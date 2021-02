У задержанного с мачете петербуржца нашли плантацию конопли 24 февраля 2021, 14:58 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге задержали мужчину в наркотическом опьянении с мачете, у него нашли плантацию конопли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. «Житель Фрунзенского района, который был задержан в состоянии наркотического опьянения с мачете, подозревается в культивировании и хранении растительных наркотиков», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». В полиции пояснили, что мужчину в неадекватном состоянии с мачете заметили 21 февраля около полудня, его задержали. «При этом гражданин при опросе сразу же рассказал полицейским, что в своей квартире выращивает наркотики. В ходе осмотра его квартиры, действительно, полицейские обнаружили и изъяли 26 горшков с растениями конопли. Также изъято два арбалета со стрелами и трубка со следами горения, предположительно, для употребления наркотиков», – отметили в ведомстве. В ходе личного досмотра у задержанного нашли банку с марихуаной массой порядка 20 граммов. Уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчина находится под подпиской о невыезде. В октябре 2020 года на полуострове Клерка в Хасанском районе Приморья при проверке информации о культивировании и сборе наркосодержащих растений сотрудники полиции обнаружили плантацию маньчжурской конопли. Сборщики наркотиков начали обстреливать правоохранителей.

В России оценили выход 18 европейских компаний из «Северного потока – 2» 24 февраля 2021, 10:39

«Пока все идет нормально, и чей-то отказ от участия в реализации газопровода не является для России проблемой», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о выходе как минимум 18 европейских компаний из проекта «Северный поток – 2». «Сейчас Газпром решает проблемы по мере их поступления: сначала необходимо закончить строительство газопровода, затем ввести его в эксплуатацию. Скорее всего, на стадии строительства никаких проблем не возникнет – «Северный поток – 2» строится российскими компаниями. При этом судно-трубоукладчик «Фортуна», которое уже давно попало в черный список, продолжает работать без перебоев», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако, считает собеседник, проблемы могут начаться на стадии получения разрешений на ввод газопровода в эксплуатацию. «Среди этих 18 европейских компаний могли быть те, которые выдавали необходимые документы для ввода проекта в эксплуатацию. Но пока мы до конца не знаем, действительно ли это так: возможно, что выход этих компаний из проекта является следствием предыдущих санкций, и их давно заменили другими», – предположил Юшков. «Пока что все идет нормально, и чей-то отказ от участия в реализации «Северного потока – 2» не является помехой. Нужно дождаться, когда Газпром начнет собирать бумаги для разрешения на ввод в эксплуатацию, и тогда станет ясно, возникают ли проблемы, задержки и какие есть альтернативы», – заключил эксперт. Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о выходе 18 европейских компаний из «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 18:26

Из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2», сообщают немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. В числе отказавшихся от проекта германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate, передает ТАСС со ссылкой на публикацию немецкого издания Der Tagesspiegel. Во вторник дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Савченко предрекла Украине раскол 23 февраля 2021, 15:28

Украине грозит новый Майдан и раскол, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов». «У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш». Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться богу. В феврале 2020 года бывший депутат Верховной рады отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания.

Наступает новая климатическая эпоха, в которой будут как сильные осадки, так и сильные морозы, заявила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. «Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются», – пояснила синоптик «Российской газете». «На лицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха. Но произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние пять–семь лет. И не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше», – указала эксперт. В конце февраля москвичей предупреждали о «барической пиле», выражающейся в резком падении и росте атмосферного давления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х». Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся. В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер».

США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Так Псаки отреагировала на публикацию Washington Post, согласно которой США готовят новые санкции против России в связи с кибератакой на Соединенные Штаты и ситуацией вокруг Алексея Навального, передает ТАСС. «Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», – сказала представитель американской администрации. Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным.

Украина намерена отсоединиться от белорусской и российской энергетических систем до конца 2023 года, и интегрироваться в европейскую систему в 2023 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – цитирует Кулебу ТАСС. После этого «перетекания» электричества из Белоруссии на Украину «станут физически невозможны», добавил министр. Ранее во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев может отказаться от российского электричества, если провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, а также провести системные законодательные изменения.

В Японии удивились российским военнослужащим, несущим службу в холодных арктических условиях, пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура подчеркнул, что в этом регионе фиксируются запредельно низкие температуры. «Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», – цитирует Сакимуру РИА «Новости». Он отметил, что Россия улучшает оборону в Арктике, потому в этот регион направлен экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. «Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», – пояснил японский пользователь. Ранее в Китае высоко оценили характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире.

«Пашинян высказался об «Искандерах» по политическим причинам, пытаясь оправдаться в глазах западных партнеров за свой провал», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». «Данных о применении комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не поступало. При этом ракеты, которые падали на территории Азербайджана, известны всем. Баку их демонстрировал», – сказал доктор военных наук Константин Сивков. Эксперт пояснил, что «Искандеры» – это довольно большие по своим размерам комплексы». «Это значит, что их падение не могло пройти незамеченным для противника. Поскольку Азербайджан не показал ни одной упавшей на его территории ракеты этого типа, мы можем сделать вывод о том, что таких падений не было», – делает вывод собеседник. «К тому же, – продолжил Сивков, – вряд ли на территории Азербайджана работают армянские эксперты, которые анализируют состояние упавших там ракет и докладывают об этом Пашиняну». Аналитик напомнил о том, что «Искандеры» эффективно применялись в Сирии – «там они все взрывались». «Потому никаких доказательств плохого качества ракет у главы Армении нет», – подчеркнул военный аналитик. «Кроме того, с момента окончания войны в Нагорном Карабахе прошло уже три с половиной месяца, и все это время никто не говорил о качестве российских видов вооружения. С чего вдруг Пашинян начал об этом рассуждать? Я вижу здесь лишь политическую причину. Он пытается оправдаться в глазах своих западных партнеров за провал», – резюмирует собеседник. Схожей точки зрения придерживается член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. «Армения не применяла ракеты «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Потому заявление премьер-министра республики носит исключительно политический характер», – подчеркнул Мураховский. Ранее Никол Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х». Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся. В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций 23 февраля 2021, 16:12

Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США, сообщили СМИ. «Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] «Северного потока – 2», – сказала Reuters представитель компании, передает ТАСС. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Он ценил «практическую проблему» соотношения «российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала» с «возможностями» США для «эффективного реагирования». По его словам, если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Хайтен заявил о необходимости «изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать». «Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», – приводит его слова ТАСС. Как заявил Хайтен, китайские ракеты средней дальности угрожают США в западной части Тихого океана. По его словам, Россия и Китай делают «значительные вложения в ракетные технологии», поэтому «абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать». Хайтен указал, что «потенциал» американской системы ПРО «в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране». США «начинают пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет». Хайтен заявил, что «противники США наблюдали» за Америкой «в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия сильным сторонам» США. ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос». Генерал призвал «начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все в целом». Хайтен сказал, что Вашингтон, размещая ПРО, «удерживает противников от развертывания вооружений», так как «они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно». Однако «есть проблемы» на «стадии уничтожения», поскольку системы Patriot – это «ограниченный ресурс», их «всегда недостаточно», сказал генерал, добавив, что даже на продажу другим странам этих комплексов не хватает. Хайтен заявил: «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot , но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», – приводит его слова РИА «Новости». Генерал заявил, что коронавирус показал слабые стороны логистической системы в США: «Мы увидели огромные уязвимости в цепи поставок». Он не стал «вдаваться в засекреченные подробности», но заверил, что «цепь поставок слаба».По его словам, ситуация с поставками материалов для борьбы с пандемией напрямую отражает и ситуацию с поставками для оборонных нужд: «Это не только перчатки, маски и защитные костюмы, но это материалы, которые нужны для производства вакцины, а это напрямую перетекает в материалы, которые нужны нам для наших систем вооружений, для разработок. У нас просто нет прочной устойчивой цепи поставок». Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2» 24 февраля 2021, 10:52

Немецкая компании Wintershall Dea вложила в «Северный поток – 2» 730 млн евро и больше не планирует предоставлять финансирование проекту, говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год. «Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются», – говорится в отчете, передает ТАСС. В документе также отмечается, что рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в проекте строительства «Северного потока – 2» может занять три–пять лет. «Группа считает, что штраф не обоснован и польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, применяя широкие интерпретации определений. 5 ноября 2020 года дочерняя компания Wintershall Dea – Nederland Transport and Trading B.V. (WDNTT) – обжаловала это решение в суде. Мы ожидаем, что рассмотрение апелляции продлится около трех–пяти лет», – говорится в отчете. В октябре 2020 года Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) обвинил Газпром и европейские компании в не согласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток – 2» и обязал разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода. Кроме того, на европейские компании OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper был наложен общий штраф в размере 385 млн злотых (100 млн долларов), Газпром был оштрафован на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов). Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживаются партнеры компании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Япония и США подписали соглашение об американских военных базах 24 февраля 2021, 07:20

Япония и США официально подписали соглашение о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в Японии еще на год, сообщил глава японского МИДа Тосимицу Мотэги. «Мы – я и исполняющий обязанности посла США в Японии Джозеф Янг – подписали двустороннее соглашение о расходах на содержание американских военных согласно достигнутой договоренности. Далее мы попросим парламент одобрить документ, чтобы соглашение вступило в силу до конца этого финансового года», – передает РИА «Новости» слова Мотэги. Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что правительства двух стран продолжат тесное сотрудничество, направленное на всестороннее укрепление японско-американского альянса, передает ТАСС. Срок текущего двустороннего пятилетнего соглашения истекает 31 марта этого года. Расходы Японии на содержание американских баз на своей территории – за коммунальные услуги, содержание персонала, перенос учений – за 2020 финансовый год составили 199,3 млрд иен (около 1,88 млрд долларов). Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличить эти расходы. В опубликованной в июне книге его бывшего советника Джона Болтона говорится, что экс-президент Трамп требовал от него надавить на Японию и заставить ее платить в четыре раза больше – 8 млрд долларов (840 млрд иен). В конце января СМИ сообщили, что правительство Японии намерено предложить Вашингтону оставить неизменным распределение расходов на содержание военных баз США на японской территории. Киеву предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера» 24 февраля 2021, 09:16

Решение Киева ввести санкции против сети «Спортмастер» может обернуться негативными последствиями для Украины, считает политолог и экономист Тарас Загородний. «Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против «Спортмастера», – отметил Загородний в комментарии изданию «Главред». По его словам, несмотря на то, что руководят компанией россияне, оформлена она в Сингапуре. «При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», – указал экономист. «Эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны. Это будет выглядеть как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка», – уверен эксперт. Ранее частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны. Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко. Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни 24 февраля 2021, 00:38

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров опроверг заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о ситуации в Крыму. Кислица утверждал, что Москва якобы хочет уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты. Умеров в ответ заявил, что Киев в ООН «подыгрывает агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев». «За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом», – приводит его слова РИА «Новости». Умеров заверил, что «украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине», которая вмешиваются во внутренние дела России. Умеров посоветовал Кислице «рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам». «Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН», – сказал он. Напомним, постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский указывал, что выражая на словах озабоченность судьбой крымских татар, Киев пытается «задушить» Крым посредством водной блокады. Европейский суд по правам человека посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом.