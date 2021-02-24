Эксперт: Россия обяжет Google и другие иностранные интернет-гиганты соблюдать законы страны

Иностранные интернет-гиганты должны или работать в российском правовом поле, или потерять возможность зарабатывать здесь деньги, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он прокомментировал решение Мосгорсуда, который отклонил апелляцию Google. Компания пыталась опротестовать снятие ограничений на показ фильма «Беслан» в YouTube.

«Россия и другие страны должны четко стоять на своих позициях и поставить Big Tech (крупные технологические компании – прим. ВЗГЛЯД) перед выбором. Либо корпорации продолжают зарабатывать деньги, но работают в правовом поле и уважают цифровые права пользователей, или они теряют рынок», – отметил первый замглавы комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Проявлением такого подхода со стороны государства Малькевич назвал решение, которое в среду вынес Мосгорсуд. Как сообщает ТАСС, эта инстанция отклонила апелляцию компании Google LLC. Интернет-гигант напомним, пытался оспорить решение Таганского районного суда, предписавшего снять ограничения на просмотр фильма «Беслан» на платформе YouTube (принадлежащей компании Google).

«У корпорации Google есть официальное представительство в России, что упрощает взаимодействие с иностранной компанией», – отметил Малькевич. Собеседник также подчеркнул: «Россия намерена совершенствовать законодательство и обязать других иностранных игроков, зарабатывающих на территории РФ, открывать официальные представительства и вести свою деятельность в правовом поле, соблюдая законы страны».

YouTube отмечает как недопустимый тот контент, который не содержит в себе запрещенной информации и транслировался на федеральных каналах, в то время как допускает размещение потенциально опасных материалов, считает член Общественной палаты. «Практика администрирования YouTube носит все признаки цензуры и демонстрирует старания площадки повлиять на свободу слова и свободу выражения мнений российских пользователей. Такие действия интернет-компаний неприемлемы и будут немедленно пресекаться», – полагает Малькевич.

Компании из числа Big Tech преследуют исключительно собственные коммерческие интересы, интересы стран и народов им безразличны, добавил собеседник. «Частные компании не имеют право самостоятельно определять, что для общества хорошо, а что плохо, что норма, а что нет. Мандат на это есть только у государства», – подчеркнул Малькевич.

Напомним, что конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Генпрокурор сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе. Закон распространяется, в том числе, на Twitter, Facebook и YouTube.

В начале сентября 2020 года YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их.