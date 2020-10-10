Сборщики конопли открыли огонь по полицейским в Приморье

На полуострове Клерка в Хасанском районе Приморья при проверке информации о культивировании и сборе наркосодержащих растений сотрудники полиции обнаружили плантацию маньчжурской конопли и попали под обстрел, сообщил представитель регионального управления МВД России.

«Находившиеся на месте лица, заметив полицейских, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. С целью отражения нападения, согласно федеральному закону «О полиции», полицейскими было применено табельное оружие. В ходе перестрелки один из нападавших нейтрализован, другой скрылся на автомобиле, но в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится проверка по факту нападения на сотрудников полиции», – передает РИА «Новости» сообщение представителя ведомства.

Также в МВД отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ.

«Также материалы проверки по факту применения насилия в отношении представителей власти будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», – уточнил представитель управления.