в ЕС выступают за налаживание украинскими властями конструктивного диалога с Москвой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
До этого Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство газопровода.
Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» сочли «позором Евросоюза»
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Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза (ЕС) вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V».
Макналти указал, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и раскритиковала в беседе с телеканалом RT работу ЕС по проведению вакцинации. Журналист счел этот факт унизительным для европейских чиновников, передает РИА «Новости».
«В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры – все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», – заявила тогда Кьюри.
Она также предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию.
Макналти отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения «Спутника V». Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия.
Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек.
Между тем в постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начали поступать запросы на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь.
Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.
Российские дипломаты вернулись в Россию из КНДР на дрезине
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Сотрудникам российского посольства в КНДР из-за закрытых границ пришлось возвращаться на родину на несамоходной дрезине, которую дипломаты толкали сами, видео возвращения группы опубликовал МИД России.
«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Единственным мужчиной в отряде был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал дрезину. Самой юной путешественницей стала его трехлетняя дочь Варя.
Дипломаты толкали конструкцию больше километра по железной дороге и по мосту через реку Туманная. «И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из Представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на Родину соотечественников в Владивостокский аэропорт», – добавили в МИДе.
Напомним, КНДР временно закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией 3 февраля 2020 года в качестве меры против распространения коронавируса.
Депутат Рады от оппозиции заявил о массовых арестах сотрудников партии Медведчука
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Служба безопасности Украины вечером в четверг массово задерживает сотрудников офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», заявил депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива.
«Сейчас я нахожусь в офисе «Оппозиционной платформы – За жизнь». Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь», – цитирует ТАСС заявление Кивы телеканалу «Россия-1». По словам депутата, происходящее на Украине является «агонией режима, который проиграл, предал страну, народ».
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
Amnesty International признались пранкерам, что поторопились назвать Навального «узником совести»
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с руководством Amnesty International от имени начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова. В беседе представители организации объяснили, как Навального сначала признали «узником совести» и почему этот статус ему невозможно вернуть.
Видеозапись онлайн-беседы пранкеров с генеральным секретарем Amnesty International Джули Верхаар, директором по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и замдиректора по Европе и Центральной Азии Денисом Кривошеевым опубликована на YouTube-канале Лексуса и Вована.
«Мы с наилучшими намерениями поторопились признать Навального «узником совести» 27 января, и сожалеем, что, возможно, применили этот термин слишком быстро. Потому что мы осознаем, что, возможно, это в итоге принесло больше вреда, чем пользы», – сказала в ролике Стразерс.
Кривошеев пояснил, что Навального признали «узником совести», поскольку в организации хотели «сделать как можно более громкое заявление» после задержания блогера на границе в аэропорту «Шереметьево» . Оджнако, по его словам, это решение отменено и не может быть переиграно.
«Одна из проблем с использованием термина «узник совести» – очень строгое определение», – подчеркнул он, сославшись на детальную экспертизу давних высказываний блогера, которые ранее не были замечены.
Кривошеев усомнился, что возвращение данного статуса Навального может принести пользу. «Это не поможет Алексею, даже если бы мы могли прийти к такому решению», – указал он.
«Мы не можем поменять историю, а также прежние слова Алексея Навального. Смена решения для нас будет непрактична, а также не очень хороша для всех остальных», - заявил Кривошеев.
Стразерс, в свою очередь, отметила, что необходимо уйти от дискуссии о статусе «узника совести» у Навального. Она заявила, что Amnesty International намерена провести в соцсетях «короткую, влиятельную, ясную кампанию» с требованием освобождения Навального. «И будет очень полезно, если другие будут двигать этот месседж, чтобы увести разговор от узника совести», - подчеркнула Мари Стразерс.
Между тем сам Леонид Волков в Twitter 24 февраля сообщал, что Верхаар выражала ему благодарность за дискуссию с ним, хотя он с ней и не беседовал никогда. «Не удивлюсь, если она поговорила с «пранкером Вованом»; не удивлюсь, если на основании таких примерно сообщений они и решения принимают», – прокомментировал он.
Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, отказалась считать блогера Алексея Навального «узником совести». Этот статус был присвоен Навальному сразу после его задержания в Москве 17 января.
В Польше смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО
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Журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие».
Издание утверждает, что российские военные разработали план действий для нейтрализации сил на восточном фланге НАТО в случае столкновения. В статье отмечается, что атака может быть проведена с территории Калининградской области, передает РИА «Новости».
По мнению экспертов, стратегическое положение этого места и разнообразие оружия, которое там размещено, может обеспечить успех российской стороне уже в первые часы возможной войны. При этом Россия считает, что относительный мир в Европе может гарантировать отказ НАТО от большинства своих оборонных планов, а также вывод войск и техники из стран на восточном фланге, добавили они.
Ранее замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем.
Накануне автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла.
Минобороны: «Искандер-М» в ходе конфликта в Карабахе не применялись
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В ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятно, ввели в заблуждение, заявили в Минобороны России.
«Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, (…) премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение, в следствие чего он использовал неверную информацию», – заявил представитель российского военного ведомства, видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
ФБР пообещало 250 тыс. долларов за поимку россиянина Килимника
Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США.
ФБР сообщило о награде в учетной записи Twitter своего вашингтонского офиса.
Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года, передает РИА «Новости».
Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
Россиянин обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что он сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний.
Килимник якобы выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. По предположению ФБР, он «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию».
При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.
Усомнившегося в Холокосте ученого уволили из петербургского вуза
Публично поставивший под сомнение факт Холокоста ученый Владимир Матвеев уволен из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сообщили в пресс-службе вуза.
«Владимир Матвеев уволен из Санкт-Петербургского государственного экономического университета в начале февраля текущего года», – передает слова представителя вуза РИА «Новости».
Ранее в некоторых региональных СМИ и телеграм-каналах были опубликованы высказывания Матвеева, прозвучавшие на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно этим сообщениям, Матвеев усомнился в факте Холокоста и заявил, что говорить о жертвах Холокоста «некорректно». Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном телеграм-канале Ленинградской области появился комментарий, что это «частное мнение на тему Холокоста».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной за скандальные заявления ученого Матвеева. По словам Дрозденко, тем, кто позволил Матвееву выступить на педагогическом вебинаре, грозит административное взыскание.
Президент Владимир Путин заявлял, что Холокост был одной из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Российский лидер подчеркивал, что «преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения». Путин говорил, что «конец этим неслыханным злодеяниям положила Красная армия, которая разгромила нацизм, спасла от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты».
Музыканта группы «Машина времени» избили в Москве
Участника музыкальных коллективов «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского избили в Москве, его доставили в больницу.
Инцидент произошел в центре столицы. К Дитковскому на улице подошел неизвестный и обратился с просьбой, после чего трубача начали избивать, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По предварительным данным, музыкант получил серьезные травмы, в том числе поверхностные раны головы, и был госпитализирован в одну из столичных больниц. Представители Дитковского написали заявление в полицию, участников уличного конфликта разыскивают правоохранители.
Дитковский играет на трубе, является участником группы «Квартал» с 1992 года, а с 2003 года еще и является директором коллектива. Кроме того, он является участником музыкальной группы «Машина времени». Работал вместе с такими исполнителями, как Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, Николай Басков, Земфира, а также группами «Сплин», «Несчастный случай», «Би-2».
Эксперт объяснил объявление ФБР о крупной награде за поимку «офицера ГРУ»
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«Это лишь отголосок Russiagate. Новая администрация США просто решила еще немного «покачать» российскую тематику для разнообразия», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщение Федерального бюро расследований США о награде в 250 тыс. долларов за поимку россиянина Константина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
«Константина Килимника обвиняли как одного из фигурантов дела Russiagate, который якобы вмешивался в американские выборы и политику. В свое время он работал вместе с Полом Манафортом на Украине, который также проходил по делу Russiagate во время расследования Роберта Мюллера. Напомню, в 2010 году Манафорт активно помогал украинской «Партии Регионов» как приглашенный политтехнолог и получил за свою работу 1,5 млн долларов. Эти деньги он вывез и скрыл от американского правительства, за что в итоге в 2018 году сел в тюрьму, ведь в реальности никаких доказательств его связей с Россией не было», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
Килимник и Манафорт находились в дружеских отношениях, и именно это стало причиной обвинений со стороны Мюллера в том, что российская власть и спецслужбы влияют на американские выборы 2016 года. «Манафорт стал начальником предвыборного штаба Трампа, и именно это, по мнению Мюллера, позволило коварным русским внедрится на самые верхи и манипулировать выборами, завербовав Манафорта через его друга Килимника. Разумеется, никаких конкретных доказательств этому нет, но такая теория стала единственной, которая обосновывала связь Дональда Трампа с Россией», – объяснил собеседник.
По мнению Дудакова, обвинения в адрес Константина Килимника – чистая формальность, ведь он вряд ли когда-нибудь окажется на территории США. «Тот факт, что сейчас за его поимку объявили награду в 250 тыс. долларов – это лишь отголосок Russiagate. Новая администрация США просто решила еще немного «покачать» российскую тематику для разнообразия», – считает эксперт.
«В истории США это чуть ли не первый случай, когда за такого человека, якобы сотрудника ГРУ, обещают вознаграждение. До этого такие меры в адрес россиян принимались только по отношению к террористам российского происхождения, например, из регионов Северного Кавказа», – заключил Дудаков.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США.
Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года, передает РИА «Новости».
Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
Россиянин обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что он сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний.
Килимник якобы выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. По предположению ФБР, он «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию».
При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.
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Звезда сериала «Воронины» раскрыла зарплаты актеров
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Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», рассказала о зарплатах актеров во время игры на сцене театра и съемок в кино.
По ее словам, артист, служащий в труппе государственного театра, получает 25-30 тысяч рублей и немного выше. При этом актер театра, участвующий в антрепризе, имеет не заработную плату, а ему платят за выход на сцену.
«За один спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тысяч, его узнаваемый коллега 25-50 тысяч. Гонорар звезды выше, но это все равно не популярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион», – пояснила Волкова, передает РИА «Новости».
При этом из-за того, что во время пандемии залы заполнялись на четверть, актеры получали всего 25% от указанных сумм, обратила внимание артистка.
«В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты или снимается кино с длительной экспедицией», – пояснила актриса.
Так, снимающий в кино начинающий актер за день получает 3-7 тыс. рублей, узнаваемый – 15-25 тыс. рублей и выше, звезда – 50-100 тыс. рублей, мегазвезда – примерно 150-250 тыс. рублей. Однако, как отметила Волкова, заработок актера кино зависит от бюджета проекта, материала, режиссера и объема роли.
Ранее юморист Владимир Винокур выразил мнение, что находящимся на государственной службе артистам следует выделять финансовую помощь.
В ноябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры, поскольку съемки и работа театров не запрещены.
Зеленский назвал условие прекращения ненависти к России на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Киеву Крым.
«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», – сказал Зеленский, слова которого приводит портал «Обозреватель» в своем Telegram.
Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.